Куди закотилася "зірка" Північної Кореї?

Японський тижневик Shukan Gendai з посиланням на анонімного китайського лікаря у минулу п'ятницю повідомив про смерть лідера Північної Кореї Кім Чен Ина через невдалу операцію на серці, проведену лікарями КНДР. За словами співрозмовника видання, група китайських лікарів, спрямованих Пекіном, уже не змогла допомогти.

Ця інформація підсумувала тижневий марафон світових масмедіа у пошуках справжньої причини зникнення Кім Чен Ина з публічного простору.

Приводом для занепокоєння стала його відсутність на кількох державних заходах. Якщо з 12 сесій Верховних народних зборів лідер КНДР пропустив п'ять за час свого правління, то святкувань Дня Сонця — чергової річниці від дня народження його діда, великого вождя Кім Ір Сена — жодного. Зазвичай у цей день Кім Чен Ин відвідував мавзолей. Але цьогоріч північнокорейські медіа повідомили про візит до Кимсусанського палацу Сонця лише вищих урядових, партійних і військових осіб, не згадуючи лідера країни.

Це породило припущення, що Кім Чен Ин порушив традицію через загрозу COVID-19. Тим паче що країна відмовилася від грандіозного військового параду, масових культурних і спортивних заходів та марафону, які щороку проводилися з нагоди національного свята. А на засіданні Політбюро ЦК Трудової партії, де він головував 11 квітня і відтоді не був поміченим на публіці, закликав до суворих національних контрзаходів проти проникнення коронавірусу у зв'язку із швидким його поширенням у світі.

Щоправда, деякі експерти висловили сумнів, що страх перед епідемією міг зупинити північнокорейського лідера від відвідування мавзолею, зважаючи на його активну присутність на нещодавніх військових випробуваннях та інших масових заходах навіть без маски. Це стало приводом для чуток, що Кім Чен Ин міг заразитися коронавірусом або самоізолюватися через хворобу когось із найближчого оточення, тому зник із публічного простору.

Попри те, що офіційний Пхеньян заперечує наявність хворих у себе в країні, а також відзвітував ВООЗ про тестування 740 осіб на COVID-19 і звільнення з карантину 25 139 осіб із негативним результатом, сусідство з Китаєм і Південною Кореєю спонукають багатьох фахівців припустити, що хворі на коронавірус у країні таки є.

Щоправда, версія, пов'язана з причетністю коронавірусу до зникнення з публічного простору лідера КНДР, дуже швидко змінилася через повідомлення південнокорейського сайту Daily NK з посиланням на анонімне північнокорейське джерело, що Кім Чен Ин переніс операцію на серці та відновлюється у Вонгсані на сході країни. Цю новину підхопив американський CNN і, вже посилаючись на інформацію, отриману нібито від офіційного джерела США, повідомив про "важкий стан" Кім Чен Ина після перенесеної операції.

Світовий медіапростір вибухнув різними версіями про "критичний стан" північнокорейського лідера та його перебування "в комі". Щоправда, сайт, який першим випустив у світ новину, через кілька днів вніс корективи, що "попередня версія цієї статті неправильно посилалася на кілька джерел для цієї історії, тоді як вона базується на одному джерелі Daily NK у Північній Кореї".

Тим часом південнокорейська адміністрація та американський президент Дональд Трамп піддали сумніву цю інформацію, яка захопила їх у той момент, коли північнокорейську тему загалом було відкладено через пандемію COVID-19 і виборчі процеси в Південній Кореї та Сполучених Штатах. А через два дні після заяви про те, що він не знає, чи є правдивим репортаж, глава Білого дому зауважив, що інформація невірна та базувалася на старих даних.

Південній Кореї вже неодноразово доводилося стикатися з ситуацією, коли потрібно спростовувати чи в якийсь спосіб реагувати на події, пов'язані з Північною Кореєю та станом здоров'я її лідера. Так, 2014 року Кім Чен Ин не з'являвся на публіці протягом 40 днів. Ситуація дуже схожа на ту, що ми спостерігаємо зараз. Тоді він також пропустив святкування з нагоди дня заснування Трудової партії, а процитоване місцевим телебаченням побажання "міцного здоров'я" від іноземних лідерів з нагоди свята одразу було розцінене як проблеми із самопочуттям північнокорейського лідера, тим паче що на одному з відео помітили, як він накульгував на обидві ноги.

У західних ЗМІ та експертних колах одразу почалися розмови про тяжку хворобу і навіть смерть Кім Чен Ина, а також військовий переворот, який одразу заперечила південнокорейська розвідка через відсутність особливих ознак військової активності в країні. Тоді Кім повернувся так само несподівано, як і зник, щоправда, на деяких фотографіях центральних ЗМІ був помічений із паличкою, що підтвердило здогадки про перенесену операцію на ногах. Тож цього разу для здогадок щодо його зникнення уже є заготовлене кліше: якщо він захворів, то це мають бути проблеми з серцем, на які вказують багато візуальних факторів, а також неофіційні джерела того ж таки Daily NK.

Однак якщо для південнокорейських і японських ЗМІ, які зазвичай виступають інсайдерами інформації про сусідню країну, кожна сенсаційна новина про скупу на подробиці та ізольовану Північну Корею дає можливість привернути увагу до видання, то для урядів сусідніх країн і США будь-яке повідомлення про можливу кризу в непередбачуваній країні, що володіє ядерною зброєю, автоматично перетворюється на глибоку проблему. Насамперед через особливості режиму Північної Кореї, сконцентрованого навколо династії Кімів, і відсутність очевидного лідера, який може на даний момент замінити в разі необхідності Кім Чен Ина.

Його легітимною альтернативою, яка забезпечить наступність режиму, може бути один із членів "божественної" сім'ї. Молодий лідер, який не тільки обійняв вищі державні посади та отримав титул "Нової зірки", міцно сконцентрував владу у своїх руках і фізично знищив конкурентів — чоловіка рідної тітки Чан Сон Тхека та рідного брата Кім Чен Нама. Рідний дядько Кім Пхьон Ір відсторонений від загальнополітичних процесів (він усе життя працює на дипломатичній службі). А ще один рідний брат — Кім Чен Чхоль — живе поза межами країни і не виявляє інтересу до політичної діяльності.

Найбільш помітною фігурою з династії Кімів і реальним претендентом на "трон" могла б стати сестра лідера — Кім Йо Чжон. Вона є не тільки значущою політичною фігурою в країні після свого брата, але й на початку квітня стала заступником голови Політбюро ЦК Трудової партії та впливає на прийняття ключових рішень у партії. Однак багато експертів вважають, що в патріархальному конфуціанському суспільстві, до якого належить Північна Корея, жінка навряд чи зможе зайняти ключову позицію. Можливо, саме через цей факт вона допущена до ключових посад, за відсутності Кім Чен Ина тримає під контролем ситуацію в країні та є людиною, якій він може довіряти.

Щоправда, якщо припустити раптову смерть Кім Чен Ина, заміна лідера в умовах непередбачуваної ситуації посилює ризик протиборства між окремими групами у вищих щаблях влади та керівної військової верхівки. Це може викликати хаос у злиденній країні, яка володіє десятками одиниць ядерної зброї.

Свого часу, США та Південна Корея розробляли секретний План операцій (OPLAN) 5029, який передбачає спільні військові дії на випадок різних непередбачуваних ситуацій у КНДР. Зокрема, там йшлося про контроль сил спеціального призначення над північнокорейськими ядерними об'єктами. З 1997 року цей План чимало обговорювали лідери обох країн, але він так і не став узгодженим документом. А існуюча криза у відносинах між двома союзниками навряд чи посприяє виробленню спільного плану дій, особливо в критично стислі терміни.

Крім того, поза увагою не може залишатися позиція Китаю, який зацікавлений у підтриманні мирного транзиту влади в сусідній країні та побоюється мільйонних натовпів біженців на свою територію. Проблема тільки в тому, що захоплені власними геополітичними амбіціями та боротьбою з коронавірусом, Вашингтон, Пекін і Сеул виявилися не готовими до непередбачуваної ситуації, яка може виникнути у Північній Кореї у будь-який час.

А поки Пхеньян витримує інтригуючу паузу, іноді розбавляючи свій медіапростір скупими новинами про обмін дипломатичними люб'язностями лідера країни у відповідь на привітальні листи з нагоди Дня Сонця, світ губиться в припущеннях: що ж насправді відбувається в Північній Кореї?

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