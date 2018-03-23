Саркозі і гроші Каддафі

У вівторок, 20 березня 2018 р., французькі ЗМІ повідомили про затримання судовою поліцією в Нантері (передмісті Парижа) колишнього президента країни Ніколя Саркозі.

А вже в четвер його звільнили — після двох днів допиту в Центральному офісі боротьби з корупцією та фінансовими порушеннями. Тепер проти екс-президента Франції розпочато офіційне розслідування (що означає достатність обвинувачення) за підозрою в отриманні незаконного фінансування його виборчої кампанії 2007 р. від лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Слідство триватиме і, скоріш за все, закінчиться судом.

Саркозі і К°

До Нантера екс-президент їздив регулярно. Ще в 2014 р. його затримали на добу після 15-годинного допиту. Це був перший випадок в історії Франції, коли колишнього президента країни взяли під варту. Слідчі підозрювали Саркозі в кількох злочинах, зокрема в спробі підкупити прокурора Касаційного суду в обмін на інформацію про розслідування справи щодо незаконного фінансування його президентської кампанії 2007 р. грішми лівійського лідера Муаммара Каддафі. (Нагадаємо, що Саркозі був президентом Франції з 2007-го до 2012 р.). За це він обіцяв впливовому прокуророві Касаційного суду Жильберу Азіберу посаду в Монако.

Газета Le Monde пише, що її джерела в слідчій групі повідомляють: саме в цій справі затримали Саркозі у вівторок, 20 березня 2018-го, оскільки з'явилися нові докази. Що ж це за докази, які з'явилися тільки тепер? По-перше, кілька діячів режиму Каддафі надали нові відомості. По-друге, йдеться про якогось Александра Джухрі. Це той тип авантюрного політико-фінансового діяча, який, маючи зв'язки з різними лідерами різних країн третього світу, потрібен і бізнесменам, і політикам — для виконання юридично "неоднозначних" контрактів. Із березня 2015 р. Джухрі став головним підозрюваним у справі про можливе фінансування президентської кампанії Саркозі грішми Каддафі. Не тільки слідчі мають докази зв'язків Джухрі і Саркозі. Французький сайт розслідувань Mediapart у листопаді 2016 р., під час праймериз французьких правих із висування на посаду президента на виборах 2017 р. (Саркозі був одним з учасників), опублікував прослуховування розмови між Саркозі і Джухрі, який перебував тоді в Москві. На тих праймериз у першому турі Саркозі посів лише третє місце, програвши члену своєї партії Франсуа Війону, прем'єр-міністрові Франції часів Саркозі. Тоді ж екс-президент заявив, що йде з політики. У січні 2018-го Александра Джухрі затримали в Лондоні. Після арешту він зліг із серцевим нападом. У квітні вирішуватиметься питання про його екстрадицію до Франції. Нині Джухрі підозрюють у тому, що він був головним посередником між Саркозі і Каддафі. Його показання як свідка можуть стати вирішальними. Але чи погодиться він їх дати? (До речі, його син — зять мера Нижнього Тагілу Сергія Носова. Але, як пишуть французькі ЗМІ, це навряд чи стосується справи про лівійське фінансування.)

Однак на місце основного посередника між Саркозі і Каддафі претендує ще один фінансово-політичний діяч. Бізнесмен-мільярдер франко-ліванець Зіяд Такієддін того ж таки 2016 року заявив слідству, що саме він у 2006—2007 рр. привіз у валізах готівкою 5 млн євро від Каддафі на кампанію Саркозі. Ще раніше, в 2013-му, дав свідчення колишній очільник усіх спецслужб Лівії Абдалла аль-Сенуссі. Він теж стверджував, що особисто контролював передачу 5 млн євро від Каддафі до Саркозі.

Le Monde повідомляє, що недавно слідчі французького бюро боротьби з корупцією передали прокурорам доповідь, у якій розписали, як лівійська готівка циркулювала всередині команди Саркозі. Наприклад, купили паризьку квартиру для Клода Геана — "сірого кардинала" команди Саркозі, голови передвиборного штабу, пізніше — керівника адміністрації президента Саркозі й очільника МВС (2011—2012). Слідству відомо також, що Геан упродовж багатьох років не знімав готівки зі свого рахунка. Підозрюють, що він як одержувач частини хабара розплачувався грішми Каддафі. Крім того, фінансова поліція відстежила, що на рахунок Геана надійшло 500 тис. євро від маловідомого колекціонера живопису з Малайзії. Геан стверджує, що продав тому кілька картин. Але достеменно невідомо, чи належали ці картини політикові. Зате слідство виявило, що на рахунок малайзійця надходили великі суми з Саудівської Аравії.

Ще один екс-очільник МВС (2009—2011), Бріс Ортефе, давав показання цього ж вівторка у тій-таки "лівійській справі" тим самим слідчим з Нантера. Але як євродепутат у статусі "вільного підозрюваного" зміг поїхати собі після допиту, а Саркозі ні.

Каддафі і син

Уперше син Каддафі Саїф аль-Іслам публічно звинуватив Саркозі в хабарі в 2011 році. Тоді ж, в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу Euronews, він зажадав, щоб французький президент повернув гроші. "Ми дали ці гроші, щоб він допоміг лівійському народу. Але він нас розчарував", — заявив син Каддафі. (Нагадаємо, що Саїфа аль-Іслама заарештовано в 2011 р. і засуджено до смертної кари. Торік другий син скинутого правителя Лівії Муаммара Каддафі вийшов на волю в місті Зінтан, де його утримувало військове угруповання. Саїфа звільнено в результаті загальної амністії, оголошеної лівійським парламентом.)

У 2014 р. канал France 3 TV опублікував аудіозапис з лівійським диктатором, у якому Каддафі назвав Саркозі "хворим на голову", стверджуючи, що без допомоги Лівії він не став би президентом. За словами Каддафі, Саркозі просив грошей ще в 2006 р., коли обіймав посаду міністра МВС.

Відомо, що спершу між Саркозі і Каддафі були дуже приязні стосунки. І до 2011 р. між країнами зберігалися теплі відносини. Після перемоги на виборах уже президент Саркозі запросив Каддафі до Франції, попри скептицизм суспільства й ЗМІ. Але потім дружбі настав кінець, а Париж узагалі відіграв ключову роль у поваленні Каддафі (перед тим як диктатор потрапив у полон і був убитий, броньований кортеж Каддафі вразила саме французька ракета). Саркозі всі звинувачення відкидає. І стверджує, що його лівійські вороги прагнуть помститися йому за рішення задіяти французькі військові літаки під час повстання 2011 р., у результаті якого було знищено Каддафі.

Досі немає чітких даних, скільки грошей Каддафі передав Саркозі — 5 чи 50 млн євро. І на цьому екс-президент ловить своїх обвинувачів, відкидаючи всі їхні звинувачення. Правда й те, що наразі не вдалося відстежити транзакцію грошей у французькій банківській системі. Тому слідство не виключає, що гроші передавали готівкою. Але свідчення цього лише опосередковані: наприклад, під час передвиборної кампанії Саркозі орендував величезний сейф в одному з французьких банків. І з якого б це дива?

У 2012 р. сайт Mediapart оприлюднив документ, у якому йдеться про те, що Каддафі вирішив виділити 50 млн євро на кампанію Саркозі-2007.

Сарко під слідством

Наголосимо, що це далеко не перше й, скоріш за все, не останнє розслідування щодо "екс-президента Сарко", як його називають у самій Франції. Усі звинувачення на свою адресу Саркозі відкидає. Його "подільники" — теж. У 2010 р. почалося розслідування незаконного фінансування правої партії "Союз за народний рух" (СНР) і передвиборної кампанії Саркозі-2007 косметичною імперією L'Оreal та її власницею Ліліан Бетанкур, однією з найбагатших жінок світу. Скандал цей дістав назву "справа Верта—Бетанкур", оскільки тодішній міністр бюджету Ерік Верт, соратник Саркозі, надавав Ліліан Бетанкур вигідні податкові пільги. Про це розповів дворецький мадам Бетанкур. А сам Верт був змушений піти з посади скарбника партії. За провалену передвиборну кампанію 2012 р. Саркозі теж може постати перед судом за підозрою в нелегальному фінансуванні. Йдеться про справу "Бігмаліон". Саму справу порушили ще в червні 2014 р. "Бігмаліон" — піар-агентство, яке працювало на партію "Союз за народний рух" і передвиборну кампанію Саркозі. Згідно з версією слідства, екс-президент Франції за допомогою підроблених рахунків-фактур приховував частину витрат на президентську кампанію. У 2014 р. паризька прокуратура розпочала розслідування справи про вертольоти Казахстану. Екс-президента Франції підозрюють у тиску на парламент Бельгії на прохання казахського президента Назарбаєва. Йшлося про внесення поправок до бельгійського законодавства з метою припинити кримінальне переслідування бельгійсько-казахстанського бізнесмена та двох його партнерів, яких звинувачували в корупції. Додамо, що ще в 2010 р. було підписано контракт між Францією і Казахстаном — про продаж Астані 45 вертольотів Eurocopter. Ця фінансова операція, здогадно, призвела до виплати казахстанським чиновникам хабарів, частина яких повернулася у Францію.

У 2017 р. Саркозі підозрюють в отриманні хабара від Катару. Нібито французький екс-президент вплинув на рішення ФІФА обрати Катар як столицю чемпіонату світу з футболу в 2022 році. Слідчі вивчають питання про отримання колишнім президентом Франції коштів від оборудок, що супроводжували виграш Катару. Оскільки саме Франція була одним з головних прихильників надання Катару права на проведення чемпіонату світу, в керівництва ФІФА є думка, що це Саркозі забезпечив підтримку заявці Дохи з боку не тільки Франції, а й інших європейських країн.

Французькі органи правосуддя з 2012 р. (часу виходу Сарко у відставку) ведуть розслідування злочинів на державному рівні, здогадно вчинених у період президентства Ніколя Саркозі. На сьогодні це близько десяти розслідувань, у яких так чи інакше фігурує ім'я колишнього президента. Досі, щоправда, йому вдавалося відбитися від усіх звинувачень. Однак звинувачення в незаконному отриманні грошей на ведення виборчої кампанії від лівійського лідера-диктатора Муаммара Каддафі — це "найбільш довгограюча платівка" підозр стосовно Саркозі.

Річ навіть не в тому, що режим Каддафі визнано в усьому світі диктаторським. Хоча моральне підґрунтя є. Якби екс-президент Франції отримав фінансування з сусідньої країни (припустимо), його однаково спіткало б офіційне обвинувачення. У Франції кандидатам у президенти законодавчо заборонено отримувати фінансування своєї кампанії від іноземних держав. А отже, отримані ним гроші Каддафі — не що інше як хабар. Навіть більше — присвоєння державних коштів Лівії, якщо з'ясується, що лівійський диктатор узяв їх зі скарбниці.