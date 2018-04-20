Неспокійна Каталонія

Сотні тисяч людей виходять на вулиці столиці провінції, щоб підтримати 9 арештованих політиків — лідерів руху за незалежність Каталонії. Арештованим загрожують тюремні строки до 25 років.

Протести почалися наприкінці березня, одразу ж після того, як Верховний суд Іспанії видав європейський ордер на арешт колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона, що втік до Бельгії, та ще на п'ятьох політиків Каталонії, які переховуються за кордоном. З тих, хто залишився, були заарештовані 5 місцевих політиків-сепаратистів. Серед них — Жорді Турулл, черговий кандидат на посаду голови каталонської адміністрації: місце вакантне з листопада 2017 р.

Ім'я Жорді Турулла вигулькнуло 1 березня, коли Пучдемон відмовився від посади голови регіону. Замість себе він запропонував Жорді Санчеса з Національної асамблеї Каталонії. Втім, наприкінці березня прибічники незалежності Каталонії в регіональному парламенті знову проголосували за "політичні права" Пучдемона, тобто за його можливість бути обраним на посаду голови автономії. Хай це голосування носило символічний характер, але воно демонструє, що сепаратисти мають намір стояти на своєму.

Жорді Турулл свого часу був керівником адміністрації Пучдемона та спікером уряду. У постанові про арешт Турулла іспанський суддя написав, що саме він "зіграв ключову роль" у підготовці "незаконного" (тобто проти волі Мадрида) референдуму про незалежність Каталонії, проведеного 1 жовтня 2017 р. Турулла звинувачують у заколоті, руйнуванні цілісності держави Іспанія, а також виведенні з держбюджету великих коштів на реалізацію політики сепаратизму.

Турулла вже арештовували за сепаратизм у листопаді 2017 р. Втім, у грудні його випустили до суду під заставу 100 тис. євро. Сьогодні ж проти нього висунуто вагомі обвинувачення, і його взято під варту, щоб не зник від іспанського правосуддя й не продовжив "протиправну" сепаратистську діяльність. Таким чином, Жорді Турулл, як ув'язнений під варту в очікуванні суду, що відбудеться у жовтні 2018-го, не зможе бути кандидатом на посаду очільника регіону.

Із двома іншими кандидатами, раніше висунутими на цю ж посаду, теж не все просто. Один із них — Жорді Санчес — у попередньому ув'язненні. А 21 березня стало відомо, що він зняв свою кандидатуру з виборів. Інший — Карлес Пучдемон — переховується за кордоном і нині перебуває під арештом у Німеччині: 23 березня Верховний суд Іспанії знову видав європейський ордер, що діє на всій території ЄС, на його арешт.

Нагадаємо, у жовтні 2017-го, одразу ж після "незаконного" референдуму про незалежність Каталонії, Верховний суд видавав такий самий ордер. Але в грудні його було відкликано, коли всі п'ятеро каталонських політиків, які переховуються за кордоном, побажали повернутися в країну для участі в позачергових виборах до Каталонського парламенту.

У січні іспанська генпрокуратура подала запит на повторний європейський ордер на арешт Пучдемона, оскільки він із Бельгії прибув до Данії. Але Верховний суд тоді запиту не задовольнив, зате зробив це в березні. За цим ордером 25 березня Карлеса Пучдемона затримала німецька поліція на автобані у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн, при перетині кордону з Данією. Останні дні перед арештом Пучдемон перебував у Фінляндії. Саме фінські правоохоронці повідомили німецьких колег, що шлях Пучдемона в Бельгію лежатиме через Німеччину.

Того ж дня, протестуючи проти арешту Пучдемона в Німеччині, на вулиці Барселони вийшло понад 50 тис. людей. Мирний протест невдовзі переріс в агресивний: демонстранти стали закидати поліцію підручними предметами. Пізніше кілька десятків прибічників Пучдемона, на знак протесту проти його затримання в Німеччині, блокували в Каталонії дві основні магістралі, що проходять уздовж узбережжя Середземного моря.

Спочатку, поки суд федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн вирішував питання видачі Пучдемона Іспанії, затриманий перебував під арештом у в'язниці на півночі Німеччини в місті Ноймюнстері. Як повідомили німецькі ЗМІ, Пучдемон подумував про політичний притулок у Німеччині. Але річ у тому, що кримінальне переслідування за європейським ордером на арешт має пріоритет над проханням про притулок.

Тим часом німецькі правозахисники закликали Німеччину не видавати Іспанії екс-очільника Каталонії. Оскільки, як вважають у німецькому відділенні міжнародного "Товариства захисту пригноблених народів", Мадрид нічого не робить, аби знайти політичне вирішення каталонської кризи, а лише відправляє "небажаних прибічників незалежності Каталонії" за ґрати.

Після двох тижнів перебування в німецькій в'язниці Пучдемон вийшов на волю під підписку про невиїзд і велику заставу. 7 квітня екс-глава Каталонії прибув до Берліна. Там він скликав прес-конференцію, під час якої заявив, що має намір тимчасово поселитися в Берліні до кінця процесу, а потім повернутися до Брюсселя, де зможе продовжити роботу в каталонському уряді у вигнанні. (Раніше екс-лідер Каталонії після приїзду до Брюсселя здався бельгійській поліції і був випущений під підписку про невиїзд).

Але головне у виступі Пучдемона на прес-конференції — вимога міжнародного посередництва в обговоренні каталонської кризи. Він вважає, що посередниками між прибічниками незалежності Каталонії та владою Іспанії можуть виступити якісь держави або міжнародні організації. Пучдемон також закликав до діалогу іспанську владу.

На ці слова відреагував прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой, який заявив, що готовий поважати всі рішення інших країн стосовно Пучдемона. Він також повідомив, що не обговорював із канцлером Німеччини Ангелою Меркель рішення німецького суду звільнити Пучдемона. І, за його словами, не планує цього робити.

Деякі німецькі оглядачі вважають, що рішення німецького суду має катастрофічні наслідки для всієї Європи, оскільки руйнується віра у транскордонну співпрацю в ЄС. Слід сказати, що європейський ордер на арешт, за яким Іспанія запросила екстрадицію Пучдемона, — результат багатолітніх перемовин між країнами — членами ЄС. Співпраця у правоохоронній сфері може діяти тільки в тому разі, якщо всі країни ЄС визнають одна одну правовими державами. Тут же Німеччина порушила це правило стосовно Іспанії. На думку оглядачів, рішення Верховного земельного суду ще негативно позначиться на іспано-німецьких відносинах.

Німецькі ж судді обґрунтували рішення випустити Пучдемона під підписку й заставу тим, що в його діях не було ознак насильства. При цьому земельна генпрокуратура дійшла висновку, що вимога Мадрида про екстрадицію обґрунтована: іспанські органи юстиції обвинувачують каталонця в заколоті та розтраті державних коштів.

Але в чому ж насправді винен Пучдемон? Його вина полягає в тому, що в жовтні минулого року він організував референдум про незалежність Каталонії, проти якого виступав центральний уряд, а потім проголосив незалежність регіону від Іспанії, порушивши Конституцію. Бо Основний закон Іспанії не передбачає можливості поділу країни.

Нагадаємо, що цю Конституцію підписали всі іспанські провінції, у тому числі й Каталонія. Але на місцевому референдумі в жовтні 2017 р. 92% учасників голосування висловилися за від'єднання від Іспанії, при цьому явка становила всього 42%. Низька явка не завадила місцевому уряду (який на той час очолював Карлес Пучдемон) проголосити незалежність Каталонії.

І, доки німецький суд вирішує долю Пучдемона, регіональний парламент не може обрати голову каталонської адміністрації, а в Каталонії не припиняються протести, організовані платформою "На захист каталонських інституцій", у регіоні триває пряме правління з Мадрида, що запроваджене з жовтня 2017-го.