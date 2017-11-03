Змах крилами

Начало конца, Плевать, что будет потом…

Я нашла отличный выход,

Я машу ему крылом,

Но устал от моих игр Запасной аэродром.

Пыльца. "Запасной аэродром"

Недільний інцидент в Одесі з "захопленням" військової частини, у віданні якої перебуває Шкільний аеродром, вичерпано. Так відрапортувала влада.

Але спершу одні влаштували публічну нагінку військовим за зчинену на рівному місці бучу. А інші звинуватили в тому, що не відкрили вогню. Можна тільки уявити, що було б, якби вони застосували зброю.

Військова прокуратура вже висунула двом військовослужбовцям обвинувачення за статтями, які передбачають позбавлення волі на строк від восьми до десяти років. І Приморський районний суд відправив в.о. командира військової частини під домашній арешт. При цьому ніхто, крім військових, жодного покарання не поніс, попри те, що в інциденті брала участь група осіб у балаклавах. Але мова в цьому випадку не про покарання, а про землі військового аеродрому.

Нагадаємо, інцидент стався рано-вранці в неділю, 29 жовтня. Розташований по сусідству зі Шкільним аеродромом найбільший в Одесі торговельний центр розпочав будівництво дитячого спортивного комплексу і не зміг нібито узгодити з військовими питання про використання їхньої території на час будівельних робіт. Тому, маючи на руках дозволи міських служб, будівельники без згоди військових знесли паркан, вивезли 56 бетонних плит і заходилися встановлювати свій, металевий, при цьому заглибившись у територію військової частини на 8—12 метрів. У підсумку до міліції почали надходити сигнали про захоплення військової частини. І здійнявся галас.

Зазначимо: конфлікт між військовими і забудовником почав розвиватися ще два місяці тому, коли комерсанти отримали дозвільні документи на встановлення паркана. Але насправді річ не тільки в паркані. Конфлікт набагато глибший і ширший. Паркан лише оприявнив масштаб проблем.

Замість аеродрому — житловий масив

Річ у тому, що на місці Шкільного аеродрому має вирости новий житловий мікрорайон — "Аеропортівський". Так передбачено новим генпланом Одеси. Його ухвалила Одеська міськрада 25 березня 2015 року. І мерія вже розпочала реалізацію масштабного для міста проекту.

Близько 100 га земель Шкільного аеродрому з 218, що залишилися, розбито на ділянки, і їм уже присвоєно кадастрові номери. Кадастрова карта України показує, що 30 і 20 га відведено під будівництво та обслуговування багатоквартирних житлових будинків, 17 га, а також 8,5 і 18 — для громадської забудови, і частина з них — для цілей рекреації. Ще навесні Одеська міськрада дала добро своїм комунальним підприємствам на розробку проекту землевпорядкування щодо відведення цих ділянок для зазначених цілей. А зовсім нещодавно, 4 жовтня, вона ухвалила рішення розробити детальний план території (ДПТ) у межах пр-ту Небесної Сотні (Маршала Жукова), Шкільного аеродрому, вул. Проектної, 23 (Північ—Південь) (майбутня траса. — Ред.), вул. Інглезі (25-ї Чапаєвської дивізії). Тобто території, яку сьогодні займає Шкільний аеродром.

Інформацію про майбутню забудову земель аеродрому DT.UA підтвердили й у міському управлінні архітектури та містобудування. "У межі розробки даного ДПТ включено територію колишнього Шкільного аеродрому. На цій території розташовані майданчики для стоянки та вирулювальні доріжки для руху авіаційної техніки", — сказано у відповіді на запит редакції.

Та чому "колишнього"? І як це узгоджується з нинішніми реаліями й воєнними діями в Донбасі, що досі тривають? Із близькістю Придністров'я?Адже 8.08.2016 р. Міноборони і Державіаслужба підписали спільний наказ, відповідно до якого аеродром отримав новий статус. "Визначити аеродром державної авіації "Одеса-Шкільний", що належить Збройним силам України, аеродромом спільного використання державною та цивільною авіацією України", — йдеться в документі. Згідно з наказом, його мали внести до реєстру цивільних аеродромів України і сертифікувати. Цим самим наказом експлуатацію спільного аеродрому, забезпечення польотів та обслуговування повітряного руху покладено на підрозділи військової частини А3571.

В управлінні архітектури та містобудування послалися на Закон України "Про містобудівну діяльність", відповідно до якого процедура розробки та затвердження ДПТ не передбачає погодження проектних рішень із власниками або користувачами ділянок. Вони можуть подати свої зауваження після їх винесення на громадські слухання.

Не зовсім зрозуміло, як новий житловий мікрорайон (площею близько 289 га) сусідитиме з новою злітно-посадковою смугою Міжнародного аеропорту "Одеса", де приземлятимуться сучасні авіалайнери. Землі аеропорту та землі аеродрому зовсім близько і з'єднані між собою вирулювальною доріжкою. До речі, торік у Малиновському райсуді Одеси слухалася справа громадянина, котрий з третього поверху будинку, в якому проживав, фотографував літаки на Шкільному аеродромі й за допомогою саморобного пристрою прослуховував переговори військових. А що буде, коли поруч виростуть хмаросяги, нехай навіть на тій частині території, яку нині вже передано комерційним структурам?

На відкуп комерсантам

Зазначимо, що фінансуватимуть розробку ДПТ СК "Будова" і ТОВ "Югтранс-термінал". Останнє — це саме та компанія, яка й встановила свій паркан на території аеродрому. Ці дві пов'язані між собою комерційні структури й будуть, судячи з усього, забудовувати всю територію майбутнього житлового мікрорайону "Аеропортівський". У зв'язку із цим мера міста неодноразово критикували за те, що він збирається віддати будівництво нового житлового масиву на відкуп фактично одній структурі поза конкурсом.

Шкільний аеродром оточують малоповерхові будівлі, які належать міським комунальним підприємствам — КП "Теплопостачання", КП "Міськзелентрест" та іншим. Мерія вже передала ряд цих будинків і приміщень в оренду приватним компаніям, які й будуватимуть новий мікрорайон. Г.Труханов 10 липня підписав два розпорядження про передачу в оренду ТОВ "Будова-Спецінвест" нежилих будівель і споруд загальною площею 1035,7 кв. м, розташованих на вул. Інглезі, 7-Б, і нежилих приміщень загальною площею 639,4 кв. м, розташованих на вул. Інглезі, 7-А. Вони примикають до аеродрому. Ще раніше, 11 квітня, було підписано два розпорядження про передачу в оренду будівель площею понад 600 кв. м ТОВ "Транском Буд", у якого спільні бенефіціари з вищезгаданими компаніями. Після оренди ці приміщення були викуплені.

У ЗМІ ці компанії пов'язують з бізнесменом Володимиром Галантерником. Михайло Саакашвілі неодноразово згадував його ім'я, коли казав про тіньових хазяїв Одеси.

Отже, за документами, які нині ухвалюються міською владою, військового аеродрому в Одесі немає. Тому історія зі встановленням паркана — це, схоже, лише початок "бойових" дій за землю Міноборони.

На руках у військових є рішення виконкому Одеської міськради від 10 жовтня 1948 року про відновлення права 5-ї ВА на користування земельними ділянками під Центральним і Шкільним аеродромами. Шкільний на той момент мав у користуванні 286,9 га.Але вся проблема в тому, щоця земля, від якої сьогодні залишилося 218 га, досі не оформлена. Це не дешева і не швидка процедура в Одесі. Але найголовніше, що на ці землі давно накинули оком комерсанти, які вже підрахували свої прибутки від забудови території. Повторимося, території (колишнього) Шкільного аеродрому, як зазначають чиновники в документах.

Отже, не зовсім зрозуміло, як на цьому тлі свій земельний статус-кво відновлюватимуть військові. До того ж зважаючи на позицію мера Одеси Геннадія Труханова. Вона дуже ясно пролунала на нараді в Одеській обласній держадміністрації.

Чи почує мер губернатора?

Наступного дня після інциденту зі встановленням паркана губернатор області Максим Степанов посадив за стіл переговорів силовиків, військових і представників забудовника. Щоб урегулювати конфлікт, який, за його словами, яйця виїденого не вартий. Однак наприкінці наради, коли слово взяли військові, губернатору, схоже, так не здалося. Утім, судіть самі.

Про недільний інцидент доповідав начальник обласного управління Нацполіції Дмитро Головін. "Конфлікт навколо земельної ділянки між ТОВ "Югтранс-термінал" і командуванням військової частини А3571 має суто матеріальний характер", — сказав Головін.

Відчитав військових за роздування конфлікту й губернатор. І закликав сторони порозумітися.

— Ви, — звернувся до військових губернатор, — користуєтеся документами на землю 1948 року... А потім ми чуємо, що у вас хтось щось стирив... Дайте перелік, і я сам оформлю вам землі. Це зробити нескладно. Перешкоди немає, жодної... Категорична позиція всіх і моя особисто: все майно військових має бути оформлене.

Степанов пообіцяв у максимально короткий термін допомогти військовим оформити землі Шкільного аеродрому, а це на сьогодні, за даними командування військової частини, 218 гектарів.

Потім слово взяв мер Одеси Геннадій Труханов.

— Не варто так гучно звертати увагу на себе й на наявні проблеми. Набагато простіше вирішувати їх у робочому режимі. Ми всі ваші пропозиції готові розглянути. Я дав уже доручення і візьму їх під свій особистий контроль, — пообіцяв Труханов і попросив військових коректніше робити свої заяви. Без нагнітання.

Військові мовчки вислуховували всі докори на свою адресу. Але потім заявили, що в Одеській міськраді їхні питання не вирішуються роками. Що в судах лежать справи, заявлені військовим прокурором в інтересах Міноборони. І що місто не оформляє земельних ділянок під будівництво житла для військовослужбовців. І т.п.

У підсумку почули від мера на свою адресу різкі звинувачення. До нього приєднався й губернатор.

Наприкінці наради військові попросили Труханова не розглядати на сесії міськради питання щодо п'яти земельних ділянок Шкільного аеродрому, яким уже присвоєно кадастрові номери. Вони повідомили, що загальна площа цих ділянок 93,5 га і що землевпорядну документацію на них видано комунальним підприємствам міста.

— Ми якраз наводимо лад у цій сфері, зважаючи на ту безгосподарність, що там коїться, — відповів Труханов. — Під які цілі й завдання вам було виділено землю? Ми приводимо її в порядок. І виділяємо її некомерційним структурам...

— Ці землі входять у 218 гектарів? — перебив мера своїм запитанням губернатор.

— Так точно. І є вже рішення сесії, — уточнили військові.

— Це абсолютно законна процедура, — зауважив Труханов.

— З 218 — 93,5 гектара? — перепитав губернатор.

— Усі мають розуміти, — пояснювали військові, — що йдеться про діючий аеродром, про чергування бойових літаків... Ми не маємо права цю площу зменшувати. Її й так до нас із вами зменшили на 100 гектарів.

— Думаю, пропозиція не виносити ці питання на сесію справедлива, — сказав губернатор, звертаючись до мера, — і ми повинні привести у відповідність до законодавства ці 218 гектарів, які належать військовим.

— Ми все робимо в рамках закону, — ще раз повторив свою мантру Труханов. — Приводимо у відповідність те, чого не робилося раніше.

— Я розумію, — парирував губернатор. — Але ми знаємо, в якому стані була армія на початок 2014 року.

— Ми неодноразово зустрічалися з військовими і пропонували допомогу у вирішенні їхніх питань. Ми казали: давайте з вами разом будемо будувати й оформляти. Якщо можуть самі, самотужки, — нехай будують, — відповів Труханов.

— Якщо з земель Міноборони щось забирається, треба припинити ці дії, — завершив Степанов.

Отакий діалог між владою, який багато про що говорить, відбувся минулого понеділка. Але чи почує мер губернатора? А головне — як Максим Степанов у цій ситуації з землями аеродрому виконуватиме обіцянку, дану військовим?..