Санкційний Рубікон

Нинішній серпень видався доволі гарячим для російських засобів масової інформації, які міркували на тему майбутнього.

Ці міркування пов'язані з опублікованим текстом законопроекту S.3336, що перебуває у Конгресі США. Вже саме його внесення на розгляд породило паніку. Курс рубля прискорив своє падіння, закордонні інвестори почали швидко скидати російські цінні папери, журналісти й експерти серйознішим тоном заговорили про виключення Росії зі світової спільноти, обговорюється питання ще однієї хвилі світової економічної кризи. У російських ЗМІ дату 22 серпня 2018 р. назвали "точкою відліку". Відліку часу терміном 90 днів (хоча в законопроекті зазначено і 60 днів — для питань кіберзлочинності, і 30 днів — для питань застосування хімічної зброї), після спливання яких розвиток ситуації у протистоянні Росія — цивілізований світ може набути набагато жорсткішої форми. Хоча з визначенням дати російські ЗМІ трохи помилилися — у страху очі великі. Насправді нею стало 27 серпня, коли ввели в дію ще один санкційний пакет і почався відлік. "Час пішов! — написало одне з російських видань. — Або Росія визнає свою вину й публічно покається, або американці перетворять наше життя на справжнє пекло".

Мета оприлюдненого законопроекту S.3336 — зміцнити Організацію Північноатлантичного договору, боротися з міжнародною кіберзлочинністю та впроваджувати додаткові санкції стосовно Російської Федерації. На думку американських конгресменів, його можна використати і з іншою метою. Перші пункти документа пояснюють: "задум Конгресу полягає в тому, що президент має негайно мобілізувати й підтримати заходи у відповідь з боку федеральних органів влади, з боку американського уряду стосовно загрози, яку становить уряд Російської Федерації, і працювати над запобіганням його втручанню та інших іноземних державних діячів в інститути Сполучених Штатів і демократичні процеси;

Президент має публічно закликати уряд Російської Федерації повернути Крим під контроль уряду України, покласти край підтримці сепаратистського насильства на сході України, припинити окупацію і підтримку сепаратистів на території Грузії та Молдови і перестати створювати можливості для жорстокого режиму Башара аль-Асада в Сирії чинити військові злочини;

Президент має беззастережно осуджувати й протидіяти триваючому втручанню в інститути Сполучених Штатів і демократичні процеси з боку президента Російської Федерації Володимира Путіна, його уряду та афілійованих осіб його уряду".

Досить довго керівництво РФ випробовувало США "на слабо". Своєї мети Росія досягла: її сприйняли всерйоз як загрозу системі західної цивілізації, як ворога. Конгрес США дійшов висновку, що час нескінченних умовлянь російської влади сплив.

Чим же конкретно так налякав зміст законопроекту російських експертів і владу, яка вже висловилася про незаконність нового санкційного витка, що його готує керівництво США?

Санкції, які вже введені в дію, і тим більше, передбачені законопроектом S.3336, одночасно негативно впливають на внутрі- й зовнішньополітичну, а також економічну ситуацію в Росії.

Американські законодавці переводять Росію в категорію основного ворога. Конгрес вимагає надати йому докази у визнанні Росії державою — спонсором міжнародного тероризму. (На сьогодні такими державами визнано лише чотири — Іран, Сирію, Судан, Північну Корею.) Президент Російської Федерації є главою держави-терориста. Докази, яких потребують конгресмени, — це оприлюднення реального статку В.Путіна, джерел його доходів, а також усіх пов'язаних із ним осіб, включно з главами іноземних держав та політиками. Президентові РФ у законопроекті відведено спеціальну статтю.

"Не пізніше ніж через 180 днів після дати набрання чинності цим законом директор Національної розвідки подає у відповідні комітети Конгресу докладний звіт про особистий статок і активи президента Російської Федерації Владіміра Путіна, зокрема:

1) припустимий чистий капітал і відомі джерела доходу Владіміра Путіна та членів його родини, включно з активами, інвестиціями, банківськими рахунками, іншими діловими інтересами та відповідною інформацією про бенефіціарну власність; а також

2) виявлених найбільш значимих високопоставлених іноземних політичних діячів і олігархів у Російській Федерації, визначених їхньою близькістю до Владіміра Путіна".

По суті, Росія оголошується державою-ізгоєм. Це серйозні зовнішньополітичні наслідки для неї. Ця ситуація вдарить і по її позиціях в ООН. Абсурд, коли держава-терорист є постійним членом Ради Безпеки ООН. Законопроект як один з інструментів боротьби з російською агресією проти США передбачає обмеження діяльності російських ЗМІ у Сполучених Штатах та інших країнах (боротьба з дезінформацією). Паралельно знімаються обмеження на дії, що їх американські конгресмени називають "дослідженнями". Активність і глибина цих "досліджень" стосовно Росії та інших новостворених держав, які раніше входили до складу СРСР, були істотно обмежені після 1991 р. Російська активність привела до того, що ці обмеження знімаються.

Більш серйозні й негативні економічні наслідки для Російської Федерації. Це дальше розширення економічного тиску на РФ, який масштабами впливу буде сильнішим, ніж санкції стосовно СРСР. А Росія, за своїм економічним потенціалом, — далеко не СРСР. Системи СЕВ, тобто держав-сателітів, більше немає. Валютна, технологічна й імпортна залежність ще більша, ніж була в СРСР. Законопроект S.3336 передбачає введення додаткових до вже діючих обмежень у сфері енергетичних проектів, які реалізуються РФ. Ідеться про заборону на інвестиційну діяльність у російські енергетичні проекти як за межами Росії, так і в самій Росії. Якщо за межами РФ сумарне обмеження становить 250 млн дол. США, то стосовно російських енергетичних компаній обмеження передбачають повну їх ізоляцію від зовнішнього світу. Серед обмежень — заборона надавати товари, послуги, технології та фінансування на суми, що перевищують 1 млн дол. США. Те ж саме стосується нафтового сектора. Все це призведе до подальшого підвищення вартості електроенергії в Росії. Також нові санкції — це й удар по всіх таких інфраструктурних проектах — від "Північного потоку-2" до "Сили Сибіру". Це створення умов, коли будуть неможливі подальші розвідка та розробка нових родовищ нафти і газу — від арктичних широт до материкової частини РФ. За умови зниження видобутку від експлуатації вже діючих "старих" родовищ — це позбавлення Росії основного джерела доходу, включно з валютним компонентом. Це ослаблення можливостей РФ використовувати своє практично монопольне становище на європейському ринку вуглеводнів як інструмент шантажу.

Ситуація останніх місяців, коли світові ціни на нафту зростали, дозволила керівництву РФ ліквідувати бюджетний дефіцит і намагатися формувати для себе валютну "подушку безпеки". Але системне падіння курсу рубля відносно долара вже призвело до того, що російський Центробанк відмовився від участі в торгах на валютній біржі й тимчасово не купує доларів для поповнення валютного запасу.

Вже впроваджені санкції проти російських виробників алюмінію спричинили закриття окремих підприємство із його виробництва. Так, 6 серпня генеральний директор "РУСАЛа" Олег Дерипаска зробив заяву, що у зв'язку з падінням ціни на алюміній, слабким попитом на продукцію на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також високою ціною на електроенергію компанія розглядає питання про чотирирічну консервації електролізного виробництва на п'яти алюмінієвих заводах. За оцінками російських експертів, після зупинки ці виробництва ніколи вже не будуть відновлені. Що вже казати про соціально-економічні наслідки ліквідації кількох тисяч робочих місць. Наступний етап — заборона на експорт російського урану до США.

Крім того, передбачається впровадити жорсткий контроль над придбанням нерухомості в інтересах росіян. Але ж нерухомість у країнах Заходу була інструментом відмивання і збереження грошей, украдених у пересічних росіян представниками російської влади та наближеними до них особами.

Над Росією нависнула заборона на операції з російським зовнішнім боргом. І хоча ці обмеження ще не введені, на тлі очікування іноземні інвестори вже намагаються зменшити обсяг облігацій російської федеральної позики у своїх портфелях. Падають котирування цих цінних паперів у ситуації зростання їхньої дохідності, ставку за якою підвищує ЦБ РФ. Проблема російського ринку полягає в тому, що в умовах зростання санкційного тиску інвестори не зважуються заходити в російські активи, а деякі продовжують зменшувати присутність на російському ринку. На тлі очікувань введення санкцій за один тільки день серпня 2018 р., за підсумками торгів, індекс міжнародної московської валютної біржі знизився на 1,68%, а сумарна вартість акцій, які входять у цей індекс, упала на 169 млрд руб., або майже на 2,5 млрд дол. Індекс РТС, що відображає валютну ціну найбільших російських компаній, "схуд" за день на 4,4 млрд дол., а падіння індексу — на 3,07% — стало другим найбільшим за останній рік.

Одним із наслідків визнання РФ державою — спонсором міжнародного тероризму є накладення обмежень будь-яких міжнародних транзакцій для російських банків з участю держави. Російська реальність останніх років така, що понад 50% банківського сектора в РФ стали власністю держави. Відповідно, банківській системі Росії загрожує колапс, із погляду можливостей використовувати іноземну валюту. Представники російської влади вустами ТАРС заявляють: "…Іншим кроком міг би стати перехід у розрахунках при експорті озброєнь на криптовалюти за їхньої прив'язки до золота, ... і для Китаю, і для Індії, і для інших країн це також було б дуже цікаво..." В Індії чомусь вважають інакше, тому Індія розірвала з РФ контракти на купівлю та спільне виробництво літаків — і цивільних, і військових. США вже приготували для Індії дуже привабливі пропозиції співпраці в галузі поставок бойових літаків останнього покоління, зайнявши тим самим ринкову нішу, яку звільнила Росія.

Центробанк Росії активно скуповує золото. Росію дедалі частіше трясе "золота лихоманка": крім Центробанку РФ, найактивніше скуповують золото банки, котрі вже перебувають під санкціями США (ВТБ, Сбербанк, Укргазбанк та інші). Тільки у 2017 р. російські банки закупили в російських золотодобувних компаній приблизно 67% обсягу всього виробленого в Росії за рік золота.

Передбачається впровадження обмежень і на співробітництво між Росією та Інтерполом. На думку американських конгресменів, російська влада зловживає інструментами цієї організації з метою тиску на своїх політичних опонентів, зокрема оголошуючи їх у розшук тощо.

Новий пакет санкцій, що набрав чинності 27 серпня, відповідно до Акта про заборону хімічної зброї від 1991 р., на першому етапі включає розширення обмежень на поставку технологій, передусім авіаційних. Обмеження торкнуться й співробітництва з поставки озброєнь. Росії дається 90 днів на прийняття рішення про відкриття доступу інспекторам ООН на свої об'єкти, де хімічна зброя може вироблятися або зберігатися. У разі відмови з боку російської влади орієнтовно з 25—26 листопада вводиться другий рівень санкцій, який уже може включати зниження рівня дипломатичних відносин, заборони на рейси "Аерофлоту" (сьогодні тільки ця компанія здійснює польоти між США та РФ) і повне ембарго на експорт і імпорт.

Можна погодитися з висловленою думкою деяких російських експертів, що у США не розуміють, що в Росії "...не можуть схаменутися і змінити свою політику втручання у справи Сполучених Штатів". Занадто далеко зайшла російська влада у своєму "вставанні з колін". Зміна політики експорту агресії призведе до втрати влади. А такий варіант розвитку подій для Кремля неприйнятний. І ось уже ТАРС "уповноважене заявити", що "США перейшли червону риску у відносинах із Росією, і владі варто подумати над асиметричною відповіддю — призупинити дію договору щодо ядерних ракет із Вашингтоном і розмістити тактичну ядерну зброю за кордоном — наприклад, у Сирії". Або, як запропонував в ефірі російського телеканалу один "експерт", "скинути невелику ядерну бомбочку на Київ". Коментуючи розвиток ситуації в Сирії, прес-секретар Путіна Пєсков заявив на брифінгу для журналістів, що "ризики зіткнення зі США істотно зросли", і що "дії США розглядаються як агресія проти союзника РФ".

Якщо бойові обслуги ППО РФ, розміщені в Сирії, намагатимуться збивати крилаті ракети США, це означатиме ще один виток ескалації і так кризових відносин між США й РФ та гарантоване розширення чинних санкцій.

Нинішнє сприйняття ситуації представниками російської влади дозволяє з високою ймовірністю припускати, що законопроект S.3336 отримає статус закону і його норми буде реалізовано.

Політика "примусу світової спільноти до прийняття російської точки зору" через експорт агресії з Росії в інші країни призводить до того, що до РФ і керівництва цієї держави застосовуватиметься улюблена формула диктатора, якого нині в Росії вихваляють: "Якщо ворог не здається, його знищують". Наразі тільки економічними інструментами. За заявою американського сенатора Кріса Ван Голлена, американський Сенат хоче бути впевненим, що збитки, яких завдає агресивна політика з боку Росії, будуть обмежені діями щодо економіки Росії, а її вплив на інших буде стримуватися.

Законопроект S.3336 ще не закінчив свій шлях із перетворення на повноцінний закон, але "кола по воді від каменя" цього документа вже поширюються світом. Норми цього законопроекту є яскравим прикладом для чинної української влади, як має захищати свої інтереси держава в умовах зовнішньої агресії. Буде дуже жаль, якщо такий яскравий приклад стане для неї ще одним незасвоєним уроком.