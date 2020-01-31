Brexit: піти гідно

Сагу про вихід Великої Британії з Євросоюзу — Brexit — буде дописано о 23.00 за місцевим часом сьогодні, 31 січня.

З моменту референдуму 23 червня 2016 року минуло тисяча триста вісімнадцять днів, які тримали в напрузі, без перебільшення, весь світ. У британській столиці у зв'язку з цією подією відбуваються урочистості. Прем'єр Борис Джонсон напередодні назвав Brexit "прекрасним моментом для країни, моментом надії та нових можливостей" і пообіцяв провести заходи "настільки шанобливо, наскільки це можливо, враховуючи масштаби події", а також зазначив, що в суспільстві існує глибокий розкол — між прибічниками та противниками виходу з ЄС. У той час як перші святкують, другі в Лондоні та інших містах країни проводять під європейськими прапорами демонстрації та скромні вечірки, що більше схожі на поминки…

Біг-Бен не задзвонить

Спеціальну монету в 50 пенсів буде випущено в обіг до дати Brexit. На ній написано: "мир, процвітання та дружба з усіма націями" — принципи, якими керуватиметься Велика Британія після виходу з ЄС. Одним із її перших власників стане Борис Джонсон. Навіть поява цієї монети спричинила конфлікт: прибічники збереження членства Британії в ЄС закликали бойкотувати або псувати її, але вже очевидно, що вона буде популярною в нумізматів.

Прибічники виходу Британії з ЄС хотіли, щоб останні хвилини цього дня відрахував знаменитий годинник Біг-Бен. Однак вежа з 2017 року перебуває на реставрації, і введення в дію механізму годинника лише на один день потребувало б витрат у півмільйона фунтів стерлінгів. Прибічники виходу навіть хотіли зібрати цю суму, але це виявилося їм не під силу. Також і в лондонських церквах не підтримали ідеї бити в дзвони через вихід Британії з ЄС. Церква не бачить приводу відзначати цю політичну подію, хоча дзвоном у Лондоні відзначали кінець Першої та Другої світових воєн.

Тож було вирішено зробити проекцію годинника на резиденцію британського прем'єра на Даунінг-стрит, 10, який відраховуватиме останню годину перебування Британії в Євросоюзі. Водночас прем'єр Борис Джонсон виступить зі спеціальним зверненням до нації, де говоритиме про "нові можливості для країни", спробує згладити розкол у суспільстві, розповість про бачення майбутнього для Великої Британії та зусилля, яких треба буде докласти найближчими роками.

Прибічники виходу Великої Британії з ЄС під керівництвом ідеолога Brexit Найджела Фараджа відзначатимуть цю подію на Парламентській площі всю ніч. Найджел заявив, що хотів би, аби святкування відбулися на очах у сера Вінстона Черчилля, пам'ятник якому стоїть на цій площі. На його думку, це — великий день, коли "народ переміг істеблішмент". Він закликав усіх прийти святкувати під британськими прапорами, зауваживши, що, втім, не хотів би перетворювати подію на політичний мітинг.

Різні заходи прибічників Brexit організовуються по всій країні: починаючи від спільного поїдання тортів на вулицях і розпивання пива в пабах до перегляду комедійних вистав у театрах.

Ті, хто в столиці Британії вважає себе європейцями, також матимуть змогу зібратися. Для них мер Лондона Садік Хан відкриє цього вечора Сіті-хол біля Тауерського мосту. Він запросив туди не тільки британців — противників Brexit, а й громадян європейських країн, які постійно проживають у столиці. Прийти без попереднього запису може кожний, аби отримати цього непростого дня емоційну підтримку, про що йдеться в анонсі події на сторінці Facebook.

А в Шотландії лідер місцевих націоналістів і перший міністр Нікола Стерджен заявила, що не прибере прапора ЄС із місцевого парламенту й після виходу Великої Британії з ЄС. Шотландці, у своїй більшості, залишаються вірними ідеї європейської єдності, і заходи ввечері 31 січня Стерджен використає для просування ідеї нового референдуму про незалежність. Якщо він буде успішним, Шотландія вже як самостійна держава зможе претендувати на вступ до ЄС при виконанні всіх необхідних стандартних процедур.

Без "жорсткого" варіанта

Загалом вихід Великої Британії з Євросоюзу буде таким самим спокійним, як і вступ до ЄС 47 років тому. Тоді в британському суспільстві також був розкол щодо питання членства, і плакали ті, хто вважав, що часи "старої доброї Англії" канули в Лету. Однак тоді політикам удалося зняти всі побоювання щодо найближчих наслідків цього кроку для громадян. Так і зараз вихід Британії (наскільки це можливо) буде впорядкованим: усі основні зміни для людей впроваджуватимуться поступово, у перехідний період до 1 січня 2021 року. Лише з цієї дати відбуватимуться основні зміни, які стосуються поїздок британців на материк, зміняться правила перебування громадян ЄС у Великій Британії, розпочнуться переговори про нову торговельну угоду Британії та Євросоюзу, з'являться британські паспорти старого типу — уже без напису "Європейський Союз". Змін буде багато, але не відразу.

Минулого тижня Лондон і керівні органи ЄС (Європарламент і Рада ЄС) змогли в прискореному режимі узгодити та ратифікувати угоду про вихід Великої Британії з Євросоюзу, заради якого знадобилися позачергові вибори в Сполученому Королівстві в грудні минулого року та складні переговори з Брюсселем про чергову відстрочку дати остаточного виходу. Але сама угода робить вихід Великої Британії менш болючим для всіх учасників процесу, ніж у випадку, якби це був одномоментний розрив відносин без домовленостей. Про що неодноразово писало DT.UA, і чого всі боялися.

За день до Brexit Банк Англії зберіг ключову ставку на рівні 0,75%, давши зрозуміти діловому співтовариству, що приводів для паніки немає. За словами керуючого банком Марка Карні, останні дані дозволяють говорити, що є сигнали підйому британської економіки на найближчу перспективу. Утім, приблизно сто великих міжнародних компаній і банків уже давно оголосили про рішення перенести свої офіси та виробничі потужності з Великої Британії до країн континентальної Європи.

Що ж зміниться відразу після Brexit? Британські депутати в Європарламенті втратять мандати, пропрацювавши лише кілька місяців після травневих виборів минулого року. Британських чиновників більше не запрошуватимуть на зустрічі та саміти Євросоюзу. З 1 лютого Департамент із виходу Великої Британії з ЄС у британському уряді буде ліквідовано, натомість виникне Цільова група з європейських справ (Taskforce Europe Team) під керівництвом радника прем'єра по Європі Девіда Фроста. Її члени відразу приступлять до підготовки торговельних переговорів із ЄС, які розпочнуться вже в березні. Також Велика Британія хоче негайно приступити до торговельних переговорів зі США, Австралією, Канадою, Китаєм та іншими важливими партнерами поза ЄС, з якими не могла вести окремі консультації, перебуваючи у складі Євросоюзу. Однак будь-які домовленості Лондона з третіми країнами набудуть чинності лише після закінчення перехідного періоду 1 січня 2021 року.

Програвши консерваторам на полі Brexit, опозиційні ліберальні демократи робитимуть усе, щоб у найближчий рік домогтися "гладких відносин" з ЄС, або, як говорить один з їх лідерів Едвард Джонатан, щоб ці відносини залишалися настільки близькими, наскільки це можливо за нових умов. На його думку, добитися цього можна буде, якщо збережуться контакти обміну студентами за програмою Erasmus, а також можливість для британців отримувати послуги за європейською медичною страховою картою. Він також виступає за збереження співробітництва правоохоронних органів Великої Британії та ЄС і, зокрема, угод про взаємну видачу злочинців, адже ряд країн ЄС практикують правило не видавати злочинців у країни, що не є членами ЄС.

Сага про Brexit завершилася. Нинішній рік покаже, як незалежна в усіх сенсах Велика Британія зможе вибудовувати відносини з колишніми сусідами по спільному європейському дому та країнами, які не є членами ЄС. Важливо розуміти, яку позицію вона займе з найважливіших міжнародних проблем, починаючи з торговельного протекціонізму та закінчуючи питаннями зміни клімату, як будуватиме відносини з Росією та США, і, що важливо для нас, — чи продовжить бути надійним партнером України?