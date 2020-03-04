Супервівторок для "супер Джо"

Для виборчої кампанії демократів у США настав дуже важливий, коли не сказати — вирішальний, момент.

Зразу в 14 штатах і на одній заморській території у вівторок відбулися праймеріз, на яких прибічники Демократичної партії мали визначитися з лідером перегонів за право кинути виклик Дональду Трампу. На кону голоси 1357 делегатів червневого національного з'їзду, де й вирішиться доля кандидатів у президенти, а це зразу 34% від загальної їх кількості (строго кажучи, 1344 голоси з 1357 розподілені по штатах, і 13 голосів "прийдуть" від демократів, які перебувають на час праймеріз за кордоном).

В американській політичній традиції супервівторок у рік президентських виборів — подія знакова. Починаючи з 1988 року, представник Демократичної партії, котрий здобув цього дня найбільшу підтримку виборців, незмінно ставав і кандидатом у президенти. Правда, потім він міг і не перемогти.

Інтрига, що склалася в результаті перших турів, до останнього моменту тримала в напрузі не тільки партійних активістів, а й політичних аналітиків у всьому світі.

Джо Байден, який до початку праймеріз розглядався як основний кандидат, почав з дуже низького старту, але зумів "повернутися" в перегони тільки після приголомшливої перемоги в Південній Кароліні (48,4% проти 19,9% нинішнього лідера Берні Сандерса). Саме голоси жителів півдня дуже вчасно додали настрою його прибічникам перед 3 березня.

Мільярдер Майкл Блумберг, висунення якого частина політичних аналітиків розглядала як вдале протиставлення Дональду Трампу (мільярдер проти мільярдера), не брав участі в попередніх праймеріз. Однак інвестував 500 мільйонів доларів у власну політичну кампанію, сподіваючись саме в супервівторок заручитися підтримкою виборців.

Сюрпризом, який чекав на демократів перед вирішальною битвою за голоси, став вихід із президентських перегонів зразу трьох кандидатів, серед яких виявився харизматичний і перспективний (усього 38 років) політик, колишній мер містечка Саут-Бенд в Індіані, відкритий гей Піт Буттіджич. Компанію йому склали сенаторка від Міннесоти Емі Клобушар і незалежний кандидат мільярдер Том Стаєр, які зняли свої кандидатури на користь переважно Байдена.

Кожен із них здобув ту чи іншу підтримку виборців у попередніх турах. Однак уже на вчорашній день стало очевидно, що основна боротьба розгорнеться між Джо Байденом, Берні Сандерсом, Елізабет Воррен і Майклом Блумбергом.

Повернення Джо Байдена, якого після програшів Берні Сандерсу в Айові, Нью-Гемпширі та Неваді вже поспішили записати в невдахи, стало певною мірою несподіванкою. Слід визнати, що досвідчений політик, якому вже 77 років, трохи здав у харизмі й динаміці, однак усе ще користується підтримкою афроамериканців та іспаномовних виборців як віцепрезидент першого президента-афроамериканця.

Після перемоги Байдена в Південній Кароліні були перемоги в Північній Кароліні, Вірджинії, Алабамі, Теннесі, Оклахомі, Арканзасі, Міннесоті і, що дивно, в Массачусетсі — "домашньому" штаті сенаторки Воррен.

"Соціаліст" Сандерс здобув підтримку свого рідного Вермонта, Колорадо і Юти.

Блумберг, який спробував здаватися оригінальним, обіцяючи перестати "твіттити з Білого дому", на жаль, не зміг скласти достойну конкуренцію лідерам перегонів. Він отримав лише голоси заморської території — Американського Самоа, але це слабка втіха й очевидний провал після надзвичайно дорогої кампанії. Проти нього зіграло те, що ще два роки тому він не був зареєстрованим демократом, і критика його попередньої політики як мера Нью-Йорка.

Найжорсткіша боротьба провідних кандидатів розгорнулася у двох найзаможніших штатах США. Каліфорнія, яка вперше брала участь у супервівторку та разом із Техасом делегує найбільшу кількість представників на з'їзд, віддала свої голоси Берні Сандерсу, а Техас — Джо Байдену.

Остаточний підрахунок голосів усе ще триває, однак уже зрозуміло, що перша трійка лідерів визначилася. Елізабет Воррен уже заявила, що не збирається виходити з перегонів, але очевидно, що її подальша участь залежатиме і від фінансових ресурсів, і від результатів наступного туру.

Праймериз у супервівторок вирізнялися високою відвідуваністю та пройшли без порушень і скандалів. У зв'язку з побоюваннями можливого зовнішнього втручання в комп'ютерні мережі представники Агентства з питань кібербезпеки та безпеки інфраструктури Міністерства внутрішньої безпеки США повідомили на брифінгу представникам ЗМІ, що жодних спроб втручання у виборчі системи зафіксовано не було.

У цілому нинішня виборча кампанія демократів (про республіканців сказати нічого — у них лише Трамп) показала, що партія так і не змогла відійти після поразки Гілларі Клінтон і перебуває в кризі. У демократів немає нових харизматичних осіб. І на вирішальний з'їзд у червні цілком можуть вийти кандидати, вік яких на момент інавгурації 46-го президента США становитиме 71,78 і 79 років.

Щоправда, за найстаршого з них — Берні Сандерса — голосує молодь, якій до душі його обіцянки "виправити" соціальне забезпечення та, особливо систему медичного страхування. Однак, як показують результати виборів, усе-таки більш активною частиною електорату є зріле населення.

Остаточно не зрозуміло, чи спрацюють такі, на перший погляд, очевидні фактори, як підтримка жінок (кампанія Клінтон розраховувала на це, але програла), релігійних груп (частина з них підтримує Трампа), афроамериканців і громадян США — вихідців із Латинської Америки. Кандидати (крім Берні Сандерса) усе ще мають знайти кошти на продовження активної кампанії, які, і досвід це показує, не бувають зайвими.

Важливим фактором є також явка виборців: на виборах 2016 року 65,8 мільйона голосів було віддано за Клінтон, 62,9 мільйона — за Трампа, а 91,7 мільйона виборців не голосували. Однак ще важливіший фактор — голоси колегії вибірників.

Системи визначення як кандидатів у президенти, так, власне, й голосування на виборах відрізняються в різних штатах і навіть усередині штатів. Має значення публічна підтримка відомих людей — губернаторів, політиків, громадських діячів. Усе це свідчить про те, що боротьба ще попереду.

Шість штатів — Айдахо, Мічиган, Міссісіпі, Міссурі, Північна Дакота та Вашингтон проведуть свої праймериз 10 березня, а наступні президентські дебати намічено на 15 березня у Феніксі. Після цього настане черга голосувати для Аризони, Флориди, Іллінойсу та Огайо. Тільки після цього стане ясно, хто очолить перегони за право стати кандидатом у президенти від демократів і кине виклик Трампу.

Слід очікувати, що повернення Джо Байдена в лідери перегонів не мине безслідно для України. Кампанія з "Бурісмою", Шокіним і Руді Джуліані, що на час затихла, цілком може спалахнути з новою силою. Немає впевненості, що, на відміну від республіканців, команда Байдена готова до нової порції обвинувачень. Усе це означає, що попереду нас очікує чергова пробіжка між краплями дощу. І парасольки не допоможуть, усе визначатиме майстерність спринтера.