Лабораторне завдання

"Сполучені Штати побудували в Україні підпільні військові лабораторії з небезпечними вірусами. Саме поруч із такими дослідними центрами, які працюють і в інших пострадянських країнах, що сусідять із Росією, й починаються епідемії. Не виключено, що в одній із лабораторій, розміщених в Україні, могли створити COVID-19."

Маячня? Та ось уже півтора місяця ці новини періодично тиражують російські масмедіа, репетуючи, що Пентагон, починаючи з 2005 року, побудував в Україні чи то вісім, чи то п'ятнадцять біолабораторій, які дозволяють США нехтувати норми Конвенції про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення (КБТЗ). Новини з такими наративами з'являються і в українських ЗМІ, які підхопили естафетну паличку від росіян.

Наприкінці квітня у програмі "Секретні матеріали" на телеканалі "1+1" журналісти представили своє феєричне "розслідування", в якому розповіли історію про те, що в Україні в "суворому секреті" працюють "пентагонівські біолабораторії", не контрольовані українським урядом. Самі ж дослідні центри нібито можуть бути причетними до розробки "бактеріологічної зброї" та "спалахів підозрілих хвороб".

Але найактивніше в Україні тему розкручують масмедіа, афілійовані з Віктором Медведчуком.

Сам же політик наприкінці квітня спільно з Ренатом Кузьміним зробив депутатський запит на ім'я прем'єра Дениса Шмигаля, в якому теж пише, що поява американських біолабораторій в Україні "збіглася з кількома спалахами серйозних інфекційних захворювань у державі". А кілька днів тому ОПЗЖ, як повідомив Медведчук, подала в ООН запит про бактеріологічні лабораторії США на території України з проханням перевірити, як дотримується КБТЗ.

То що ж це за секретні лабораторії?

Насправді — нічого нового, таємничого й незаконного.

Ще з 1993 року між США і Україною діє угода про надання нашій країні допомоги в ліквідації стратегічної ядерної зброї та запобіганні розповсюдженню зброї масового знищення. (Цей документ — частина відомої програми Нанна—Лугара.) Тоді ж, до речі, було створено Український науково-технологічний центр, головною метою якого проголошувалося сприяння вченим у переході від "військової науки" до "мирної".

У рамках угоди 1993 року українське Мінздоров'я і американське Міноборони підписали 2005-го угоду про співробітництво у протидії поширенню технологій, патогенів і знань, які можуть бути використані для розробки біологічної зброї. З її текстом можна ознайомитися на сайті Верховної Ради.

Відповідно до цієї угоди, Вашингтон узяв на себе зобов'язання допомогти нашій країні, у тому числі, і в поліпшенні безпеки зберігання в Україні патогенів небезпечних хвороб, і в підготовці українських спеціалістів у сфері біобезпеки. Адже в українських лабораторіях ще з радянських часів зберігалися збудники хвороб та небезпечні патогени, потрібні вченим для дослідницьких робіт у протидії туляремії, холері, герпесу, арбовірусам, легіонельозу, ВІЛ тощо. Головне завдання працівників цих центрів — визначати епідемії на ранніх стадіях.

Виділені США фінанси теж ішли на модернізацію старих і будівництво нових лабораторних центрів. За роки дії угоди Вашингтон вклав у підтримку української біобезпеки близько 200 млн дол. (З переліком українських лабораторій, яким допомагають американці, можна ознайомитися на сайті посольства США в Україні.)

При цьому, як наголошують співрозмовники ZN.UA з українських спецслужб, у розробках біологічної та хімічної зброї ці установи участі не беруть. А виконувач обов'язків заступника глави місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон в інтерв'ю ТСН заявив, що американці в цих лабораторіях досліджень ніколи не проводили.

Один з останніх проєктів у рамках угоди 2005 року — впровадження електронної інтегрованої системи спостереження за захворюваннями (ЕЛІССЗ) і системи контролю над патогенами (СКП). Цей проєкт сприяє реформуванню системи санітарного та епідеміологічного спостереження в нашій країні.

Але, змішуючи правду і брехню, російські та проросійські журналісти й політики створюють фейкову реальність навколо співпраці Києва і Вашингтона в такій чутливій сфері. У цій "реальності" є обвинувачення в порушенні КБТЗ та недотриманні техніки безпеки зберігання штамів, твердження, що з лабораторій були витікання (внаслідок чого українці хворіли на A(H1N1), холеру, гепатит А та кір). І підозри в тому, що завданням діяльності "іноземних біологічних об'єктів" було "приховане тестування дій вірусів і бактерій на організмах українців".

Українській державі час жорсткіше реагувати на такі фейкові новини, що боляче б'ють по репутації країни, а не обмежуватися лише заявою СБУ. Чи сипати дотепами на пресконференції з приводу каналів Медведчука — це одне, а поставити на місце п'яту колону — зовсім інше?

Адже, коли треба, українська влада вміє й інформаційну кампанію розгорнути, і згадати про наявність у її руках репресивних інструментів. Ось, відстежуючи фейки про коронавірус, СБУ вже виявила близько чотирьохсот інтернет-агітаторів, півтори сотні з яких уже притягнуто до адмінвідповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку (стаття 173-1 КУпАП).

То, може, правоохоронним органам варто зайнятися й поширювачами фейк-новин про "пентагонівські біолабораторії"? Адже, хоч українська влада і американський Держдеп спростовують усі звинувачення, докладно й по пунктах пояснюючи, коли та для чого фінансувалися й експлуатувалися ці дослідні центри, їхніх аргументів не чують. І "новини", що "США побудували в Україні лабораторії з небезпечними вірусами", так само з'являються на російських і українських телеканалах, у інтернет-виданнях та на телеграм-каналах. Дивно ще, що одночасно не згадують про "секретні в'язниці ЦРУ" на території нашої країни.

При цьому "новини" про "американські лабораторії" — історії з довгою бородою: вони вже спливали в українських і російських ЗМІ років із десять тому, коли Москва відмовлялася продовжувати програму Нанна—Лугара, а в Києві часів президентства Януковича, з подачі проросійського лобі, спалахнула боротьба за вихід України з угоди 2005 року. Навіщо ж знову повертаються до цих фейків? Адже обвинувачення на адресу Києва — це не просто заяви адептів конспірологічних теорій, які вбачають у діях англосаксів підступні плани створення генетичної зброї проти слов'ян.

Цілі Москви в таких інформаційних атаках залишаються незмінними: посіяти паніку серед українців, посилити недовіру до української влади та заходів, яких вона вживає для запобігання поширенню коронавірусу, викликати в українському суспільстві протест проти співпраці України і США, а у відносинах Києва та Вашингтона — створити новий подразник. Крім того, свою "лабораторну роботу" росіяни та проросійське лобі затіяли ще з однією метою: ускладнити прийняття владою рішення про продовження угоди 2005 року, термін дії якої спливає наприкінці нинішнього року.

"Дивувати такі фейки не повинні. Загрозу від біологічної зброї розуміють усі люди. А гострота сприйняття таких історій посилюється в умовах пандемії", — так у розмові з ZN.UA один із високопоставлених українських чиновників пояснив інформаційний шум навколо біолабораторій. При цьому російська пропаганда намагається вплести "лабораторну історію" в канву протистояння Вашингтона і Китаю, які обвинувачують один одного в тому, що це їхній опонент став винуватцем пандемії: не так давно китайці висловили свою стурбованість створенням США численних біологічних лабораторій на території колишнього СРСР.

За схемою, ідентичною українській, Росія діє і в інших країнах, влада яких співпрацює з американцями у зміцненні біобезпеки. Так, росіяни постійно дискредитують побудований у Грузії за підтримки Сполучених Штатів Дослідний центр громадської охорони здоров'я ім. Р.Лугара (Центр Лугара). Він підпорядкований Мінздоров'я Грузії й повністю фінансується грузинським урядом. У лабораторії досліджуються різні небезпечні вірусні та бактеріальні інфекції. Примітно, що всі тести грузинських громадян на COVID-19 проводяться у згаданому центрі.

Але в Москві стверджують, що США нібито розробляють у ньому хімічну та біологічну зброю. Днями МЗС РФ знову заявило, що, вивчаючи збудників особливо небезпечних інфекційних захворювань, американці використовують лабораторію у своїх військово-біологічних інтересах. "Предмет нашої стурбованості — Вашингтон не пояснює, чим він займається в безпосередній близькості від російських кордонів", — заявили в російському зовнішньополітичному відомстві.

Утім, не тільки українці чи грузини є мішенню такої дезінформації. Свої інформаційні операції росіяни проводять з орієнтацією не на одну цільову аудиторію, а на кілька. Зокрема й на російську. Виливаючи на росіян потік такої дезінформації, в них загострюють відчуття перебування в обложеній фортеці. Цього разу — в оточеній "американськими біолабораторіями". Судячи з численних коментарів під статтями на тему лабораторій, опублікованими в російських виданнях, своєї мети ініціатори цих фейковых новин повністю досягають.