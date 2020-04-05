Доки Старий Світ разом із Новим усю свою увагу приділяють боротьбі з COVID-19, у Європі поширюється інший вірус. Це вірус сумніву в європейській єдності.

Кілька тижнів тому на Facebook-сторінці журналіста італійського телеканалу Calabria TV Ліно Полімені з'явилося восьмихвилинне відео VIVA L'ITALIA... se questa è Europa! ("Хай живе Італія… якщо це Європа!"). У ньому трохи патетично й досить емоційно звучать обвинувачення на адресу Меркель, Макрона, Трампа та Джонсона в тому, що вони, мовляв, кинули італійців наодинці з пандемією. Коли судити за кількістю лайків, шерів і коментів, ролик демонструє настрої, які поділяють багато жителів півдня ЄС.

На початку пандемії Брюссель справді виявив себе не найкращим чином, не зумівши оперативно надати необхідну допомогу італійцям. А коли брати до уваги ще й рішення урядів країн — членів ЄС закрити кордони і тимчасово заборонити експорт медичного обладнання та засобів захисту, то й узагалі складалося враження, що евросоюзівському проєктові настав край. Однак європейська солідарність усе-таки є. Тільки, як сумно пожартував у розмові з DT.UA один із західних дипломатів, на відміну від Росії й Китаю, в Європейського Союзу гірші справи з пропагандою.

З бюджету Євросоюзу виділено 37 млрд євро на термінову допомогу в боротьбі з пандемією у країнах ЄС. Європейський Центробанк витратить 750 млрд євро на закупівлю європейських цінних паперів для стабілізації фінансового ринку Європи і курсу євро. Скасовано обмеження бюджетного дефіциту в 3%, що діяли в ЄС. Створюється єдиний європейський резерв медичного обладнання. Прийнято угоду про спільні закупівлі захисних засобів і обладнання. Виділено 47,5 млн євро на фінансування 17 дослідницьких проєктів у галузі антивірусних вакцин і тестування.

Всупереч обвинуваченням, що пролунали у відеоролику VIVA L'ITALIA... se questa è Europa!, німці й французи не кинули італійців. Франція, Німеччина, Австрія відправили до Італії маски і захисні костюми. Німецькі та швейцарські лікарні приймають пацієнтів із Франції й Італії, а польські лікарі лікують хворих у Брешіа.

Задля справедливості слід зазначити, що до активнішого втручання в ситуацію на півдні Європи Брюссель і столиці країн — членів ЄС підштовхнули пропагандистські дії Москви та Пекіну.

На відміну від широко розтиражованого російськими пропагандистами відео VIVA L'ITALIA... se questa è Europa!, інформацію про допомогу Італії з боку Євросоюзу і його членів не часто побачиш на російських та афілійованих із ними інформаційних ресурсах. Зате там повторюються меседжі, що ЄС, на противагу Росії й Китаю, відмовився допомагати поверженій коронавірусом Італії, а Німеччина і Франція заборонили експорт медичних рукавичок та масок.

Російські ЗМІ смакують новину про те, що Польща не пропустила своїм повітряним коридором літак для Італії.Розповідають, що італійці знімають прапори Євросоюзу, вивішуючи натомість російський триколор і грають на вулицях російський гімн на знак вдячності за прислані Росією 15 літаків із військовими вірусологами та обладнанням для боротьби з коронавірусом. І зловтішно констатують "раптову смерть європейської солідарності".

Однак проведені журналістами розслідування свідчать, що російські пропагандисти дуже часто маніпулюють фактами й вигадують події. Загалом же, як зазвичай, створюють фейк-новини, котрі дискредитують ЄС та вихваляють РФ.

Аналізуючи повідомлення на російських і проросійських інформресурсах у період з 20 по 27 березня, експерти підрозділу зі стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (EastStratcom) дійшли висновку, що Росія сконцентрувалася на просуванні таких меседжів. По-перше, розганяються різні теорії змови про штучне походження коронавірусу. По-друге, поширюються наративи про те, що ЄС переживає глибоку інституційну кризу.

На думку експертів, росіяни це роблять для того, щоб посилити недовіру європейців до здійснюваних протиепідеміологічних заходів, підігріти "національний егоїзм" у відносинах із іншими країнами — членами Євросоюзу та інституціями ЄС, посилити песимістичні оцінки як боротьби з COVID-19, так і економічних наслідків пандемії. При цьому відзначається висока варіативність контенту, що не має чітко орієнтованої аудиторії, але націлений на створення різнопланового інформаційного шуму.

Усе це — елементи давньої російської гри на сцені європейського театру.

Цілі Кремля не нові: дестабілізувати Старий Світ, розколоти єдність Євросоюзу в його ставленні до Росії, зафіксувати сфери впливу, домогтися визнання РФ як великої держави і заповнити порожнечу, що утворюється в Європі через відмову США від ролі глобального лідера. Звісно ж, у Москві також прагнуть поліпшити імідж Росії, зіпсований справою ЮКОСу, війною проти Грузії та України, трагедією рейсу MH17, отруєнням Скрипалів, убивством політичних опонентів Кремля тощо.

Однак головним пріоритетом російського керівництва нині стає зняття санкцій, запроваджених ЄС проти РФ через окупацію Криму та війну в Донбасі.

Якщо ще місяць тому російський президент був готовий "плювати на них", то через різке падіння ціни на нафту і майбутню світову економічну кризу питанням виживання для Кремля стає коли й не зняття, то бодай пом'якшення обмежувальних заходів. І ось уже під час відеосаміту "двадцятки" Путін пропонує мораторій на економічні санкції, щоб уражені коронавірусом країни могли успішніше боротися з пандемією.

Прагнучи отримати індульгенцію, Москва діє і на рівні двосторонніх відносин, і в багатосторонньому форматі. Наприклад, наприкінці березня в Генасамблеї ООН Росія поширила проєкт резолюції "Декларація солідарності Об'єднаних Націй перед викликами, створеними коронавірусом-2019 (COVID-19)", який містив заклик не застосовувати жодних односторонніх обмежувальних заходів без мандата РБ ООН. Цей документ РФ спільно з 12 іншими країнами внесла на противагу проєктові резолюції "Глобальна солідарність для боротьби з COVID-19", співавторами якої є 177 держав, у тому числі й Україна.

Як написав минулого четверга на своїй сторінці у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна перервала процедуру мовчання щодо проєкту резолюції "Декларація солідарності Об'єднаних Націй перед викликами, створеними коронавірусом-2019 (COVID-19)". "Російська резолюція не буде прийнята. Ми й надалі блокуватимемо зусилля Росії зруйнувати санкційний режим", — написав глава українського зовнішньополітичного відомства. У результаті, прийнятою виявилася резолюція "Глобальна солідарність для боротьби з COVID-19".

Та основний упор росіяни роблять на двосторонні контакти з країнами — членами Євросоюзу. Переважно це непублічні дії. Але Москва знає ціну й ефектним жестам.

Щоб досягти свого, Кремль усіляко посилює суперечності в політичній еліті, бізнесі, спільноті європейських країн. Підтримує в Європі проросійських політиків. Задіює всі свої інформаційні ресурси. Маніпулює національними й релігійними почуттями. Грає на євроскептицизмі та антиамериканізмі. Паразитує на страху європейців перед коронавірусом. Використовує інструменти, які впливають на емоційну сферу.

Навіть Емманюель Макрон, який упродовж останнього року зробив низку демонстративних заяв на користь Москви, закликав "не п'яніти" від допомоги, яку надають Італії Росія та Китай під час пандемії. Європейські політики й експерти бачать у ній геополітичні розрахунки Кремля, а військові — ще й розвідувальну спецоперацію. Аналізуючи російську гуманітарну допомогу, італійська La Stampa зазначає, що 80% російських поставок абсолютно не корисні або малокорисні для боротьби з COVID-19: тоді як КНР надіслала маски й апарати ШВЛ, РФ привезла обладнання для дезінфекції територій та іншу схожу спецтехніку.

(Днями редакція La Stampa заявила про тиск із боку Росії після публікації матеріалів про те, що російська гуманітарна допомога Італії була марна й виділялася з політичних мотивів. Зокрема, представник російського Міноборони Ігор Конашенков звинуватив видання у "брудних русофобських маніпуляціях" і "наслідуванні методичок антирадянської пропаганди". "Залякування журналістів з боку РФ ще раз підтверджує функціонування інструментів, із допомогою яких Росія контролює інформацію", — йдеться в заяві італійських журналістів.)

Прес-секретар російського президента Дмітрій Пєсков заявив, що Москва не розраховує на зняття санкцій в обмін на надання допомоги, пов'язаної з коронавірусом: "Ні, це абсолютно не пов'язано. Абсурдно говорити, що якісь контрсподівання покладаються, це не так". Але Пєсков лукавить.

"Гуманітарний конвой", доставлений в Італію російським Міноборони, — емоційно пам'ятна подія. Особливо на тлі відсутності підтримки з боку США, які мають на Апеннінському півострові кілька військових баз. Приліт літаків створює в італійців відчуття емоційної єдності з росіянами. І це посилює позиції італійських "друзів Путіна" — політиків із "Ліги", а також бізнесменів, які мають ділові інтереси в Росії й неодноразово вимагали скасування санкцій, запроваджених ЄС проти РФ. Нагадаємо, що на італійській Півночі традиційно сильні позиції проросійських політичних сил, а такі регіони як Ломбардія й Венето стали епіцентром поширення COVID-19. Сама ж Італія вважається однією з найбільш слабких ланок у ланцюзі загальноєвропейської єдності.

"У непостійному світі ніхто не може бути пророком. Але не думаю, що Італія стане блокувати продовження санкцій", — зазначив один із західних дипломатів. Однак операцію "З Росії, з любов'ю" обов'язково згадають, коли Євросоюз черговий раз вирішуватиме питання продовження санкцій проти Росії. А це відбувається кожних півроку. Якщо врахувати, що в найближчі місяці всю увагу в ЄС буде приділено боротьбі з пандемією, то питання зняття санкцій з Росії не розглядатиметься цього літа. У цьому наші співрозмовники — українські та європейські дипломати — впевнені. Принаймні поки що в столицях країн — членів Євросоюзу не розглядають скасування санкцій.

Тим більше що Владімір Путін нічого не зробив для перегляду санкційного режиму щодо РФ. Понад те, підписавши 20 березня указ, згідно з яким право володіти землею в Криму надається тільки росіянам, господар Кремля лише додав аргументів на користь збереження обмежувальних заходів. Але що буде в грудні, коли вслід за пандемією настане економічна криза й національні уряди європейських країн почнуть шукати вирішення проблем, які загостряться? Ось тоді італійська карта (не виключено, ще й іспанська, грецька, французька) і може зіграти в російській грі.

Та вже зараз до перегляду політики ЄС стосовно РФ закликає Асоціація італійських адвокатів "Палата спеціалістів з кримінального європейського права". Як заявив її голова Александро Марія Тіреллі, Італія зазнає величезних збитків через санкції, тому вони мають бути скасовані, особливо на тлі пандемії. Своєю чергою, популістська партія "Альтернатива для Німеччини", що має тісні зв'язки з Кремлем, закликала у зв'язку з коронавірусом та наступною економічною кризою скасувати санкції щодо Росії задля підйому економіки ЄС.

У Москві, до речі, розглядають Німеччину як наріжний камінь санкційної політики ЄС проти РФ: росіяни пов'язують надії на скасування або пом'якшення обмежувальних заходів Євросоюзом із відставкою Меркель із посади канцлера та приходом до влади в Берліні політиків, які проводитимуть більш гнучкий курс. Не дивно, що мета Кремля — розхитати внутрішньополітичну ситуацію у ФРН, підірвати довіру до німецького уряду та дискредитувати Меркель.

Щоб досягти цього, російські пропагандисти через "Спутник", RT й інші інформаційні ресурси нагнітають у німецькому суспільстві сумніви, паніку та страх, розповідаючи про неефективну протидію пандемії з боку національної системи охорони здоров'я. І, хоча рівень підтримки уряду та канцлера серед німців залишається високим, дії росіян уже викликали стурбованість Берліна. У ФРН, як і в ЄС, схоже, усвідомили, чим загрожує Кремль, який, використовуючи вірус сумніву, намагатиметься видушити для Росії максимально можливі дивіденди на зовнішній арені.