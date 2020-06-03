Ігри з "чорними скриньками"

Навколо розслідування катастрофи збитого іранцями українського "Боїнга" кояться дивні події. У їх центрі — "чорні скриньки" рейсу PS752: Тегеран усіляко зволікає з їх передачею Києву. А днями іранське державне агентство ISNA повідомило, що в Ірані вирішили не віддавати бортові самописці нашій країні, а послати їх на розшифрування до Франції. Місцева влада аргументує це тим, що Україна, мовляв, затримується з відповіддю на пропозицію Ісламської республіки щодо "чорних скриньок".

Як повідомив DT.UA заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, під час його зустрічі у вівторок із послом Ірану в Україні Манучехром Мораді той заявив: оприлюднена в іранських масмедіа інформація про нібито пробуксовування перемовин через "затримку з боку України" і наміри іранської сторони передати самописці для розшифрування до Франції не відповідає офіційній позиції Тегерану.

Та чому ж тоді Іран досі не передав "чорних скриньок" нашій країні? Що відбувається навколо розслідування катастрофи літака МАУ? Чи вдасться Україні дізнатися правду про трагедію, добитися справедливості в покаранні винних і домовитися з іранським урядом про достойну компенсацію для сімей загиблих 176 пасажирів та членів екіпажу?

Розшифрування інформації з бортових самописів рейсу PS752 має значення не тільки для технічного розслідування, яке проводить Тегеран на підставі Чиказької конвенції, а й для кримінального. У рамках останнього необхідно зрозуміти, яким чином восьмого січня відбувся запуск ракети з ЗРК "Тор-М1" російського виробництва.

Хоча вже звучали заяви влади Ірану, що український "Боїнг" був збитий ракетою, випущеною підрозділом ППО Корпусу вартових ісламської революції, технічні експерти у сфері розслідування авіаційних подій мають зафіксувати зазначений факт. "Для цього зазвичай проводиться великий спектр робіт: обробляються розмови авіадиспетчерів, встановлюються чіткий маршрут польоту літака, погодні умови, розшифровуються "чорні скриньки" і реконструюється літак із його уламків", — пояснив Євген Єнін.

У "чорних скриньках" містяться записи основних параметрів польоту, внутрішніх показників функціонування систем літака, переговорів екіпажу тощо. Але в Ірану немає ні фахівців, ні обладнання для розшифрування бортових самописців. Тому вони мають бути передані або Україні, або іншій країні, котра має технічні можливості для розшифрування "чорних скриньок" збитого "Боїнга".

"Чиказька конвенція передбачає механізми забезпечення технічного розслідування, у т.ч. розшифрування "чорних скриньок". Тим часом, на настійну вимогу Ірану, Україна підписала відповідну програму співпраці між технічними експертами двох країн. Кажуть, що "в бажанні — тисячі можливостей, у небажанні — тисячі причин". Найближчим часом ми переконаємося у щирості заяв Ірану про готовність співпрацювати в розслідуванні обставин катастрофи", — зазначив у розмові з DT.UA Євген Єнін.

Упродовж п'яти місяців іранці неодноразово заявляли про свою готовність віддати бортові самописці для розшифрування Україні. Востаннє такі запевнення прозвучали в березні: під час сесії Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) в Монреалі представник Ірану повідомив, що Тегеран передасть Києву "чорні скриньки". Але обіцянку виконано не було: через день іранська влада передумала, пояснюючи нове рішення спалахом коронавірусу в Ісламській республіці.

Через тиждень у Монреалі відбудеться чергова сесія ICAO. Не виключено, що, опинившись під потужним міжнародним пресингом, іранська делегація вкотре пообіцяє передати бортові самописці Україні.

Які ж ігри веде Тегеран? Цілей може бути кілька. По-перше, звузивши в публічній площині весь комплекс розслідування трагедії до проблеми передачі "чорних скриньок", іранці відвертають увагу міжнародної спільноти від кримінального розслідування катастрофи.

Позиція ж Києва полягає в тому, щоб у межах кримінального розслідування до відповідальності було притягнуто всіх осіб, причетних до катастрофи літака, — не тільки солдата, котрий безпосередньо натиснув кнопку пуску, а й весь "ланцюг командування", якщо будуть підстави вважати, що цей наказ про пуск ракети не був помилкою. "Звісно, українські правоохоронні органи мають бути частиною такого розслідування", — переконаний Євген Єнін.

Відповідно до вимог українського КПК, нині СБУ проводить досудове розслідування під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора. За словами Єніна, Україна готова співпрацювати з Іраном у сфері досудового розслідування, і така співпраця зараз ведеться в рамках двосторонньої угоди про надання правової допомоги.

"Це досить тривалий процес, який передбачає подання запитів через відповідні центральні компетентні органи договірних сторін. Звісно, ми б хотіли створити Спільну слідчу групу з Іраном та іншими державами, щоб проводити швидкий обмін фактами і доказами. Однак без участі Ірану така група не може бути на сто відсотків ефективною", — зазначив заступник міністра закордонних справ.

По-друге, зволікаючи з передачею та розшифруванням "чорних скриньок" і, відповідно, завершенням технічного розслідування, Тегеран намагається виграти час і розколоти єдність країн, які входять до Міжнародної групи з координаціїдопомоги жертвам катастрофи літака МАУ, — України, Канади, Великої Британії, Афганістану та Швеції. А вже потім із кожною окремо провести перемовини і щодо компенсації, і щодо відмови добиватися від Ірану юридичного визнання своєї вини.

Офіційно Тегеран визнав, що український літак збили іранці, але він не зафіксував свою вину в документах. Це важливо, оскільки така фіксація може збільшити суму виплат іранської сторони родичам жертв катастрофи. (На початку лютого Тегеран пропонував родичам жертв катастрофи по 80 тисяч доларів. Однак Володимир Зеленський заявив, що Україна вимагатиме істотнішої компенсації.)

"Ми неодноразово зверталися до Ірану з нотами, вимагаючи визнати свою міжнародно-правову відповідальність, офіційно вибачитися, запевнити Україну в неповторенні таких діянь і виплатити належну компенсацію. Ми очікуємо відповіді Ірану на ці дипломатичні ноти. Найближчими днями президент сформує делегацію для переговорів і затвердить директиви", — повідомив Євген Єнін.

Оскільки Україна є країною реєстрації і оператора літака, вона має всі шанси відігравати ключову роль у переговорах із Іраном про компенсації сім'ям 176 загиблих пасажирів та членів екіпажу рейсу PS752. Тому не дивно, що в Тегерана сильне бажання "вибити" Київ із переговірного процесу, дискредитуючи його в очах інших учасників "п'ятірки". При цьому іранська сторона чомусь упевнена, що це в неї вийде. Може, зокрема, й тому, що з усього блоку питань переговорів із країнами "п'ятірки" іранців консультують росіяни?

У березні Тегеран надіслав до Києва лист із пропозицією пакетної угоди. Вона передбачала підписання меморандуму, в якому Україна та родичі загиблих відмовлялися б від права подавати до суду й погоджувалися б із тим, що причиною катастрофи літака була "людська помилка", а у відповідь Тегеран виплачував би їм компенсацію та оприлюднив дані бортових самописців літака після їх аналізу. Україна від цієї пропозиції відмовилася.

Зараз Іран чинить великий тиск на Афганістан, шантажуючи тамтешню владу припиненням надання фінансової допомоги, і вимагає від нього змінити позицію як у питанні виплати компенсації, так і стосовно Міжнародної групи.

Події останніх місяців демонструють, що Україні дуже складно домовитися з Іраном. І це ставить питання про те, до яких дій має вдатися Київ, якщо Тегеран відмовиться як передавати "чорні скриньки" збитого "Боїнга", так і визнати свою юридичну відповідальність за катастрофу українського літака. Якщо Іран продовжуватиме свою політику зволікання, в Києва залишається останній шанс добитися справедливості — звернутися в Міжнародний суд ООН.

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