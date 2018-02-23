Явна й прихована загроза Придністров'я

Загроза для південних кордонів України, що походить з Придністров'я, не настільки очевидна, як, наприклад, з боку окупованого Росією Криму. Але від цього вона не стає менш небезпечною для української держави.

На початку лютого стало відомо, що в 2017 р. Україна безперешкодно пропустила в Придністровський регіон Республіки Молдова 131 вагон і має намір у 2018-му пропустити ще 50. Згадуваний у мас-медіа державний контракт №646/ЭА/2016/ДГЗ/З від 26 грудня 2016 р. передбачав надання російським АТ "Первая грузовая компания" послуг із виконання військових перевезень у прямому міжнародному залізничному сполученні для потреб Міністерства оборони Російської Федерації у 2017 р.

Іншими словами, вантажі, перевезені "Первой грузовой компанией", ймовірно, мають військовий характер.

У російському реєстрі закупівель договору на 2017 р. знайти не вдалося. Однак є державний контракт №676/ЭА/2015/ДГЗ/З на закупівлю послуг з транспортного експедирування військових перевезень у прямому міжнародному залізничному сполученні для потреб російського Міноборони в 2016 р. від 29 грудня 2015 р. з тією ж таки "Первой грузовой компанией".

У розділі "Маршрути виконання послуг з транспортного експедирування військових перевезень у прямому міжнародному залізничному сполученні" зазначено: "З Російської Федерації в Республіку Молдова (Придністров'я) і назад". Ідеться про 20 вагонів. Є й контракт МО РФ №614/ЭА/2017/ДГЗ/З від 16 листопада 2017 р. з тією ж компанією, що передбачає експедирування в Придністров'я 50 вагонів цього року.

Однак наявна інформація не дає можливості вірогідно визначити, чи виконано контракт. "Укрзалізниця" спростувала інформацію про участь у перевезеннях вантажів військового призначення з Росії у Придністров'я, по суті, переклавши відповідальність на прикордонні й митні органи, які повинні здійснювати перевірку вантажів.

Ухильність відповідей створює ґрунт для всіляких домислів.

Нагадаємо, що в травні 2015 р. Верховна Рада денонсувала українсько-російську міжурядову угоду про транзит територією України російських військових формувань, що тимчасово перебувають на території Молдови. Офіційна назва контингенту — оперативна група російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова (ОГРВ). А у вересні того ж року було затверджено нову редакцію Воєнної доктрини України, де до актуальних воєнних загроз віднесено "присутність військового контингенту Російської Федерації у Придністровському регіоні Республіки Молдова, який може бути використаний для дестабілізації ситуації в південних регіонах України".

Отже, виникає, м'яко кажучи, досить неоднозначна ситуація.

Можливо, невдовзі стане відомо, про що йдеться — про реальні проколи вітчизняних держструктур чи про бізнес-схеми російського Міноборони. Оскільки ситуація неоднозначна, органи державної влади мають бути зацікавлені в тому, щоб якнайшвидше знайти відповідь. Адже з одного боку, Україна бачить загрозу в російському контингенті в Придністров'ї. З іншого — незважаючи на денонсацію українсько-російської угоди про транзит, начебто здійснює транзит вантажів Міноборони Росії.

Звичайно, було б цікаво дізнатися, чи має стосунок до цього питання молдовська сторона. Адже в січні 2016 р. Молдова й Україна змінили схему руху імпортних вантажів у Придністров'я залізницею. Тираспольська влада неодноразово наполягала на зміні цієї схеми, оскільки вона не вигідна придністровським вантажоодержувачам, зокрема, щодо пункту пропуску через державний кордон Колбасна—Слобідка.

Необхідно зазначити, що в українсько-молдовських відносинах і без того накопичилася певна недовіра. І не тільки щодо придністровського питання.

До 2014 р. і в українській політичній еліті зокрема, і в суспільстві в цілому переважало здебільшого лояльне ставлення до невизнаної республіки.

Офіційно Україна визнає територіальну цілісність Молдови і як країна-гарант переговірного процесу (разом з Росією та ОБСЄ) намагалася в міру можливостей сприяти реінтеграції країни. Однак на практиці щедрою рукою роздавала українське громадянство жителям Придністров'я, що видається не зовсім дружнім кроком. Знову ж, у Москві, Києві, Кишиневі й Тирасполі існував негласний консенсус щодо "сірої зони", через яку йдуть контрабандні потоки, що приносять прибуток бізнесменам і чиновникам.

Але з весни 2014-го про Придністров'я заговорили як про реальну воєнну загрозу.

Близькість російського військового контингенту до Одеси, де на той момент активізувалися проросійські сепаратисти, викликала закономірні побоювання. І хоча сепаратистські рухи в Одесі вдалося нейтралізувати після сутичок 2 травня, про загрозу продовжували пам'ятати. Тим більше що перебіг бойових дій у Донбасі й участь у ньому російських військових породжували побоювання про удар у спину з Придністров'я.

Тому практично все, що відбувається по сусідству з Одеською областю, викликає підвищену увагу з боку преси, громадськості й політиків. На жаль, вистачає і спекуляцій.

Насамперед необхідно відповістити на питання: чи маємо розглядати російський військовий контингент як воєнну загрозу? А для цього треба пояснити, чим є ОГРВ як бойова одиниця і які правові умови її перебування на території Республіки Молдова.

Спочатку статус російських військових частин регулювався молдовсько-російською Угодою про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту в Придністровському регіоні Республіки Молдова від 21 липня 1992 р. У цьому документі закріплювався нейтралітет частин 14-ї російської армії, розташованих у Придністров'ї, і передбачалося, що проблеми, які стосуються статусу армії, порядку й термінів її поетапного виведення, будуть вирішені під час переговорів.

У 1995 р., на підставі директиви Міноборони Росії, на базі 14-ї гвардійської армії було створено ОГРВ й істотно скорочено російський контингент. Відповідно до рішення Стамбульського саміту ОБСЄ 1999 р. Росія зобов'язалася вивести зброю і весь особовий склад з території Придністров'я до 2001 р., але не виконала своїх зобов'язань. У 2011 р. ОГРВ — у складі Західного військового округу ЗС Росії.

Зараз у Придністров'ї залишаються два окремі мотострілецькі батальйони. Щорічно наприкінці жовтня — початку листопада один з них виводиться зі складу Спільних миротворчих сил (СМС) і повертається до складу ОГРВ, а на його місце заступає інший.

Спільні миротворчі сили були створені на підставі згаданої вище молдовсько-російської угоди. До їх складу входять також молдовські й придністровські частини. Тобто в російських військових двоїста функція: з одного боку, вони миротворці, з іншого — бойові підрозділи. Разом із частинами забезпечення загальна чисельність особового складу — до 1,5 тис. осіб.

Зовні російський контингент видається не надто великим. Але це тільки якщо розглядати його у відриві від збройних формувань невизнаної Придністровської Молдовської республіки.

Вони складаються з чотирьох піхотних бригад: три кадровані в Дубоссарах, Рибниці й Тирасполі і одна повного складу — у Бендерах. А також — окремого танкового батальйону (с. Владимировка), окремого артилерійського полку й окремого інженерного батальйону (с. Паркани), окремого батальйону зв'язку, окремого авіазагону й полку ППО (базуються в Тирасполі). Є ще 18 танків, РСЗВ "Град", важка артилерія, вертольоти.

Окрім військових, є й підрозділи Міністерства внутрішніх справ, частини Міністерства державної безпеки (прикордонні війська, Окремий резервний прикордонний козачий полк і Центр спеціальних операцій "Альфа"), частини спеціального призначення Державного митного комітету і Міністерства юстиції. За деякими оцінками, їх загальна кількість — 6—7,5 тис. осіб.

Поруч із Тирасполем розташований військовий аеродром. Придністровська сторона має намір порушити питання про його використання "для цивільної авіації". Об'єктом особливої уваги є військові склади в Колбасній. За різними підрахунками, там є майже 20 тис. т боєприпасів, значна частина яких прострочена.

З початку російської агресії проти України різко збільшилася інтенсивність навчань на території Придністров'я, які проводили як частини ОГРВ, так і підрозділи ПМР. Примітно, що низка навчань — спільні й спрямовані на посилення координації та взаємодії.

Їхній характер явно не свідчить про миротворчу спрямованість. Відпрацьовувалися підготовка до оборонного й наступального бою, відбиття авіаційних і танкових атак (ні того, ні іншого в Молдови немає), наведення вогню артилерії та авіації на позиції противника, підготовка ДРГ і снайперських пар.

У 2017 р. Росія провела 150 військових навчань, тоді як у 2016 р. — 48. Деякі були частиною маневрів, проведених Західним військовим округом ЗС Росії. У 2018 р. уже проведено 27 навчань, з яких 3 — разом із підрозділами Придністров'я. Найбільше — за участі танкової роти з бойовими стрільбами, що відпрацьовувала знищення бронегрупи противника, яка перейшла "державний кордон".

Необхідно розуміти, що військові формування Придністров'я є не тільки резервом для російського військового контингенту (останнім часом лави ОГРВ поповнюються за рахунок місцевих жителів, які мають російське громадянство), а й де-факто частиною російської армії. Тому Київ має внести відповідні корективи до Воєнної доктрини України.

Загрози Україні, що походять з боку Придністров'я, мають не тільки воєнний характер. Так, через територію невизнаної республіки проходить залізниця, яка пов'язує українські дунайські порти з Україною. У 2006 р. Придністров'я у відповідь на запровадження нових митних правил на придністровській ділянці українсько-молдовського кордону пішло на "самоблокаду", заблокувавши транзит українських вантажів на порти Рені та Ізмаїл.

Одним з варіантів нейтралізації повторення цього сценарію є відновлення залізничної ділянки Березино—Бессарабяска в обхід сепаратистського регіону. Заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань нещодавно заявив про те, що у фінансовому плані "Укрзалізниці" затверджено пункт, який є техніко-економічним обґрунтуванням будівництва цієї ділянки. Щоправда, до проекту критично ставляться самі портовики, але з інших причин.

Крім того, розташована на території регіону Молдовська ГРЕС забезпечує надходження електроенергії в південні райони Одеської області, і існують ризики відключень. Є й певні загрози екологічного характеру: відсутність контролю з боку легітимної влади за екологічним станом річки Дністер може призвести до її забруднення промисловими й комунальними стоками. А саме з Дністра отримують воду Одеса й прилеглі міста.

Очевидно, що Україна зацікавлена в якнайшвидшому вирішенні придністровського питання й демілітаризації регіону. Варіантом розв'язку є заміна військової миротворчої місії на цивільну. Однак цей варіант вимагає серйозної дипломатичної підтримки. Крім того, у Молдові як політики, так і експерти визнають, що Кишинів не має чіткого плану реінтеграції країни.

За останні чотири роки Україна зробила низку кроків, які можна було б назвати "асиметричною відповіддю". Останнім з них стало рішення про відкриття спільних українсько-молдовських митних і прикордонних постів на кордоні, включаючи й придністровську ділянку. У Тирасполі ці кроки розглядають як "економічну блокаду".

Однак сьогодні є необхідними не тільки усвідомлення загроз і ризиків, які несе в собі неурегульований придністровський конфлікт, не тільки "асиметричні відповіді", а й чітко артикульоване державне бачення шляхів його врегулювання, а також послідовне обстоювання цих шляхів на міжнародній арені, координація зусиль дипломатії України і Молдови.

Придністровський конфлікт був одним з перших "гібридних конфліктів", розв'язаних Росією на пострадянському просторі, і його врегулювання взаємопов'язане з урегулюванням конфлікту в Донбасі значно більшою мірою, ніж це здається на перший погляд.