Бої за Празький град

Президентські вибори в Чехії визначили суперників у другому турі. За два тижня у двобої за крісло в резиденції очільника держави у Празькому граді зійдуться чинний президент Мілош Земан, за якого віддали свої голоси 38,56% виборців, і академік Їржі Драгош, за якого проголосувало 26,6%.

Саме такий порядок кандидатів і очікували після голосування. Та здивування викликала відносно мала підтримка Земана. Чинному президентові ще недавно навіть прогнозували перемогу в першому турі. Сьогодні шанси двох кандидатів майже рівні. М.Земана вважають одним з найбільш проросійських політиків у Європі, Ї.Драгоша — прихильником прозахідного курсу держави.

Це були другі прямі президентські вибори в Чеській Республіці, і явка була досить високою — 60%. Уперше чехи напряму обирали главу держави в 2013 р. Тоді в другому турі зійшлися соціал-демократ Мілош Земан, який представляв радше проросійську частину суспільства й жителів містечок та сіл, і прозахідний консерватор Карл Шварценберг, близький соратник колишнього президента Вацлава Гавела.

Від антикомуністичного діяча до проросійського політика

Біографія чинного президента М.Земана — приклад того, як можна втратити авторитет і перетворитися з європейського демократа на прихильника Путіна й автора багатьох ляпсусів.

У часи комуністичної Чехії Земан був типовим технократом, інженером, котрий заради кар'єри записався до компартії. Однак, з огляду на його антикомуністичні погляди, у 1968 р. був виключений з партії і позбавлений роботи. У 1989-му саме Земан був одним з тих, хто промовляв на "празькому Майдані" і домагався зміни системи. Та нині президент Земан неохоче бере участь у відзначенні чергових річниць чехословацького Листопада. Натомість його підтримують Комуністична партія Чехії і Моравії та інші сили, які сумують за комуністичним минулим.

Земан був у 1990-х рр. лідером тоді сильної Чеської соціал-демократичної партії (ČSSD). У той час соціал-демократи і правоцентристи з Громадянської демократичної партії (ODS) поділили між собою політичну сцену. В 1998—2002 рр. Земан був чеським прем'єром. Потім його шляхи з рідною соціал-демократичною партією розійшлися, хоча на виборах 2013 р. есдеки його таки підтримали. Однак між Земаном і лідером ČSSD Богуславом Соботкою — прем'єр-міністром у 2013—2017 рр. — наростав конфлікт.

На відміну Соботки, соціал-демократичного прем'єра у західноєвропейським стилі, Земан у часи свого президентства показав себе прихильником авторитарних режимів і союзником радикальних антиіммігрантських рухів. Таких як "Блок проти ісламу" Мартіна Конвічки. Земан багато разів публічно критикував Україну і став на бік Росії в питанні анексії Криму, критикував ідеї європейської інтеграції і виступав проти прийняття євро. Він також пропонував провести референдум про вихід Чехії з ЄС за прикладом Великої Британії, при цьому заявивши, що в такому разі голосував би за подальше членство своєї країни.

Не на користь Земана говорить також його любов до алкоголю. Спочатку про це казали: "Земан — людина з народу, любить випити, як ми всі". Однак що далі, то "алкогольні епізоди" викликали в чехів вже не сміх, а збентеження. Алкоголь та слабка фізична форма Земана з огляду на похилий вік стануть основними темами дебатів перед другим туром президентських виборів.

Союз з олігархом

Президент Земан спирається насамперед на власну Партію прав громадян (SPO). Та вона маргінальна: на нещодавніх виборах отримала всього 0,36%. Земан також може розраховувати на підтримку антиіммігрантської партії "За свободу і пряму демократію" (SPD) та Комуністичної партії Чехії і Моравії (KSČM).

Президента підтримує також потужний олігарх, новий прем'єр-міністр Андрей Бабіш, лідер центристської партії АNО (у перекладі з чеської — "Так"), яка на виборах у 2017 р. отримала 29,6%. Попри те що Бабіша і Земана багато що розділяє, кілька років тому ці політики уклали неформальний пакт про співпрацю та поділ впливів. Земан підтримував Бабіша, коли той обіймав посаду віце-прем'єра, у його конфліктах з тодішнім прем'єром Богуславом Соботкою. Тож Бабіш не виставив кандидата від АNО і підтримав чинного президента на цих виборах.

З Андреєм Бабішом пов'язані різні звинувачення. Він — олігарх українського типу, який пішов у 2013 р. в політику, щоб захищати свої інтереси. Для цього він купив більшість найвпливовіших чеських друкованих ЗМІ (Mladá fronta Dnes, Lidové noviny та інші), які потім використовував у політичній боротьбі та рекламі власної персони.

Бабіша звинувачують у корупції та ухиленні від сплати податків. Однак доки він у політиці — може почуватися безпечно. При цьому словацький Інститут національної пам'яті звинувачує чеського прем'єра, словака за походженням, у співпраці з комуністичними спецслужбами, що сам Бабіш послідовно заперечує.

Хоча партія Бабіша отримала на нещодавніх виборах блискучу перемогу і залишила далеко позаду Громадянську демократичну партію, яка з 11,32% посіла на парламентських виборах друге місце, новий прем'єр має серйозну проблему з отриманням вотуму довіри для свого кабінету. Всі демократичні партії відмовили йому в співпраці з огляду на звинувачення в корупції. Політики бояться також повторення сценарію минулих виборів, коли Бабіш практично знищив свого сильнішого коаліційного партнера — Чеську соціал-демократичну партію, яка в 2013 р. отримала 20,45%, а після спільного правління з АNО — всього лише 7,27%.

Попри проблеми у формуванні коаліції, президент Земан довірив Андрею Бабішу створення уряду. При цьому партії, які пройшли до парламенту, натякали, що були б готові підтримати кабінет АNО без входження з ним у коаліцію, за умови, що його очолить непартійний фахівець. Проте це не влаштовує Бабіша, який ішов у владу для того, щоб самому бути прем'єр-міністром.

Хто ви, пане Драгош?

Їржі Драгош є цілковитою протилежністю Мілоша Земана і Андрея Бабіша. Він більше схожий на шанованого словацького президента Андрея Кіску.

Колишній дисидент. Хімік з багатьма науковими досягненнями. Екс-голова Чеської академії наук. На відміну від конфліктного Земана, він не викликає в людей негативних емоцій і має великий потенціал для того, щоб стати надпартійним авторитетом як словацький президент. З іншого боку — йому, можливо, бракує харизми — ще донедавна він був маловідомий як політичний діяч.

Висока підтримка Драгоша, зрештою, не є результатом його особистих заслуг. Це радше наслідок браку альтернативи для Земана. Вже впродовж кількох років чехи розмірковували з приводу того, кого демократична і проєвропейська частина суспільства повинна виставити на противагу Земану. Бракувало явного лідера, яким у 2013 р. був Карл Шварценберг. При цьому рейтинг Земана був настільки високим, що від старту в президентських виборах відмовилася більшість партійних лідерів.

Їржі Драгош критикує Земана за його проросійський курс. Сам він натомість є прихильником вступу Чехії до єврозони (а відтак — до "твердого ядра" ЄС, чого не виключає також Андрей Бабіш). Драгош декларував, що в разі перемоги не номінуватиме Бабіша на посаду прем'єра, тоді як Земан обіцяв, що довірятиме йому місію створення кабінету стільки разів, скільки буде треба. Отже, евентуальна перемога Драгоша може навіть призвести до нових парламентських виборів, якщо Бабіш таки не здобуде вотуму довіри.

Все вирішиться 26—27 січня: вибори в Чехії тривають два дні. І хоча шанси двох кандидатів майже рівні, останні соцопитування показують, що Їржі Драгош має невелику перевагу.