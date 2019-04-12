Ефект доданої вартості

Ми опинилися в компанії таких третіх країн, як Бразилія, США, Китай та Аргентина. Однак процентне співвідношення України (4%) до інших сільгоспекспортерів у ЄС змушує задуматися про структуру нашого експорту до Європейського Союзу, тому що відповідно до цього ж звіту Україна стрімко виходить у лідери з нарощування сільгоспімпорту з Євросоюзу (+16%).

Не випадково в Спеціальній записці Світового банку за результатами міжнародної торгівлі за 2018 р. зазначається невикористаний нами величезний потенціал для збільшення експорту продукції з вищою доданою вартістю.

Одним із пріоритетів створення Європейського Союзу були загальні ринки й правила торгівлі, які зробили б прибутки й взаємні вигоди усередині цих ринків максимальними. Країни ЄС — взірець для України, адже навіть у період стагнації їхні економіки стабільні, а рівень добробуту їхніх жителів — стабільно високий. І структура як внутрішнього виробництва, так і зовнішньої торгівлі відіграє в цьому провідну роль.

Німеччина — найпотужніша економіка Європи й четверта за величиною у світі. Понад 66% німецького експорту спрямовується до інших європейських країн. Загальний обсяг експорту в 2018 р. становив 1,557 трлн дол., що відповідає приблизно 19400 дол. на кожного жителя Німеччини (з розрахунку 80,5 млн жителів).

У пріоритетах експортних товарів з доданою вартістю Німеччини спеціалізоване машинне обладнання Siemens, інтегральні схеми й комп'ютери, транспортні засоби, електроустаткування. Медична оптика, прилади від Fresenius і препарати, фракції крові й сироватки від Merck. Причому фармацевтика становить найбільш швидкозростаючу частину серед десяти провідних експортних категорій, збільшившись на 14,6% з 2017-го по 2018 р. За ними ідуть хімікати від BASF і Bayer. Далі — космічні й літальні апарати. Але основною, ВВП-утворюючою, продукцією Німеччини залишаються автомобілі, автозапчастини й аксесуари від Volkswagen Group, Daimler, BMW Group.

Безумовно, сировину Німеччина теж продає, у тому числі й пшеницю, але що продає Німеччині Україна, окрім зернових і курятини?

Аналогічно Франція імпортує українські яблука, полуницю й соняшникову олію. Але її основні експортні продукти — літаки (концерн Airbus) і космічні кораблі (французьке космічне агентство CNES лідирує в ЄС). І це категорія експорту Франції, що найшвидше зростала в період з 2017-го по 2018 р. Хоча зростання показують і автомобілі (продукція концернів Peugeot і Renault), і медикаменти, і косметична продукція (L'oreal Group). З меншими показниками, але також до групи лідерів французького експорту входять електрообладнання Schneider Electric і міжнародний бренд одягу й аксесуарів HermПs International.

У п'ятірку сировинного експорту Франції входить пшениця з часткою світового ринку 9,3%. Французька кукурудза (продажем якої до Франції пишається Україна) становить 5,7% частки на світовому ринку. Потім ця кукурудза повертається в Україну в консервах від компанії Bonduelle.

У Бельгії топові експортні товари — ліки, медикаменти, алмази й кава. У Швейцарії — автомобілі та вантажівки, телекомунікаційне й електронне обладнання. Ми продаємо шведам переважно яблука.

У лідерах поставок вуглеводнів до ЄС залишається Норвегія. Нафтопродукти становлять 52,6% усього експорту країни, включаючи очищену нафту (приріст — 3,6%). Країна посідає десяте місце у світовому рейтингу поставок сирої нафти з часткою в 3,3% на світовому ринку, яка коштує 678 млрд дол. на рік. Притім, що нафта — другий експортний продукт у світі. Експорт норвезького нафтового газу тримається на рівні 23%. Ну й, звісно, риба і рибне філе з Норвегії становлять головні поставки морепродуктів у ЄС — 35% світового ринку.

Однак є у "сировинної" Норвегії і товари з доданою вартістю. Це пасажирські й вантажні судна Yara International і Kongsberg Gruppen — світових лідерів у виробництві повністю автономних суден з контейнерами.

Італія й Іспанія конкурують між собою не тільки в поставках сировинних цитрусових, оливкової олії та помідорів, але й на ринках готового одягу та взуття, сантехніки, автомобілів. Наприклад, в Італії товари з високою доданою вартістю становлять понад 30% її ВВП. Іспанські SEAT і Santana Motor борються за середнього європейського споживача нарівні з італійськими Alfa Romeo Fiat і Ferrari. Остання показала значне зростання з 2017 р. по грудень 2018-го завдяки збільшенню загальної вартості активів на 30,4%. У ці дві країни Україна поставляє традиційно соняшникову олію, зерно, полуницю й кукурудзу.

До Словаччини, Угорщини, Румунії, Чехії ми відправляємо шоколад, яблука, курятину й полуницю. У Польщу — ще й зернові із соняшниковою олією.

Водночас Польща, яка так само, як і Україна, активно продає на ринки ЄС пшеницю й свинину, крім цього, ще поставляє круїзні лайнери, вантажні судна, баржі, трактори, фармацевтику, косметику, парфумерію, добрива, автозапчастини, автомобільні покришки, готові продукти харчування, одяг і взуття.

Навіть умовно економічно слабка Румунія експортує металообробні верстати, електротехнічні вироби, обладнання для нафтової галузі. Деревообробна промисловість випускає паркет, фанеру, деревину, меблі, збірні будинки. Легка промисловість — взуття, трикотаж, килими. Харчова промисловість — вина, сіль, консерви, сири, м'ясні вироби. А оптична й медична апаратура — напрями, які найшвидше зростають серед експортних товарів із високою доданою вартістю Румунії за останні два роки.

Експортовані товари й послуги Угорщини становлять 94,1% від загального обсягу виробництва в її ВВП. Найціннішими експортними продуктами є автомобілі, двигуни, автозапчастини, аксесуари, лікарські суміші в дозуванні, упаковані медикаменти, мобільні телефони, комп'ютери, інтегральні схеми. Найбільш швидкозростаючою продукцією з високою доданою вартістю стали фармацевтика (зростання на 15,7%) та органічні хімічні речовини (38,6%).

У Словаччині, на жаль, зростання експорту транспортних засобів уповільнилося. Але автомобілі й автозапчастини (26,4% від загального обсягу експорту) продовжують входити в топ експортних товарів високого ступеня переробки. До них також належать машинне й радіообладнання, включаючи комп'ютери (12,1%), вироби з пластмаси (3,1%), гума, каучук (2,9%), вироби із заліза й сталі (2,3%), меблі й збірні будинки (2%). Здавалося б, небагато, але водночас це 80,5% від загальної вартості словацького світового експорту. І 91,1% словацького експорту в ЄС.

Конкурує зі Словаччиною Чехія. До її експортних товарів з високою доданою вартістю належать автомобілі (20,3% від загального обсягу експорту), машинне обладнання, включаючи комп'ютери (19,9%), електричні машини, обладнання (18%), вироби із заліза або сталі (3,7%), пластмаси, вироби із пластмаси (3,5%), меблі, постільна білизна, освітлення, вивіски, збірні будинки (2,8%), оптичні, технічні, медичні прилади (2,1%). І, крім експортної "класики", чеські розробники сьогодні просувають на ринки програмне забезпечення, комп'ютери, ноутбуки, планшети й мобільні телефони. У Брно є своя кремнієва долина. Лідерами в цій сфері стали такі чеські виробники, як Avast Software, Sonet, AVG Technologies.

Поки що здивувати своєю продукцією ми цих сусідів навряд чи зможемо. Український експорт сконцентрований у металах і зернових, а частка експорту, інтегрованого в глобальні ланцюжки створення доданої вартості (GVC), залишається низькою. Це 5,7% в Україні порівняно з 27% у Польщі, 38% у Румунії, 38% у Туреччині.

В аналітиці Світового банку зазначається, що не зростання сировинних поставок, а збільшення експорту з вищою доданою вартістю та створення глобальних ланцюжків з доданою вартістю — головна можливість для України використати свій особливий доступ на ринок ЄС. Як приклад наводиться експорт автомобільних комплектів проводів запалювання, зроблених в Україні, який зріс із 21 млн дол. у 2000 р. до 1,217 млрд дол. у 2017-му і став однією із швидкозростаючих категорій експортних товарів в останні роки. На жаль, інших прикладів успішного експорту українських експортних товарів з високою доданою вартістю в аналітиці Світового банку не знайшлося.