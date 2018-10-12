"Війна світів" 2.0

Слід звикати до того, що про Китай доведеться говорити дедалі частіше.

Після нещодавнього виступу Дональда Трампа на Генеральній Асамблеї ООН, де він жодного разу не згадав Росію, однак звинуватив Китай у втручанні в листопадові проміжні вибори до Конгресу, а також у крадіжці технологій, це стало остаточно ясно. Схоже, нинішня адміністрація США визначилася з новою "віссю зла". Тепер вона проходить через Пекін.

З одного боку, у цьому немає нічого дивного. Якщо згадати знамениту доктрину Рейгана, то начебто місце однієї "комуністичної" держави, СРСР, просто посіла інша — Китай. Однак це вкрай поверхневий погляд. Тепер не тільки й не стільки ідеологія визначає рівень протистояння. От лише один приклад. В усьому світі переконані, що сучасний поштовх розвитку електромобілебудування зробила компанія "Тесла" та її легендарний — донедавна — очільник Ілон Маск. Насправді ж двадцять років тому батьком електромобілів став Ваг Ганг, у минулому — винахідник, інженер, міністр науки і технологій Китаю. Він ніколи не був членом КПК, однак зумів свого часу переконати Держраду КНР розробити й реалізувати урядову програму розвитку індустрії, яка б випередила західних автомобілебудівників. Нині кожен другий електромобіль у світі продається в Китаї, і найшвидший електромобіль випущено там же. Цього року в КНР буде вироблено 1 млн одиниць 100 моделей електромобілів, на 26% більше, ніж у попередньому. За п'ять років кількість електромобілів у КНР зросла практично з нуля до 500 тисяч. І якщо в СРСР пишалися копіюванням "Фіатів" під маркою "Жигулів", а також виробляли найбільші мікрокалькулятори у світі, то Китай сьогодні постачає на ринок США 60% мобільних телефонів, 55 — комп'ютерів, 50% меблів, не кажучи вже про текстиль, іграшки й велосипеди. І все це — найвищої якості. Китай є головним торговельним партнером США й головним держальником валютних резервів — 3,6 трлн доларів. Таку країну не переможеш самою гонкою озброєнь і критикою ідеології.

Між Китаєм та СРСР є ще одна відмінність. Керівництво КНР не раз заявляло про один із ключових принципів своєї зовнішньої політики — невтручання у справи інших країн, про виключно оборонний характер Збройних сил, про відсутність планів на експорт ідеології. Про глобальні амбіції в КНР говорять тільки в контексті підтримки глобалістських тенденцій у світовій торгівлі й "твердого просування створення суспільства єдиної долі людства", щоб, кажучи словами Білої книги "Факти і позиція Китаю щодо китайсько-американських торговельних відносин", разом з іншими країнами спільно будувати "чистий і прекрасний світ, де пануватимуть тривалий мир, загальна безпека, спільне процвітання, відкритість та інклюзивність". Якщо Китай не має наміру насаджувати комунізм у суміжних країнах, підтримувати міжнародний тероризм і приводити до влади антиамериканські, антинатовські режими, то в чому полягає настільки послідовна антикитайська політика Трампа? Після обміну візитами торік, коли, здавалося, Дональд Трамп і Сі Цзіньпін знайшли спільну мову з ключових питань, нинішнє загострення двосторонніх відносин, іменоване не інакше, як торговельна війна, видається дещо неочікуваним. Причин такого стану речей як мінімум дві. Одна — це бажання Трампа "перемкнути" увагу власних і світових ЗМІ з розслідування спецпрокурора Мюллера й "російської" теми на Китай. Спочатку Трамп ніби натякав, що у втручанні в американські вибори були зацікавлені й "інші країни" (не називаючи — які саме), потім ця тема в його твітах і виступах зміцніла, і от, нарешті, Росія вже зовсім не згадується в такому контексті, її місце посів Китай. Друга причина, зрозуміло, лежить у сфері економіки. Позитивне торговельне сальдо в торгівлі США з Китаєм в 275 млрд доларів на користь Піднебесної не могло пройти повз увагу "дуже стабільного генія", який прийшов до влади з гаслом "Америка передусім". На його думку, всі торговельні угоди США з іншими країнами (такі як НАФТА, Транстихоокеанська торговельна угода, договори з ЄС тощо) були укладені неправильно, так, що створювали іншим країнам переваги в торгівлі зі США. Деякі з них вдалося переглянути (НАФТА, договір про вільну торгівлю з Південною Кореєю), з деяких США просто вийшли. Що стосується Китаю, то Трамп вирішив піти традиційним шляхом — тиску. Тільки останній раунд запровадження торговельних мит торкнувся 5745 торговельних позицій китайського експорту в США на суму в 200 млрд дол., на що Пекін відповів митами на 5207 торговельних позицій на імпорт американських товарів до Китаю на суму 60 млрд дол. Відповідь не пропорційна: якщо американські мита становлять 10% цього року і 25% у наступному, то китайські варіюють від 5 до 10%, залежно від частки на ринку. Той факт, що впровадження тарифних обмежень здійснене найбільшими економіками світу поза механізмом вирішення торговельних спорів СОТ, є поганим прикладом для інших країн. Розвал системи СОТ тими, хто має її підтримувати, означатиме хаос.

Немає ніякого сумніву в тому, що через запровадження торговельних мит адміністрація Трампа має намір не стільки скоротити торговельний дефіцит зі США, скільки загальмувати зростання китайської економіки, яке і цього, дуже вдалого для США року, майже вдвічі перевищує американські показники. При цьому в Білому домі стверджують, що мита на китайські товари не позначаться на американських споживачах, а також на критичних галузях промисловості. Офіс торгового представника США завбачливо вилучив зі списку китайських товарів, на які були запроваджені мита, 297 найбільш важливих позицій. І навіть при цьому, як заявив президент корпорації "Форд" Джим Хакетт в інтерв'ю "Блумберг", його компанія втратить через запроваджені Трампом тарифи понад 1 млрд дол. Очікується, що тарифи, введені Трампом на 260 млрд дол. китайського експорту, все ж таки відчутно позначаться на роздрібних цінах у США, але вже після листопадових виборів. Тим часом Китай прийняв рішення скоротити з 1 листопада тарифи на імпорт окремих категорій товарів (наприклад, текстиль, вироби машинобудування й продукцію металургії) на додачу до вже знижених тарифів на ряд товарів, починаючи з липня. Тим самим уряд КНР демонструє "добру волю" і "відкритість китайської економіки" для імпорту, а також хоче пом'якшити торговельні обмеження з боку США для китайських споживачів.

В одному з ключових секторів глобальної конкуренції — телекомунікаціях і штучному інтелекті — американські компанії вже заявляють про прогнозований програш китайським конкурентам. Гонитву за 5G, швидше за все, виграє Китай. У Китаї вже налічується 800 млн користувачів інтернету, і КНР випереджає США в таких галузях, як дрони, мобільні системи платежів, робототехніка. Цілком справедливі побоювання Вашингтона, що Китай полює за новітніми американськими технологіями, вже тільки частина реальності. У КНР розробники в багатьох галузях пішли далеко вперед власними продуктами у порівнянні з американськими аналогами Groupon, е-Bay і AOL. За оцінками Pricewaterhouse Coopers, до 2030 року Китай додасть 7 трлн дол. до свого ВВП тільки завдяки системам штучного інтелекту. Сьогодні з 10 "єдинорогів" (венчурних стартапів, капіталізація яких перевищила 1 млрд дол. за п'ять років) усього три американські, одна індійська компанія і шість китайських. Китай далеко випереджає США за технологіями "big data". Ідеологічне підґрунтя китайського суспільства не ставиться під сумнів, однак Комуністична партія не те що не заважає, а всіляко сприяє через державний протекціонізм виходу Китаю у світові лідери технологій майбутнього.

Тим часом загострення торговельних відносин, і особливо запровадження з боку США санкцій проти управління озброєнь Об'єднаного штабу Центральної військової ради КНР за придбання російських озброєнь (10 винищувачів Су-35), призвело до політичних наслідків. Найважливіша двостороння зустріч міністрів оборони і закордонних справ двох країн, намічена на жовтень, була скасована. Кожна зі сторін стверджує, що з її ініціативи. Китай також висловив протест у зв'язку з рішенням Вашингтона продати Тайваню зброї на 330 млн дол. Ще раніше Китай відкликав зі США свого командувача ВМФ, який мав взяти участь у консультаціях зі своїм американським колегою. У той самий час Китай наполягає на продовженні діалогу, а державний радник Ван І (міністр закордонних справ КНР) заявив, що "немає причин для паніки" через тертя між Пекіном і Вашингтоном. Голова КНР Сі Цзіньпін, у свою чергу, заявив, що зростання однобічних протекціоністських заходів у світовій торгівлі змушує Китай розглянути шляхи зниження залежності від імпорту технологій. У КНР такі заяви можуть означати ще більше урядових інвестицій у дослідження й розробки, а також залучення людського капіталу з інших, більш дружньо налаштованих країн, ніж США. Під час перебування на Генасамблеї ООН Ван І зустрівся в США з ветераном американської політики і дипломатії Генрі Кіссінджером і заявив, що "США і Китай повинні припинити розглядати суперництво в дусі холодної війни". Кіссінджер повторив свою відому позицію про "потенційне союзництво двох країн у створенні світового порядку", оскільки альтернативою співробітництву буде "позиція конфлікту".

Із властивим конфуціанській культурі символізмом Пекін сформулював вісім пунктів щодо американо-китайських торговельних відносин. Окрім закликів до переговорів і співробітництва, привертають увагу такі заяви, як "Китай не хоче починати торговельну війну, але не боїться і готовий зустріти її, якщо буде потреба". "Переговори неможливі під загрозою запровадження мит і ціною права Китаю на розвиток". Пекін також заявив про прихильність багатостороннім форматам і переговорам у порівнянні з односторонніми діями й конфронтацією, а також про готовність усіляко захищати права інтелектуальної власності, підписати інвестиційні угоди зі США і ЄС. На жаль, є небезпідставні сумніви, що ці заклики будуть почуті у Вашингтоні. Поки що дружба з Пекіном у плани Трампа не входить. З огляду на опитування громадської думки, серед американців досить глибоко вкоренилося уявлення про КНР як про конкурента й суперника, і Трамп не без користі з погляду мобілізації виборців експлуатуватиме цю думку. Для світової економіки це означає уповільнення в розвитку. Але для тих, хто зможе скористатися ситуацією, наприклад у контексті перерозподілу виробничих і логістичних ланцюжків, вона може виявитися виграшною. Цікаво, серед яких країн опиниться Україна?