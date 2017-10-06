Міграційні настрої українців

За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у вересні 2017 р., 61% українців заявили, що не хотіли б виїхати за кордон на постійне місце проживання. Водночас 35% сказали, що мають таке бажання, ще 4% — не визначилися з відповіддю. Порівняно з минулим роком кількість тих, хто хотів би змінити місце проживання на іншу країну, зросла, але не набагато (з 30 до 35%).

Найбільше тих, хто бажав би змінити місце проживання, серед жителів Західного регіону України (41%). У південних і центральних областях відсоток потенційних мігрантів коливається на рівні 33–34.

Найбільша кількість тих, хто має бажання переїхати на постійне місце проживання за кордон, серед молоді 18–35 років (54%). Натомість серед людей старшого віку відсоток охочих змінити країну проживання не дотягує до 20.

Найчастіше серед причин, які спонукають респондентів задуматися про еміграцію, зустрічалися: бажання отримати кращі умови для життя (64%), забезпечити краще майбутнє для дітей (34), відсутність достойної роботи в Україні (23), бажання отримати кращу освіту (12%).

Отримання кращих умов життя як причину можливої еміграції найчастіше називали на Сході країни, бажання забезпечити майбутнє дітей — на Півдні, відсутність достойної роботи — на Заході. Молодь дещо частіше за інших називає причинами бажання емігрувати відсутність роботи та можливості для самореалізації, найстарші — відчуття безпеки та кращу медицину.

Виявили бажання працювати за кордоном 44% опитаних, причому 72% з них зазначили основною мотивацією для пошуку роботи в інших країнах вищий рівень зарплати. Інші варіанти відповідей, зокрема кращі умови праці, якість соціального захисту, можливість професійної реалізації, ледь дотягують до 20%.

Що цікаво, майже три чверті респондентів переконані, то спрощення Польщею та Угорщиною умов для працевлаштування українців є швидше кроком для покращення економіки цих країн, аніж дружнім кроком назустріч Україні.

Серед країн, у яких хотіли би працювати респонденти, Німеччина (37%), Польща (26), США (22), Канада (21), Чехія (16), Італія (15), Велика Британія (14%).

З опитаних 44% вважають, що не мають узагалі ніяких шансів поїхати у майбутньому на роботу за кордон. 30% оцінили свої шанси отримати роботу за кордоном як незначні, 17% — як значні. Найоптимістичніше свої перспективи отримати роботу в інших країнах оцінює молодь (32% говорять про значні шанси, ще 41% — про незначні). Серед респондентів середнього віку 15% говорять про значні шанси отримати роботу за кордоном, ще 37% — про незначні. Найстарші люди найменш оптимістичні у своїх оцінках (5%).

Що цікаво, 65% опитаних сказали, що однозначно або скоріше повернулися би в Україну, якби мали постійну роботу за кордоном, а не виявили бажання повертатися лише 23%. Найменше тих, хто заявив, що не повернувся б в Україну, серед жителів Заходу (17%), найбільше — серед жителів Сходу та Півдня (по 27%).

Лише третина опитаних зазначили, що вже цікавилися можливостями працевлаштування за кордоном, 67% — не цікавилися. Найбільше зацікавлених на Заході (41%), серед осіб з вищою освітою, молодих, працюючих на приватних підприємствах, самозайнятих і забезпечених. Молодь, жителі Центру та Заходу, жителі міст, бажаючі працювати за кордоном, особи з вищою освітою та забезпечені частіше за інших заявляли, що хотіли б отримувати більше інформації про можливості та правила працевлаштування за кордоном.

70% опитаних сказали, що хотіли б, аби їхні діти або внуки навчалися за кордоном, 20% мають протилежну думку. На Заході, у Центрі та на Півдні таких респондентів більш як 70%, на Сході — 59%. Що молодші респонденти, що вищий їхній рівень освіти та що більше вони забезпечені, то більше серед них тих, хто хотів би, щоб їхні діти або внуки навчалися за кордоном. 55% опитаних сказали, що серед їхніх знайомих є ті, чиї діти вчаться за кордоном. 45% сказали, що серед їхніх близьких таких осіб немає. Дещо більше тих, хто заявив, що знає людей, діти яких навчаються за кордоном, на Заході, у містах і серед молоді.

Найчастіше як бажану країну для навчання дітей і внуків обирали Німеччину (34%), Велику Британію (29), США (25), Польщу (24), Канаду (17), Францію (12%).

Аудиторія опитування: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більш як 2,8%.

Терміни проведення: 8–18 вересня 2017 р.