Безлюдні вулиці, гроші ЄС і хворий міністр: як Польща бореться з коронавірусом

Незважаючи на приємне березневе сонце, Площа Ринок у Кракові незвично порожня — не торгують традиційною вуличною їжею, не тиняються групи іноземних туристів із фотоапаратами, закриті навіть кав'ярні та фешенебельні магазини у центрі міста. У Польщі коронавірус. Це головна новина, що її обговорюють в усій країні вже другий тиждень. Обговорюють у месенджерах і по скайп-зв'язку, адже міністерство здоров'я наполегливо просить поляків залишатися вдома, а у Фейсбуці вже поширюється хештег #siedzimywdomu. Більше того — влада міст Познань, Торунь і Бидгощ впровадила спеціальну послугу для людей похилого віку (за 60 років), які можуть зателефонувати на спеціально виділений номер телефону і замовити їжу, ліки та інші товари першої необхідності, які їм доставить волонтер. Напевно, найближчими днями таку послугу впровадять і в інших містах.

Взагалі, коронавірус солідаризував поляків, — люди серйозно поставились до епідемії, активно слухають і виконують поради уряду та беруть участь у багатьох акціях взаємодопомоги, пов'язаних із епідемією. Згідно з дослідженням, проведеним головою маркетингової компанії Market Side Мачеєм Бартмінським, 90% поляків змінили своє повсякденне життя у зв'язку з коронавірусом. 75% уникають зайвий раз виходити з дому, а 75% скасували заплановані раніше зустрічі. 62% поляків "трохи більше", ніж зазвичай, закупилися продуктами в магазинах, а 16% забезпечили собі великі продуктові запаси. У перші дні після оголошення епідеміологічної загрози з магазинів почали масово зникати макарони, крупи та "найнеобхідніший" під час коронавірусу товар — туалетний папір. Утім, про порожні полиці магазинів не йдеться, — все, що люди панічно розкуповували, наступного ранку завозили в магазини знову, тому тепер усіх товарів удосталь. Так сьогодні живе Польща.

Перший випадок коронавірусу в Польщі був виявлений 4 березня — у місті Зелена Гура захворів чоловік, котрий недавно повернувся з Німеччини. За два дні коронавірус виявили в жінки, що їхала з ним в автомобілі, та ще у трьох осіб — 26-літнього чоловіка, який літаком повернувся з Англії, та в подружньої пари, що повернулася з Італії. Вже за вісім днів після першого випадку в Польщі було виявлено 50 інфікованих, 16 березня ця цифра перевалила за 170, а на ранок 17 березня хворих вже більше 200, п'ятеро — померли. Польський урядовий портал створив інтерактивну мапу, з допомогою якої можна стежити за кількістю інфікованих та летальних випадків через коронавірус у кожному повіті (районі). На жаль, прогнози поки що зводяться лише до збільшення кількості хворих: учора міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський заявив: варто готуватися до того, що цифра інфікованих стане чотиризначною.

11–12 березня один по одному стали закриватися дитячі садочки, школи, університети. 13 березня прем'єр Моравецький оголосив про впровадження стану епідеміологічної загрози: Польща на 14 днів закрила всі місця масового скупчення людей, окрім продуктових магазинів та аптек. Крім того, країна закрила кордон, — упродовж десяти днів жоден іноземець без спеціальних повноважень не зможе потрапити в країну, а кожен поляк, що повертається з іншої країни, потрапляє під обов'язковий 14-денний карантин, виконання якого контролює поліція. І варто зазначити: поляки відповідально ставляться до необхідності тимчасової самоізоляції. За даними поліції, в суботу, 14 березня, було зафіксовано лише 17 випадків порушення карантину, тоді як нагляд вівся за п'ятьма тисячами осіб, котрі підлягали поліцейському контролю.

На жаль, епідемія серйозно вплинула й на роботу польсько-українського кордону. З 15 березня працюють лише три автомобільних пункти пропуску, а 17 березня Україна закрила всі види міжнародного транспортного сполучення. Це спричинило величезні, кілометрові черги на пунктах пропуску та спекуляцію цінами. Як часто буває, те, що для одних біда, для інших — спосіб заробітку. Так, деякі "підприємливі" перевізники пропонували квиток на автобус до кордону за 300–500 злотих (75–125 доларів).

Натомість МЗС України опублікувало роз'яснення для українців за кордоном про можливість консульської допомоги і про те, що робити, коли не вдалося повернутися в Україну до 17 березня. Зокрема пропонується зареєструватися у Добровільній Реєстрації Українських Громадян (ДРУГ), через яку легше буде отримати консульську допомогу.

У Польщі ж, окрім міжнародних перевезень, із 16 березня призупинені і внутрішні авіаперевезення. При цьому внутрішні поїзди та автобуси поки що курсують.

Єдиним винятком із заборони на авіаперельоти є спільна програма польського уряду та найбільшої польської авіакомпанії Lot, названа Lot do domu. Авіакомпанія в період із 15-го по 28 березня реалізовуватиме чартерні авіарейси із закордонних міст, де мешкає найбільше польських громадян. Перелік таких міст і дат відльотів зазначений на сайті авіакомпанії. Крім того, працює спеціальний сайт, куди можна надіслати заявку на чартерний літак для польських громадян з будь-якої країни світу. Ціна квитка на такі рейси буде фіксованою — від 400 до 800 злотих (100–200 доларів) на перельоти в межах Європи і від 1600 до 2400 злотих (400–600 доларів) з інших куточків світу. Частково ця програма фінансується польським урядом. І тут хотілося б передати вітання українському уряду та авіакомпанії МАУ, яка за день до закриття сполучень з Україною різко підвищила ціни на квитки.

Ще одним контекстом польського коронавірусу є внутрішня політична боротьба, адже 10 травня мають відбутися президентські вибори (хоча цілком імовірно, що з лютуванням коронавірусу вибори можуть бути перенесені на літо), тому так чи інакше кожна політична сила намагається повернути ситуацію на свою користь.

Ще в лютому кандидатка в президенти від "Громадянської платформи" Малгожата Кідава-Блоньська звинувачувала польський уряд у приховування перших хворих на коронавірус, які начебто з'явилися в країні ще тоді.

Сьогодні основна тема політичних маніпуляцій — допомога ЄС у боротьбі з коронавірусом. 13 березня на державному каналі TVP, що останніми роками перетворився на справжнє знаряддя урядової пропаганди, вийшов сюжет про допомогу, яку Китай надає Італії в боротьбі з коронавірусом. У сюжеті, зокрема, прозвучала теза, що Брюссель, замість того, аби допомогти Італії, "лише розводить руками", і автори доходять висновку: "перед обличчям коронавірусу ЄС безпорадний, що вкотре свідчить про його слабкість і необхідність глибокої реформи". Уже за кілька годин на сюжет відреагував варшавський офіс Європейської комісії, опублікувавши у Твіттері інформацію — мовляв, "це неправда, що, як повідомили TVP, ЄС не запропонував Італії допомоги і "безпорадно розводить руками". Європейська комісія надає Риму кілька мільярдів євро на боротьбу з наслідками пандемії коронавірусу".

https://twitter.com/EUinPL/status/1238550009328603136

А вже 14 березня стало відомо, що Європейський Союз виділить Польщі 32 млрд євро на боротьбу з наслідками коронавірусу — найбільшу суму з-поміж усіх країн ЄС. Це дає опозиції чергові аргументи, аби переконати населення в необхідності налагодження відносин із офіційним Брюсселем, а отже — зміни президента на більш прихильного до ЄС, ніж Анджей Дуда.

https://www.facebook.com/radeksikorski/videos/609343983255851/

Однак наразі здається, що політично від усієї цієї ситуації виграє саме влада. У дослідженні Market Side, про яке згадувалося вище, серед інших було поставлено кілька запитань щодо роботи уряду по боротьбі з коронавірусом. 62% опитуваних оцінили діяльність уряду як "добру" чи "швидше, добру", 75% вважало, що уряд діє "відповідно до ситуації", а 60% відповіли, що реакція уряду на загрози, пов'язані з вірусом, була швидкою. Немає також розмов про нестачу медичного обладнання для боротьби з коронавірусом. І поки що саме такі враження суспільства від роботи уряду матимуть вирішальне значення в політичних перегонах. Утім, ситуація все ще залишається доволі непевною, і якщо впродовж наступних тижнів кількість інфікованих різко зростатиме, далеко не факт, що суспільство залишиться до уряду таким самим поблажливим. І зараз ми ще не говоримо про економічні наслідки пандемії.

А доки триває політична боротьба, коронавірус уже зайшов у польський уряд. У буквальному сенсі, — вчора стало відомо, що хворобу підхопив міністр довкілля Міхал Вось…

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