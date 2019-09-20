З 23-го по 27 вересня у дипломатичній столиці світу — Нью-Йорку — буде особливо спекотно.

Близько 150 глав держав і урядів, сотні міністрів, тисячі журналістів та представників неурядових організацій прибудуть до Великого яблука , щоб обговорити найактуальніші питання глобального порядку денного. Делегацію України очолить президент Володимир Зеленський, який уперше відвідає Генасамблею ООН.

Один тиждень — 5 самітів — 17 цілей

2015—2016 рр. стали знаменними для ООН. Після тривалих перемовин міжнародна спільнота нарешті спромоглася домовитися про новий етап боротьби зі зміною клімату, підписавши Паризьку кліматичну угоду, а також визначила 17 ключових напрямів розвитку нашої планети до 2030 р., затвердивши "Цілі сталого розвитку".

Через чотири роки ситуація не поліпшується. Близько 70 млн людей щорічно змушені рятуватися від збройних конфліктів або переслідувань. Рівень голоду у світі зростає. Концентрація парникових газів загрожує глобальним потеплінням, що може перевищити відносно безпечні 1,5° C. Половина населення Землі не має доступу до базових медичних послуг. Жінкам досі бракує рівних можливостей. Близько 30% жителів малих острівних держав мешкають на висоті менше п'яти метрів над рівнем моря.

За задумом генерального секретаря ООН і держав-членів, цьогорічна сесія Генасамблеї має на меті започаткувати декаду активних дій у боротьби зі зміною клімату та за досягнення прогресу в сталому розвитку. Майданчиками для обговорення конкретних кроків стануть "п'ять самітів для людей планети", що триватимуть упродовж наступного тижня.

Кліматичний саміт

У перший день тижня високого рівня світові лідери матимуть можливість представити національні плани зменшення викидів парникових газів до 2030 р. відповідно до Паризької угоди. Кінцевою метою має стати досягнення нульового показника викидів до 2050 р. Учасники також говоритимуть про те, як зменшити негативні наслідки зміни клімату, просувати чисту енергетику і промисловість, а також розвивати сталі міста.

Як неодноразово підкреслював генсек ООН Антоніу Гутерреш, ефективна боротьба зі зміною клімату можлива лише у глобальній співпраці між урядами, приватним сектором, громадянським суспільством та міжнародними організаціями.

Тим часом не всі держави поділяють цей підхід. На відміну від французького лідера Еммануеля Макрона, президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що не вбачає у зміні клімату загрози глобального масштабу. Незважаючи на це, у переважної більшості держав-членів ООН настрій бойовий. "Ми не дискутуємо про те, може глобальне потепління призвести до катастрофічних наслідків чи ні. Ми дискутуємо про те, як цьому можна завадити", — часто доводиться чути в коридорах штаб-квартири світової організації.

Цілі сталого розвитку

Другий і третій дні будуть присвячені стану реалізації "Цілей сталого розвитку". Уперше з 2015 р. держави-члени ООН оцінюватимуть прогрес, досягнутий на національному рівні у сфері виконання "дорожньої карти" розвитку нашої планети. За підсумками форуму буде прийнято політичну декларацію, яка підтвердить зобов'язання вжити рішучих заходів у боротьбі з бідністю, на забезпечення якісної освіти та медицини, гендерної рівності, розвитку інновацій, збереження природних ресурсів тощо.

Примітно, що 21 серпня у рамках національних зобов'язань уряд України затвердив показники для моніторингу реалізації Цілей сталого розвитку. Для державних органів визначено критерії, за якими збиратиметься й аналізуватиметься інформація для прийняття подальших державних рішень у сфері сталого розвитку. Досвід, яким українська сторона неодмінно поділиться з міжнародною спільнотою в Нью-Йорку нинішнього року.

Медицина для всіх

Як зробити послуги охорони здоров'я більш доступними та якісними? Це питання турбує зараз не лише Україну. За статистикою, щороку близько 8 млн людей у світі гинуть від виліковних хвороб. Насамперед це стосується країн із низьким або середнім рівнем розвитку. Понад 800 млн жителів нашої планети змушені витрачати більше 10% щорічного доходу на медицину. Для 100 млн із них такі витрати означають життя за межею бідності.

Для пошуку шляхів вирішення цієї проблеми в ООН уперше пройде захід високого рівня з питань загального охоплення послугами охорони здоров'я. Документ, який готується до ухвалення за підсумками обговорення, має стати "дороговказом" реформування глобальної системи охорони здоров'я. Це і проактивне виявлення хвороб на ранніх стадіях, і розвиток інновацій, і підвищення рівня підготовки медичних фахівців, яких на сьогодні істотно бракує, і ліки та вакцини за доступними цінами, і наукові дослідження.

При цьому в ООН усвідомлюють, що без ефективного партнерства між державним і приватним секторами доступна медицина може залишитися одним із політичних гасел, які пролунають із трибуни Генасамблеї, з мінімальними шансами на реалізацію.

Де взяти гроші?

Мобілізація фінансів залишається основною проблемою на шляху реалізації Цілей сталого розвитку. Торговельні війни, глобальні кризові ситуації та дедалі більше боргове навантаження не дозволяють багатьом державам інвестувати вдосталь коштів у розвиток своїх суспільств.

Під час діалогу високого рівня з питань фінансування сталого розвитку, який учасники Генасамблеї проведуть у передостанній день тижня високого рівня, очікується активізація колективних дій з метою реагування на виклики у світовій економіці, залучення приватного капіталу та заохочення інвестицій. Прогрес із цих питань дозволить якісніше перерозподіляти ресурси для фінансування програм сталого розвитку.

В останній день загальних дебатів світові лідери також обговорять виклики, які постають перед малими острівними державами. Для деяких із них перспектива зникнути з мапи світу вже через 30—40 років досить реальна. Причина — підвищення рівня світового океану як наслідок глобального потепління, яке рік у рік відбирає кілометри територій.

Учасники саміту також торкнуться питань ефективної інтеграції малих острівних держав у глобальні економічні процеси.

Епоха глибокого занепокоєння

Усі заплановані заходи високого рівня пов'язані з тематикою соціально-економічного розвитку. Поліпшення життя людства і недопущення більш масштабних кризових явищ нині є одним із ключових завдань на глобальному порядку денному. Неабияку роль у цьому має відігравати ООН та її вище керівництво.

Не секрет, що світова організація нині перебуває не в найкращій формі. Рішення США зменшити внески до бюджету ООН уже позначається на її оперативних можливостях. З метою поліпшення фінансової ситуації Антоніу Гутерреш навіть намагався влітку продати чотириповерховий будинок на Мангеттені, який він використовує як власну офіційну резиденцію. Тому для керівника секретаріату ООН ця сесія Генасамблеї теж стане й персональним викликом.

Окрім наповнення бюджету, ООН має відвойовувати інституційну довіру. Епоха глибокого занепокоєння, після якого не йдуть дії, має закінчитися. Неспроможність належним чином відреагувати на конфлікти в Україні, а також у Сирії, Лівії та Ємені, істотно підриває авторитет 74-річної організації. Об'єктивна оцінка подій, ким би не були їх учасники, і проактивний підхід — це те, чого очікують у багатьох куточках світу.

Тому, паралельно з обговоренням кліматичних змін та Цілей сталого розвитку, увага в ООН також буде прикута до російської агресії на Донбасі та тимчасової окупації Криму, проблематики іранського ядерного досьє, ядерного нерозповсюдження на Корейському півострові, ситуації на Близькому Сході, мирних перемовин в Афганістані та боротьби з тероризмом в регіоні Сахелю.

Український порядок денний

Як жартують у Нью-Йорку, кожна нова сесія Генасамблеї є доброю нагодою "себе показати й подивитися на інших".

До України на чолі з новим президентом в ООН нині неабиякий інтерес. Очікуються просування мирного врегулювання на Донбасі, а також проведення в Україні масштабних внутрішніх реформ. Тому абсолютно знаково, що саме виступ глави української делегації відкриватиме другий день політичних дебатів. Сигнали, які в ньому лунатимуть, дадуть уявлення міжнародній спільноті, куди прагне рухатися Україна найближчим часом.

Якщо говорити про тактичні пріоритети, то для президента В.Зеленського поїздка в Нью-Йорк дозволить встановити персональний контакт зі світовими лідерами. Політичний діалог на найвищому рівні — запорука ефективного розвитку двосторонніх відносин. У цьому контексті, очікуються зустрічі глави української держави з представниками різних регіонів світу.

Україна залишається відданою вирішенню конфлікту на Донбасі політичним шляхом. Двосторонні та багатосторонні заходи у Нью-Йорку теж будуть використані для зміцнення підтримки міжнародної коаліції. При цьому українська сторона виходить із того, що не може бути жодних послаблень санкцій, доки триває російська агресія.

Говоритимуть і про те, як конкретно ООН може допомогти відновленню суверенітету і територіальної цілісності України. У цьому контексті, важливим є включення, з ініціативи нашої держави, до порядку денного 74-ї сесії окремого пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України".

Ще однією темою, яка домінуватиме на переговорах української делегації, стане залучення іноземних інвестицій в Україну. Енергетика, інфраструктура, сільське господарство — сфери, які можуть привабити інвесторів. Особливо позитивно серед представників ділових кіл сприймається новина про те, що вище керівництво держави готове захищати їхній бізнес.

Що ж, сподіваємося, такий амбітний порядок денний сегменту високого рівня 74-ї сесії Генасамблеї ООН справді принесе довгоочікувані результати як для України, так і для всього людства.