Трамп, Дуда й український контекст

Головною політичною темою в Польщі минулого тижня став візит президента Анджея Дуди до Сполучених Штатів Америки.

У той час, коли у відносинах Польщі з країнами "старої Європи" майже всі роки після приходу до влади "Права і справедливости" триває перманентна напруга, США залишаються основним стратегічним партнером нашого сусіда. Прихід 2017 року до влади в Сполучених Штатах Дональда Трампа лише посилив польсько-американське стратегічне партнерство. Знову-таки — на відміну від відносин США з країнами "старої Європи". Саме Варшава в липні 2017-го стала першою європейською столицею, яку відвідав Дональд Трамп як президент. Тоді США підтримали польську ініціативу "Тримор'я" — організації, що об'єднує 12 східно- та центральноєвропейських країн ЄС від Балтійського до Адріатичного і Чорного морів. Найбільш промовисту оцінку нинішнім польсько-американським відносинам дав польський прем'єр Матеуш Моравецький, який у своєму Твіттері написав, що "польсько-американські відносини є найкращими в історії".

Саме з таким настроєм 12 червня розпочався шестиденний візит президента Дуди до Сполучених Штатів. Уже в перший день візиту Дуда зустрівся зі своїм американським колегою Дональдом Трампом і були підписані документи, що мають стратегічне значення не лише для Польщі, а й для всієї Східної Європи. Передусім ідеться про спільну декларацію двох президентів щодо збільшення чисельности американського військового контингенту в Польщі. Суттю документа є збільшення американської військової присутности в Польщі на одну тисячу солдатів. На сьогодні американський контингент у Польщі налічує чотири з половиною тисячі солдатів. Крім того, декларація має додаткові пункти про створення: Командування передової дивізії США в Польщі; Центру бойової підготовки, який спільно використовуватимуть збройні сили США і Польщі; ескадрильї американських безпілотних літаків-розвідників MQ-9 у Польщі; військово-повітряної бази для переміщення військ, проведення тренувань або на випадок кризи; інфраструктури для діяльности різних видів військ на території Польщі.

Польсько-американська оборонна декларація має велике геополітичне значення не лише для двосторонніх відносин між цими країнами, а й для всієї Східної Європи, зокрема України, оскільки цей документ дає нам кілька важливих сигналів. По-перше, Сполучені Штати все ще зацікавлені в безпеці Східної Європи. Після обрання Дональда Трампа на посаду президента висловлювалося чимало побоювань, що США не приділятимуть достатньої уваги питанням безпеки в нашому регіоні. Польсько-американська декларація — це фактично спростування цих побоювань та опосередкована відповідь на агресивну політику Росії в регіоні. Це підтверджують і дуже гострі слова президента Дуди на спільній з Трампом прес-конференції, де польський президент, відповідаючи на запитання журналістів про те, ким є Росія — союзником чи ворогом, сказав: "Я дуже хотів би, щоб Росія була другом Польщі, бо вона є великим польським сусідом. Це країна значно більша, ніж Польща, з більшим потенціялом, ніж Польща, можливо, у кожній сфері за винятком однієї — я вважаю, що в нас є більше хоробрости. Ми просто сміливіші і, попри все, можемо боротися до самого кінця. Ми показали це під час Другої світової війни під Монте-Кассіно, під час Варшавського повстання і в багатьох інших місцях".

МЗС Росії наступного дня після підписання цієї декларації опублікувало коментар, у якому звинуватило США і Польщу в порушенні засад НАТО і назвало документ "новим фактором військово-політичної напруги в Європі".

У відповідь на це Посольство США у Варшаві у своєму Твіттері відповіло, що "незважаючи на оманливий твіт російського посольства, розміщення американських військових сил у Польщі є кроком, цілком суголосним із зобов'язаннями перед НАТО, і має оборонний характер. Варто згадати, що російські провокації вимагали від НАТО дій, спрямованих на оборону кордонів Польщі".

Тут можна побачити другий важливий сигнал — у зовнішній політиці США НАТО залишається найважливішим оборонним альянсом у Європі. Нагадаємо, що під час передвиборної кампанії 2016 року Трамп неодноразово називав НАТО застарілим союзом і казав, що треба двічі подумати, перш ніж надавати допомогу країні — члену НАТО. Такі гострі висловлювання свідчили про сумніви в подальшій ефективності НАТО без істотної підтримки США. Втім, польсько-американська декларація ці сумніви таки спростовує, хоча водночас наочно показує новий характер відносин США і НАТО. Під час спільної пресконференції, Дональд Трамп підкреслив, що Польща є однією з семи країн НАТО, що виконують умову альянсу про виділення 2% ВВП на оборону. Крім того, збільшення американського контингенту відбудеться виключно польським коштом: США надає солдатів та обладнання, але весь проєкт фінансуватиме польський уряд.

Для України польсько-американська декларація важлива як приклад готовности США реалізовувати великі геополітичні військові проєкти у Східній Європі без огляду на реакцію Росії. Про те, що Сполучені Штати не втратили інтересу до нашого регіону, свідчить і затвердження Конгресом США безпекової допомоги для України в сумі 250 млн дол., про що стало відомо у вівторок, 18 червня. Особливого значення така увага до безпеки нашого регіону з боку США набуває з огляду на ідею президента Володимира Зеленського розширити нормандський формат за рахунок залучення Сполучених Штатів і Великої Британії.

Ще однією темою розмови Дуди і Трампа було розширення енергетичної співпраці між Польщею і США. Було підписано угоду про збільшення обсягів поставок скрапленого природного газу, який Польща купує у США. Польща купить додаткові 2 млрд кубометрів скрапленого газу за 8 млрд доларів. Перші великі контракти на поставку газу зі Сполучених Штатів до Польщі підписали ще торік. Згідно з ними Польща отримуватиме близько 1,35 млрд кубометрів газу щорічно протягом найближчих 20 років. Стратегічне завдання наших сусідів — нівелювати енергетичну залежність від Росії. На сьогодні між Польщею і Росією діє Ямальський контракт на поставки газу, підписаний іще 1996 року й кілька разів продовжений на умовах "Газпрому". Контракт з Росією діє до 2022 року, але, якщо Польща до того часу зуміє досягти енергетичної незалежности від північного сусіда, цілком можливо, що угоди не продовжуватимуть. Особливого значення енергетична незалежність від Росії набуває в контексті завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", який, згідно з проєктом, остаточно має бути введений в експлуатацію 2021 року.

"Північний потік-2" є ще однією темою, в якій повністю збігаються американська і польська позиції. 2018 року, виступаючи у Варшаві, тодішній держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що "Північний потік-2" підриває енергетичну безпеку й стабільність усієї Європи. Отже, польсько-американське співробітництво з метою зменшити негативні наслідки від початку роботи російсько-німецького газопроводу є природним кроком.

Крім того, в рамках візиту президента Польщі до США міністр енергетики Сполучених Штатів Рік Перрі й уповноважений польського уряду у справах стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наїмський підписали меморандум про співробітництво у сфері мирного використання ядерної енергетики. Польське посольство в США назвало цей меморандум конкретним кроком, що запроваджує стратегічний діялог між Польщею і США у цій сфері. Не виключено, що завдяки двосторонній співпраці зрушить з місця будівництво польської АЕС, про необхідність якої уже давно говорять польські чиновники.

Ще однією важливою для Польщі темою був безвіз зі Сполученими Штатами. Вона останніми роками є однією з найбільш обговорюваних у польській зовнішній політиці, і, схоже, незабаром Польща все ж таки отримає "американський безвіз". Принаймні президент Дональд Трамп дав дуже чіткі сигнали щодо цього питання: "Можливо, це станеться вже за 90 днів. Ми хочемо, щоб Польща належала до цієї елітної групи".

Президент Дуда зі свого боку заявив, що "це перша американська адміністрація, яка підійшла до питання скасування віз для поляків настільки комплексно й поважно".

Цілком імовірно, що Трамп оголосить про скасування візового режиму для Польщі під час візиту до Варшави у вересні на роковини початку Другої світової війни.

Підсумовуючи візит, Дональд Трамп заявив, що польсько-американський союз і зв'язки між країнами нині є міцнішими, ніж будь-коли.

Нині Польща є одним з основних європейських союзників Сполучених Штатів. США готові підтримувати польські проєкти, залучатися у співробітництво у сфері військової та енергетичної безпеки Польщі, робити спільні дипломатичні заяви. З огляду на все це, Польща сьогодні для України — це не лише найбільший західний сусід, а й можливий ключ до початку спільних ініціятив зі Сполученими Штатами, що в умовах нинішнього світу є надзвичайно істотним фактором.