Sic transit

Отже, пакет документів щодо врегулювання відносин у сфері транзиту газу з Росії до Європи підписано. Можна сказати – під ялинку. На відміну від погодженого берлінсько-мінського протоколу від 20 грудня, який був оприлюднений, контракти оприлюднені не будуть, оскільки становлять комерційну таємницю. Ну хіба що їх "зіллють", як і було, власне, з контрактами 2009-го року. Тоді ми побачимо деталі, які й дозволять зробити комплексну оцінку, на чиєму полі інтересів та за чий рахунок було досягнуто компромісу.

Зараз же, аналізуючи фінал драматичного процесу, використаю деякий фактаж з офіційних повідомлень, а також те, про що не говориться офіціозом. Дозволю собі декілька тез для попереднього аналізу.

1. Про гібридних європейських друзів. Звісно, потрібно подякувати колишньому складу Європейської Комісії і, передусім, віце-президенту Марошу Шефчовичу, великому словацькому другу України за місію сприяння в укладенні нових контрактних відносин між "Нафтогазом" і ОГТСУ з українського боку та "Газпромом" з російського, а також за спільні з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства зусилля по швидкій сертифікації ОГТСУ. Але чим не увінчалася європейська участь у процесі посередництва між Росією та Україною у газових питаннях? Вона не увінчалася гарантіями з боку ЄС, що російські газові потоки – як існуючий "Північний потік", так і той, що його намагається добудувати Росія – будуть функціонувати у відповідності до ІІІ Енергопакету ЄС, тобто будуть експлуатуватися лише на 50% потужності. Саме це і могло би бути гарантією збереження довгострокового транспортування газу через ГТС України - не на 5 чи 10 років, а постійно. І це було би у відповідності зі Ст. 274 Угоди про асоціацію Україна – ЄС, згідно якої ЄС має враховувати наявні вільні потужності нашої ГТС. Єврокомісія умила руки, мовляв, Угода про асоціацію писана для вас, а не для нас. Тому Ст. 274 так і лишається на папері, а підписані контракти означають тимчасовість транзиту! Формально на 5 років. Ніде також не відображено і можливість переходу до здачі-приймання газу для європейських клієнтів "Газпрому" на східному кордоні України. Отже зберігається радянський статус-кво у цьому плані. Майже 30 років як немає СРСР, а радянський газовий кордон зберігається. "Газпром" та його європейські клієнти стоять на сторожі цього кордону, а Єврокомісія безсило розводить руками. Але годі про журавля в небі.

2. Про синицю в руках. Перше, що кидається у вічі – це химерна місія "Нафтогазу" у вигляді компанії-організатора, відповідно до підписаного договору про організацію транзиту між "Нафтогазом" та "Газпромом". З позиції європейського газового законодавства та кращих практик, немає такого. Взяти хоча б сусідню Словаччину. Словацький аналог "Нафтогазу" компанія SPP не є ніяким організатором ні для "Газпрому", ні для оператора словацьких газопроводів "Eustream". З урахуванням цього, насправді, європейські норми і практика діятимуть фактично тільки у відносинах між українськими суб'єктами ("Нафтогазом" та ОГТСУ), а у їхніх стосунках з "Газпромом", очевидно, зберігатиметься звична для російської сторони практика. Виходить якась гібридна конструкція – тут працюємо за європейськими правилами, а тут робимо зону корупцієгенних ризиків на догоду російській стороні. І пояснюємо це тим, що "Газпром" не готовий працювати за стандартним договором і брати на себе всі ризики українського законодавства і регулювання, особливо ризики змін у нормативно-правовій базі, які можуть статися кожного дня", - це за словами Юрія Вітренка з його фейсбук-сторінки від 21 грудня. Чи узгоджується такий гібридний підхід з ІІІ Енергопакетом? Навряд чи.

3. "Агентура" в дії? По суті, з юридичного боку, виглядає так, що "Нафтогаз" стає комерційним агентом "Газпрому" в Україні. А Ст. 295 Господарського кодексу України пояснює суть агентської діяльності, яка "полягає в наданні комерційним агентом послуг суб'єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє" (виділено – М.Г.). Коментарі, очевидно, зайві… Тому, якщо це так і "Нафтогаз" набуде функції агента "Газпрому", то виходить, що отримуючи плату за транзит, НАК буде зацікавлений якомога більше коштів залишати собі, а ГТС, яка після анбандлінгу є чужою для нього, буде "на голодному пайку"? Отже, з анбандлінгом хотіли як краще, а вийде як завжди?

4. Що маємо? Тепер про базові цифри – можливі обсяги транзиту і доходи. Переможні реляції про 225 млрд куб м. транзиту та 7 млрд дол. США надходжень за 5 років навряд чи можуть вражати. В середньому це означає 45 млрд. кубів та 1,4 млрд дол. США щорічно. Це практично вдвічі менше існуючого протягом останніх 5 років рівня транзиту і надходжень! Отже, ні про який успіх тут не йдеться. Звісно, можна заперечити, що 45 млрд кубів це більше ніж 10-15 млрд, про які вів мову "Газпром" чи "щедрих" 30 млрд. кубів "від Єврокомісії", але це означає, що ОГТСУ, у кращому випадку, працюватиме на рівні нульової рентабельності. Завантаження ГТС буде в середньому менше 1/3, 2020 року – 46%, з 2021-го – 28%. Отже, оптимізація ГТС та скорочення персоналу компанії-оператора при такому завантаженні неминучі. Завдячувати цьому "успіху" слід некомпетентному втручанню Банкової, яка дедалі більше працює за російським алгоритмом, створивши в Парижі спільно з росіянами політичну надбудову над комерційними переговорами суб'єктів. До цього у "Нафтогазу" була жорстка позиція – мінімальний рівень транзиту – 60 млрд. кубів, а якщо більше – тоді "морквина" у вигляді зниження транзитного тарифу.

5. "Враг ликует?" Характерним є висловлювання віцепрем'єра уряду РФ Дмитра Козака. Він заявив, що компроміс в домовленостях щодо транзиту російського газу через територію України допоміг "Газпрому" уникнути значних втрат. Очевидно, маються на увазі позови "Нафтогазу", що загрожували "Газпрому" багатомільярдними стягненнями. А от, мовляв, виплати 2,9 млрд дол. США, хоча й важке рішення, але могли втратити значно більше. Тому не можна сказати, що в Кремлі відкорковують шампанське. Швидше, просто п'ють горілку.

Є ще низка питань, на які поки що немає відповіді. Зокрема, чомусь ніде в офіційних коментарях не згадується про те, яку арбітражну інстанцію сторони прописали в договорах? Який механізм застосування положення "транспортуй чи плати"? Чи постійне повторення, що пряме постачання газу від "Газпрому" до України не є частиною пакетних домовленостей, є гарантією, що їх не буде чи, навпаки, це згодом трансформується в ще одну агентську функцію "Нафтогазу"? Вірити "Газпрому" та Кремлю після всього, що відбувалось протягом останніх 10 років, не доводиться. Так чи інакше він при першій же нагоді в той чи інший спосіб зіскочить з транзиту через ГТС України. Потрібно завдячувати корпоративній дипломатії "Нафтогазу", титанічним зусиллям Польщі, санкціям США, а також зусиллям низки неурядових організацій, що загальмували та призупинили "Північний потік-2". Битва виграна. Війна продовжується. Цей проект має бути знищений. Тільки тоді буде реальна гарантія збереження транспортування сибірського газу через Україну та Словаччину.

Усе те, що відбувається нині на газовому фронті, нагадує мені героїчну 242-денну оборону ДАПу. Але в кінці оборони ворогу дали можливість підірвати аеропорт разом з його захисниками. Так і "Нафтогаз" – він не просто тримав оборону, він був у наступі. Удар йому нанесли з тилу. П'ята колона з коридорів влади.