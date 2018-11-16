Злочин і торги навколо нього

"Це не просто злочин. Це — помилка!"

Шарль Моріс де Талейран-Перігор

Міжнародна спільнота продовжує уважно спостерігати за розвитком подій навколо вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашугджі.

Щороку у світі під час виконання службових обов'язків і від рук кілерів гинуть десятки репортерів. Усі такі випадки супроводжуються жорстокістю і є трагедією, але тривалий глобальний резонанс — доволі рідкісний супутник убитого медійника після смерті. В інциденті з Хашугджі зійшлися відразу кілька потужних факторів, які й зумовлюють реакцію суб'єктів міжнародної політики і можливі наслідки цього злочину.

Перший. Саудівський журналіст був неординарною особистістю. Він належав до однієї з найвпливовіших у Саудівській Аравії родин, яка походить з Туреччини (з тур. мови "хашугджі" — ремісник, що виготовляє ложки) і оселилася в Медіні близько 500 років тому. Його дід Мухаммад був особистим лікарем засновника сучасної Саудівської Аравії короля Абдульазіза Аль Сауда, а дядько Аднан — відомим торгівцем зброєю й одним з найбагатших людей світу. Дядькову яхту "Набіля" знімали у фільмі про Бонда, а згодом вона навіть належала нинішньому президентові США Дональду Трампу. Сам Джамаль прославився своїми інтерв'ю з лідером "Аль-Каїди" Усамою бін Ладеном, провівши з ним багато часу в Афганістані. З огляду на цей факт, природно, що він мав тісні зв'язки з багаторічним начальником Служби загальної розвідки КСА принцом Туркі бін Фейсалом. До того ж, коли останній обіймав посаду посла в США, він був його речником. З 2017 року Джамаль жив у США, писав для Washington Post, критикуючи політику саудівського керівництва, зокрема принца-наступника Мухаммада бін Сальмана.

Другим фактором стало безглузде планування й безвідповідальне виконання операції чи-то з викрадення журналіста, чи-то з його ліквідації. Саудівці залишили забагато слідів, хіба що тільки не висадилися з парашутами на територію свого консульства у Стамбулі. Туреччина методично продовжує викладати обставини загибелі Хашугджі. Через турецькі ЗМІ розкриваються найменші подробиці. Названо імена членів спецгрупи, показано рентгенівські знімки їхнього багажу зі спеціальним медичним обладнанням з посиланням на запис, зроблений усередині консульства, оприлюднено останні слова журналіста ("Я задихаюся... зніміть цей пакет з моєї голови") і подробиці вбивства (7 хвилин душили, 15 хвилин пішло на розчленування тіла, яке потім розчинили в кислоті) і доповідь керівника групи про завершення операції. Через медіа Туреччина прозоро натякає, що принц-наступник або хтось з його оточення прямо пов'язаний з убивством. На офіційному рівні турецька позиція більш витримана. Ердоган сказав, що аудіозаписи, зроблені турецькими спецслужбами, передано США, Німеччині, Франції, Великій Британії, Канаді й КСА. Він не розкривав подробиць записів, наголосивши, що Анкара терпляче очікує дій від Ер-Ріяда.

А Ер-Ріяд категорично наполягає на непричетності принца-наступника до цього тяжкого злочину. Водночас, до честі саудівського керівництва, воно недовго заперечувало факт убивства журналіста. Це означає, що імідж усе ж таки багато важить для королівства й особисто молодого спадкоємця престолу. Тож Саудити намагаються максимально врятувати своє реноме, виходячи з обставин, що склалися. Вони не стали брати приклад з нашого північного сусіда, який із хворобливою наполегливістю на будь-якому рівні відкидає і заперечує очевидні речі. Не називають чорне білим і не вигадують "ихтамнетов". Саудівська прокуратура затримала всіх 18 підозрюваних і проводить з ними слідчі дії. Звільнено з посад заступника керівника Служби загальної розвідки Ахмада Асірі, королівського радника Сауда аль-Кахтані і ще кількох вищих офіцерів саудівської розвідки. Крім того, 19 жовтня король видав указ №7422 про формування міністерської комісії під головуванням принца-наступника. Комісія має реорганізувати Службу загальної розвідки і доповісти про результати упродовж місяця. Тому найближчим часом можна очікувати на офіційні висновки і позицію Саудівської Аравії у справі Хашугджі.

Третім і головним фактором резонансу стало те, що потужні світові гравці не згаяли шансу використати вбивство журналіста для тиску на Саудівську Аравію. Не секрет, що КСА має великий нафтовий і фінансовий ресурс, а також грає ключову роль у важливих регіональних процесах, тож смерть Хашугджі для багатьох стала таким собі подарунком долі, і, безперечно, вона дорого коштуватиме королівству. Кожен, хто має хоч якийсь важіль, тиснутиме на Ер-Ріяд і вимагатиме поступок. Цим і визначатимуться можливі наслідки кризи, яку ми наразі спостерігаємо навколо королівства.

Вирішальним моментом для Саудівської Аравії стане позиція США. Відносини між стратегічними партнерами за останній рік — на тлі розпочатої Трампом кампанії з максимальній ізоляції Ірану — набули особливого динамізму. Вашингтон відводить Ер-Ріяду важливе місце і в палестинсько-ізраїльському врегулюванні. Однак наразі Конгрес закликає президента розглянути можливість запровадити санкції проти КСА, зокрема щодо продажу зброї. А державний департамент разом із міністерством фінансів вивчають можливість застосувати Глобальний акт Магнітського проти винних у порушенні прав людини.

Це майже ідеальні умови для Трампа, щоб повторити королю Саудівської Аравії свою недипломатичну фразу про те, що за можливість і далі перебувати на троні треба заплатити. Повторити і почути у відповідь від принца-наступника не: "Ми і так платимо", а просто: "Так". Певно, що рахунки на оплату за узгодженим торік оборонним контрактом на 109,7 млрд дол. США вже підготовлено, бо на сьогодні Ер-Ріяд іще далекий від виконання визначеного плану продажів. Не забуде Трамп і про нафту. Він уже цього тижня "твітнув", щоб Саудівська Аравія і ОПЕК не зменшували видобутку, бо ціни мають бути значно нижчими.

Трамп поводиться жорстко, погрожує суворими наслідками в разі причетності саудівського керівництва до вбивства, однак не виключено, що це елемент торгів. Його небажання застосовувати санкційний механізм очевидне: він прямо говорить, що в разі відмови США продавати зброю саудитам, вони куплять її в Китаю або Росії. Адміністрація Трампа активно контактує з Саудівською Аравією і шукає варіанти не застосовувати санкції і не ламати свою близькосхідну політику, насамперед на іранському напрямку. Без КСА комплекс заходів для блокади Ірану буде неповним, бо саме на королівство покладалося завдання не допустити дефіциту нафти на ринку. Розуміючи цей нюанс, Тегеран кілька тижнів спостерігав і натякав на готовність підтримати свого запеклого регіонального ворога. Згодом, зрозумівши позицію Білого дому, спрямовану на мінімізацію впливу справи Хашугджі на відносини з КСА, Іран повернувся до звичної агресивної риторики. Якщо ситуація зміниться, то іранці теж проявлять гнучкість.

А ситуація може змінитися тільки під впливом Конгресу США. По-іншому вплинути на позицію Трампа навряд чи можливо. Останнім часом конгресмени цілком були зайняті проміжними виборами. Але виборчий процес завершився, і справа Хашугджі знову з'явиться в порядку денному американських законодавців. Як згадувалося, ще 10 жовтня сенатори (і демократи, і республіканці) звернулися в Білий дім із приводу застосування Глобального акту Магнітського проти уряду Саудівської Аравії за порушення прав людини. На розслідування і вжиття заходів американська адміністрація має чотири місяці. За словами державного секретаря США Майка Помпео, встановлено причетних до вбивства осіб, яким анульовано візи і до яких застосують інші обмеження. Він зауважив, що робота з притягнення винних до відповідальності триватиме, і наголосив, що стратегічні інтереси США щодо Саудівської Аравії залишаються незмінними.

Якщо Трамп не застосує Акта Магнітського, то Конгрес може запровадити прямі санкції, як сталося у випадку з Росією. Очільник Білого дому тоді нічого не зміг удіяти. Конгрес також має 30 днів на розгляд і блокування постачання зброї до КСА. Торік сенатори вже намагалися заблокувати передачу Ер-Ріяду високоточної зброї, проте не змогли набрати достатньо голосів. Зважаючи на резонанс справи Хашугджі та загрозливу гуманітарну ситуацію в Ємені, сенатори Кріс Мерфі (демократ) і Ренд Пол (республіканець) точно спробують повторно провести спільну резолюцію. Чи вдасться їм цього разу подолати вето президента, сказати важко, однак шанс є.

Якщо стосовно постачання зброї для потреб КСА переконати Трампа практично нереально, то щодо Ємену поле для маневру є. Адміністрація Білого дому усвідомлює, що потрібно чимось жертвувати. Але жертва не повинна мати критичний вплив на характер співпраці Вашингтона і Ер-Ріяда. Просто так кризу не врегулювати. Масштаб розголосу надто великий. Недарма чимало експертів сходяться на тому, що справа Хашугджі стала найбільшим викликом для американсько-саудівських відносин з часів терористичної атаки 11 вересня 2001 року. Жодного сумніву, що адміністрація Трампа намагається максимально захистити свої інтереси у відносинах із ключовим партнером у Перській затоці. Вона діє обережно, але врешті Конгрес може проголосувати за припинення підтримки дій Саудівської Аравії в Ємені, де, за даними ООН, в умовах бойових дій і масового голоду складається критична ситуація для цивільного населення. Такий крок позитивно сприймуть Європейський Союз і Велика Британія, які прагнуть покласти край війні в Ємені. Цього тижня британський міністр закордонних справ Джеремі Гант відвідав КСА, де його запевнили, що винні в убивстві ось-ось будуть покарані, а шанси провести мирні переговори щодо Ємену цілком реальні.

Багато говориться про причетність принца-наступника до злочину і про його покарання. Це малоймовірний сценарій, оскільки шанс довести вину принца Мухаммада бін Сальмана, якщо вона взагалі є (повністю виключати, що його просто хотіли підставити внутрішні конкуренти, теж не можна), фантастично низький, а руйнувати усталені стратегічні відносини на підставі домислів ніхто не наважиться. Катар і Туреччина в запалі боротьби за регіональне лідерство намагаються розгорнути якомога ширший інформаційний фронти проти Саудівської Аравії, однак це не матиме вирішального значення для США. Світ багато разів мав змогу пересвідчитися, що політика Трампа реально спирається на гасло America first. Американський націоналізм має місце, і на це потрібно зважати.