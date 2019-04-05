Генерал відставив президента

Мистецтвом вчасно й самостійно піти з посади президента володіють не так багато політиків.

Особливо, якщо вони при владі в авторитарних державах. Набагато частіше лідери таких держав залишають свою посаду або в результаті перевороту, або під тиском вулиці. Що й сталося в Алжирі, де минулого вівторка глава держави Абдель Азіз Бутефліка офіційно повідомив Конституційну раду про дострокове припинення своїх повноважень. Рішенню алжирського лідера передували багатотисячні акції протесту, що тривали в країні з кінця лютого, і тиск армії.

Конституційна рада відставку Бутефліки прийняла й оголосила посаду президента вакантною. Тепер, відповідно до конституції Алжиру, тимчасово виконуватиме обов'язки президента спікер верхньої палати парламенту 77-річний Абдель Кадер Бенсалах. Президентські вибори мають бути організовані впродовж 90 днів.

Абдель Азіз Бутефліка — ветеран війни за незалежність — став президентом 1999 року, коли в Алжирі тривало збройне протистояння між урядом та ісламістськими угрупованнями, під час якого загинуло до 200 тисяч людей. Він зумів урегулювати конфлікт, розпочавши політику "громадянської згоди". У результаті конфлікт закінчився перемогою уряду, а до країни повернулися іноземні інвестиції.

За роки свого президентства Бутефліка став і для істеблішменту, і для країни консенсусною фігурою. Він зумів пережити події арабської весни 2011 року і зміцнити стабільність режиму. Але рішення 82-річного Бутефліки йти на п'ятий президентський строк виявилося фатальним: на знак протесту тисячі алжирців вийшли на вулиці.

Річ у тому, що президент після перенесеного 2013 року інсульту пересувається на інвалідному візку і рідко з'являється та виступає на публіці. Та й у дні подачі документів до виборчої комісії його не було в країні: Бутефліка перебував на медичному обстеженні у Швейцарії. На тлі постійних чуток про погіршення його здоров'я алжирці вважають: президент уже давно став фіктивним главою держави, а країною управляє його найближче оточення, зокрема і його брат Саїд Бутефліка.

Вийти на вулиці спонукали алжирців і інші причини: розчарованість у корумпованій владі, а також падіння рівня життя. При високих світових цінах на нафту в Алжирі було реалізовано низку соціальних, інфраструктурних проектів. З падінням ціни на нафту країна почала зазнавати фінансових труднощів: зростають ціни на продукти, збільшується безробіття. Так, понад 30% алжирців у віці до 30 років не мають роботи. І якщо 2011 року алжирська влада змогла втихомирити незадоволених, пішовши на поступки (зокрема скасувавши надзвичайний стан, що тривав у країні майже 19 років), то цього разу протестувальники намірилися йти до кінця.

Під тиском алжирської вулиці 11 березня Бутефліка відмовився від участі у президентських перегонах. Одночасно він запропонував не проводити виборів 18 квітня, а обрати нового главу держави після розроблення проекту нової конституції та обговорення реформ. Того ж дня у відставку пішов уряд. Новим прем'єр-міністром було призначено очільника МВС Нуреддіна Бедуї, а віце-прем'єром і главою МЗС — Рамтана Ламамру. Інші посади мали бути заповнені в результаті діалогу з опозицією.

Ініціатива Бутефліки викликала в алжирському суспільстві розчарування. Адже перенесення виборів на невизначений час означає збереження при владі представників нинішнього режиму. Алжирці ж надто від них втомилися. Не випадково протестувальники домагаються не тільки відходу Бутефліки, а й демонтажу існуючого в країні політичного режиму. Та й опозицію не влаштовував сценарій, народжений у президентському палаці. У результаті багатотисячні акції протесту продовжилися.

Від початку протестів істеблішмент намагався знайти вихід із внутрішньополітичної кризи. Після того як рішення Бутефліки не брати участі у виборах не знизило напруженості, начальник генерального штабу, заступник міністра оборони Ахмед Гаїд Салах заявив, що президент недієздатний, і зажадав, щоб він пішов у відставку за станом здоров'я, як це й передбачено статтею 102 конституції. У цьому випадку до нових виборів його обов'язки виконуватиме голова верхньої палати. "Ми зобов'язані знайти вихід із цієї кризи негайно, але в рамках конституції", — заявив Салах, виступаючи по телебаченню.

Хоча ініціативу Салаха підтримали правлячий Фронт національного визволення (ФНВ), а також Загальна профспілка трудящих Алжиру, слова начальника генштабу викликали в алжирському суспільстві суперечливу оцінку. Одні побачили в них намір армії здійснити переворот. Другі вважають, що висловлена пропозиція — це спроба генерала знайти вихід зі складної ситуації. Треті побачили в заяві прагнення армійського керівництва контролювати процес передачі найвищої влади в країні.

Спочатку президент і його оточення не збиралися йти шляхом, запропонованим генералом. Так, 31 березня Бутефліка сформував перехідний уряд на чолі з Нуреддіном Бедуї. (При цьому Бутефліка зберіг за собою посаду міністра оборони, а Салах залишився заступником міністра оборони.) А наступного дня в президентській адміністрації виступили з заявою, що Бутефліка піде у відставку до 28 квітня, коли закінчується строк його президентських повноважень.

Однак подібний варіант не влаштував ні протестувальників, ні істеблішмент. Тим більше що за інформацією газети El Bilad, заяву адміністрації написав його брат Саїд, який обіймає посаду радника президента, а сам глава держави напередодні був не при пам'яті. Другого квітня Салах назвав незаконною і неконституційною заяву президентської адміністрації і закликав негайно вжити заходів для відсторонення Бутефліки від посади.

"Потрібно негайно стати на шлях, який забезпечує ведення справ держави в рамках конституційної законності. Ми стоїмо на боці народу аж до повної реалізації всіх вимог, настав час відновити його (народу. — В.К.) законні конституційні права і владу", — заявив начальник генштабу. Послання представника генералітету в оточенні Бутефліки почули добре і зрозуміли правильно. Незабаром з'явилося повідомлення про відставку президента.

Одночасно в країні розпочалося кілька антикорупційних розслідувань. Так, під слідством опинилася група наближених до родини президента великих бізнесменів і підприємців, і при спробі перетнути кордон із Тунісом з британським паспортом заарештували минулої неділі Алі Хаддада, якого вважають головним фінансистом президентського клану. Арабські експерти стверджують, що за цими розслідуваннями стоїть генерал Салах.

Крім того, ініціативна група подала позов до суду проти Саїда Бутефліки, звинувативши його в перевищенні посадових повноважень — "фальсифікаціях та присвоєнні функцій президента". Усе це — свідчення не тільки боротьби всередині істеблішменту (переможцем якої поки що виглядає генерал Салах), а й серйозного переформатування влади.

Хай як радіють на вулицях алжирських міст, але з відходом Бутефліки починається період невизначеності в країні, яка для Італії, Іспанії та Франції є основним постачальником газу. І річ не тільки в боротьбі кланів, а й у загрозі ісламістської опозиції. І в цій ситуації алжирська армія традиційно претендує на те, щоб стати гарантом стабільності. Не виключено, що саме представник армії і стане наступним президентом Алжиру.