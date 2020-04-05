Словацькі рецепти

Лише через три тижні після офіційної появи COVID-19 у Словаччині зафіксували першу смерть від коронавірусу. Поки що рано говорити про збереження цієї тенденції, адже епідемія тільки почалася. Словаки очікують, що її пік припаде на середину липня. За підрахунками аналітиків, близько 170 тис. людей, тобто 3,1% населення, будуть заражені.

Ще два роки тому, після вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої, у Братиславі щоп'ятниці збиралися десятки тисяч людей. Організатори протестів закликали людей виходити на вулиці, аби показати свою громадянську позицію. А сьогодні людей просять виявити соціальну відповідальність, залишаючись удома.

Словаччина однією з перших європейських країн запровадила карантин, але поки що кількість випадків захворювання зростає щодня. Перших хворих на COVID-19 було виявлено 6 березня, і менш ніж через тиждень уряд на 14 днів запровадив надзвичайний стан на всій території країни.

На наземних КПП у країну пускають лише своїх громадян та тих, хто має дозвіл на постійне чи тимчасове проживання. Люди, які живуть у прикордонних районах і працюють у Словаччині, потребують документа-підтвердження. Для пасажирських рейсів закриті всі аеропорти. Зупинено рух потягів і автобусів міжнародного сполучення. Експлуатація внутрішніх залізничних рейсів та громадського транспорту, на відміну від України, відбувається за режимом святкових днів.

Якщо громадянин повернувся до Словаччини завдяки державним зусиллям, він має залишитися на 14-денну обсервацію у спеціальному карантинному центрі. Раніше ті, хто перетинав кордон на власному авто або пішки, могли уникати перебування в карантинних центрах і бути на самоізоляції вдома, але тепер це обов'язкова умова.

Закрито школи, університети, торгівельні центри, бари, гірськолижні й оздоровчі центри, аквапарки. Не працюють соціальні та культурні об'єкти, заборонено масові заходи. Ресторани й кафе працюють через систему доставки, але їм дозволяють бути відкритими і забезпечувати купівлю товарів із собою за умови відсутності клієнтів усередині закладів. Носіння масок чи пов'язок, що прикривають ніс і рот, — обов'язкове навіть на вулиці.

Великою мірою завдяки цим заходам у Словаччині на 1 квітня підтверджено лише 400 випадків захворювання на COVID-19. Однак це може бути також пов'язане з недостатньою кількістю обстежених. Такі країни як Південна Корея та Сінгапур довели, що масове тестування допомагає в боротьбі з коронавірусом. До прикладу, у Словаччині кількість перевірених осіб сягнула 8697 — проти Чехії, де цей показник становить 55 тис. на 31 березня. Новий уряд планує забезпечити проведення трьох тисяч тестів на добу і затвердив початок тестування у приватних лабораторіях.

Одна з останніх змін — прийняття закону про дозвіл відстеження даних мобільних пристроїв. Тепер органи охорони здоров'я мають право вимагати дані про локалізацію громадян та ідентифікаційні дані від операторів мобільних мереж, але це не стосується особистої інформації на кшталт вмісту текстових повідомлень або телефонних дзвінків. Цей дозвіл залишатиметься дійсним не довше ніж до кінця 2020 року.

Варто зазначити, що словаки відповідально ставляться до заходів, яких вживає уряд, і беруть участь в акціях взаємодопомоги.

Наприклад, до боротьби з коронавірусом долучилася комп'ютерна компанія Eset. Вона створила спеціальний фонд і планує виділити 300 тис. євро на обладнання для поліпшення якості діагнозів та впровадження загальнодержавного тестування. А дві місцеві кравчині зі Східної Словаччини вирішили пошити маски для 400 людей, які живуть у їхньому селі. Вони, зрештою, пошили близько 1000 масок.

Згідно з дослідженням, проведеним агентством Focus для щоденної газети Denník N, більшість словаків вважають, що держава справляється з кризою і надає точну інформацію, — так було за правління колишнього прем'єр-міністра Петера Пеллегріні, так є за чинного — Ігоря Матовича. Майже 80% людей вважають вжиті заходи адекватними. Лише близько 5% оцінюють їх як перебільшені, тоді коли 13% вітають ще більш жорсткі кроки.

Понад 78% респондентів "однозначно погодилися" з тим, що треба носити маски чи захищати обличчя. Навіть такі суперечливі заходи як моніторинг мобільних телефонів — прийнятні для людей: загалом 68% респондентів згодні з цим.

Ніхто не знає, скільки ще триватиме епідемія, тому важко оцінити, наскільки негативно вона позначиться на економіці Словаччини. Лише найближчими місяцями ми побачимо, рецепти порятунку економіки яких країн виявляться найбільш дійовими.

Нещодавно представники Центрального банку презентували сценарії розвитку словацької економіки. Вони базуються на двомісячному "відключенні" економіки, і особливо її сфери послуг, та різняться в оцінці глибини кризи. Крім того, Словаччина — четверта найбільш відкрита економіка в Європейському Союзі, тому великою мірою залежить від зовнішніх ринків.

За трьома сценаріями скорочення ВВП країни може становити від 1,4 до 9,4% нинішнього року, а через спад від 75 тис. до 130 тис. людей можуть позбутися своїх робочих місць. Прогнози не враховують заходів, представлених новим урядом, і заходів ЄС, оскільки вони не були відомі під час роботи над сценаріями.

Минулих вихідних уряд також представив пакет першої економічної допомоги. Держава виплачуватиме 80% заробітної плати працівникам і самозайнятим, чиї компанії довелося закрити або чий прибуток знизився, щонайменше, на 20% (фіксовані суми залежно від рівня падіння). Роботодавці будуть сплачувати податки на заробітну плату працівникам, але ті, чий прибуток знизився на 40 і більше відсотків, зможуть відкласти виплати на три місяці, якщо не скорочуватимуть робочих місць. Крім того, працівники на карантині та батьки, які перебувають удома з дітьми, отримуватимуть 55% заробітної плати від держави.

За словами міністра фінансів Едуарда Хегера, цей пакет коштуватиме державі майже один мільярд євро щомісяця прямих платежів і близько півмільярда на банківські гарантії. Держава заплатить близько 800 тис. працівників і 200 тис. самозайнятих, тобто приблизно 36% працездатного населення країни.

Ще одним кроком до відновлення економіки стало відкриття додаткових магазинів. Це важливе для малого бізнесу рішення посприяє забезпеченню населення доступними товарами та послугами, наприклад будівельними матеріалами або оптикою. Магазини дозволяють відкривати за умови дотримання жорстких гігієнічних правил. Окрім масок, заходячи у приміщення люди мають вдягати рукавички або дезінфікувати руки. Лише одна людина на 25 квадратних метрів площі може перебувати в магазині. Решта мають стояти назовні, на відстані два метри одне від одного.

Словаччина стала першою країною-членом ЄС, у якій відбулася зміна уряду на тлі пандемії. Кабінет популіста Ігоря Матовича, лідера руху OL'ANO ("Звичайні особистості та незалежні особи"), був сформований через тиждень після жорстких обмежень у русі та бізнесі.

Поки що рано оцінювати дії нової влади. З одного боку, їх критикує опозиція — колишня правляча партія SMER-SD та неонацистська партія L'SNS. Наприклад, це стосується моніторингу мобільних телефонів, проти чого виступила опозиція, використовуючи проблему конфіденційності даних (хоча цей закон, хоч і в іншому форматі, був розроблений у часи попереднього уряду).

З іншого боку, лише минулого тижня Матович звільнив керівника Адміністрації державних матеріальних резервів (представника партії SMER-SD), а невдовзі розпочнеться розслідування. Одна з причин — замовлення захисного обладнання за завищеними цінами. Крім того, триває розслідування вбивства Яна Куцяка та його нареченої. Тому, попри епідемію, боротьба з корупцією і проведення реформ залишатимуться пріоритетом для нової влади.

Своєю чергою, Пеллегріні в останній робочий день підписав 18 контрактів на суму 349 тис. дол. для надання допомоги різним організаціям, переважно в містах, мери яких — представники SMER-SD. Ці кошти було взято з фонду прем'єр-міністра, і використовуватись вони мали, приміром, під час стихійного лиха.

Отже, найближчим часом в опозиції навряд чи будуть шанси сумніватися в діях чинного уряду. Хоча якби коронавірус прийшов до Словаччини раніше, до парламентських виборів, можливо, рівень підтримки SMER-SD міг би бути іншим, як і результати виборів. Так, за даними опитування Focus, більшість словаків схвально оцінили діяльність Пеллегріні з подолання вірусу. До речі, це той самий політик, який заявив, що його країна планувала купити два мільйони українських медичних масок, а їх перехопила Німеччина. Це спричинило скандал в Україні, однак на тлі зміни словацького уряду Пеллегріні не відреагував на українську відповідь, а далі ця ситуація була просто замовчана…