Музика без обмежень і застережень

Невдовзі гурт розпочинає річний тур країною і готується підкорювати НСК "Олімпійський". А тим часом ролики з їхніми кліпами та піснями збирають мільйони переглядів на YouTube. Зокрема, особливу увагу привертає кліп на хіт "Зорі запалали", недарма знімали його в Португалії на березі Атлантичного океану. Неймовірний краєвид і зрозуміла кожному історія — це, безперечно, вдала робота. Отже, про творчі плани та свою музику без обмежень розповів у інтерв'ю для DT.UA незмінний лідер гурту Сергій Танчинець.

— Сергію, ви щойно повернулися з фестивалю в Торонто. Розкажіть, як пройшов виступ.

— Просто чудово! Це найбільший фестиваль української діаспори в Північній Америці. На нього нас запрошували ще три роки тому, але два роки поспіль нам не давали канадських віз, і ось нарешті ми їх отримали. Проте так збіглося, що саме на цей період у нас були заплановані гастролі до США, та цього разу нам не дали американських віз, тому ми полетіли в Торонто.

Але американські гастролі перенесли на травень. Так інколи трапляється. Зараз ми знову подаємо документи, і сподіваємося, що все складеться гаразд. Переліт у Торонто був важкий, майже тринадцять годин у повітрі, але там нас тепло зустріли організатори й волонтери, тож втома хутко розвіялася. Два наші концерти пройшли чудово. Спершу ми дали великий концерт на фестивалі, а через годину вже в місцевому залі зіграли афтепаті, програма була та сама, хіба що трохи коротша. Тамтешні українці неймовірні, їх прийшло дуже багато, і всі вони були у вишиванках.

— Зараз у вас розпочинається річний тур, щомісяця заплановано приблизно по десять концертів. Де брати стільки енергії?

— Коли ти виходиш на сцену, то більше отримуєш, аніж витрачаєш. Адже після концерту відчуваєш певну ейфорію. Тому грати два концерти впродовж одного дня — легко. Другий концерт навіть дається легше й більше нам подобається. Адже під час першого концерту перебуваєш у надзвичайно піднесеному стані, а вдруге виходиш на сцену вже розігрітий і наповнений емоціями. Схожі емоційні штуки характерні й для турів, бо ти постійно в такому стані, але паралельно нагромаджується проста фізична втома. Відбувається це приблизно так: чотири—п'ять концертів підряд, а потім — декілька днів відпочинку. Приїжджаємо додому, проводимо час із родинами — і з новими силами знову в тур. Ми живемо в такому ритмі останні два роки, і, в принципі, все нормально. Двічі на рік робимо собі тривалі відпустки й чудово почуваємося.

— Тобто така кількість концертів не позначається, скажімо, негативно на їх якості?

— У нас було таке, що ми зіграли дев'ять концертів поспіль. І це вже трішки складно було саме фізично. А якщо чотири–п'ять концертів, а потім два дні відпочинку — то з якістю все гаразд.

— 11 жовтня ви в Попасній, а 12-го — в Лисичанську виступаєте з безкоштовними концертами. Це ініціатива групи, чи в цих благодійних заходів є якісь спонсори?

— Є такий фестиваль "З країни в Україну", вони роблять безліч добрих справ, і одна з них — саме музичний фестиваль. Вони організовують безкоштовні концерти по всій країні. Можна було поїхати з цими концертами в будь-яке місто, але нам хочеться їздити саме на Схід.

— Коли такий напружений графік, чи залишається час на написання нових пісень?

— Той-таки альбом "Мільярди" ми написали, перебуваючи в турі з альбомом "Буду з тобою". Ти можеш їхати в автобусі або відпочивати в готелі, — і приходить текст, ти його записуєш, потім береш гітару й пишеш пісню. Це не такий складний процес, якщо є натхнення.

— Чи не думали перекласти деякі пісні англійською мовою?

— Ні, гадаю, це буде недоречно. Якщо я заспіваю англійською пісню в Канаді, то канадці з мене сміятимуться, адже буде відчуватися сильний акцент, з яким неможливо впоратися. Це буде кумедно. А співати пісні англійською в Україні? Не думаю, що це цікаво, адже в нас є рідна прекрасна, мелодійна мова. Не розумію, навіщо співати англійською мовою для українців.

— Коли у планах наступний альбом?

— Я не впевнений, що восени ми випускатимемо новий альбом, можливо він вийде під кінець 2020 року. Бо наш нинішній тур доволі масштабний, а потім поїдемо на біс. Цей процес триватиме приблизно півтора року, — це точно, а вже потім займемося записом нового альбому.

— Чи приймаєте замовлення на корпоративні виступи?

— Приймаємо. Та це залежить від замовника. Адже в нас є певні політичні переконання. Було таке, що прийняли замовлення на День міста, спочатку не знали, хто організатор, а коли дізналися — то скасували виступ, віддали гроші й поїхали додому.

— Поговорімо про новий альбом "Мільярди". Як він створювався? Що в ньому особливого, порівняно з попередніми?

— Створювався він у дорозі, коли ми гастролювали з попереднім альбомом. Я вважаю, що кожен новий альбом артиста має бути кращим за попередні, певним кроком уперед. Ми трохи вдосконалили звучання, мені здається, він краще звучить, аніж "Буду з тобою". А так у альбомі "Мільярди", в принципі, все те саме, що завжди було притаманне гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ". Це наше класичне звучання: ми любимо струнні інструменти, трішки духових, жіночий бек-вокал, але водночас там електронно звучать барабани, крім того, досить багато синтетичних звуків… Одне слово, "Мільярди" — це таке собі поєднання сучасної синтетичної музики з класичною музикою, яку людство слухає століттями.

Але ми не вигадували спеціально собі якийсь такий стиль, все якось просто народилося... саме собою. Взагалі, "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" — це та історія, коли все, що робиться без обмежень, усе, що пишеться... Сергієм Танчинцем, усе, що грається на сцені, — все це робиться з максимальною відвертістю. Тобто як відчувається, так і пишеться. Ми ніколи не підлаштовуємося під кон'юнктуру. Не знаю, добре це чи зле, можливо годилося б стежити за тенденціями і створювати продукт, на який найвищий попит, — але це вже буде не наша історія.

Мені ж хочеться співати тільки про те, що я справді переживаю. В цих словах не треба шукати пафосу, я просто інакше не вмію. Тому пишеться саме така музика. І я дуже радий, що не доводиться йти на компроміси із самим собою, аби сподобатися слухачеві, бо зв'язок є, і зали повні, і я відчуваю, що за нами стежать, хочуть приходити на концерти. І це круто.

— Пісня "Зорі запалали" — ваш хіт номер один? Розкажіть, як створювали саме цю пісню.

— Поміж себе ми називаємо її "нетлєночка". Створювалася ця пісня дуже цікаво. Наш партнер і генеральний продюсер Олег Ходачук насправді пише вірші. І в нього є збірка віршів, які він написав своїй коханій дівчині. Я взяв звідти вірш "Зорі запалали", що мені надзвичайно сподобався, і переробив його на пісню. А потім написав під неї музику вдома на кухні, — я завжди пишу музику вдома на кухні. Ця пісня одразу емоційно чіпляла, як і сам вірш. Але про те, що "Зорі запалали" стануть грейт-хітом нашого гурту, я навіть помислити не міг.

— Ви зробили надзвичайно гарний і якісний кліп до цієї пісні. Він знімався в Португалії на березі Атлантичного океану. Певно, це дороге задоволення?

— Все відносно. Я зараз точно не скажу, але це коштувало приблизно близько п'ятнадцяти тисяч доларів. З одного боку, це великі гроші, а з іншого — як для такого кліпу абсолютно нормальні. Вийшло круто, бо це дуже класна пісня, класна ідея й класний режисер. Сама ідея кліпу належить моїй дружині Ані Танчинець-Стефанській, саме вона вигадала всю цю історію. А режисер Влад Разіховський уже доповнив, знайшов чудових акторів, обрав локацію. І такою бандою ми створили цей кліп. Він про правду життя, про емоції. І пісня, і кліп на сто відсотків відповідають одне одному. "Життя є швидкоплинним і бурхливим океаном. Часто боротьба з його хвилями забирає увесь час і сили. Ми забуваємо телефонувати, приїздити в гості, забуваємо просто сказати "люблю" своїм близьким. Давайте частіше згадувати, що для нас є головним у житті. Не втрачайте свої зорі. Цінуйте і бережіть їх, допоки вони палають", — ці слова написані в анотації до вище згаданого кліпу і розшифровують його основне посилання.

— Коли ви зрозуміли, що ваш гурт став справді популярним?

— Такого моменту, як у кіно, коли ти прокидаєшся і — вау! — почуваєшся зіркою, немає. Все це приходить поступово. Але якщо говорити про певний рубікон, який ми пройшли, то, мабуть, це був "Х-Фактор". Саме там нас і почула вся країна. Хоча й до того в нас був слухач, ми збирали зали, але саме "Х-Фактор" допоміг вийти одразу на ширшу аудиторію. Це все ж таки телебачення, до того ж один із топових каналів. Після шоу ми знайшли своїх партнерів, створили компанію "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ". І ось тепер, сподіваюся, рухаємося з потрійною силою.

— Чи відчуваєте, взагалі, прогрес в українській музиці?

— Так, звісно, прогрес є. Спрацювали і квоти, і закриття ринку для російських артистів. Українські артисти теж не їздять до Росії, тому нас усіх тут досить багато, і це важко для слухача.

Бо, звісно, вибираючи, на який концерт піти, глядач хоче потрапити одразу і на The Hardkiss, і на "Антитіла", і на "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", але не в усіх є можливість витрачати кошти на кілька концертів на місяць, тому доводиться вибирати. Отже, зараз пропозиція набагато більша, ніж попит. Але це створює доволі здорову конкуренцію. Це добре для слухача, адже всі виконавці намагаються створювати, грубо кажучи, якісніший продукт, що й розвиває український шоу-бізнес, підвищуючи його рівень. І не за горами той день, коли українські гурти за кордоном сприйматимуться нарівні з відомими закордонними гуртами. Звісно, наші виконавці й тепер багато їздять по Європі та Америці, але їхні слухачі — переважно діаспора.

Раніше наша поп-музика була орієнтована виключно на російський ринок, ти міг стати супер-стар, тільки якщо тебе прийняли в Росії. Тепер ця схема поламана, що мене дуже тішить. Не треба нікуди їхати, треба просто створювати хіти, — і в Україні тебе помітять. Так було в гурту "Казка" чи, наприклад, Tayanna. А ще — з'явилися круті хлопці з Харкова — Letay. І все класно, все працює, все розвивається!

— А чи думали ви колись про Євробачення?

— Ні, нам це не цікаво.

— А як вам ситуація, що склалася нинішнього року? Коли на "Євробаченні" не було представника від України.

— Це закономірно. Мені подобається, як усе склалося.

— Тепер усі меломани за новинками стежать переважно через YouTube. Чи багато уваги ви приділяєте тому, що відбувається на вашому YouTube-каналі?

— Особисто я — ні. Але наша піар-служба цим дуже сильно переймається. Зараз увага до всього перекидається з ТБ на соцмережі та YouTube.

Я трохи олдскульний чувак, тому й не можу сказати, що я в цій історії як риба у воді. Але велика кількість переглядів чи підписників — це завжди приємно. Зараз ми знімаємо дедалі більше роликів з гастролей і концертів. А недавно навіть отримали від YouTube срібну кнопку за 100 000 підписників. Скажу, що дуже з цього тішилися.

— У фіналі свого річного туру ви вирішили зібрати аж два стадіони?

— Так, ми якось сміливо про це заявили. Але я думаю, що так і треба, бо це дає результати. Спочатку ми офіційно сповістили, що наш тур "Мільярди" закінчиться влітку двома великими концертами. Один — на Арена Львів, ми зараз вибираємо дату, приблизно це буде в червні. А 24-го серпня 2020-го, на День Незалежності, дамо концерт на НСК "Олімпійський". Якщо згадати історію, то зібрати цей стадіон вдавалося таким українським виконавцям як гурт "Океан Ельзи" і Monatic. Одне слово, ми вже на старті. Незабаром квитки з'являться у продажу. Ціни будуть доступні, адже хочеться, аби кожен зміг не обмежувати себе в такому задоволенні.