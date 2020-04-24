Важливість солідарності та взаємодопомоги

Пандемія COVID-19 усе ще вражає нас. У Європі, Північній Америці й по всьому світу ця хвороба продовжує свої жахливі жнива.

НАТО народилася з кризи. Сімдесят один рік НАТО постійно допомагала не тільки країнам — членам Альянсу, а й партнерам під час криз: були то операції з врегулювання криз на Балканах і в Афганістані, посилення боротьби з міжнародним тероризмом на Близькому Сході та в Північній Африці — чи протидія новим безпековим викликам та/або допомога в ліквідації наслідків природних катастроф, таких як пожежі, землетруси, урагани тощо.

Упродовж останніх восьми тижнів пандемії COVID-19 НАТО діє й реагує на цю нову кризу багатовимірно.

По-перше, Альянс використовує свої різні платформи для посилення координації та обміну інформацією між союзниками і партнерами. Одна з таких платформ — Євроатлантичний координаційний центр з реагування на природні лиха та катастрофи. Це основний механізм НАТО з реагування на надзвичайні ситуації цивільного характеру в євроатлантичному регіоні. Україна також звернулася по допомогу в боротьбі з COVID-19 і вже одержала певну підтримку від Польщі та Литви.

Верховний головнокомандувач НАТО в Європі генерал Волтерс тепер координує військову підтримку для боротьби з кризою. Зокрема, він визначає необхідні військово-транспортні можливості повітряних перевезень медичних матеріалів і обладнання, координує надлишкові спроможності або запаси та узгоджує запити на допомогу з пропозиціями союзників і партнерів.

По-друге, НАТО використовує свої можливості з авіаперевезень для транспортування критично важливих медичних виробів по всьому світу. Одна з таких — Міжнародна програма забезпечення стратегічних авіаперевезень (SALIS), яка дозволяє союзникам-учасникам орендувати чартерні комерційні транспортні літаки. SALIS має контракт із Antonov Logistics Salis, яка розміщена в Німеччині, що надає доступ до українського вантажного літака Ан-124 і, за можливості, до літаків Ан-225 "Мрія", Ан-22 та Іл-76. Український Ан-124 здійснив кілька польотів для союзників НАТО, зокрема Чехії та Словаччини, для перевезення медичних виробів із Китаю. Це важливий приклад співпраці й координації між союзниками і партнерами альянсу. Представники НАТО, у тому числі генеральний секретар Єнс Столтенберг, мали можливість побачити сам літак під час візиту до Києва в липні 2017 року.

По-третє, на двосторонній основі держави — члени НАТО обмінюються медичним, зокрема військово-медичним досвідом, і надають одна одній можливості використовувати вільні місця в лікарнях. Повітряні сили ФРН перевезли італійських і французьких пацієнтів на лікування до Німеччини, лікарі з Польщі та Албанії їздили допомагати в Італію, а два військових літаки Іспанії доставили з Німеччини 50 апаратів ШВЛ. Збройні сили союзників також допомагають місцевим громадам у районах проведення операцій НАТО. Наприклад, місія КФОР у Косові доставила маски, рукавички та інші медичні вироби мерам Північної і Південної Митровиці.

По-четверте, НАТО також працює над інноваційними рішеннями, це, зокрема, респіратори, надруковані на 3D-принтерах, і маски для апаратів ШВЛ, переобладнані з приладдя для дайвінгу. Головний науковець НАТО щойно запустив "Челендж від головного науковця НАТО", закликавши до пошуку рішень для виявлення вірусів, покращення ситуаційної обізнаності, знезараження, стійкості та майбутнього після COVID-19. Челендж було розіслано понад шістьом тисячам вчених у мережі НАТО.

Нарешті, по-п'яте, збройні сили союзників також надають важливу підтримку цивільним діям з реагування на пандемію в наших країнах, у таких сферах як логістика та планування, функціонування польових лікарень, транспортування пацієнтів, репатріація громадян з-за кордону, дезінфекція громадських територій, діяльність на прикордонних переходах.

Союзники і партнери обговорюють багато інших елементів, у тому числі небезпеку дезінформації та її вплив на довіру громадськості до урядів і міжнародних організацій.

Однак пандемія ще раз підтверджує важливість потужного міжнародного співробітництва та координації.

НАТО вже співпрацює з іншими міжнародними організаціями: ООН та Європейським Союзом, звісно ж, зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я та багатьма іншими.

COVID-19 — величезний виклик для усіх нас, наших економік, наших суспільств, нашого майбутнього. Робити висновки про вплив COVID-19 на міжнародну систему ще зарано. Проте очевидно, що міжнародна співпраця і солідарність є запорукою подолання цієї кризи та головним чинником, який зробить нас міцнішими після неї. І тут НАТО відіграє свою роль, як вона це робила останні сімдесят один рік.