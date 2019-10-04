На місце Волкера?

Але після відставки спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера, кандидатуру Костіва розглядають як нового спецпредставника. Нині тривають консультації.

Нагадаємо, що Курт Волкер подав у відставку тиждень тому. Це відбулося після того, як була оприлюднена скарга неназваного співробітника американських спецслужб. У ній говориться про те, що Білий дім намагався закрити доступ до стенограми телефонної розмови Дональда Трампа й Володимира Зеленського, під час якого американський президент тиснув на українського голову держави. У цій скарзі згадується й про роль Курта Волкера.

Вакантним є і пост посла Сполучених Штатів в Україні: після того як у травні Марі Йованович була відкликана Вашингтоном, Вільям Тейлор був призначений тимчасовим повіреним у справах США. Досвідчений дипломат, який розбирається в нюансах української й американської внутрішньої політики, він, судячи з оприлюдненого листування адвоката Трампа Рудольфа Джуліані, Курта Волкера, посла США в ЄС Гордона Сондленда, коректно поводився (і поводиться) в непростій ситуації. Виступаючи проти рішення щодо затримки військової допомоги для нашої країни, він написав Сондленду, що "це божевілля — блокувати військову допомогу заради того, щоб досягти сприяння в політичній кампанії".

Якщо для призначення на посаду спецпредставника необхідний тільки підпис американського держсекретаря, то процедура призначення посла потребує затвердження Сенатом. І тут для Костіва можуть виникнути певні складності.

72-річний Майкл Костів протягом десяти років працював у ЦРУ, з якого він на початку 80-х пішов після скандалу. У статті про Костіва в англійській версії Вікіпедії йдеться про дивну історію: нібито наприкінці 1981 р. він був пійманий у супермаркеті на крадіжці пакета з беконом вартістю в 2,13 дол. Він повідомив про цей інцидент своєму начальству й був відправлений в адміністративну відпустку. У 1982-му, після того як Костів подав у відставку, обвинувачення були зняті. Втім, цей інцидент не перешкодив йому в 2004–2006 рр. бути радником директора ЦРУ.

Після відставки із ЦРУ Костів близько двадцяти років пропрацював в одній з найбільших у світі нафтогазових корпорацій — Chevron, у якій в 2001–2003 рр. обіймав посаду віцепрезидента з міжнародних урядових справ.

З 2006-го по 2011-й рр. Костів був директором республіканського штабу комітету Сенату зі збройних сил, який очолював сенатор-республіканець Джон Маккейн. За словами наших інформованих співрозмовників, саме Костів привернув увагу Маккейна до українського питання.

З 2011-го й по теперішній час Костів обіймає посаду віцепрезидента Американської асоціації геологів-нафтовиків (AAPG). А із січня 2017-го також є радником директора Національної розвідки Дэна Коутса.

Крім української мови, Костів володіє російською, іспанською, італійською, польською.

Інформація DT.UA