Як ошукали нардепів та зрадили власників землі

Напрочуд "цікава" складається ситуація. Уся сила громадського спротиву була спрямована на законопроект №2178-10: і трибуну блокували, і мертву свиню "випасали" біля парламенту. А наступного дня, абсолютно не помітно був прийнятий більш суперечливий для українців проект закону №2194, який забороняє власникам землі продавати землю без згоди орендаря. Ніхто і не здригнувся від перспектив кріпацтва у 21 сторіччі!

Проект №2194 ні де не обговорювався. На відміну від проекту №2178-10, за нього проголосувала і фракція Голосу, яка при обговоренні 2178-10 чітко озвучила, що ринок земель не "на часі", і більшість депутатів інших фракцій, які теж не голосували за проект №2178-10. Складається таке враження, що народні обранці взагалі не знали про що цей проект.

Найцікавіше – далі, коли у законопроекти почнуть вносити одні правки, аби покращити ситуацію для країни, а інші – у власних інтересах. Зважаючи, що навіть редакції до першого читання є дуже суперечливими, від лиха нас вбереже тільки диво.

Вважається, що проект Закону №2178-10 є головною загрозою і саме навколо нього було більше крику. Проект закону №2178 було подано 25.09.2019р. урядом, а законопроект №2194 та №2195 – депутатами з фракції "Слуга народу", в основному з аграрного комітету. І перше, що дивує, законопроект уряду і законопроект "слуг" – два конкуруючі законопроекти різних законодавчих ініціатив, наче б то однієї політичної монокультури.

Після заяви президента, що до 2024 року іноземці не зможуть купувати землю, проект №2178 став не конкурентним. Під президентське "послання 2024" іноземців швидко відреагували депутати-ініціатори проекту закону №2194, видавши альтернативний проект №2178-10 від 10.10.2019р., додавши до нього обмеження іноземцям купувати сільськогосопдарську землю до 2024 р., тим самим ситуацію конкуренції звели до випадкової неузгодженності.

Як проектом Закону №2178-10, так і в проектом Закону №2194 пропонуються внести зміни до Розділу X перехідних положень.

Задається запитання навіщо так робити? Неузгодженність? Неузгодженості, на справді, не має - положення Розділу Х в проектах Закону №2178-10 і №2194 не протирічать один одному і обидва законопроекти можуть бути без конфлікту в майбутнього прийняті. Яка б із цих двох рушниць не вистрелила, в ціль буде влучено.

Так, відповідно до змін законопроекту №2178-10 в частині 1 статті 130 з'являється абзац, який є нічим іншим, як повторенням частини 2 та 4 статті 81 Кодексу шляхом, фактично об'єднуючи їх. Мова йде про зобов'язання іноземців відчуження, протягом одного року з дня набуття, земельної ділянки сільськогосподарського призначення, отриманої у спадок.

Проектом Закону №2194 вносяться зміни до статей 81 та 82, при цьому 82 статтю "обрізають" до однієї "лінивої" частини, але якої. Законопроект №2194 прибирає будь-які обмеження для іноземців та іноземних юридичних осіб у випадках набуття ними прав власності на землі. Хоча доцільніше було б визначити, що тільки юридичні особи резиденти.

Обома законопроектами вносяться зміни до статті 130 Земельного кодексу України. При цьому законопроект №2194 не вносить зміни до частини першої статті 130, залишаючи редакцію діючого Кодексу, яка надає право іноземцям бути учасниками юридичних осіб України і фактично бути набувачами українських земель (див. табл.1).

Зміни, які пропонуються внести законопроектом №2194 до статті 130, а саме зміни частини 2-ї та доповнення частиною 3-ю, відверто насторожують (див. табл. 2). Йдеться про заборону власникам землі продавати землю без згоди орендаря. Це і є те обіцяне президентом право розпоряджатися землею та визволення від "совка"?

При умові, що практично всі землі селяни були змушені передати в оренду на довгі роки, то не бачити селянам можливості, ні продажу землі за європейськими цінами, ні можливості перейти до самостійного господарювання. Закон не звільняє селян з кріпацтва, не надає їм права розпоряджатися землею, він, навпаки, посилює обмеження прав селян-власників землі, ще більше закріпачує, вимушуючи їх продавати землю якомога скоріше за хоч якісь гроші своєму орендареві.

Законопроекти №2178-10 та №2194 своїми змінами та доповненнями до статті 130 Земельного Кодексу надають, окрім українців, право купувати землю юридичним особам, що відкриває всі можливості, в тому числі і іноземцям, скуповувати українську землю і концентрувати її.

Не важливо хто сконцентрує землю, іноземець чи українець, – у капіталу не має національності і громадянства, як і совісті у монополій. Концентрація земель – це монополізація і головна перепона для розвитку аграрної галузі, суспільно-економічного розвитку країни. Проти концентрацій та монополій борються всі економічно і соціально розвинуті країни світу. Не повинно бути концентрацій ні в межах громади, ні в межах держави.

В підтвердження того, що законопроекти націлені сформувати преференції великим і малим орендарям та іноземному капіталові, наведемо той факт, що проектом №2178 пропонується до 2024 року не обмежувати юридичних осіб України, учасниками (власниками) яких є іноземці, в праві купувати земельні ділянки, які знаходяться в користуванні таких юридичних осіб "на правах оренди, емфітевзису, за умови, якщо: з часу державної реєстрації юридичної особи - набувача права власності пройшло не менше 3 років" - зміни до п.14 Х Розділу, другий абзац.

Фактично, з прийняттям цього законопроекту, за попередніми оцінками, до 80% селян втратять землю остаточно. Відстороненість селянина від землі через неефективні орендні відносини, не усвідомлення можливості стати власником власного аграрного виробництва, спричиняє бажання продати землю, отримати гроші і вирішити свої нагальні проблеми. Ситуація настільки критична, що зняття заборони на відчуження земель стане причиною її стрімкого дорозпродажу.

Виходячи з цього, єдина можливість запобігти негативам від таких законодавчих змін є внесення національно-орієнтованих пропозицій і поправок до законопроектів №2178-10 та №2194.

Головною ідеєю пропозицій і поправок повинно стати формування можливостей для відновлення розвитку аграрної галузі за участю виключно українців.

Метою зняття заборони на відчуження землі повинен стати ефективний обмін прав власності на землю, коли земля від громадянина, який бажає її продати, переходить до громадянина, який хоче бути власником землі і самостійно господарювати на ній.

Під самостійним господарюванням слід розуміти одноосібне (сімейне) господарювання чи господарювання через участь власника землі в господарському товаристві, в яке передається земля на правах користування.

Запит на купівлю землі серед українців є. Він комплексний, сформований економічними та світоглядними, патріотичними та культурними чинниками, – цей запит буде позитивно впливати на зростання цінності української землі. В той час, коли економічне формування ціни на землю, за логікою транснаціонального капіталу, латифундистів-орендарів і просто іноземців-фермерів визначатиметься безпосередньо прибутковістю землі, що означатиме відсутність зростання ціни на землю, яке так рекламують тільки би відкрити ринок земель.

Тому формування конкурентних пропозицій "від українців українцям" є раціональними, національно-орієнтованими, і саме такому обміну прав на землю потрібно віддати перевагу, а не ставити в пріоритет латифундистів-орендарів, фермерів, надаючи їм законодавчі преференції та обмежуючи в правах селян-власників землі та безземельних українців. Саме за таким ціннісним принципом сформувалися захмарні для нашої уяви ціни на землі в тій же Голландії чи Данії, де земля може належати тільки громадянам країни.

Формування національно-орієнтованої аграрної політики через механізми державного управління сприятиме зростанню прибутку від землі, що матиме вплив на збільшення цінності землі та спричинить падіння схильності продавати землю у теперішніх власників землі, а ефективний обмін землею буде зводитися до переходу землі у власність по родинних зв'язках, від старшого покоління до молодшого, яке більш активне в бажаннях до самостійного обробітку власної землі.

Крім норм щодо права розпоряджатися землею, повинні бути визначені норми до набуття землі, які б унеможливлювали будь-яку її концентрацію, забезпечували усуспільнення прибутку від землі, що відповідало б сучасним світовим тенденціям економічно-розвинутих країн з соціально-орієнтованою економікою.

Тому правило просте: громадянин України має право набувати одну земельну ділянку з обмеженням по площі, яке відповідає максимально сформованому розміру земельної ділянки сільськогосподарського призначення. Це відповідає конституційним засадам з прав та свобод громадян.

Такий самий принцип був застосований при розпаюванні колективних сільськогосподарських підприємств – вартість і розміри в умовних кадастрових гектарах земельних паїв всіх членів підприємства були рівними.

Запропоновані поправки і зміни сприятимуть розвитку самостійного аграрного виробництва, а саме переходу від користувальної моделі (оренда землі, емфітевзис) до самостійного обробітку землі її власниками. Консолідація земель через об'єднання українців-власників землі коротший та надефективний шлях для відновлення та розвитку сільського господарства. Організаційною формою такої консолідації мають стати Товариства власників землі. Влада, у свою чергу, повинна сприяти формуванню та розвитку самостійного господарювання, а результати цього сприяння визначатимуть спроможність влади.