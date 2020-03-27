Безлюдними вулицями Праги

Нині Прага майже перетворилася на місто-привид. Замість гучних груп туристів різних національностей там можна зустріти лише поодиноких перехожих у масках чи хустинках, що прикривають обличчя. Зупинено роботу торговельних центрів, закладів громадського харчування, ринків та вуличних спортивних майданчиків. Каву чи щось перекусити можна купити лише з собою.

Попри те, що Чехія однією з перших серед центральноєвропейських країн вирішила ввести надзвичайний стан і карантин як форми стримування нового виду коронавірусу, поки що, на жаль, рівень виявлених випадків зростає день у день. Оголошені урядом заходи — необхідні, але їх дієвість можна буде оцінити згодом, порівнявши з іншими країнами.

Перші хворі на COVID-19 у Чехії були виявлені 1 березня. Від цієї дати можна починати відлік превентивних заходів у країні, спрямованих на запобігання та зниження рівня епідемії.

Вже 12 березня чеський уряд на 30 календарних днів запровадив надзвичайний стан по всій території країни, передбачивши низку кроків.

Що означає цей обмежувальний режим на практиці? Уряд передбачив заборону проведення масових заходів будь-якого характеру (крім поховання та зборів членів правління), участь у яких брали б понад 30 осіб. Закрилися бібліотеки, спортивні й косметологічні зали, школи, навчальні курси. Ресторани, бари та інші заклади громадського харчування мали припиняти роботу з 20.00 вечора до 6.00 ранку.

Крім внутрішньодержавного розпорядку, було також вжито заходів на обмеження міжнародного руху. По-перше, заборонено в'їзд до Чехії іноземцям зі списку "кризових" країн, де ситуація з поширенням вірусу на той час уже стала загрозливою.

По-друге, самі громадяни Чехії та особи, які мають дозвіл на проживання в Чехії, отримали заборону на відвідування країн із цього списку. Для тих, хто повернувся з країн ризику, встановлений обов'язковий карантин, за порушення якого передбачено штраф.

По-третє, було перекрито кордони з Німеччиною та Австрією (з визначенням окремих пунктів пропуску), а міжнародні перевізники отримали розпорядження перевозити не більше 9 пасажирів на територію Чехії.

Перелічені заходи мали, на думку урядовців, стримати поширення вірусу всередині країни. Безперечно, ці заходи знизили ризик швидкого та масового поширення COVID-19. Однак паралельне збільшення кількості обстежених на вірус і підтверджених позитивних тестів засвідчило недостатність вжитих урядом кроків.

Це примусило уряд Андрея Бабіша оголосити карантин на всій території Чехії із 16 по 24 березня. Стали суворішими обмеження пересування як всередині країни, так і міжнародними каналами. З 16 березня було повністю заборонено в'їзд на територію Чехії іноземцям, крім тих, що мають дозвіл на проживання понад 90 днів. Одночасно було заборонено виїзд за межі країни громадянам Чехії, крім тих осіб, котрі працюють за кордоном у радіусі 50 км.

Задля зменшення міжособистісних контактів у рамках карантину чеська влада значно обмежила пересування людей як у населених пунктах, так і між ними. Без нагальної потреби не дозволяється пересуватись містами, якщо це не пов'язано з роботою, відвідуванням близьких, купівлею харчових продуктів, отриманням послуг у державних та фінансових інституціях. Крім того, забороняється скупчення осіб біля магазинів чи зон відпочинку. Проте влада дозволила відвідування парків і перебування на природі.

Місцева влада у містах та інших населених пунктах також вживає заходів зі зниження ризиків поширення COVID-19. Наприклад, у Празі з 18 березня запровадили обов'язкове носіння масок чи пов'язок, що прикривають ніс та рот, у громадському транспорті та при відвідуванні публічних місць і закладів.

Порівняно з Україною, робота громадського транспорту в містах не зазнала значних обмежень і не спричинила таких незручностей.

Беручи до уваги, що люди похилого віку — найбільша група ризику, для них (за 65 років) було запроваджено окремі години відвідування продуктових магазинів зранку.

Чехії вдавалося певний час триматися без смертельних випадків серед хворих на коронавірус. З моменту першого позитивного тесту на COVID-19 в Чехії 1 березня і по 22 березня не було зафіксовано жодної смерті, спричиненої ускладненнями від дії вірусу на організм.

На ранок 26 березня кількість підтверджених фактів захворювання на коронавірус становила 1755 осіб. Десять осіб одужало, тоді як шестеро хворих померло. Кількість проведених тестів на виявлення вірусу сягнула 6 698.

Серед регіонів за рівнем захворювання прогнозовано чільне місце посідає Прага.

Аналіз Інституту статистики та інформації охорони здоров'я (ÚZIS) свідчить, що до кінця березня кількість позитивних тестів на коронавірус може становити три тисячі, тоді як за квітень планка може сягнути 15 тисяч, включно вже з випадками одужання. Одночасно дослідження свідчить, що лікарні у Чехії мають дати раду такій кількості пацієнтів.

Обнадійливий показник — відносно невелика частка людей похилого віку серед підтверджених випадків захворювання: 17%, що позитивно вирізняє Чехію на тлі Іспанії чи Італії.

Якщо спочатку молодь не сприймала рекомендацій і урядових настанов, то тепер на вулиці важко зустріти людину з неприкритим обличчям чи великі групи осіб. На тлі нестачі захисних масок і антисептиків, у великих містах поширилася волонтерська діяльність із пошиття та безкоштовного розповсюдження масок серед громадян, котрі їх потребують.

У політичній площині урядові ініціативи не викликають протестів. Утім, чехи з пересторогою спостерігають за бажанням прем'єр-міністра Андрея Бабіша робити персональний політичний піар на запровадженні додаткових заходів карантину. Одне з недавніх досліджень, проведених у Словаччині та Чехії, продемонструвало, що чехи менше бояться коронавірусу, однак більш скептичні до дій свого уряду, порівняно зі словаками.

Важко оцінити, наскільки негативно позначиться поширення COVID-19 загалом на економічній ситуації в країні, проте можна однозначно спрогнозувати значний колапс для економіки столиці, яка залежить від туристичної галузі. За розрахунками Чеської асоціації готелів і ресторанів, якщо поточний рівень обмежувальних заходів збережеться до кінця квітня, збитки туристичної галузі можуть становити 146 млрд чеських крон і поставити під загрозу 176 тис. робочих місць. Якщо обмежувальні заходи діятимуть до кінця червня, то, відповідно, збитки становитимуть 202 млрд крон, а втрата робочих місць у сферах, дотичних до туризму, — 246 тис.

Дослідження Спілки промисловості та транспорту демонструє, що половина чеських компаній відчуває спад попиту на продукцію, а 40% — мають проблеми з дистрибуцією. Майже 90% компаній не зможуть без державної підтримки пройти тримісячний термін карантину.

Окремим важким ударом по економіці країни при закритих кордонах та згортанні виробництва є питання порушення циркуляції трудової міграції. Частина заробітчан, у тому числі і з України, виїхали з Чехії через відсутність роботи. Тим часом у межах надзвичайного стану чеські консульства припинили оформлення дозволів на працю в Чехії. Вже нині відсутність робочої сили відчувається в тих магазинах і закладах, які залишаються відкритими.

Уряд А.Бабіша вживає заходів, щоб створити фінансові механізми підтримки бізнесу. Розроблена спеціальна урядова програма "Антивірус" (1,1 млрд крон) передбачає надання фірмам субсидій на працівників, які перебувають на карантині, а також підприємствам, котрі були вимушені зупинити свою діяльність. Ухвалено відтермінування виплати податків, розробляються програми безвідсоткових позик для підприємців. Недавно чеська влада ухвалила рішення про збільшення дефіциту бюджету на 200 млрд крон, аби покрити негативні для економіки та соціальної сфери наслідки коронавірусу.

23 березня уряд ухвалив рішення про продовження карантину до 1 квітня. Вже 25 березня введено нові обмеження — не збиратись у групи більше двох осіб на вулиці. Є висока ймовірність продовження заходів надзвичайного стану після його закінчення 12 квітня. Деякі урядовці навіть озвучували позицію, що чеські кордони можуть лишатися закритими рік чи два. І тоді нам ще довго не побачити звичної гомінкої Праги…