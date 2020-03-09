Задля справедливості

Зло не повинно залишатися безкарним.

Тому сьогодні, 9 березня, у комплексі "Схіпхол" неподалік Амстердама розпочинається судовий процес у справі про катастрофу літака "Боїнг 777" Malaysia Airlines, внаслідок якого загинули 298 осіб.

"Мета зазначеного судового процесу — справедливість, а це означає притягнення до відповідальності всіх винних у загибелі рейсу MH17: і тих, хто віддавав наказ натиснути кнопку "Пуск", і тих, хто цю команду виконував", — сказав у коментарі DT.UA посол України в Нідерландах, коагент нашої країни в міжнародних судах Всеволод Ченцов.

Перед судом заочно постануть четверо обвинувачуваних: троє росіян — колишній офіцер ФСБ, ексміністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін ("Стрєлков"), полковник російського ГРУ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубінський ("Хмурий") і підполковник ГРУ Олег Пулатов ("Гюрза"), а також українець Леонід Харченко ("Кріт"), який воював на боці "ДНР". Їм пред'являть обвинувачення в транспортуванні ЗРК "Бук", із якого був збитий малайзійський "Боїнг".

Обвинувачувані не мають наміру брати особисту участь у процесі. "Я не визнаю пред'явленого обвинувачення і не визнаю, що ці люди правомочні висувати проти мене обвинувачення", — заявив Гіркін. Слідство в Нідерландах вважає, що четвірка переховується на території Росії. Втім, Пулатов зголосився приєднатися до судового процесу і буде представлений у суді нідерландською юридичною фірмою. Його захищатиме група з трьох адвокатів — двох нідерландських та одного російського.

З чим обвинувачення прийшло в суд

Цей суд — результат тривалого кримінального розслідування Спільної слідчої групи (Joint Investigation Team, JIT). До неї ввійшли представники чотирьох країн, громадяни яких загинули внаслідок трагедії рейсу MH17, — Австралії, Бельгії, Малайзії та Нідерландів, а також України, оскільки на її території стався інцидент.

Базуючись на перехопленнях розмов бойовиків, опитуваннях свідків, відео з району катастрофи, знімках із супутників, у травні 2018 року JIT представила результати розслідування. Вони підтвердили належність комплексу "Бук", яким було збито "Боїнг", 53-й Курській зенітно-ракетній бригаді ЗС РФ. Ще раніше слідчі встановили, що ракету було випущено з території, контрольованої проросійськими бойовиками.

Ці висновки остаточно спростували версію Кремля про те, що "Боїнг" обстріляли українські урядові війська, і 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію в причетності до катастрофи рейсу МН17, зажадавши від російської держави визнати свою відповідальність за трагедію. Поки що тривають тристоронні консультації. Але РФ відкидає всі обвинувачення.

Із самого початку країни "п'ятірки" мали намір не просто розслідувати трагедію, а притягнути винних до відповідальності. Оптимальним варіантом було б створення Міжнародного кримінального трибуналу під егідою Ради Безпеки ООН, що в липні 2015 року й запропонували держави — учасники Спільної слідчої групи. Однак РФ очікувано наклала вето на відповідну резолюцію РБ ООН.

Розглядаючи різні варіанти, держави — учасниці JIT домовилися провести процес у національних судах країн, які мають юрисдикцію з цієї справи. Йшлося або про Україну, на території якої скоєно злочин, або про Нідерланди — як країну з найбільшою кількістю жертв. Зупинилися на Королівстві, судова система якого має у світі високу репутацію, а тому оскаржити легітимність процесу Росії буде складно.

У результаті, Київ передав Амстердаму свою юрисдикцію відповідно до двосторонньої угоди про міжнародно-правове співробітництво у справі про катастрофу МН17, підписаної 2017 року, що уможливила участь усіх підозрюваних у злочині в процесі в Нідерландах. А торік у серпні наша країна передала кримінальне провадження у справах, пов'язаних із малайзійським "Боїнгом".

Росія ж, публічно висловлюючи готовність до співпраці, насправді перешкоджала розслідуванню, прагнучи всіляко дискредитувати висновки JIT перед міжнародною спільнотою і поставити під сумнів легітимність процесу. Насамперед у самих Нідерландах. Ось і за кілька днів до початку процесу прес-секретар російського президента Дмітрій Пєсков знову висловив недовіру стосовно результатів проведеного без російської участі міжнародного розслідування.

Нагадаємо, що саме трагедія МН17 спричинила посилення європейських антиросійських санкцій: лише після того, як був збитий "Боїнг", ЄС схвалив секторальні санкції проти РФ.

Спроби Росії вплинути на позицію Нідерландів поки що безуспішні. Наприклад, Генпрокуратура РФ у жовтні 2019 року направила лист у Міністерство юстиції та безпеки Нідерландів із проханням передати російській стороні кримінальне провадження щодо трьох підозрюваних російських громадян. Однак Амстердам відповів відмовою. За словами нідерландського міністра юстиції Фердинанда Грапперхауса, уряд країни впевнений у незалежності та високому рівні свого правосуддя.

Результативніше Москва діяла в Малайзії. Торік тодішній прем'єр-міністр монархії Махатхір Мохамад неодноразово висловлював сумніви з приводу причетності Росії до трагедії рейсу MH17. Мохамад не виключав, що ракету по пасажирському літаку могли запустити як "повстанці в Україні, так і український уряд", і, за його словами, мета міжнародного розслідування полягала не у встановленні істини, а в обвинуваченні Росії.

Експерти пов'язували таку зміну позиції Куала-Лумпур не тільки з військовими контрактами, які підписує Малайзія з Росією, та тим, що РФ — один із найбільших покупців малайзійської пальмової олії у світі, а й із роботою російських агентів впливу. Річ у тому, що монархія стала змінювати свою позицію в питанні розслідування катастрофи MH17 після того, як у 2018-му тодішній король Малайзії Мухаммад V одружився з російською моделлю Оксаною Воєводіною.

Від процесу в Схіпхолі до суду в Гаазі

Незважаючи на протидію Росії, судовий процес усе ж починається. Його вестимуть троє суддів Окружного суду Гааги. Сам же процес триватиме рік-півтора. Не виключено, що під час слухань буде пред'явлено обвинувачення й іншим винним у загибелі рейсу MH17, а не тільки Гіркіну, Дубінському, Пулатову та Харченку.

У понеділок розпочинається перша фаза процесу, під час якої судді визначаться стосовно виклику обвинувачуваних, свідків, родичів загиблих, експертів тощо. Раніше видання DutchNews повідомило, що в процесі виступлять 13 свідків, особи яких тримають у секреті, оскільки через початок слухань є загроза їхньому здоров'ю та безпеці. Ті з них, хто не зможе бути присутнім у залі суду, свідчитимуть по відеозв'язку.

В Україні й Нідерландах неодноразово висловлювали побоювання, що рішення президента Зеленського про звільнення та передачу Росії Володимира Цемаха в рамках обміну восени минулого року може негативно позначитися на перспективах судового процесу щодо MH17. Адже цей український громадянин, який у 2014-му командував протиповітряною обороною бойовиків "ДНР" на ділянці, де було збито малайзійський "Боїнг", — один із ключових свідків у зазначеній справі. Але в Києві запевняли, що зробили все, аби передача Цемаха не вплинула на результативність слідства.

Своєю чергою, Всеволод Ченцов вважає, що захисту не вдасться розвалити справу: "JIT прийшла в суд з обвинуваченнями проти чотирьох осіб. Зважаючи на якість роботи нідерландських правоохоронних органів і високий поріг оцінки допустимості доказів, можна сміливо стверджувати, що стосовно цієї четвірки в обвинувачення стовідсоткові докази. А якщо в рамках судового процесу буде доведено, що обвинувачувані діяли в координації з посадовими особами РФ, то для російської сторони значно ускладниться завдання виправдатися в Міжнародному суді ООН".

Річ у тому, що Міжнародний суд ООН розглядає міждержавний позов України до Росії за обвинуваченням останньої в порушенні Конвенції ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму. Катастрофа MH17 — один із ключових епізодів цього процесу. І хоча суд у Схіпхолі відрізняється від того, який іде в Гаазі (якщо в першому випадку обвинувачуються конкретні люди, то в другому — держава), проте ці процеси тісно взаємопов'язані.

Наша країна в Гаазі обвинувачує Росію у підтримці збройних формувань на Сході України та поставці ЗРК "Бук", ракета з якого і збила літак. І це, впевнені в Києві, покладає на РФ відповідальність за порушення Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Логіка української сторони така. Припустімо, що державний орган або посадова особа матеріально підтримують людину, про котру відомо, що вона — терорист. На отримані гроші вона купує вибухівку, частину якої використовує, щоб глушити рибу. При цьому помилково вбиває сусідів по дачі, які купаються. Отож, згідно з Конвенцією, така підтримка кваліфікується як фінансування тероризму.

"Неважливо, чи знала російська влада, як буде використано зброю, яку вона поставляла "стрєлковим" або "хмурим". Представники Росії кажуть у Міжнародному суді ООН: JIT надала перехоплення розмови, яка свідчить, що зброя знадобилася для захисту "повстанців" від української авіації. Але це нічого не означає. Головне — вони постачали зброю чи принаймні не вжили достатніх превентивних дій, аби вона не потрапила до рук терористів. Також не мають значення мотиви їхніх дій, які призвели до загибелі "Боїнга". Відповідно, те, що Нідерланди не кваліфікують цей злочин як теракт, не суперечить нашій позиції в МС ООН", — зазначає Всеволод Ченцов.

За міждержавними судовими процесами України проти Росії уважно спостерігають в Амстердамі. І не виключено, що Нідерланди й Австралія будуть наступними країнами, які звернуться з позовом проти Москви в Міжнародний суд ООН. Адже пам'ять про 298 жертв рейсу MH17 вимагає, щоб покарання наздогнало всіх винних, навіть через десятиліття.