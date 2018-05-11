Секрети зовнішньоторговельного балансу

У першому кварталі поточного року зростання економіки України, за даними НБУ, становило 2,3% у річному вираженні. Сприяє цьому поліпшення зовнішньоекономічної кон'юнктури, що дає нам змогу набирати обертів на зовнішніх ринках, продаючи більше товарів.

Порівняно з торішніми показниками Україна суттєво наростила обсяг операцій на зовнішніх ринках. Так, за перші два місяці порівняно з таким самим періодом минулого року загальний обсяг експорту збільшився на 17%, але при цьому обсяг імпорту зріс на 20%. Як бачимо, сальдо за цей самий період залишилося також від'ємним, але якщо торік його значення перебувало на позначці -430 млн дол., то цього року даний показник збільшився до -730 млн. Від'ємне сальдо — хронічна проблема української економіки.

Основний обсяг експорту припадає на кілька галузей економіки. Як і раніше, експорт зернових формує 19% обсягу експорту, але за рік експорт самого зерна знизився на 1,6%. При цьому сектор рослинництва зміг збільшити продажі на 5%. А зниження обсягу продажів необроблених продуктів допомогло компенсувати зростання експорту круп, насіння та інших плодів, тобто продуктів з вищим ступенем обробки. Також збільшився обсяг експорту металів. Основна частка цієї групи експорту припадає на чорні метали. За минулий рік їх обсяг у загальній масі зріс на 28% — до 1,7 млрд дол.

Велика частка імпорту в цілому припадає на нафтопродукти й матеріали їх переробки. У загальній масі їх обсяг становить 21%, при цьому сам показник порівняно з минулим роком скоротився на 0,9%. Машин і виробничого обладнання ми стали завозити більше на 30%.

Торгівля з нашими сусідами йде не найкращим чином — з більшістю з них у нас від'ємне сальдо, як і з країнами СНД: продаємо менше, ніж купуємо, Білорусі, Казахстану і Росії. З останньою частка імпорту лише збільшилася, і припадає він переважно на нафтопродукти — 50% загального імпорту. Натомість наш експорт у РФ знизився на 6%, при тому що обсяг імпорту збільшився на 25%. Водночас із західними сусідами — Польщею, Словаччиною, Угорщиною й Молдовою — сальдо додатне, а групи експортованих товарів дуже різні. Добре йдуть справи з азіатськими ринками, єдиний мінус полягає в зниженні обсягу експорту в Китай. Зростають і обсяги експорту в Африку: лише за перші два місяці поточного року ми продали товарів на 650 млн дол., купивши при цьому тільки на 120 млн. Незважаючи на незначні обсяги операцій, показники сальдо щодо цього регіону дуже гарні.

Загалом, підбиваючи підсумки першого звітного періоду, ми бачимо нарощування експорту вітчизняних товарів. На жаль, за період у півроку істотних змін у продажах товарів за кордон не очікується. Виходячи з цього, основні операції відбуваються за все тими самими групами товарів, але за рахунок підвищення цін на них спостерігається приріст грошової складової. На жаль, зростання на товарних ринках завжди припадає на всі групи товарів. У зв'язку з цим і збільшується обсяг імпорту нафтопродуктів, що позначається на торговельному балансі України.