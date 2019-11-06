Український гарбуз на Геловін

Французький президент Емануель Макрон на Геловін вирішив удати з себе улюбленця правого електорату. 31 жовтня вийшло його інтерв'ю, м'яко кажучи, консервативному і євроскептичному журналу Valeurs Actulelles, який просуває антимігрантські наративи та щосили підтримує Брекзіт. Звісно, значна частина 12-сторінкового тексту була присвячена проблемі міграції, а пан Макрон так захопився, розповідаючи про наміри протидіяти неврегульованій міграції та невмотивованим шукачам притулку, ніби вирішив стати правішим за своїх співрозмовників, про що вони самі чесно написали. Факт такого інтерв'ю зачепив і роздратував багатьох людей у Франції, аж у Макрона мусили виправдовуватися, що зробили це, бо мають "говорити з кожним".

Більшість громадян України, проте, так ніколи б і не дізналися про існування цього інтерв'ю (та й журналу теж), якби не прикре і скандальне висловлювання французького президента. Розповідаючи про боротьбу з неврегульованою міграцією, він сказав, що краще мати легальних імігрантів з Гвінеї чи Кот-д'Івуар, які роблять свою роботу, аніж "болгарські чи українські підпільні мережі". Ця фраза одразу збурила і Україну, і Болгарію, а її і так помітну дискримінативність посилила плутанина з перекладом. Низка ЗМІ передала багатозначне слово filieurs як "банди", і перше знайомство української громадськості з цим висловом відбулося у формулюванні "українські і болгарські нелегальні банди". Що, одразу зазначимо, не відповідає контекстуальному вжитку слова, для якого більш прийнятним є "мережі" або, принаймні, "потоки"

Як буває в такій ситуації, з наслідками висловлювань лідера країни довелося розбиратися дипломатам. До українського МЗС запросили (не викликали, а саме запросили) французького посла Етьєна де Понсена для надання роз‘яснень. "Посол Франції відзначив, що претензій до громадян України, які подорожують Францією, у французької сторони немає", - повідомили в МЗС після зустрічі, додавши, що слова Макрона "висмикнуті з контексту".

Аналогічну відповідь дала посол Франції у Болгарії, де відреагували на інцидент помітно гостріше. У розмові з нею заступник міністра Петро Дойков підкреслив, що висловлювання Макрона викликали обурення в болгарському суспільстві, і що підґрунтя для таких висловлювань немає. Зокрема, Болгарія не отримувала від Франції жодних повідомлень про серйозні порушення з боку її громадян.

Чим же тоді викликана така риторика з боку пана Макрона? Невже у Франції та загалом у ЄС якісь проблеми з громадянами України або Болгарії, які перебувають на її території і порушують міграційне законодавство?

Висловлена дипломатами офіційна позиція Франції в тому, що держава не має проблем з українськими чи болгарськими мігрантами – як у розумінні дотримання міграційних норм, так і загалом дотримання закону.

Українці у Франції

Як можна зрозуміти, облік неврегульованих мігрантів ніхто не веде – на те вони й неврегульовані, проте можна оцінити низку інших міграційних критеріїв: кількість легальних мігрантів, виявлених неврегульованих мігрантів, прохачів притулку, відмов у в'їзді, відносну вагу цих показників щодо громадян інших країн.

Залишимо вивчення особливостей болгарської міграції нашим партнерам з Болгарії, тим більше, що, на відміну від українців, громадяни Болгарії мають право перебувати та працювати у Франції не тільки без візи, а й без дозволу на працю. Натомість поглянемо на статистичні міграційні показники за 2018 рік для громадян України, спираючись на інформацію Євростату.

У 2018 році з 3 млн 225 тис вперше виданих в ЄС дозволів на проживання українці отримали майже 527 тисяч, посівши перше місце. Це дещо менше, ніж у попередні два роки, але все одно понад удвічі більше за громадян Китаю, які йдуть другими з понад 200 тис дозволів. 413 тисяч з дозволів українцям видані в Польщі (тут варто згадати, що польські національні довгострокові візи також враховуються в цю статистику). Тим часом у Франції таких аж 1974, або дещо менше 1% від загальної кількості, і Україна навіть близько не входить у першу п'ятірку, три позиції в якій очікувано окупували країни Магрибу (Марокко — 38,1 тис., Алжир – 29,2 тис., Туніс – 18,7 тис., Китай – 14,2 тис., Сенегал – 8,3 тис.).

Усього ж на кінець 2018 року громадяни України мали на руках 1,184,106 чинних дозволів на проживання в ЄС, з них найбільше у Польщі (400 тис ), Італії (234 тис.), Чехії (132 тис) та Німеччині (121 тис). За цим показником Україна посідає лише четверте місце, поступаючись Марокко, Туреччині та Китаю. У Франції лише 13 тис громадян України мали дозволи на проживання на кінець року. Для порівняння – громадяни Кот-д'Івуару мали 56 тисяч дійсних дозволів. Таким чином, присутність легальних українських мігрантів у Франції вкрай незначна.

Можливо, українці відомі своїм прагненням порушувати міграційне законодавство Франції? Поглянемо на кількість виявлених неврегульованих мігрантів за останні роки. Всього в ЄС у 2018 році виявили близько 38 тисяч неврегульованих мігрантів з України, причому зі звітів органів контролю нам відомо, що переважну більшість з них виявили не під час перевірок на території країни, а на кордоні, коли вони самі поверталися додому. Найбільше в Польщі (22 тис), Угорщині (4,6 тис), Німеччині (майже 3 тис) та Чехії (1 470). Що там Франція? 525 осіб. Дещо більше, ніж у Литві (445), але не так і багато. Для порівняння – таких громадян Кот-д'Івуару у Франції було виявлено 2,8 тис, а Гвінеї - 3,6 тис, не кажучи вже про Марокко з 8,2 тис. Що цікаво, росіян-порушників у Франції виявили точнісінько стільки само (525), як українців.

Також українцям нечасто відмовляли у в'їзді на кордонах Франції – 200 відмов у 2018 році. У громадян Кот-д'Івуару – 4,2 тис відмов, у росіян – 355.

І в рамках такої болючої теми як притулок громадяни України у Франції практично непомітні – 810 прохань про притулок у 2018 році, що значно менше за майже 3 тисячі заяв від громадян РФ та 5 тисяч від громадян Кот-д'Івуару.

Загалом, хоча відносна частка порушників міграційного законодавства до легальних мігрантів з України порівняно висока, в абсолютних цифрах що легальне, що нелегальне перебування українців у Франції – абсолютна меншість. З огляду на кількість прохачів про притулок і неврегульованих мігрантів, Еммануель Макрон з більшим правом міг би назвати як приклад "підпільних мереж" Росію, однак чомусь цього не зробив. Скидається на те, що згадка ним України була доволі випадковою, і водночас доволі закономірною. І ось чому.

Універсальний риторичний щит

Громадяни України ще в 2013 році очолили перелік отримувачів перших дозволів на проживання в ЄС і продовжують посідати перше місце за цим показником, що цілком логічно з урахуванням тісних культурних і економічних зв'язків з ЄС, географічної близькості і дисбалансу в економічному розвитку. До цього доклалися ще й цілеспрямована політика залучення громадян України на ринок праці, яку ведуть країни східного флангу ЄС, багаторічна традиція української трудової міграції укупі з поетапним спрощенням візового режиму в 2007-2017роках.

Після початку "міграційної кризи" в Європейському Союзі дискурс міграційної загрози там дещо химерно переплівся з дискурсом української трудової міграції. Ще в 2015 році проросійський президент Чехії Земан заявив, що до міграційних квот ЄС з розподілу біженців мають враховувати українців. Потім на цей шлях стала Польща, де сплачують внески соціального страхування близько 500 тисяч громадян України, а загальна кількість українських мігрантів оцінюється у понад мільйон. У 2016 році польська прем'єрка Беата Шидло проголосила українських мігрантів "біженцями", яких вже прийняла Польща, а тому, мовляв, країна більше не прийматиме ніяких біженців із Сирії за квотами ЄС. Такі заяви мали подвійну аудиторію – країни-колеги по Європейському Союзу та власний електорат з консервативними вподобаннями.

Зручним "українським" риторичним аргументом згодом, у 2018 році, користувалися також прем'єр Чехії Андрей Бабіш і прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, коли заходила мова про прийом біженців. Спільним у цьому підході було те, що, хоча українців тут використовували як зручний аргумент у конфліктних ситуаціях, ця риторика не несла прямого негативу до наших трудових мігрантів.

Дещо відмінною була нещодавня ситуація з заявами естонського міністра внутрішніх справ Естонії Марта Хельме, який спочатку зібрався "скасувати" безвізовий режим для України, а потім, коли ці заяви викликали опір навіть в самій Естонії, спробував вже традиційно використати український фактор як підставу для відмови у прийомі біженців за квотами.

Тут українці є вже не тільки рятівним щитом, за яким ховаються консервативні політики, а й самі стають об'єктом негативного ставлення. Зокрема, Хельме заявив, що українські мігранти в Естонії переважно російськомовні, "хомо совєтікус" і швидше інтегруються в російськомовну спільноту, що для невеликої Естонії зі складною історію взаємин з Росією є достатньо вагомим аргументом. Попри це, Хельме розкритикували естонські політики, а під час останньої зустрічі міністрів закордонних справ естонський колега запевнив Вадима Пристайка у безумовній підтримці безвізового руху громадян України до ЄС.

На цьому тлі включення президентом Франції Еммануелем Макроном українців до внутрішньо французької дискусії навколо міграції виглядає логічним продовженням тренду. Українська трудова та інша міграція є все більш помітним і вагомим фактором в економіці та внутрішній політиці країн-членів ЄС.

Водночас форма вислову свідчить про те, що попри наявність українських мігрантів – і врегульованих, і неврегульованих – їхня присутність не відіграє значної ролі для Франції. Франція не може сказати, що не прийматиме біженців з Сирії чи, припустімо, Алжиру та Кот-д'Івуару, бо в неї вже є українці, як це роблять у Польщі, і тим більше не може сказати, що українці становлять найбільшу групу шукачів притулку (15 осіб) або трудових мігрантів у країні, як естонський міністр. Тому залишається лише доволі випадкове порівняння, в яке можна було б підставити практично будь-яку країну Європи.

Проте з іншого боку, потрапляння українців у це випадкове порівняння не зовсім випадкове. Країна постійно присутня в медійному полі, особливо після історії з імпічментом Трампа, а громадяни України продовжують нарощувати темпи знайомства з ЄС – і як працівники, і як туристи. Все це накладається на ще не проговорену і не відрефлексовану до кінця кризу з питаннями міграції й ідентичності в ЄС. Тому цілком можливо, що українці ще засвітяться у гучних висловах європейських політиків, різних облудних і маніпулятивних заявах. Лишається тільки побажати, щоб усі вони так само були незграбними, недоречними, і не мали під собою серйозного підґрунтя, як твердження Емануеля Макрона, а реальні факти й надалі свідчили про врегульований і відповідний нормам характер української міграції в ЄС.

Наостанок, вже невдовзі, у грудні, має бути опубліковано черговий, третій моніторинговий звіт Європейської Комісії щодо дотримання Україною критеріїв механізму призупинення безвізових режимів. Цей механізм покликаний убезпечити країни Шенгену від міграційних і безпекових ризиків з боку країн, що нещодавно отримали безвізовий режим з ЄС. Моніторинг фокусується на критеріях дотримання міграційних регуляцій ЄС і також має "політичну" частину, яка стосується верховенства права, демократії та реалізації реформ. Сказане вище підтверджує, що з точки власне міграційних критеріїв в України все стабільно, а підстав для занепокоєння немає, що б не говорили різні політики.