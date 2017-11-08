"Принцеборство"

У Саудівській Аравії заарештували 11 принців, чотирьох міністрів і колишніх чиновників. Затриманих обвинувачують у зловживанні владою, відмиванні грошей, розтраті й хабарництві. Ці арешти санкціонував Вищий комітет боротьби з корупцією. Його ще раніше створив король Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд, а очолив принц-наступник Мухаммед бін Салман Аль Сауд.

Проте ця "боротьба з корупцією" є наслідком запеклої боротьби за владу всередині королівської сім'ї, що здатна посилити дестабілізацію Близькосхідного регіону і призвести до підвищення ціни на нафту.

Принц-наступник Мухаммед бін Салман, якому 32 роки, готується перейняти роль лідера держави після того, як 81-річний король Салман ібн Абдул-Азіз зречеться престолу наприкінці цього або на початку наступного року. Молодий і амбітний Мухаммед бін Салман, перш ніж посісти трон, робить рішучу спробу консолідувати владу в своїй сім'ї і серед її союзників.

Листопадова зачистка в Ер-Ріяді дає можливість оточенню старого короля заздалегідь прибрати всі перешкоди на шляху нового лідера і запобігти можливому спротиву новому політичному курсу відходу від однозначної опори на США.

Цю превентивну зачистку великою мірою спровокував опір усередині й поза межами королівської сім'ї. Мова про те, що майбутнє коронування Мухаммеда бін Салмана не мало одностайної підтримки головних принців при затвердженні його кандидатури. А помножене на незадоволені амбіції частини інших членів королівської родини й чиновників, це цілком могло послужити ґрунтом для підготовки змови.

Тому для короля і його наступника було набагато простіше, діючи на випередження, звинуватити частину своєї сім'ї в корупції, ніж у замаху на захоплення державної влади.

Централізація влади в руках Мухаммеда бін Салмана відбувалася в останні два роки. Він узяв під свій контроль майже всі основні галузі економіки, оборону, внутрішню безпеку, соціальні реформи, зовнішню політику і перетворився на найвпливовішу особу в уряді. Також принц-наступник став заступником прем'єр-міністра (а прем'єр-міністром є король) і міністром оборони.

Але, на відміну від частини королівської родини, в якої концентрація таких потужних впливів у руках одного молодого принца викликала невдоволення, багато молодих прихильників Мухаммеда бін Салмана підтримують його амбітний план модернізації їхньої ультраконсервативної держави та зменшення її історичної залежності від нафти.

Його план "Бачення Королівства Саудівська Аравія 2030", про який було оголошено ще 25 квітня 2016 р., складається з 80 проектів, і кожен з них потребуватиме вкладень від 3,7 до 20 млн дол. Це і зменшення залежності Саудівської Аравії від нафти, і диверсифікація її економіки, і розвиток секторів державної служби, таких як охорона здоров'я, освіта, інфраструктура, відпочинок і туризм тощо.

Саудівські реформатори наголошують, що запущений процес розслідування корупції віщує "нову еру" прозорості, підзвітності та реформ, які потрібні для залучення іноземних інвестицій. Проте різкі зміни в середовищі принців і вищих ешелонах влади, ці раптові арешти можуть налякати інвесторів, багато з яких упродовж десятиліть були ключовими гравцями в саудівській бізнес-спільноті.

Так, арешт відомого мільярдера-інвестора принца Аль-Валіда бін Талала експерти порівнюють з тим, якби в США заарештували Білла Гейтса. Адже 62-річний онук засновника Саудівської Аравії Абделя-Азіза ібн Сауда має репутацію найбільш впливового бізнесмена своєї держави.

Аль-Валіду бін Талалу вдалося стати, будучи пересічним членом королівської родини, одним з найбагатших людей у світі й авторитетним інвестором, статки якого оцінюються приблизно в 18 млрд дол. В останні роки він цементував свою репутацію великими інвестиціями в такі компанії, як Twitter і Citigroup.

Раптовий арешт цього поважного інвестора разом із десятками вищих посадових осіб і бізнесменів має ще один наслідок — ці події негативно позначилися безпосередньо на компанії принца Kingdom Holdings, яка розташована в Ер-Ріяді і де в нього 95-відсоткова частка. Акції компанії впали на 8%.

Саудівська антикорупційна чистка породжує невпевненість в інвесторів. Її "ударна вибухова хвиля" змусить ділові кола і керівний склад бізнесу Саудівської Аравії, які підтримували реформу, задуматися: а чи не будуть вони наступними в цьому списку?

Після арештів членів королівської сім'ї, ціна нафти різко підскочила до 64 дол. за барель. І вже є страхи, що це може спровокувати різкий відтік капіталів з Саудівської Аравії. Річ у тому, що "політичне цунамі" в Ер-Ріяді сталося саме в той час, коли економічний спад у країні й регіональна геополітична нестабільність прискорили темпи відтоку фінансів з королівства.

Звісно, можна спробувати зменшити потенціал непередбачуваних негативних наслідків, які може мати арешт принца Аль-Валіда бін Талала, звинувативши його у фінансових зловживаннях. І пояснити це тим, що Вищий комітет боротьби з корупцією своїми безкомпромісними діями створює єдине ігрове поле для всіх потенційних інвесторів. Проте це може мати діаметрально протилежні наслідки.

Протягом багатьох десятиліть корупція процвітала в саудівській економіці. А "винагороди" за отримання державних контрактів, що їх супроводжували впливові державні чиновники, та бюрократичне удушення конкурентів задля отримання фінансової вигоди своїх підопічних, стали ледь не нормою. І якщо цього не виправити, то реформування Саудівської Аравії може виявитися черговою "перестройкою".

Однак для того щоб змінити цю порочну систему, за якої вплив і зв'язки визначатимуть успішність компанії чи фірми, потрібно запровадити єдині правила для всіх. Прозорі і зрозумілі, щоб їх реалізацію можна було легко проконтролювати.

На відміну від зачистки принців, які справді мали можливість маніпулювати отриманням бізнесових угод і "топити" проекти, в реалізації яких не бачили для себе комерційної вигоди, тут, схоже, дещо інше. А саме — класичне захоплення влади й арешт своїх суперників та потенційних конкурентів під гаслом непримиренної боротьби з корупцією.

Хоча не можна виключати й іншого варіанта розвитку подій. Наприклад, кронпринц Мухаммед бін Салман таким чином вирішив просто нейтралізувати на тривалий час тих, хто потенційно міг би чинити потужний спротив його реформам. Адже мало віриться, що 11 принців сидітимуть у звичайній в'язниці серед злочинців.

Тому можна припустити, що йому потрібні не самі принци, а нівелювання їхнього політичного впливу і їхні капітали. Які, можливо, будуть вилучені для фінансування успішних реформ, а серед них не лише зміна економічної політики, а й безпрецедентні в історії Саудівської Аравії культурні реформи.

Амбіційний план Мухаммеда бін Салмана "Бачення Королівства Саудівська Аравія 2030", мета якого протягом наступних 12 років революціонізувати більшість аспектів життя саудівців, потребує підтримки суспільства та нейтралізації тих, хто може йому завадити. Тому на час економічної і культурної трансформації саудівського суспільства принц може помістити своїх сановних родичів під домашній арешт, а тим, хто гарантуватиме йому, що не буде боротися проти його правління й реформ, можливо, згодом дозволить виїхати за кордон.

І хай там як, але у принца-наступника Мухаммеда бін Салмана, після того як він стане королем Саудівської Аравії, є шанси визначити розвиток своєї країни на наступні 50 років. Реформуючи її під своє бачення і геополітичні виклики, що постають нині перед Ер-Ріядом.