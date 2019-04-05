Не в капелюсі справа

Естонія, перша у світі країна, яка створила загальнонаціональну систему голосування через Інтернет, побила власний рекорд у цій сфері: на останніх парламентських виборах із особистого комп'ютера проголосував кожен четвертий виборець.

Однак оперативність виборців їхнім обранцям не передалася. 4 квітня, через місяць після парламентських виборів, на своє перше засідання парламентарії прийшли без коаліції. Можливо, тому, що естонці активно втручалися у внутрішньопарламентські процеси, продемонструвавши тим самим своє невдоволення складом можливої більшості.

На своє перше засідання новообрані слуги народу проходили через своєрідний "протестний коридор", де отримували капелюхи. Організатори перформансу пояснили, що, на їхнє переконання, праворадикали — потенційні учасники коаліції, образно кажучи, натягли іншим учасникам капелюха на ніс. "У зв'язку з цим ми даруємо капелюхи депутатам Рійгікогу (парламенту Естонії) від Центристської партії та Isamaa ("Вітчизни"), — ідеться в заяві, поширеній організаторами акції руху "Естонія для всіх".

За неписаними правилами, переможець парламентської кампанії — опозиційна Партія реформ, що отримала 34 мандати (зі 101), — мала ініціювати формування уряду. Розглядалися різні варіанти, зокрема й популярна в Євросоюзі "велика коаліція" з основним конкурентом "реформаторів" — Центристською партією, яка отримала, в підсумку, 26 мандатів. Однак центристи, на думку більшості естонських аналітиків, розуміючи, що з цим розкладом вони втрачають можливість здобути прем'єрський портфель, перехопили ініціативу й самі ініціювали створення коаліції.

Коаліційні консультації Центристської партії, партії Isamaa та EKRE (Консервативної народної партії) тривали до кінця минулого тижня. Якщо виходити з позитивного сценарію й тривіальної арифметики, коаліція налічуватиме 57 багнетів від 101 депутата Рійгікогу. Цими днями, як повідомляє естонська преса, остаточно шліфуються зобов'язання та погодження їх із бюджетними ресурсами. І, в ідеалі, 6 квітня текст коаліційної угоди планується представити як членам партій, так і громаді.

Однак це в теорії, практика ж свідчить, що не все так просто. Річ у тому, що ще на старті виборчого процесу більшість партій заявляли: вони не мають наміру вступати в коаліцію з консерваторами. Однак, як гласив популярний у роки перебудови рекламний слоган "Попри все багатство вибору, іншої альтернативи немає", щоб зберегти ініціативу, центристам довелося винести емоції за дужки.

Однак процес створення коаліційного концепту викликав шквал емоцій, який вихлюпнувся далеко за межі балтійської країни. Нейтралітет не зберегли навіть Брюссель і Страсбург. За повідомленням естонських ЗМІ, керівник фракції ALDE (Альянс лібералів і демократів за Європу) в Європарламенті Гі Вергофстадт безпосередньо звернувся до прем'єр-міністра Естонії та лідера Центристської партії Юрі Ратаса й закликав того відмовитися від коаліції з консерваторами. За інформацією лондонської газети "Гардіан", Вергофстадт у листі на ім'я Ратаса назвав партію EKRE "праворадикальною, яка нагадує фашистські режими в Європі". Він підкреслив, що такий союз "нашкодить естонському суспільству й геополітичній позиції держави, завдавши непоправних втрат нашій чудовій співпраці в ліберальній сім'ї".

Свої питання щодо складу майбутньої коаліції є і в пересічних естонців. До масовості французького руху "жовтих жилетів" не дійшло, однак у Таллінні, Тарту, а також у столицях деяких європейських держав відбулися акції проти коаліції з консерваторами. "Коаліційні переговори, які ведуться між центристами, "Вітчизною" та "консерваторами", підривають громадянські права. Партія, що претендує на участь у коаліції, забезпечила політичний успіх методами дезінформації. І ми зібралися, аби показати: ми не терпітимемо такого. Ми вимагаємо, щоб політики дотримувалися Конституції країни", — написано у прес-релізі організаторів протестів.

Цілком очевидно, що йдеться про різко негативне ставлення консерваторів до "Закону про спільне проживання", який набрав чинності 1 січня 2016 р. Він дозволяє одностатевим і різностатевим парам укладати так звані цивільні партнерства. Намагаючись стримати емоції своїх противників, головний консерватор Мартін Хельме запевняв в ефірі Громадського радіо Естонії, що скасувати закон не вдасться, оскільки для цього у планованої коаліції не буде вдосталь голосів. Він вважає, що депутати-центристи скасування не підтримають. Однак від своїх намірів скасувати "Закон про спільне проживання" партія не відмовляється.

Плануючи обхідний маневр, консерватори анонсували намір внести в коаліційну угоду пункт про те, щоб актуальні для суспільства питання вирішувалися через референдум. Для цього, за задумом "консерваторів", необхідно буде зібрати 50 тисяч підписів. "Якщо наш почин провалиться і ми кинемо сірник у порохову бочку, то буде вибух, запобігти якому не зможе ніяка "глибинна держава" чи Єврокомісія", — підкреслив Хельме. Він також стверджує, що члени партії та її прибічники вже запитували в лідерів EKRE, чи варто почати проводити масові акції на підтримку партії. "Ми кажемо, що поки що не треба, це тільки загострить ситуацію". За його оцінкою, в суспільстві зберігається небезпечна напруженість, головна причина якої — розрив між правлячими ліберальними елітами та простими людьми, натякаючи на "реформаторів", що залишилися за коаліційним бортом.

Можливо, порівняння Естонії з пороховою бочкою — перебільшення. Втім, не можна не визнати: Росія була б дуже зацікавлена, аби сталося саме так. Не секрет, що багато тих, хто намагається розхитати ситуацію в Естонії та за її межами, звертають свої погляди на президента Керсті Кальюлайд, яка має повноваження призначити дострокові вибори, якщо у двотижневий термін парламент не подасть склад уряду. Президент поки що демонструє нордичний характер. "Те, що сьогодні відбувається в Естонії, це демократичний процес у дії", — цитують заяву очільниці держави місцеві ЗМІ.