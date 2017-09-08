Захоплення ринків. Наскільки переконливо відновлюється український експорт

Упродовж цього року про стабілізацію економічної ситуації говорив кожен чиновник Кабміну.

Починаючи з першого кварталу 2017 р. було зафіксовано зростання економіки на 2,4% порівняно з аналогічним обліковим періодом 2016-го. Прогноз уряду до кінця року — сумарне зростання ВВП на рівні 2%. Одним із чинників, завдяки яким було досягнуто стабілізації, є покращення торговельних зв'язків з Європою. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман відрапортував про зростання експорту товарів і послуг в ЄС за перші шість місяців поточного року на 22,8% порівняно з аналогічним минулорічним періодом. На сьогодні сумарний обсяг експорту дорівнює 9,4 млрд дол., у тому числі товарів — 8,2 млрд (зростання на 26,1%), послуг — 1,5 млрд (6,4%).

Та якщо показник першого півріччя 2016-го порівнювати з аналогічним періодом 2013-го (враховуючи скорочення обсягів експорту за 2013–2015 рр.), то виходить, що він обвалився вже більш як удвічі. Тобто Україна втратила половину свого експорту! І нинішні оптимістичні показники нарощування експорту завдячують головним чином низькій порівняльній базі (хоча загальне поліпшення ситуації й беззаперечне).

Днями Держстат опублікував статистику щодо обсягів української зовнішньоекономічної діяльності за перше півріччя 2017-го. Судячи з даних, результати вже сигналізують про покращення наших позицій, але загалом вони не настільки райдужні, як прогнози і заяви чиновників. Зокрема, попри здобутки наших експортерів, сумарне сальдо торговельного балансу за перше півріччя залишається від'ємним.

Географічна структура експорту також не зазнала особливих змін. На даний момент його максимальний обсяг припадає на Росію. Слідом за нею йдуть Італія, Польща, Туреччина, Індія та Єгипет. Саме в ці регіони ми продали найбільше товарів за поточні шість місяців. Досягти таких значень змогли за рахунок зростання обсягів експорту в середньому на 25% у ці регіони. Але разом з цим зростає і обсяг імпорту — на 29%.

Як бачимо, незважаючи на санкції, обсяг торгівлі з Росією за поточний період тільки виріс. Україна купила в рази більше товарів порівняно з минулим роком. Основний обсяг імпорту (42%) припадає на нафту і продукти її перегонки. За аналізований період ця стаття експорту збільшилася на 80%! Реалізувати товарів в Росії ми змогли на 25% більше. Це стосується продуктів неорганічної хімії, чорних металів, котлів і машин. Як бачимо, в нашому випадку обсяг імпорту з Росії залежить не від нашого бажання купувати, а скоріше, від неможливості диверсифікувати поставки нафтопродуктів з інших регіонів.

Товарна структура експорту залишається без особливих змін. Найкращу динаміку зростання показали тваринництво і експорт готових продуктів тваринного походження — тут загальний обсяг збільшився на 50%. Хорошу динаміку також демонструють інші сектори економіки та нарощують обсяги поставок. При цьому приріст (понад 100 млн дол.) спостерігається практично в усіх основних секторах економіки. За рахунок зростання цін на основні експортні товари бачимо збільшення загального обсягу експорту. Негативну динаміку в 3% показує тільки експорт обробленої деревини.

Після минулорічного скасування акцизного збору на авто спостерігається зростання ввезення товарів цієї групи. За поточний період показник виріс наполовину. Вселяє оптимізм і збільшення обсягів по групі "недорогоцінні метали та вироби з них" на 30%. Такі показники стали можливі за рахунок зростання цін на метали в останні місяці. Думаю, ця тенденція в найближчому півріччі триватиме.

Таким чином, загальний імпорт товарів становив 22,5 млрд дол., а сам торговельний баланс виявився від'ємним. А саме сальдо в мінус 1,88 млрд дол. значно збільшилося порівняно з минулим роком.

Експорт товарів в ЄС зріс на 22% і становив 8,4 млрд дол., імпорт збільшився на 29%, до 10,5 млрд. З Європи ми закуповуємо досить велику кількість різних позицій. При цьому експорт орієнтований лише на кілька груп — чорні метали та руди, зернові, жири або олії тваринного або рослинного походження.

Наша олія загалом завойовує цю нішу вже давно за рахунок відсутності експортних мит у більшій частині ЄС. По зернових наші експортери вже увійшли в топ постачальників, продавши 32% загального імпорту ЄС. Також ми підкорюємо ринок молочної продукції. На сьогодні 18 вітчизняних виробництв мають можливість реалізовувати "молочку" в Європі.

Більш того, цього року Україна експортувала послуг на 5,4 млрд дол., збільшивши відрив від минулого року на 9%, імпорт послуг виріс на 7%. Варто зазначити, що сальдо за цей період є додатним і становить

2,4 млрд. Серед лідерів, як і раніше, Росія з показником експорту в 1,8 млрд і досить високим додатним сальдо в 1,4 млрд. Ця цифра є значна, якщо порівняти, що сумарний експорт послуг в Європу є аналогічним.

Однак подальші перспективи торговельного балансу не зовсім оптимістичні. Через настання опалювального сезону цілком реально очікувати зростання імпорту газу для його подальшого закачування в сховища, що найчастіше відбувається за кілька місяців до його початку.