Крок назустріч старості. В Україні стартувала пенсійна реформа

Минулої середи в Україні офіційно стартувала пенсійна реформа, і вже жовтневі виплати пенсіонерам нарахують за новою формулою. Чого, крім підвищення пенсійних виплат, чекати українцям, і чи дійсно запропоновані урядом трансформації можна назвати повноцінною реформою?

Закон про пенсійну реформу передбачає цілу низку масштабних трансформацій. Найбільш довгоочікувана з них — осучаснення пенсій. Насправді тут ідеться не про реформу, а про банальне виконання законодавчих норм, адже індексація пенсій має відбуватися регулярно. Просто з 2012 р. влада ігнорувала цю вимогу, та й останню актуалізацію проводили з урахуванням показника середньої зарплати за 2007 р. У результаті розміри пенсійних виплат залежно від року призначення пенсії почали різнитися більш як утричі, а 8 млн пенсіонерів з 12 млн одержували мінімальну пенсію менш як 1500 грн. Утім, і середня пенсія недалеко пішла від мінімальної, не дотягуючи до 2000 грн. Крім того, пенсії працюючих пенсіонерів обкладалися 15-відсотковим податком. Щоб не зажиріли.

Пенсійна реформа оподаткування скасовує, а осучаснення пенсій робить обов'язковою для виконання нормою. Виплати підвищать для 9 млн пенсіонерів з 12 млн, у середньому пенсія зросте на 700 грн. Але формула така, що пенсійні виплати вирівняються, тобто тим, хто одержував зовсім мало, додадуть близько 1000 грн, а для тих, чиї пенсії й так були відносно високими, підвищення буде швидше символічним. За даними уряду, приблизно 1,3 млн українців до пенсії додадуть близько 200 грн. Для 1,2 млн людей підвищення становитиме від 200 до 500 грн. Збільшення від 500 до 1000 грн одержать 2 млн. До 25 жовтня пенсіонери одержать уже підвищені пенсії, виплат нижче 1452 грн у солідарній системі не буде.

Крім того, уряд уже озвучив ініціативу до 1 листопада подати в парламент законопроект про перерахунок пенсій 560 тис. військовослужбовців, який також останній раз проводився у 2008 р.

Окрім пенсій, буде підвищено і стаж, необхідний для виходу на пенсію. На жаль, дива уряд не дочекався, тенденція однозначна — кількість пенсіонерів зростає, суми, що збираються в солідарну систему, лякають, при цьому самі виплати людям на руки гнітюче малі. І згодом солідарна система потребуватиме дедалі більше коштів, а пенсіонерам — пропонуватиме ще менші виплати. Але оскільки відмова від підвищення віку виходу на пенсію вже була озвучена, а поступатися, нехай навіть здоровому глузду, на Грушевського не звикли, підвищити вирішили стаж, необхідний для виходу на пенсію.

Пенсія за віком у 60 років призначатиметься за наявності страхового стажу 25 років. Кожні 12 місяців вимога до розміру страхового стажу збільшуватиметься на рік і до 2028 р., щоб одержати пенсію за віком, необхідно буде мати 35 років страхового стажу. В 63 роки пенсія за віком як для чоловіків, так і для жінок, призначатиметься за наявності страхового стажу тривалістю від 15 до 25 років. Кожні 12 місяців вимога до кількості страхового стажу збільшуватиметься на рік до досягнення у 2028 р. 25–35 років страхового стажу. Починаючи з 1 січня 2019 р. особам, у яких страховий стаж становить 15 років, пенсія за віком призначатиметься в 65 років.

Якщо при досягненні пенсійного віку в людини не буде зазначеної тривалості страхового стажу, вона зможе або допрацювати необхідну кількість років, або придбати відсутні роки стажу. Пропозиція про купівлю стажу революційна й абсурдна водночас, за підрахунками чиновників Мінсоцполітики, один рік стажу, якщо брати до уваги нинішній розмір відрахувань, коштує близько 17 тис. грн. У майбутньому ця сума лише зростатиме, і складно уявити людину, яка готова й може витратити одразу кілька десятків тисяч гривень, щоб вийти на пенсію та одержувати мізерні виплати. На жаль, солідарна система в колапсі, і реформи, пропоновані урядом, реанімувати її не здатні.

На сьогодні в Україні налічується близько 26,3 млн громадян працездатного віку. З них зайняті лише 16,2 млн, а внески до Пенсійного фонду платять ще менше. У результаті тільки 12,8 млн застрахованих осіб утримують 12 млн нинішніх пенсіонерів. Залежність допомоги від держави та сплачених до пенсійної системи внесків і виплат, яку передбачає солідарна система, давно зникла. На думку уряду, головна мета реформи діючої солідарної системи — стимулювати працююче населення сплачувати пенсійні внески. Там щиро розраховують на якийсь прихований трудовий ресурс і зростання пенсійних відрахувань.

Однак оптимізм Мінсоцполітики поділяє небагато хто, адже перепис населення в країні проводився дуже давно, були втрачені великі території, відбулися глобальні внутрішні міграційні процеси, а частина співгромадян знайшла собі роботу на ринках інших країн, тобто для того, щоб робити припущення про потенційне зростання виплат, елементарно бракує достовірних даних.

Але рішення підвищити стаж, на відміну від підвищення пенсійного віку, дійсно болючіше вдарить по зайнятих у тіньовому секторі працівниках. Особи, в яких відсутній необхідний страховий стаж, будуть позбавлені пенсії, їм по досягненню 65 років призначать державну соціальну допомогу з урахуванням сукупного доходу сім'ї. Тобто навантаження на держбюджет меншим не стане, а от людей, які живуть за межею бідності, прибуде. За оцінками Мінсоцу, таких громадян близько 100 тис. Але в міністерстві лукавлять, зараз у 70% пенсіонерів, або 8 млн, розмір пенсії "дотягується" до рівня мінімальної, і майже напевно це люди, внески яких до пенсійної системи або нульові, або трохи більші. Припустити, що при загальній тінізації економіки ринок праці збіліє, складно, от тільки в реформованій солідарній системі ніхто нікому "доплачувати" понад заслужене не буде.

Також пенсійна реформа анонсує впровадження другого накопичувального рівня пенсійної системи, і це швидше тривожний дзвіночок, ніж підбадьорливий. Трансформації солідарної системи несуть мінімальні ризики, вона давно не працює, і зіпсувати в ній щось практично неможливо. А от створення накопичувального пенсійного фонду без належної інфраструктури, системи контролю, а головне, можливостей для інвестування зібраних коштів — це величезний корупційний ризик. Благо, поки що це перспектива майбутніх років. Сподіваємося, на той час ніхто не забуде, що злощасні "три мільярди Януковича", які ми успішно не повертаємо, це кошти російського Фонду національного добробуту, який є частиною пенсійної системи РФ. Це чудова ілюстрація того, що відбувається з пенсійними накопиченнями громадян без належного контролю.