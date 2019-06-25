"А-Банк" запускає інноваційний додаток та кредитну картку з лімітом до 200 тисяч гривень

А-Банк спільно з міжнародною платіжною системою Mastercard презентував нову кредитну карту "Зелена", яка дає доступ до суми 200 000 грн без застави та поручителів з пільговим періодом 62 дні.

Карта оснащена чипом і безконтактною технологією оплат Mastercard, що дозволяє швидко і зручно розраховуватися в безконтактних терміналах магазинів, АЗС, кафе, та інших закладів. Також є cash-back до 20% на дві вибрані категорії. Ставки по кешбеку можуть змінюватися залежно від місяця. Мінімальна сума для виведення становить 100 грн, а на рахунок можна отримати не більше 500 грн кешбека в місяць.

Разом з тим, як заявив керівник напрямку "Кредитні картки" Євген Зайченко, на поточний момент для нових клієнтів банку при використанні кредитних коштів кешбек встановлено вище, ніж при оплаті товарів або послуг за рахунок власних коштів.

Крім того, нова карта має єдиний в Україні вертикальний дизайн, виражений у суворій лаконічності і контрастному поєднанні відтінків зі звичним логотипом у вигляді зеленого яблука. Ребро кредитки дизайнери виділили кольором, що дозволяє легко знаходити її в гаманці або ж у загальній стопці з іншими картами.

Як і всі банківські продукти, "Зелена" відрізняється високим захистом операцій, може використовуватися в платіжних терміналах світу, і обслуговується безкоштовно. Оформити її можна безкоштовно в лічені хвилини, як у відділенні банку, так і самостійно онлайн через форму сайту.

Керуючись потребами сучасного світу, А-Банк оновив додаток для iOS, і прогнозує швидкий випуск таких змін для Android. Додаток реалізовано на базі технологій Corezoid Process Engine і Deepmemo Rules Engine. Дизайн розроблений компанією Middleware.

Меню оформлено у формі крутного барабана, завдяки чому всі операції можна здійснювати, тримаючи телефон у руці. Верхня частина екрану містить всю інформацію про карти, і дозволяє клієнтам візуально контролювати її. Також став доступним більш широкий перелік операцій. Наприклад, клієнти можуть здійснювати купівлю валюти (долари і євро) онлайн на суму до 150 тис. грн на добу. Жодних додаткових комісій (навіть при купівлі за рахунок кредитних коштів) за транзакцію немає, а курс покупки вигідніше, ніж у відділенні (він відображається до проведення операції).

Також клієнти зможуть одним рухом пальця перевести свою витрату в розстрочку та сплачувати її частинами, або ж "привести друга з телефонної книги", отримавши за це бонуси лояльності.

Оновлений контакт-центр А-Банку має простий номер 7776, що легко запам'ятовується і дозволяє в будь-який час отримати професійну та оперативну допомогу. За дорученням клієнта контакт-центр може здійснювати платежі, змінювати секретні дані по карті і виконувати інші доручення.