Brexit: Don't worry, be happy

Два роки тому багатьом здавалося, що в європейців є досить часу, щоб вирішити всі проблеми, пов'язані з виходом Великобританії з ЄС.

Тепер, коли до так званого Brexit Day — 29 березня 2019 р. — залишається півроку, в Лондоні, Єврокомісії та столицях континентальної Європи все більше зростає нервозність, яка часом переходить у паніку.

І все через те, що Brexit, імовірно, пройде за жорстким сценарієм, тобто в умовах, коли не буде досягнуто прийнятної для двох сторін угоди, і Британія просто одномоментно перестане бути членом ЄС, з усіма наслідками, що випливають із цього. У минулі кілька днів сторони обмінялися ультиматумами, показуючи одна одній, що простору й часу для маневру в них не залишилося, і почали практичну підготовку до гіршого сценарію.

Ще місяць на роздуми

Ми вже не раз писали, що процедура затвердження рішень у ЄС потребує, щоб принципові рішення щодо виходу Британії з Євросоюзу прийняли за півроку до дати формального "розлучення". За цей час остаточні домовленості мають розглянути й затвердити всі країни-члени ЄС, Європарламент і британські законодавці. Крім того, бізнес і прості громадяни отримають час, аби підготуватися до життя в нових умовах. Однак тепер очевидно, що політики не змогли вкластися в раніше затверджений графік. Настав час надзвичайних заходів і дій.

19–20 вересня всі лідери поки що єдиного ЄС зібралися на неформальний саміт в австрійському Зальцбургу. Питання Brexit було ключовим. Відразу стало зрозуміло, що британська делегація на чолі з прем'єр-міністром Терезою Мей мала намір домагатися прийняття свого варіанта Brexit. Нагадаємо, його погодили члени її кабінету в резиденції Чекерс 6 липня й опублікували у вигляді "Білої книги" 12 липня 2018 р. під офіційною назвою "Майбутні відносини між Об'єднаним Королівством і Європейським Союзом".

За словами Мей, Євросоюз своїми вимогами про збереження митного режиму ЄС на кордоні між Ірландською Республікою й британською провінцією Північна Ірландія ставить Об'єднане Королівство перед загрозою територіального розколу. "А ви б погодилися затвердити рішення, яке розділить вашу країну?" — запитувала Мей в інших 27 глав держав і урядів. За повідомленням учасників цієї дискусії, європейські лідери воліли промовчати, тим самим даючи зрозуміти, що компромісу з цього питання не буде. Адже якщо Британія встановить жорсткий кордон з Ірландією, це призведе до порушення Угоди Страсної п'ятниці (Белфастської угоди 1998 р.), коли Лондон і Дублін домовилися почати мирний процес у регіоні, який десятки років був зоною конфлікту. Нині керівництво ЄС беззастережно виступає на боці Ірландії. Однак для Мей від питання щодо кордону з Ірландією залежить підтримка юніоністів Ольстеру. Зокрема членів Демократичної юніоністської партії (DUP), які входять до парламентської більшості разом з консерваторами і мають 10 місць у Палаті громад Британського парламенту.

Абсолютно неприйнятними британський прем'єр назвала також ідеї ЄС про те, щоб Британія залишалася в єдиному ринку з ЄС і при цьому підкорялася загальноєвропейським правилам — особливо в питанні вільного пересування громадян. Лондон передбачає, що він підпише нові торговельні угоди з усіма країнами Європи, але окремо з кожною з країн, сформувавши зону вільної торгівлі промисловими й сільськогосподарськими товарами, але не для послуг.

Щодо ще однієї важливої проблеми переговорів Мей говорила й у примирливому тоні. Зокрема пообіцяла, що понад 3 млн громадян з паспортами країн ЄС на Британських островах не будуть утиснені в правах після Brexit. Такого ж дружнього ставлення Мей вимагала від своїх колег стосовно 1,7 млн британців, що проживають на материку.

Мей також наполягала, що віддає перевагу Brexit з певними домовленостями, ніж виходу Британії з ЄС без угоди.

Британська преса подала зустріч у Зальцбургу переважно як приниження прем'єра Терези Мей перед європейцями, однак діалог не був безрезультатним. Так, голова Ради ЄС Дональд Туск, наприклад, зазначив, що бажання Лондона співпрацювати з ЄС у питаннях оборони і безпеки в період після Brexit може свідчити про позитивну динаміку в підходах Лондона. Він переконаний, що британський уряд зможе змінити кілька пунктів свого плану, аби досягти компромісу.

Після саміту в Зальцбургу стало відомо, що європейські чиновники дали британській стороні ще місяць для обдумування. Тепер 18 жовтня позначене як дата вирішального моменту, до якої слід знайти компроміс щодо спірних питань з Лондоном. У такому разі європейські лідери можуть зібратися ще раз на вихідних 17—18 листопада, щоб затвердити остаточний варіант угоди. При цьому джерела в Брюсселі й Лондоні не виключають, що переговори (якщо в них буде прогрес) можуть продовжитися аж до різдвяних канікул.

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, коментуючи підсумки саміту в Зальцбургу, сказав, що ЄС повністю готовий до будь-якого повороту подій під час переговорів із Лондоном, і повідомив, що Євросоюз уже розробив алгоритм дій на випадок провалу переговорів і виходу Британії з ЄС без угоди. "Не хвилюйтеся й будьте щасливими", — процитував Юнкер слова популярної пісеньки, коли журналісти попросили його уточнити, до чого готуватися після 29 березня 2019 р.

Однак уже 26 вересня в британській і європейській пресі оприлюднили витяг з меморандуму, розісланого з Брюсселя по дипломатичних каналах усім країнам-членам про заходи щодо підготовки до варіанту виходу Британії з ЄС без угоди — жорсткого Brexit. У ньому, зокрема, говориться, що координацію слід посилити як на національному, так і на загальноєвропейському рівні. У ЄС уважають, що політичні й економічні наслідки виходу Великобританії матимуть обмежений ефект, і що для Лондона наслідки жорсткого Brexit будуть набагато серйознішими й болючими, ніж для всього ЄС.

Це багато в чому пояснює, чому ЄС наполягає, щоб Лондон прийняв його ідеї і не хоче йти на поступки. "Ми уважно стежимо за політичною ситуацією на Британських островах", — заявили джерела в Брюсселі.

Останній шанс для Терези Мей

Хисткість внутрішньополітичного становища уряду Мей після того, як її план фактично відкинули у Зальцбургу інші лідери ЄС, тільки посилилася. Повернувшись додому, Мей заявила, що найближчими днями вона оприлюднить нові компромісні пропозиції зі спірних питань, зокрема й питання ірландського кордону. Однак цього не сталося досі тому, що наступного тижня відбудеться найважливіша для британського прем'єра конференція Консервативної партії. Вже нині ясно, що далеко не всі однопартійці британського прем'єра підтримують план домовленостей з ЄС від 12 липня 2018 р. Уважають, що Мей постарається донести свій план до простих членів партії і спробує заручатися підтримкою прихильників м'якого виходу з ЄС проти тих твердолобих консерваторів, які говорять, що вихід за жорстким сценарієм без угоди з ЄС ліпший, ніж вихід з поганою угодою. Таким чином, партійна конференція — фактично останній шанс для британського прем'єра відстояти свою позицію й домогтися єдності в лавах партії. Нині план Мей зазнає нападок з боку різних фракцій усередині консерваторів — і тих, хто виступає за жорсткий розрив з ЄС, і тих, хто ратує за пошук компромісів. Десятки депутатів нині говорять, що в Парламенті вони голосуватимуть проти плану Мей, що з великою часткою ймовірності призведе до політичної кризи.

Не виключено, що на своїй партійній конференції, яка триватиме до початку жовтня, торі також розглянуть можливих кандидатів на пост британського прем'єра замість Терези Мей. Список потенційних кандидатів уже розіслали парламентаріям від Консервативної партії. Велика ймовірність, що Мей втратить свій пост відразу ж після дати Brexit, щоб узяти на себе повну відповідальність за всі наслідки цього кроку. Але якщо станеться так, що "план Мей" провалиться під час голосування в Британському парламенті, це може навіть призвести до відставки уряду й потреби провести дострокові вибори.

Якщо це станеться, то, мабуть, до березня 2019 р. жодного нового плану або угоди щодо ЄС політики в Лондоні вже виробити не зможуть. Ба більше, опозиційна Лейбористська партія вже заявила, що має намір перетворити дострокові вибори на своєрідний референдум зі скасування результатів голосування про вихід Британії з ЄС улітку 2016 р.

Лейбористи провели свій щорічний партійний форум минулого тижня. На ньому вони зажадали від британського прем'єра розробити новий план майбутніх відносин Великобританії з ЄС після Brexit, який вони могли б підтримати в парламенті. Водночас лідер лейбористів Джеремі Корбін виступив із жорсткою заявою, що ніколи не підтримає варіант виходу Великобританії з ЄС за жорстким сценарієм. Лейбористи явно розраховують на виграшний для них варіант дострокових виборів у результаті провалу голосування в британському парламенті про угоду з ЄС. У такому разі Джеремі Корбін навіть не виключає, що, очоливши британський уряд, він зможе домовитися з ЄС відсунути дату Brexit на пізніше, щоб почати нові переговори з ЄС або навіть ініціювати повторний референдум з питання про членство Великої Британії в ЄС, який у нинішніх умовах, мабуть, виграють ті, хто хоче залишитися в Євросоюзі.

Недавнє опитування засвідчило: 86% членів партії лейбористів уважають, що у виборців має бути остаточна думка про підсумки переговорів щодо Brexit, і 90% тепер голосували б за те, щоб залишатися в ЄС.

Таким чином, нині країнам ЄС не залишається нічого ліпшого, ніж просто чекати, чим розв'яжуться політичні баталії в Лондоні, і чи зможе уряд Терези Мей вийти з кризи, в якій він опинився, і подати до жовтня нові ідеї і підходи у побудові відносин з ЄС після Brexit.