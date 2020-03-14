Чхав вірус на рейтинги

Питання cтримування темпів поширення коронавірусу стало серйозним випробуванням для владних інституцій і систем охорони здоров'я.

Якщо швидко вжиті в Китаї радикальні заходи дають позитивні результати (за добу 13 березня зафіксовано 13 нових випадків інфікування), то в Європі ліберальні заходи, вжиті із запізненням, призводять до стрімкого поширення вірусу. За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при університеті Джонса Хопкінса, за добу кількість хворих в Італії збільшилася на 2705, в Іспанії — на 2955, Німеччині — 1597, Франції — 1393, у Швейцарії — на 487 осіб.

Аналіз рішення РНБО України і пропозицій МОЗ, які були підготовлені і оприлюднені ЗМІ, засвідчує, що на центральному рівні ми діємо нерішуче, втрачаємо дорогоцінний час і приймаємо половинчасті рішення. Місцеві органи влади — швидші і дієвіші.

Вивчення динаміки поширення коронавірусу і щоденної реакції владних органів різних країн на розповсюдження коронавірусу засвідчує, що єдиним ефективним засобом боротьби є соціальна ізоляція, яка досягається вжиттям жорсткої відповідальності за її недотримання зі сторони як юридичних, так і фізичних осіб.

Введення карантину для навчальних закладів — захід вірний, але недостатній. Продовжують працювати спортивні секції, і не тільки вони. Вчора мені довелося переконувати маму відмовитися від тренування сина в хокейній секції. Частина студентської молоді сприйняла карантин як канікули. Потрібно терміново внести зміни до законів, якими ввести жорстку (підкреслюю — жорстку) відповідальність як керівників юридичних осіб, так і фізичних осіб за недотримання умов карантину і обсервації. Можна безвідповідально ставитися до свого здоров'я, це — вибір кожного, але не можна наражати на смертельну небезпеку громадян. За це повинна бути відповідальність.

На жаль, втрачаємо час на закритті кордонів, а заходи, що їх вживатимуть при поверненні громадян із зон спалаху COVID, є недостатніми. Вимірювання температури в місці перетину кордону визнано ВООЗ неефективним, а використання експрес-тест-систем не тільки не виключає можливість потрапляння громадян із COVID у соціум, а й створює додаткові загрози, оскільки при невиявленні COVID на ранній стадії, громадяни його поширюватимуть. Цитую лише 2-й і 3-й пункт інструкції експрес-тестів, закуплених МОЗ: "п.2. На ранніх стадіях захворювання результат тесту може бути негативним. П.3. Через обмеження методу виявлення негативного результату тесту цього реагенту не можна виключати можливість зараження".

Потрібна 14-денна обсервація, як це роблять в Ізраїлі, як це зроблено у Польщі та на Мальті. Всі громадські заходи, конференції, проведення театральних вистав тощо потрібно заборонити, а не обмежувати кількістю в 200 осіб, а в Києві — 60 осіб. У Сінгапурі, де ретельно відстежували кожен випадок інфікування, переконалися, що нічого "святого" у коронавірусу немає. Найбільшим кластером поширення виявилася церква. Це до питання, чи потрібно на період карантину припинити службу Божу.

Потребує перегляду рекомендований МОЗ порядок дій громадян при підозрі на коронавірус. У багатьох країнах Європи враховують досвід Італії — не рекомендують направлятися до сімейного лікаря чи в лікарню. Потрібно зателефонувати, залишити координати і не виходити з дому 5–6 днів, а якщо стан погіршується — направитися до спеціалізованого закладу, де проведуть тестування на COVID.

У деяких країнах це рекомендують робити в пунктах забору, які знаходяться не в приміщеннях, а на відкритому повітрі біля корпусів лікарні. Це надзвичайно важливо, оскільки у перевантажених системах охорони здоров'я смертність у рази вища. Деякі аналітики приводять цифру — у вісім разів.

Ми повинні оберегти систему охорони здоров'я від колапсу і терміново, терміново — підкреслюю, виділити не 100 мільйонів гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту для міністерств, відомств і державного резерву, а закупити обладнання для лікарень всіх обласних центрів, щоб можна було проводити аналізи, закупити апарати штучної вентиляції легенів у відділення інтенсивної терапії, індивідуальні засоби захисту для лікарів.

Контакти з лікарями, які працюють у комунальних закладах, та колегами з приватного сектору, засвідчують, що індивідуальних засобів захисту (масок, респіраторів, окулярів, спеціальних халатів) не достатньо або вони майже відсутні. Не забезпечивши лікарень всім необхідним, паніку, що вже охоплює поліклініки, нам не побороти. І відповідальність тут потрібно покладати не на лікарів.

Подейкують, що до вивозу індивідуальних засобів за кордон причетні посадові особи, які мають турбуватися про здоров'я власного народу. Хотілось би, щоб правоохоронні органи або підтвердили, або спростували цю інформацію. Пояснюю, аби бути правильно сприйнятим, що повинні зробити в лікарні при контакті пацієнта із COVID з лікарем. Відправити лікаря і всіх медичних працівників, які контактували з цим лікарем, на 14-денну обсервацію.

У Німеччині, коли аналізувалися перші випадки COVID, то було повідомлення, що при підтвердженні про інфікування COVID завідувача відділення патології Тюбингенського університету всіх завідувачів відділень було піддано 14-денній обсервації, оскільки вони контактували з ним під час однієї з нарад.

Тепер окремо про тест-системи. Закуповувати потрібно не експрес-тест-системи, а тест-системи, які дійсно будуть спростовувати або підтверджувати інфікування коронавірусом. Дорого, але це правильний шлях. Збільшити обсяги тестувань. Не заспокоювати себе статистикою про три зафіксовані випадки і один із них летальний. Це оманлива статистика, реальність значно відрізняється. Вірус тижнями розповсюджується непоміченим. Сьогодні ми маємо значно більше випадків інфікування, але знаємо лише про три. Згідно з математичними моделями, які розроблені на аналізі поширення COVID, маємо підстави стверджувати, що кількість інфікованих перевищує 800 чоловік.

Будьмо обережними із розробленими в Україні тест-системами, бо в США є досвід, що одні із розроблених тест-систем, які використовувалися, не працюють. А тепер про кількість тестів, які було проведено в різних країнах станом на 3 березня 2020 року: Південна Корея — 109591, підтверджено COVID — у 4,4% випадків, Італія — 23345, підтверджено COVID — 8,7%. А в Україні станом на 14 березня, за винятком Санжар, виконано аналізів з допомогою тест-систем, підкреслюю — не експрес-тест-системами, менше 100.

Щодо апаратів штучної вентиляції легень викликає подив рішення "у випадку необхідності буде виділено 500 млн грн на закупівлю медичного обладнання для інтенсивної терапії по пришвидшеній процедурі". Той, хто вводить президента в оману, має уже понести відповідальність. Мої контакти із топ-менеджером ринку виробів медичного призначення в Німеччині на предмет купівлі апаратів штучної вентиляції легень після його дзвінків німецьким виробникам засвідчили: апаратів для вільного продажу немає.

В Італії, оскільки не вистачає апаратів ШВЛ, профільною асоціацією анестезіологів розроблено рекомендації, кого підключати до ШВЛ, даючи шанс вижити, а кого ні. Уряди багатьох країн розмістили замовлення на виробництво тисяч апаратів ШВЛ. Наприклад, тільки США в одного з виробників розмістили замовлення на виробництво 2500 апаратів ШВЛ.

Зауважу, що далеко не всі моделі апаратів ШВЛ можуть бути використані для надання допомоги хворим на COVID. Бажано мати апарати із інтелектуальними режимами, які дозволяють автоматично підлаштовуватися під індивідуальні потреби пацієнтів залежно і з урахуванням особливостей легеневої механіки. А таких апаратів ШВЛ в Україні не більш як 50.

Питання громадського транспорту. Ідеальне місце для поширення COVID. Рекомендована відстань у півтора метри — недосяжна. Що можемо і маємо зробити? Зменшити навантаження на нього за рахунок розширення карантинних заходів — закриття закладів, ресторанів, кафе, барів, молів, магазинів. Обласні адміністрації на місцях повинні негайно вжити заходів, щоб офісні працівники перейшли на дистанційну роботу. В сусідній Польщі цю рекомендацію успішно втілюють уже протягом тижня.

Сьогодні уже очевидно, що самостійно ми не зможемо справитися з протидією коронавірусу. Поки не пізно, потрібно звернутися по допомогу до уряду Китаю, до Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Необхідно створити новий дієвий штаб або значно підсилити існуючий при Кабінеті міністрів України, який у щоденному режимі не тільки аналізував би ситуацію в країні, а також заходи, що вживаються в інших країнах і дають позитивні результати, а й готовив би нормативні документи, які швидко прийматимуть і реалізовуватимуть на місцях. Штаб із залученням нових осіб, бо ті, що були, із своїм завданням не впоралися.

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