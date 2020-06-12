Рішення КСУ про скасування ст. 375 КК - результат кругової поруки касти недоторканних суддів – Сергій Горбатюк

Як повідомило сьогодні ZN.UA, вчора Конституційний Суд України виніс рішення щодо звернення групи депутатів фракції ОПЗЖ, які угледіли неконституційність статті 375 КК, що передбачає кримінальну відповідальність суддів за винесення завідомо неправосудного рішення. Цю статтю український КС визнав неконституційною. Одним з наслідків цього рішення, коли воно набере чинності, стане скасування відповідальності суддів, які приймали рішення проти активістів та українських громадян під час Євромайдана.

Ми звернулися за коментарем до ексначальника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури, який займався розслідуваннями справ Майдану Сергія Горбатюка.

— Сергію Вікторовичу, як ви прокоментуєте рішення Конституційного суду?

— Чесно? Ось взагалі немає слів від того, що відбувається. Як КСУ може заперечувати очевидне? Я як людина, яка розслідувала безліч кримінальних справ різного плану, а не тільки Майдану, знаю, що неправосудні рішення у нас є. Це знають і тисячі людей, які кожен день стикаються з українським судом. Наш суд дуже часто приймає рішення, які не мають нічого спільного ні з законом, ні з правом, ні зі здоровим глуздом. Але Конституційний суд своєю позицією демонструє, що живе в якомусь своєму окремому світі.

Це нагадує вже відомий пробний камінь відверто маніпулятивного, на мою думку, рішення КСУ, коли був скасований закон про незаконне збагачення. Мабуть, відчувши повну безкарність, вони пропустили, і це рішення. Але, за великим рахунком, приймати його судді КСУ не мали права.

— Чому?

— Тому що на сьогоднішній день самі судді КСУ є суб'єктами злочину, передбаченого ст. 375 ККУ. У них є потенційний конфлікт інтересів. А у тих суддів, які є фігурантами справи про конституційний переворот Януковича, — присутній реальний конфлікт інтересів. У ЗМІ вже звучала інформація про те, що суддям були підготовлені проекти підозр влітку 2019 року. Але тоді їх заблокував Луценко. Тобто судді КСУ, безсумнівно, в курсі ситуації.

Для того, щоб розглядати звернення депутатів, відповідно до закону про запобігання корупції, вони з причини конфлікту інтересів повинні були б звернутися до НАПК і отримати роз'яснення. Чи іншим способом вирішити цей конфлікт інтересів. Тому, що вони розглядали справу фактично відносно самих себе.

— Про що говорить те, що вони цього не зробили?

— По суті, в країні поглиблюється і закріплюється створення касти недоторканних суддів, які абсолютно не обмежені у своїх неправомірних діях і корупційних рішеннях. А вони повинні нести за це відповідальність.

— Питання ст. 375 піднімається не вперше, причому прихильники її скасування апелюють до міжнародного досвіду.

— На даному етапі розвитку нашої судової системи ми взагалі не можемо проводити якісь паралелі з країнами ЄС. Там практично відсутні рішення судів, прийняті поза рамками закону. Там так збалансована система стримувань і противаг, включаючи ЗМІ та громадянське суспільство, що судді завжди перебуваючи під збільшувальним склом, пам'ятають про наслідки і вершать справедливе правосуддя. Тому європейці захищають суддю і його право на помилку. Наші ж судді часто приймають і підписують відверто злочинні рішення, за які апріорі повинна наступати кримінальна відповідальність.

— Тобто при не реформованій та корупційній судовій системі, таке рішення КСУ — ще більше поглиблює кризу і позбавляє громадян права на справедливий суд? І справа не тільки в суддях Майдану.

— Однозначно. Усі судді, що брали неправосудні рішення до сьогоднішнього дня, — виправдані. Справа Майдану — показова історія, на прикладі якої всій країні чітко видно і криза, і якість правосуддя, коли судді в більшості випадків приймали рішення абсолютно без доказів. Але взагалі в Україні таких рішень — тисячі. Що, до речі, підтверджує сама Вища рада правосуддя. Коли ми в рамках розслідування справ Майдану писали скарги на суддів, які порушують закон, нам писали докладні відповіді про те, як СПУ перевантажений скаргами. І навіть вказували офіційну цифру станом, якщо я не помиляюся на 2018 рік — 56 тис. скарг на розгляді. У 56 тис. випадків люди вважають, що судді вчинили протиправні дії. Ви уявляєте собі? А суддів всього приблизно 9 тисяч, а з господарськими та адміністративними судами судами — 11 тис. І це ще не всі громадяни вирішуються написати скаргу про те, що суддя порушив закон. Навіть якщо від цього кількості взяти десяту частину, то і так 5 тис. суддів підлягають звільненню. А яким ще способом на них реагувати?

— Але ст. 375 діяла, однак робочого механізму притягнення суддів до відповідальності, зокрема за тим же справах Майдану так і не вийшло.

— Це все одна велика проблема всієї нашої правоохоронної і судової системи. Кругова порука. Правоохоронці і прокурори залежать від суддів, і для того, щоб мати можливість "вирішувати" питання, не розслідують їх справи і не пред'являють підозри. А якщо і ставлять, то справи знову потрапляють до суду — до колег, де знову-таки спрацьовує корпоративна "солідарність".

Справи Майдану розглядаються роками, у багатьох випадках без видимої перспективи їх закінчення. Характерний приклад — справа про незаконне звільнення з-під варти командира спец-роти "Беркута" Садівника. У жовтні 2014-го року суддя звільнила його з-під варти. Пред'явили судді підозру і направили до суду — у 2015-му році! 100 сторінок справи приблизно. Що треба? Допитати прокурора, суддю, секретаря і прийняти рішення. П'ять років! Справа до сьогоднішнього дня не розглянуто, а підозрювана суддя (суддя Печерського суду р. Києва Волкова С. – ZN.UA) відновилася на посаді і продовжує "вершити правосуддя".

— Вища рада правосуддя у нас як і раніше "завантажений", мабуть....

— Вища рада правосуддя просто, на моє глибоке переконання, займається покриванням системи. А Конституційний суд своїм маніпулятивним рішенням (тому, що якщо в чинній ст. 375 на їх погляд є неточності, то не обов'язково статтю скасовувати, а можна з допомогою ВРУ внести зміни або ВСУ може її тлумачити), просто розв'язує руки суддям.

Вища рада правосуддя повинен чітко і жорстко реагувати на будь-яке незаконне рішення будь-якого судді. Цього немає, і судді це прекрасно знають. Починати треба саме з Вищої ради правосуддя. А не так як було під час нашого розслідування, коли суддя видає законний дозвіл на обшук приміщення суду та судді, а йому тут же дзвонять з СПУ і загрожують усіма карами земними, "якщо щось подібне ще раз зробиш, тобі кінець".

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