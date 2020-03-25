"Чорне дзеркало" Італії. Щоденник ізоляції

За дев'ять днів я вийшла на вулицю двічі, щоб купити продукти.

Мій будинок у центрі епідемії, за вікном разів п'ять на день чути, як виє сирена швидкої... а ось вона вже приїхала на мою вулицю — забрати когось із сусідів. Медики в захисних костюмах заходять до будинку, в якому живе одна дуже привітна літня пара. Я не знаю їхніх імен, але ми завжди казали один одному: "Чао"!

Влада не впорюється і посилює заходи

Війна — саме так в Італії називають зараз боротьбу з COVID-19. У новинах про коронавірус говорять як про "невидимого ворога". Про те, яку катастрофу переживає сьогодні Італія, писати важко. Все здасться страшним сном, вигадкою, новим сезоном серіалу "Чорне дзеркало". Але це реальність, у якій ми несподівано опинилися. Вступний іспит у новий світ, куди потраплять не всі.

Тиждень тому владі довелося задіяти 36 армійських машин, щоб перевезти частину трун із тілами жертв COVID-19 на кремацію у Феррару. Крематорій Бергамо працював 24 години на добу, але не міг упоратися. Це біль. За літніх людей, тіла яких спалюють, а їх родичі в цей час знаходяться в найсуворішій домашньої ізоляції і не можуть попрощатися зі своїми бабусями, дідусями, татами і мамами. Я дивилася це відео і плакала ... а мій чоловік тільки вдавав, що не плаче. Його батьки живуть в Ломбардії і йому за них дуже страшно.

Лікарні теж заледве тягнуть навантаження. Не вистачає місць для хворих і медиків. Зараз на роботу беруть навіть із непідтвердженим в Італії медичним дипломом (у тому числі українським) — рятувати пацієнтів. Офіційно.

Влада прийняла рішення облаштувати шпиталі в приміщеннях, де раніше проводили бізнес-ярмарки. Так, на платформі Fiera di Milano у терміновому порядку будують лікарню для інфікованих COVID-19. Сюди зможуть госпіталізувати до 250 пацієнтів. Раніше тут проводили галузеві ярмарки (вони всі скасовані, перенесені або переведені в онлайн формат), збиралися бізнесмени вищої ланки.

Сотні контрактів на експорт було укладено після зустрічей, проведених саме в рамках цієї міланської платформи. Тим часом Гвідо Бертоласо, керівник проєкту з будівництва там госпіталю, вчора дізнався, що теж інфікований. Він написав у своєму Facebook: "Я позитивний на COVID-19... Я вдома. Із симптомів — у мене поки що тільки лихоманка. Мої найближчі колеги — вже в домашній ізоляції. Але я продовжую координувати будівництво і виграю цю битву!".

У Бергамо приміщення для проведення ярмарків теж перебудовують під палати, частина яких призначатиметься для пацієнтів, що потребують інтенсивної терапії. Роботи ведуться і вночі.

Влада, намагаючись зупинити епідемію, шукає порятунку в жорсткіших обмежувальних заходах. Штрафи за порушення карантинного режиму підвищено. По всій Італії — від 400 євро до 3 тисяч, аж до конфіскації автомобіля в тих, хто в дорозі без причини. Про це вчора на екстреній прес-конференції заявив прем'єр-міністр. Для Ломбардії максимум штрафу ще вищий — 5 тисяч євро. У Ломбардії можна гуляти з собакою лише на відстані 200 метрів від домівки. І ходити тільки в найближчий до місця реєстрації супермаркет.

Італійці дивляться новини, коментуючи їх одним словом "Ма-а-а-донна", розтягуючи перший склад.

Бізнес вимагає від держави відшкодування втрат

Карантинні обмеження для бізнесу Італії коштуватимуть 100 мільярдів на місяць. Це прогноз президента Confindustria Вінченцо Бочча. Він пояснив свою оцінку так: "Ми вступили у військову економіку. 70% виробничого сектора закривається. Ми виробляли 150 мільярдів на місяць, якщо ми закриваємо 70% операцій, це означає, що ми втрачаємо 100 мільярдів кожних тридцять днів. Економіка не повинна превалювати над здоров'ям, але…" Бочча впевнений, що влада має працювати над забезпеченням короткострокової ліквідності підприємств, бо існують постійні витрати (такі як орендна плата), що залишаються, навіть коли компанії закриті. І вони можуть уже ніколи не відкритися, навіть після того, як країна подолає епідемію.

По всій країні закрито парки і пляжі. Мер курортного Барі плаче, проїжджаючи містом, — йому боляче бачити, як вірус ставить на коліна Італію. Міцний 40-річний чоловік, витираючи сльози, каже: "Ми пішли на багато жертв, щоб зберегти життя людей, ми обов'язково все надолужимо".

Залишається тільки припускати, яка доля чекає маленькі сімейні ресторани, яких в Італії більшість. Чоловік — шеф-кухар, дружина — бухгалтер, діти допомагають як офіціанти. А приміщення — або будинок, успадкований від бабусі з дідусем, або в оренду. Така сімейна справа для багатьох — єдине джерело доходу, за рахунок якого ця родина й живе. Але коли все закрите?

Від держави в такому разі власник бізнесу отримає 600 євро, а всі його наймані працівники можуть у майбутньому розраховувати на 50 відсотків зарплати. На звільнення введено мораторій. Виплату податків заморожено. Якщо підприємець орендує приміщення, на період карантину він може призупинити сплату, надалі йому зі своїх коштів доведеться заплатити тільки 40 відсотків, 60 відсотків — відшкодують. Але не прямо тепер. А наступного податкового року.

Однак і з такою схемою допомоги згодні не всі. Наприклад, власники багатьох ресторанів об'єднуються і хочуть вимагати від держави відшкодування 35 відсотків збитків за період дії карантину. Вони заявляють: "Якщо ви повернете нам частину наших втрат, ми готові заплатити податки".

Люди адаптуються до домашнього формату і печуть піцу

Здається, італійців від депресії й паніки поки що рятує їхня любов до їжі. Закуповуючи продукти на тиждень (це приблизно 150 євро), як і всі зараз, ми обов'язково беремо борошно. Кухні перетворилися на домашні піцерії й траторії. Важко уявити, скільки італійських родин сьогодні на вечерю одночасно готують, наприклад, найпростішу піцу Margherita. Багато хто почав навіть пекти вдома хліб, боячись купувати його в супермаркеті. Печуть, діляться фото з рецептами в Мережі й передають естафету іншому. Це назвали Breadchallenge. Італійці не розуміють, що буде завтра, співають на балконах і сварять із балконів тих, хто вирішив прогулятися, порушуючи карантинний режим (понад 100 тисяч оштрафованих).

Візьмімо для прикладу один із регіонів, які вважалися "щасливчиками". Рівно місяць тому в Марке був зареєстрований перший пацієнт із COVID-19, тепер інфікованих — 2358. Глава регіону від сьогодні в домашній ізоляції, бо контактував із зараженим.

Ще місяць тому в Марке проводили карнавали, їх скасували тільки у Венеції та ще в кількох містах на той момент ізольованої червоної зони. Тоді вона становила 0,05 відсотка від території країни. Я дивлюся на це фото, зроблене мною 23 лютого, і думаю, що хтось із цих людей сьогодні, можливо, в реанімації.

Карнавал в Марке

Добродійники — допомагають, спекулянти — наживаються

Від знаменитих на весь світ брендів до маленьких компаній — список охочих допомогти своїй країні впоратися з епідемією зростає. Вже зібрано 25,5 мільйона пожертвувань. 10 мільйонів жертвує Ferrero, компанія McDonald's Italia виділяє мільйон доларів на нову лікарню в Мілані, призначену для лікування пацієнтів із COVID-19, Pirelli закуповує апарати штучної вентиляції легень і захисні костюми для медиків. Дизайнери, які зазвичай шиють зовсім невеликі колекції, — виробляють маски, роздаючи їх людям похилого віку та тим, хто не в змозі купити. Італійський бренд макаронних виробів Miscusi надає свої кухні для приготування страв та доставки в лікарні.

Trussardi оголосила, що від сьогодні 100 відсотків виручки від своїх онлайн продажів спрямовує в госпіталь Папа Сан Джованні XXIII у Бергамо. Річ у тому , що нащадок відомого дому моди Томасо Труссарді народився й виріс у цьому місті. На сьогодні саме Бергамо найбільше постраждав від коронавірусу, — тут інфіковано майже 6000 жителів.

Andrà tutto bene (Все будет хорошо)

Італійці — невтримні оптимісти. Запустили RistoCoin — віртуальну валюту для оплати майбутніх рахунків у ресторанах, коли їх нарешті відкриють. Це вкладення, яке дасть 40 відсотків плюс після зняття карантину. Тобто якщо купити зараз RistoCoin на 100 євро, можна буде зробити замовлення на 140 євро.

Та одночасно з людьми, які бажають допомогти країні, масштабну діяльність розгорнули спекулянти. Фінансова гвардія майже щодня вилучає маски, які незаконно продають втридорога. Наприклад, випадок неподалік Турина. Там у магазині сантехніки можна було купити маски "з-під поли". До епідемії COVID-19 вони коштували від 80 центів до 2,5 євро, тепер ціни інколи сягають 120 євро за штуку. Спекулянтам загрожує від 6 місяців ув'язнення до штрафу максимум 16 тисяч євро.

Однак президент Італії Серджо Маттарелла щодня транслює країні ключове послання: "Ми єдині, як у післявоєнний період, щоб відродитися".

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