Чи є Трампу діло до України?

Хай і з четвертої спроби, але держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео таки прилетів до Києва. Правда, на тлі скандалу, що вибухнув після слів, у роздратуванні кинутих ним журналістці NPR Мері Луїз Келлі тиждень тому: "Ви думаєте, американцям є діло до України?".

Європейсько-азійське турне держсекретаря, що передбачає візит і до Києва, — елемент стратегії Дональда Трампа з його переобрання на посаду президента в листопаді поточного року. Відвідини України покликані продемонструвати американським виборцям "безкорисливу" підтримку нинішнім очільником Білого дому країни, про яку постійно говорять CNN, Fox News, ABC News та інші ЗМІ.

Американському президентові це конче потрібно. Адже в Конгресі Сполучених Штатів розглядається справа про імпічмент Трампу через його погрози українському керівництву зупинити військову допомогу, щоб Україна почала розслідування стосовно Хантера Байдена, сина одного з потенційних претендентів на крісло в Овальному кабінеті Джо Байдена.

Безумовно, Білий дім часів Трампа не обмежується словами політичної підтримки Україні, надаючи їй і військову, і фінансову допомогу. Зокрема поставляючи патрульні катери класу Island і протитанкові ракетні комплекси Javelin. За словами тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін, починаючи з 2014 року, Сполучені Штати надали Україні понад 1,6 мільярда доларів допомоги у сфері безпеки.

Однак сказане Помпео журналістці NPR відбиває справжнє ставлення Трампа і його клевретів до нашої країни.

Втім, у скандальній фразі держсекретаря немає нічого нового: в Києві не плекали жодних ілюзій стосовно щирості "вітринних" висловлювань голови Білого дому та його найближчих прибічників про Україну. Знали й те, що Україна не є для них пріоритетом. (Наприклад, у рамках плану з урегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, запропонованого Трампом, США готові виділити Палестині, значно меншій територією, ніж український Донбас, 50 мільярдів доларів). І усвідомлювали, що наша країна опинилася (у тому числі й завдяки неабияким зусиллям окремих відомих українців) розмінною монетою в інтригах міжпартійного протистояння республіканців і демократів.

І все ж виплюнуті держсекретарем у перепалці з американською журналісткою слова прикро зачепили. І не тільки нас, українців, а й ту частину американського істеблішменту і суспільства, яка розуміє: війна Росії проти України — це ще й війна Кремля проти міжнародного права, демократичних цінностей, боротьби з корупцією, проти всіх тих принципів, у які досі ще вірить, декларує і які обстоює більшість американців.

На фразу Помпео зразу ж відреагували колишній посол США в Україні Вільям Тейлор і ексспецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер, які не тільки знають, де на карті розташована наша країна, а й неодноразово пояснювали держсекретареві її значення для США. Провідна думка їхніх статей, опублікованих у The New York Times і Foreign Policy, відповідно, — "американцям повинно бути діло до України".

А у Твіттері під повідомленням Помпео, що він прилетів до Києва, з'явилося безліч глузливих і критичних коментарів на адресу держсекретаря.

Тому не дивно, що, хоч на Банковій і Михайлівській і не покладали особливих сподівань на цей візит, для Києва був усе ж таки важливим сам факт приїзду високопоставленого представника адміністрації Трампа, зважаючи на нинішню напруженість україно-американських відносин. Важливі були й ті політичні сигнали, які Помпео мав публічно озвучити в українській столиці.

Хоча б у частині своїх і так невисоких очікувань українська сторона не розчарувалась.

Під час перемовин із президентом, керівниками українських МЗС та Міноборони Помпео заявив про підтримку Сполученими Штатами Києва у протидії російській агресії, посиленні оборонних можливостей нашої країни та імплементації нею важливих реформ. Підтримують США і зусилля, яких докладає Україна, щоб стати членом ЄС і НАТО. Помпео також пообіцяв, що американські санкції проти Росії залишаться чинними до відновлення територіальної цілісності й суверенітету України.

"Україна — це, фактично, оплот між Східною Європою й авторитаризмом... США бачать в Україні країну, котра бореться за свободу, демократію і добробут. Ми продовжуємо підтримувати Україну, зокрема її антикорупційні зусилля. США працюють над тим, щоб Україна розбудовувала верховенство права, інвестиційний клімат, реформувала оборонний сектор і енергонезалежність", — сказав Помпео на прес-конференції після переговорів з українським президентом.

При цьому Помпео так і не назвав точної дати візиту Зеленського до Вашингтона, хоча ця поїздка українського президента дуже важлива для Києва. Американська сторона вважає: доти, доки не закінчилися розмови про імпічмент, не варто обговорювати конкретну дату приїзду Зеленського в Білий дім. Своєю чергою, очільник Української держави дипломатично говорив, що візит потрібно наповнити пакетом важливих для України домовленостей, які він зможе підписати в американській столиці. І американці з цим погоджуються: візит Зеленського у Вашингтон має бути чимось корисний і Трампу.

За інформацією DT.UA, на перемовинах не обговорювалася робота комісії стратегічного партнерства. А на порушене українською стороною питання про поставки засобів ППО Помпео у відповідь запитав: "Що ви збираєтеся збивати?".

Однак публічні заяви держсекретаря не заспокоюють і в оману не вводять. Адже, крім відкритого порядку денного перемовин, є й закритий, пов'язаний з майже маніакальним прагненням Трампа домогтися від української влади початку розслідування стосовно Хантера Байдена. А в цьому йому готові послужливо допомогти, керуючись своїми особистими цілями (відмінними від інтересів країни) шокіни, луценки, кулики. Наприклад, у переддень візиту Помпео ексгенпрокурор України Віктор Шокін уже вимагав від ДБР відкрити кримінальне провадження стосовно Джо Байдена.

Цілком можливо, що Байден і його син заслуговують пильної уваги американських правоохоронних органів. Але завдання України — не виявитися затоптаною в передвиборній бійці демократів і республіканців. Її завдання — перебувати на однаковій відстані від двох основних політичних сил Сполучених Штатів. Поки що українська влада не піддається пресингу емісара Трампа Рудольфа Джуліані.

Але Помпео не треба було порушувати питання про Байдена перед Зеленським. Усе це пояснили в Києві попередні гінці. Його завдання — виразно витримати паузу після фраз про боротьбу з корупцією. А ось чи був почутий "звук мовчання", ми зрозуміємо з низки лакмусових папірців. Один із яких — чи з'явиться в СБУ сценарист антибайденівських розслідувань прокурор Костянтин Кулик. Якщо його призначення все ж таки відбудеться після від'їзду Помпео, це означатиме одне — в Україні процес стосовно Байдена пішов.

31 січня Сенат, більшість у якому становлять республіканці, має вирішити питання імпічменту Трампу. Висока ймовірність, що цього ж дня процес і завершиться. І тоді перед виправданим Трампом відкриється широкий шлях до другої президентської кампанії. Шанси, що його таки переоберуть на другий термін, досить високі: в досить великої частини американців нинішній президент, як і раніше, популярний.

Нашій же країні переобрання Трампа несе великі ризики.

Україна для 45-го президента США — не зовнішньополітичний пріоритет, а лише дратівна перешкода, що, з одного боку, здатна завадити його переобранню, а з іншого — перешкоджає налагодженню відносин із путінською Росією.

Справжня лінія поведінки Трампа вималюється після президентських виборів, коли він відчує себе вільним у прояві особистих симпатій та антипатій у міжнародних відносинах. Якщо він удруге всядеться в президентське крісло, більше не треба буде демонстративно підтримувати Київ, щоб заспокоїти симпатиків нашої країни з числа демократів та республіканців. І тоді його вже нічим не стримувана нелюбов до України може набути гіпертрофованих форм.

Утім, Трамп — людина настрою. І його неприязнь може змінитися доброзичливішим ставленням. Щоб це сталося, Києву необхідно вести тонку гру на американській сцені. І шукати людей в оточенні Трампа, здатних пролобіювати та відстояти українські інтереси. І такі люди є. Зокрема, сенатор-республіканець Роб Портман, слова якого переконали президента США розблокувати військову допомогу "третій найбільш корумпованій країні світу".

Не варто забувати і про deep state — держслужбовців, здатних впливати на політику щодо України, у тому числі й Білого дому. Значною мірою завдяки їхнім зусиллям Вашингтон не тільки політично підтримує нашу країну, а й надає їй військову та фінансову допомогу. Ці держслужбовці намагалися змінити погляди президента на Україну і нагадати йому, що Сполучені Штати мають свій трек зі стримування Росії. Хоча, повторимося, у разі другого терміну зважати й церемонитися з deep state Трамп буде значно менше, ніж тепер…