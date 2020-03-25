Ефектно, але малоефективно

У світі вирує пандемія коронавірусу. А в Україні людям, які намагаються хоч якось захиститися від причепливого COVID-19, пропонують антисептик у комплекті з трьох літрових пляшок загальною вартістю 2350 грн. От що з цього приводу сказав директор одного з вітчизняних спиртзаводів, який входить до ДП "Укрспирт": "Літр 100-відсоткового спирту коштує 184 грн (включаючи 126 грн акцизу та ПДВ), а літр антисептика із цього спирту — 790 грн! ЖАХ! І це в державі, де 80 спиртзаводів. За тиждень мали б пів Європи "залити" цим спиртом, а не возити з Китаю літаками. Далеко підемо…"

Закрито на замок

Та ось черговий крок уряду, який сигналізує обивателю, що він турбується про здоров'я та життя своїх громадян. Уявіть собі, задля них він закриває експорт спирту, мовляв, з масками свого часу не вийшло, то хоча б у цьому питанні будемо на коні. "Уряд прийняв рішення до 1 червня заборонити експорт етилового спирту з території України. Пости контролю на виїздах із підприємств, які виробляють етиловий спирт, мають забезпечити контроль, куди та кому відвантажується спирт", — написав прем'єр Шмигаль у своєму телеграм-каналі 23 березня.

Вчинок, звичайно, ефектний. І його справді не може не помітити обиватель. Та якщо трохи заглибитися в ситуацію, то виявиться, що в даному конкретному випадку ефективніше (а не ефектніше) було б докласти всіх можливих зусиль, аби максимально оперативно запустити додаткові виробничі потужності. Не секрет, що останніх у країні у великому надлишку. Адже наявний в нашій країні виробничий потенціал, розрахований на обсяги споживання всього колишнього СРСР (з його п'яною економікою), може забезпечити не лише ВСІ без перебільшення внутрішні потреби України в спирті, що суттєво зросли в останні тижні, а й дуже вигідний його експорт, виходячи з різкого збільшення потреб у світі.

Саме час розправити плечі спиртовій галузі, затиснутій у тісних рамках України, і дати додатковий дохід до змілілого держбюджету. Натомість — заборона.

Однак напередодні, не очікуючи заборонного рішення уряду, ДП "Укрспирт" саме тимчасово призупинило відвантаження спирту на експорт. "Таке рішення було прийняте керівництвом підприємства у зв'язку з підвищеним попитом на медичний спирт в Україні через поширення вірусу COVID-19", — так записано в новині на сайті "Укрспирту", датованій 19 березня. Щоправда, експерти сумніваються, що це рішення було прийняте без зовнішнього впливу на підприємство, для якого експорт завжди був бажаним пріоритетом.

"Ми прийняли державницьку позицію — у першу чергу потурбуватися про українців. Через пандемію коронавірусу ми спостерігаємо підвищений попит на медичний спирт не тільки всередині країни, а й ззовні. Тому вирішили призупинити експорт спирту. Спочатку потрібно повністю забезпечити ринок України. Неприпустимим вважаємо ситуацію, коли до нас звернулися би медичні заклади з проханням продати спирт, а в нас його не було б. Тому опікуємося про потреби нашої медичної сфери", — офіційна точка зору в.о. директора ДП "Укрспирт" Сергія Блескуна.

А ще, крім припинення відвантаження спирту на експорт, "Укрспирт" на період із 20 березня до 30 червня 2020 року запровадив спрощений порядок придбання спирту. Він діє відносно покупців (юридичні особи та ФОП), які купують не більш як 1000 літрів спирту на квартал. Це також має вплинути на доступність спирту на ринку.

А чи був експорт?

Збираючи матеріали за темою, ми звернулися до ряду експертів і працівників галузі. Усі вони зі скепсисом відгукнулися про експорт спирту з України. Потужності галузі з такими величезними можливостями тому й простоюють, що з експортом у неї, м'яко кажучи, не дуже. І це з урахуванням того, що вже тривалий час одним із пріоритетних завдань підприємства "Укрспирт" є розвиток експортного напряму.

Навіть офіційні цифри експорту особливою вагомістю не вирізняються. Що таке 892 тис. дав за весь 2019 рік (775 тис. за 2018 рік) при задекларованому навіть у презентаційному відеоролику "Укрспирту" виробництві 1 млн літрів спирту на добу?

І ще невідомо, скільки з цього експортного спирту справді перетнуло кордон України. Адже фахівцям галузі добре відомо, як "експортований" спирт часто опиняється на внутрішньому ринку України. У чому секрет таких трансформацій? Високі податки.

До вартості спирту в 37 грн/л тільки акциз додає 126 грн на кожний літр. Зате при експорті цього самого спирту за кордон податки не так сильно кусаються. От і виходить більш вигідно "експортувати" спирт, щоб потім реалізовувати його в Україні…

Для довідки: загальна виробнича потужність ДП "Укрспирт" — понад 36 млн дал на рік. Його роботу забезпечує 41 виробничий майданчик. Заводи ДП "Укрспирт" також оснащені цехами з виробництва лікеро-горілчаних виробів.

Ні, ми зовсім не лобіюємо експорту спирту за умов пандемії. Проте очевидно, що ситуацію можна принципово й досить швидко виправити не забороною експорту аж на два місяці (за цей час наш спирт уже буде не потрібен багатьом зовнішнім контрагентам), а лише нарощуванням такого бажаного виробництва. І, між іншим, у ДП "Укрспирт" це чудово розуміють. Не дарма ж водночас із припиненням відвантаження спирту держпідприємство задекларувало запуск у роботу чотирьох додаткових заводів до тих десяти, що вже працюють.

"У цілому у виробничому плані на березень було передбачено роботу десяти заводів. Сьогодні ми прийняли рішення запустити в роботу ще чотири заводи", — констатує в.о. директора ДП "Укрспирт" Сергій Блескун.

Працюючи над матеріалом, ми не отримали підтвердження реальної роботи (випуску продукції) чотирьох новозапущених спиртзаводів. Не біда, функціонування на повну потужність навіть діючих підприємств за кілька тижнів переломить ситуацію, наситивши внутрішній ринок. Тим паче що, наприклад, спирт для антисептиків не потребує додаткового очищення. Та й запущені чотири підприємства рано чи пізно підтягнуться.

Для довідки: продукція ДП "Укрспирт" відома на ринках Туркменістану, Грузії, Азербайджану, Туреччини, Австрії, Польщі.

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Який сенс у такій обстановці забороняти експорт аж до червня (понад два місяці), не дуже зрозуміло. Скоріше, потрібно негайно та швидко відновлювати внутрішнє виробництво та водночас нарощувати експорт.

А ще потрібно подумати над доступністю цін для споживача, який і так не надто багатий, раптово опинившись на карантині без звичних доходів. Не випадково "Укрспирт" указує на величезні податки та, схоже, всерйоз розраховує на їхнє зниження на цей час. Але навряд чи це хороший вихід для державної скарбниці, яка теж сидить на карантині. Можливо, оптимальним рішенням цього питання в даній ситуації міг би бути викуп усього спирту, виробленого спиртзаводами, державою, яка є власником "Укрспирту".

Коментар експерта

Екскерівник виробничого управління ДП "Укрспирт" Олексій СЕМЕНОВ:

— А хіба в нас останніми роками був експорт? Експортували хіба що технічний спирт. Наскільки мені відомо, "Укрспирт" нині запускає додатково кілька спиртзаводів. Цього цілком достатньо. І експорт тут особливого значення не має. Наші виробничі потужності могли забезпечувати Радянський Союз, а зараз в основному вони простоюють. Через два тижні дефіциту вже не буде. Тільки от займатися цим потрібно було місяців два тому…

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