Імперія на допінговій голці

За маніпуляції з допінговими пробами російських атлетів і перешкоджання з боку влади розслідуванню цієї справи Російську Федерацію усунули від участі у всіх великих світових спортивних змаганнях на чотири роки.

Згідно з рішенням, російські спортсмени зможуть виступати на змаганнях (чемпіонати світу й Олімпійські ігри) в нейтральному статусі, тобто без використання національної символіки — прапора, герба та гімну РФ. Крім того, офіційні представники Росії не зможуть відвідувати великих міжнародних змагань, а також обіймати посади у спортивних організаціях та федераціях — підписантах кодексу WADA. А Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) знову було позбавлене "статусу відповідності", що веде до заборони на проведення в Росії великих міжнародних змагань.

У Росії говорять "про міжнародну змову", "антиросійську істерію", перенесення санкцій проти РФ у сферу спорту, погрожують апеляцією і вже шукають способи обійти заборони. Така бурхлива реакція свідчить, що рішення WADA вдарило по престижу авторитарного режиму, для якого спорт завжди був одним із елементів політичного протистояння та боротьби за глобальне лідерство.

У WADA ж порадили Москві зробити належні висновки з їхнього рішення. Президент агентства Крейг Ріді особливо підкреслив, що жорсткість рішення повністю сумірна з тяжкістю порушень, допущених РФ. "Росії було дано можливість навести вдома порядок і возз'єднатися зі світовою антидопінговою спільнотою заради своїх спортсменів і єдності спорту. Але вона вирішила продовжувати дотримуватися позиції обману", — йдеться в заяві президента WADA.

Нагадаємо, два роки тому Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно виключив Росію з учасників XXIII зимових Олімпійських ігор у Південній Кореї в 2018 р. Атлети з Росії виступали під прапором із зображенням п'яти олімпійських кілець, а свою національну символіку маскували в макіяжі та елементах одягу.

20 вересня 2018 р. РУСАДА повернули статус відповідності й вимагали, щоб експерти і слідчі WADA отримали доступ до бази Московської антидопінгової лабораторії, в якій містилися дані щодо допінг-проб російських спортсменів у період з 2012-го по 2015-й, включно, зокрема, із зимовими Олімпійськими іграми в Сочі–2014.

Однак Росія спочатку зволікала з наданням доступу до даних, а потім (коли такий доступ усе-таки був наданий) вибухнув скандал. Виявилося, що дані ряду атлетів у базі були змінені чи взагалі вилучені. WADA визначило групу підозрілих спортсменів, чиї дані було змінено, у кількості 145 осіб. Сьогодні ж підозри стосуються приблизно 200 людей.

Одне слово, Росія шахраювала. При цьому вона всіляко захищала своїх спортсменів, які порушили правила чесної гри, щоб стати призерами й медалістами великих змагань. За інформацією слідчих, дані з бази Московської антидопінгової лабораторії видалялися або редагувалися останні 18 місяців. Тобто саме тоді, коли у WADA вважало, що російська влада робить усе необхідне, аби відповідати міжнародним стандартам.

Тож тепер російські спортсмени втратять право виступати під прапором Росії на літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо й зимових іграх-2022 у Пекіні, а також, швидше за все, у чемпіонаті світу з футболу-2022 в Катарі. Не виключено, що Санкт-Петербург не зможе прийняти фінал Ліги чемпіонів-2021 і чемпіонат світу з хокею-2023. Окрім того, Росія може втратити право провести чемпіонати світу з волейболу, водних видів спорту і пляжного футболу, а також літню Універсіаду-2023 в Єкатеринбурзі. Під сумнівом проведення російського етапу "Формули-1" у Сочі. До 2032 р. Росія не матиме права претендувати на проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор.

Рішення WADA, прийняте саме в день проведення саміту "нормандської четвірки" в Парижі, стало для російського лідера Владіміра Путіна прикрою новиною, яку він прокоментував під час спільної прес-конференції з президентами України, Франції та канцлеркою Німеччини.

"Покарання не можуть мати колективного характеру й поширюватися на людей, які до певних порушень не причетні, і всі це розуміють. Спеціалісти WADA це теж розуміють. Але якщо хтось із них приймає рішення про колективне покарання, то є всі підстави вважати, що в основі таких рішень лежить не турбота про чистоту світового спорту, а міркування політичного характеру, які нічого спільного з інтересами спорту й олімпійського руху не мають", — сказав В.Путін у Парижі. Він особливо відзначив, що агентство WADA не висловило претензій до Олімпійського комітету Росії (ОКР), а отже, на його думку, на підставі положень Олімпійської хартії з'являється шанс апелювати до CAS (Спортивний арбітражний суд) і так домагатися участі в Олімпіаді під прапором ОКР.

Таке право Росія справді має: на апеляцію рішення WADA відводиться 21 день. Такий варіант підтримують і російські чиновники, зокрема міністр спорту Павло Колобков, і глава російського уряду Дмитро Медведєв. Інші кажуть, що є ще шанс вивести з-під санкцій "чистих спортсменів" (не викритих у використанні допінгу) і обговорити критерії їхньої підготовки до Олімпійських ігор у Японії.

Однак у МОК уже натякнули, що вони не сумніваються у висновках WADA. Голова МОК Томас Бах заявив: "МОК — прибічник верховенства закону. Тому ми будемо виконувати це рішення". Так діятимуть і всі інші спортивні організації та федерації, які підписали прийнятий у квітні 2018 р. Міжнародний стандарт з відповідності антидопінговому кодексу.

Слід зазначити, що ряд видатних спортсменів і представників іноземних держав назвали рішення WADA недостатньо жорстким. Адже раніше це агентство рекомендувало просто заборонити спортсменам РФ брати участь у двох найближчих олімпіадах, а виконком тільки позбавив їх права виступати під національним прапором. Хейлі Уїкенхайзер, чотириразова олімпійська чемпіонка з Канади, заявила, що правильним було б рішення про усунення всіх спортсменів з РФ і допуск до змагань тільки після доведення їхньої "чистоти".

Росію вперше обвинуватили у використанні допінгу ще в 2016 р. Це сталося після сенсаційних викриттів колишнього керівника московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова. Емігрувавши до США, він розповів, що саме перед Олімпіадою в Сочі 2014 р. у РФ здійснювалася допінгова програма, розроблена за активної участі держави та спецслужб.

Утечі Родченкова передували дивні смерті колишнього голови виконавчої ради РУСАДА В'ячеслава Синєва та колишнього виконавчого директора організації Нікіти Камаєва. Пізніше стало відомо, що під контролем ФСБ Родченков (який теж був завербований спецслужбою) фальсифікував дані російських спортсменів.

До нового скандалу також були причетні російські "силовики". Річ у тому, що саме в період, коли фальсифікувалися або вилучалися дані російських спортсменів, база Московської антидопінгової лабораторії перебувала під контролем Слідчого комітету РФ у рамках кримінальної справи проти Родченкова. На думку слідчих WADA, метою редагування даних було створення видимості змови Родченкова "з метою шантажу спортсменів в обмін на приховання позитивних результатів тестів".

Нинішній керівник РУСАДА Юрій Ганус, що показав себе як борець із корупцією у спорті, ще в грудні минулого року попереджав Владіміра Путіна про можливі наслідки невиконання приписів WADA про терміни передачі проб із бази. Але отримав від хазяїна Кремля холодну відповідь. Недавно Ганус заявив, що в Росії досі існує державна система заохочення допінгу, до якої входять спортивні чиновники найвищого рівня.

Не дивно, що "чисті спортсмени" відреагували на рішення WADA гнівними заявами на адресу російської влади, яка таким чином ставить їхню спортивну кар'єру під питання. Марія Ласіцкене, триразова чемпіонка світу зі стрибків у висоту, написала у Twitter, що влада не захищає спортсменів, і їм доводиться самим "боротися за себе й вистояти". "Змінювати громадянство я ніколи не збиралася… Буду доводити в секторі, що російські спортсмени живі, хай навіть і в нейтральному статусі".

Призерка чемпіонату світу з біатлону Наталія Сорокіна сказала, що "ми мусимо відчиститися самі перед собою". Сорокіна заявила російським ЗМІ, що російський спорт перебуває у тому стані, коли складно щось приховувати. "У нас іде пропаганда допінгу. Люди думають, що ось він прийме, і потім житиме добре, працевлаштується на якісь посади. Ми своїм ставленням показуємо, що нічого за цей допінг у нас не буде", — зазначила вона.

Деякі з колишніх спортсменів, чиї дані були відредаговані, тепер засідають у Думі й обіймають державні посади. Сьогодні вони очолюють хор дбайливців за престиж Росії, обурених рішенням WADA. Ці колишні спортсмени вже давно інтегрувалися в російську політичну систему. У систему, де політики не приховують своїх пристрастей до певних видів спорту. Мають бізнес-інтереси у спортивній сфері. А також використовують спорт як інструмент "м'якої сили" в інформаційній боротьбі.