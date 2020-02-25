Українці перестали бути нацією економічних лузерів: податкова система 2025 року

Рішуча зміна економічного курсу 2021 року привела до виходу з неформального сектора близько 20% ВВП, дозволила повернути в країну понад 30 мільярдів доларів капіталів-"утікачів". Україна, виграючи в логістиці, рівні оплати праці та якості персоналу, впевнено заміщує на ринках Європи китайську продукцію, ставши надійним торговим партнером ЄС, а національна IT-індустрія входить у світові ТОП-3.

Приплив прямих іноземних інвестицій сягнув 50 мільярдів доларів на рік на тлі демонстрації двозначного приросту економіки, що дозволило повністю погасити зовнішні борги, фінансувати сильну армію та почати відродження конкурентоспроможного військово-промислового комплексу. Реалізуються масштабні інфраструктурні проєкти, країна повернула статус світового аграрного лідера. Відплив умів із країни не тільки припинився, а й обернувся залученням сотень тисяч робочих рук з-за кордону, впроваджено інститути інвестиційного й інноваційного громадянства України.

У Конституцію країни введено принципи здорової економіки (на основі Маастрихтських критеріїв конвергенції ЄС: дефіцит бюджету — не більш як 3%, витрати бюджету — не більш ніж 30% ВВП, суверенний державний борг — не більш як 60% ВВП). Прийнято нову економічну Конституцію — Закон "Про економічну свободу". На території Одеси з 2023 року діє міжнародний фінансовий центр із використанням англосаксонського прецедентного права (в Україні з'явився справедливий арбітраж, який розглядає комерційні та цивільні спори й не вимагає дорогих судових процесів у Лондоні). Валютна лібералізація закінчена монетарною свободою (вільне ходіння євро та долара). Вибудувана одна з найбільш комфортних і конкурентних податкових систем світу, яка на практиці реалізувала принципи оподаткування Адама Сміта й Адольфа Вагнера і виконала чотири ключові місії:

Простота

Слабку економіку та низький рівень податкової культури, в принципі, не могло обслуговувати складне обтяжливе законодавство, що не відповідає розвиненим економічним відносинам. Нам була життєво необхідна "примітивна" податкова система з семи податків: корпоративний податок; ПДВ; акциз; ПДФО; ресурсно-рентний податок, мита і місцевий податок. Останній містить об'єкти оподаткування, які визначаються як центром (земля, нерухомість та інше), так і рішеннями місцевих рад (елемент фінансової самостійності регіонів), з обмеженням розміру податкового навантаження (не більше 1–3% від ВВП регіону).

Справедливість

— реалізовано принцип "хороший збір при помірних податках", скасовано більшість нинішніх податкових пільг і знижених ставок. Нейтральний податковий ландшафт дозволив на повну силу проявитися підприємливості та кмітливості української нації;

— піднято поріг шкоди з податкових злочинів, мікро- і малий бізнес тепер не зазнає кримінального переслідування, — тільки штрафи, але одночасно:

— посилено відповідальність за ухиляння від сплати податків, — ті, хто краде по-великому, несуть відповідальність як за особливо тяжкі злочини;

— реалізовано План захисту національної податкової бази від міжнародних схем ухиляння від сплати податків (деофшоризація). Україна перестала входити в антирейтинг країн, що розвиваються, уражених недугою втечі капіталу в офшори та податкові гавані. При цьому країна не стала відкривати полювання на найбільш економічно успішне населення, — проведене "мирне вирішення офшорного питання" через Програму добровільного розкриття інформації про офшорні активи. До України після амністії капіталів повернулися й почали працювати мільярди доларів, а додатковим стимулом для цього стала

Конкурентність

Маневр у бік податкової прозорості спровокував у світі новий виток глобальної податкової конкуренції. Україні було чим відповідати новим віянням і агресивній податковій поведінці деяких держав:

— проведено заміну податку на прибуток інноваційно-орієнтованим корпоративним податком на базі оподаткування лише розподіленого прибутку за ставкою 15%;

— реалізовано покрокову стратегію зниження сумарного податкового навантаження на працю до 20%, — скасовано військовий збір, ліквідовано ЄСВ (всередині ПДФО);

— реалізовано програму "кожному українцеві — доступний автомобіль", — скасовано акцизи на всі авто та кузови до них, не стягується ПДВ з продажу автомобілів із водневим і електричним двигуном.

Зростання економіки та фінансування реформ шляхом підвищення ролі екологічного оподаткування (платежі за забруднення довкілля стали адекватними завданій шкоді), впровадження податку на майно на основі ринкової вартості, справедливої рентної політики (за досвідом Норвегії та Канади, впроваджено диференційовану ренту на видобуток корисних копалин) дозволили з 2025 року підтримати медицину та освіту, — доходи молодих медиків і вчителів (до 50 МЗП на рік), які працюють за фахом, не підлягають оподаткуванню.

Необтяжливість

Виконано обіцянку про ліквідацію Податкової міліції і припинено низку невдалих спроб та імітацій комплексної реформи контролюючих органів 2015–2020 років. Довіру суспільства та відмову від каральної філософії роботи з бізнесом реалізовано шляхом:

— створення єдиного правоохоронного органу у сфері боротьби з економічними злочинами (без права перевірок бізнесу зі штатом не більше трьох тисяч людей). Функції й підрозділи СБУ та Нацполіції, причетні до масової практики "державного економічного рекету", ліквідовані;

— створення сервісної податкової служби шляхом злиття податкової служби з офісом фінансового контролю, — ефективність контролю витрат бюджету зросла в рази (система ProZorro сама собою не могла впоратися з масштабними розкраданнями з бюджету). Проведено модернізацію діючої електронної системи адміністрування ПДВ і системи блокування податкових накладних, — для проблемних секторів економіки європейського механізму впроваджено застосування швидкої реакції (зворотний заряд), СЕА ПДВ працює у вигляді ризикоорієнтованої системи, блокування лише тимчасове — не більше 30 днів (як при виявленні ризикових операцій у сфері боротьби з відмиванням брудних грошей);

— модернізації митної служби та фінансової розвідки (Держфінмоніторингу).

Створено найсучаснішу матеріально-технічну базу, кожних 2–3 роки спрацьовує переміщення топ-кадрів, діють контрактна система та зарплати, вищі за ринкові (єдину тарифну сітку оплати праці скасовано), що дозволило оновити кадровий склад контролюючих відомств на 90%, взявши на роботу найкращих випускників вишів та найграмотніших представників приватного сектора.

Усі бази відомств винесено в єдиний сервер неурядової компанії (єдиний дата-центр), що припинило порочну практику маніпулювання звітністю та зловживань даними платників податків. Правилом стала політика безперервного зниження адміністративних бар'єрів, — спрощено та скорочено податкову звітність (замість десятків сторінок головоломних звітів — декларації на 1–2 сторінки), ліквідовано податкову накладну (впроваджено tax invoice).

У контролюючих органах проведено цифрову революцію. Всі процедури адміністрування та сплати податків реалізуються через електронні сервіси для максимального зменшення контактів із громадянами.

Вінцем змін став мораторій 2022–2024 років на зміну податкового та митного законодавств, що привело до підвищення стабільності й передбачуваності для інвесторів і платників національної податкової системи. У нашій країні законодавство не можна було як слід ні дотримуватися, ні об'єктивно трактувати, оскільки держава змінювала старі й писала нові закони з нерозумною швидкістю, а фіскальні органи перекручували їх на власний розсуд.

Українці перестали бути нацією порушників і економічних лузерів.

Усе вищезазначене може стати не утопією, а нашою реальністю, реальністю для України та нас — українців. Потрібно лише дуже захотіти.