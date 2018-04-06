Партизанський "халіфат"

Колись величезний, завбільшки як Велика Британія, "халіфат" Абу Бакра аль-Багдаді зник. Ну майже.

Ті 11 тис. кв. км, які бійці "Ісламської держави" контролюють у розшматованій конфліктом Сирії, — лише згадка про неозорі простори та мільйони населення під контролем джихадистів у 2014–2015 рр. Втрата джихадистами великих міст у Сирії, Іраку, Лівії та на Філіппінах надихнула деяких політиків і експертів проголосити смерть ІД.

"Ми можемо заявити про закінчення війни проти ІД", — повідомив у грудні 2017-го іракський прем'єр-міністр аль-Абаді. "Ісламська держава" ще не переможена", — заперечив йому вже в лютому 2018 р. директор Національної розвідки США Ден Коутс.

То все ж таки чи мертва "Ісламська держава"?

В останній доповіді американських розвідників перед Конгресом США наводяться дуже чіткі висновки: "Протягом наступного року ми очікуємо, що ІД сфокусується на перегрупуванні в Іраку та Сирії, посиленні глобальної присутності, продовженні свого проекту, плануванні нових міжнародних нападів та заохоченні своїх членів і прихильників до проведення атак у своїх країнах. Так і не вдалося зруйнувати претензії ІД на наявність дієвого халіфату, який керує населенням".

Результати проведеного мною дослідження офіційних публікацій на сторінках "Ісламської держави" за період з 21 грудня 2017 р. по 1 березня 2018 р. свідчать, що, незважаючи на втрату території в Сирії й Іраку, організація зберігає сили для політичної та військової боротьби.

У військовому плані, терористи змінили свою стратегію, взявши курс на тривале ведення партизанської війни з метою відродження власного "халіфату". Не забуваючи при цьому про організацію та проведення терористичних нападів і укріплення зав'язків між своїми відділеннями в інших, крім Сирії й Іраку, країнах.

Замість великих штабів та військових формувань вони створюють підпільні осередки, шукають серед місцевих потенційних союзників, формують у пустелях тренувальні табори. На підтвердження цього, з грудня 2017 р. було опубліковано кілька звітів медіаслужби ІД про іспити для випускників курсів з підготовки операторів СПГ-9, протитанкових керованих ракетних комплексів, звіти про підготовку нових бойовиків в Іраку та Сирії.

Основний наголос у веденні війни ІД робить на партизанській тактиці "вдарив — втік". Кількість таких операцій останнім часом неухильно зростає. За даними Бі-бі-сі, в січні 2018 р. ІД опублікувала 289 повідомлень про свої операції. Для порівняння, у листопаді 2017 р. їх було 159, а в грудні — 196. Більше половини всіх повідомлень — про операції в Сирії, де ІД зараз веде активні бойові дії відразу в кількох районах південної та східної частин країни, а також в околицях Дамаску. Крім того, бойові дії в січні велися в Іраку (69 повідомлень), Афганістані (22 повідомлення) та Єгипті (19 повідомлень), а також у Сомалі, Нігерії та Пакистані.

У політичному плані, як це добре показав американський дослідник тероризму Аарон Зелін, втрачаючи територію, ІД нікуди не зникає, а просто змінює тактику та функціональне навантаження на власний адміністративний апарат. Якщо терористи втратили території чи контролюють лише невеликі площі, наприклад частину міста або ділянку в пустелі, вони використовують обмежений набір прийомів і рішень у своїй адміністративній, економічній та пропагандистській роботі.

"Ісламська держава" продовжує виконувати таку типову для держави функцію, як забезпечення власної системи правосуддя і покарання. Ця система ґрунтується на безкомпромісності, необхідності беззастережного підпорядкування, верховенства релігійної доктрини та винятковості й незаперечності запроваджених ІД законів. Основна міра покарання — смерть. Страчують за богохульство, гомосексуалізм, перелюбство, підозру в шпигунстві та вбивство. За вживання алкоголю чи наклеп на іншого можуть публічно побити палицями (80 ударів). За крадіжку — відрубують кисть, за розбій — розпинають на хресті, якщо внаслідок злочину загинула жертва, або відрубують праву кисть і ліву стопу, якщо обійшлося без жертв. В ІД практикують публічні страти для того, щоб залякати місцеве населення, продемонструвати супротивнику свою силу та безкомпромісність.

Вважаючи себе державою, ІД не забуває про власний бюджет, для наповнення якого вводяться спеціальні податки та збори. Елементами soft power є посередницька роль терористів у вирішенні міжплемінних та міжкланових суперечок, заходи з покращення соціального становища населення (ремонти доріг, освітлення лікарень, відкриття шкіл, роздавання безкоштовної гуманітарної допомоги і т.д.).

Повністю контролюючи територію впродовж кількох років, як це було в Мосулі та Рацці, ІД намагається розвивати окремі сектори місцевої економіки, будувати нові ринки, відновлювати роботу промислових підприємств. Посівна кампанія на сирійських Голанських висотах, догляд за врожаєм в Афганістані, ремонт доріг на кордоні з Іраком — це лише кілька з опублікованих ІД з грудня 2017 р. прикладів економічної та соціальної роботи терористів на підконтрольних територіях.

Одна з особливостей влади "Ісламської держави" полягає в тому, що навіть в умовах дефіциту ресурсів та поразок на фронтах її адепти жорстко контролюють повсякденне життя населення захопленої території. Цю функцію взяла на себе релігійна поліція, або "Хісба", яка стежить, щоб поведінка населення відповідала новим правилам. З грудня на каналах ІД були поширені звіти про знищення цигарок та руйнування надмогильних пам'ятників у Сирії, спалення врожаю наркотичних рослин у Єгипті, публічні побиття та перевірки товарів на кордоні Іраку і Сирії.

Судячи з офіційних фото, на підконтрольних ІД територіях продовжують працювати школи для дітей. У цих школах діє спеціально затверджена навчальна програма, яка спрямована на підготовку майбутніх бійців для організації. Дві такі школи продовжують працювати як у сирійській провінції Дар'а, так і на території підконтрольного терористам табору біженців Ярмук, що за 8 км від центру столиці Сирії.

Навіть без контролю над містами, переховуючись у пустелі, терористи змогли відновити роботу свого пропагандистського апарату. За даними дослідження Бі-бі-сі, у січні 2018 р. медіаслужби ІД вдвічі посилили свою активність, порівняно з попередніми місяцями: 673 публікації вийшло в січні, проти 308 в листопаді 2017 р. та 326 — у грудні. Хоча організації так і не вдалося відновити роботу стаціонарних агітаційних пунктів — "візитівки" медіа-апарату ІД в Мосулі та Рацці, все ж пропагандистська робота триває. Поширення щотижневої арабськомовної газети "ан-Наба" серед бійців на фронті, виступи в мечетях та просто посеред вулиці, роздача листівок — ось на що, судячи з фотографій, зараз вистачає ресурсів пропагандистської машини "Ісламської держави".

Про те, що проект ІД залишається привабливим для інших терористів, свідчить присяга на вірність Абу Бакру аль-Багдаді в лютому 2018 р. нової групи, яка діє на кордоні Нігеру та Малі. Члени цієї групи раніше належали до організації, що входила в мережу "Аль-Каїди".

Більше того, в листопаді 2017 р. в Індії зафіксовано перші атаки прихильників ІД, що свідчить про поступове поширення впливу терористів на цю країну. "Ісламська держава" зберігає потенціал для вербування прихильників для скоєння нападів одинаків. Теракт у дагестанському Кізлярі 18 лютого нинішнього року — яскравий цього приклад.

Отже, проект ІД наразі не знищений ані в Сирії, ані в Іраку, незважаючи на офіційні заяви місцевих та іноземних політиків. Цілком вірогідно, що він існуватиме, доки сама ідея "халіфату", в інтерпретації терористів, залишатиметься актуальною для їх прихильників. Втрата території, ресурсів, навіть загибель керівництва не руйнує сам проект, бо, як сказав в одному інтерв'ю колишній боєць "Ісламської держави", громадянин Бельгії, "Ісламська держава" — це не група. Це — ідеологія".