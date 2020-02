Гальма економічного зростання

Уже багато років українські економісти зазначають, що рівень перерозподілу через публічні фінанси в Україні зависокий, такий рівень не дасть можливості досягнути швидкого економічного зростання і точно не дасть змоги команді Кабміну виконати обіцянки прем'єр-міністра щодо зростання ВВП України на 40% за п'ять років.

Є пряма залежність між рівнем перерозподілу ВПП через бюджет та економічним зростанням, — її відображає крива Армея. Згідно з економічною теорією, підтвердженою емпіричними дослідженнями, існує оптимальне значення загальнодержавних видатків у відсотках до ВВП, за якого забезпечується найбільше економічне зростання.