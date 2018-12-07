Як будинки в історичному центрі Києва у киян забирали

Активісти стверджують, що Софія Київська та історичний центр Києва, включно з низкою інших пам'яток архітектури, перебувають під загрозою знищення через незаконні дії впливових українських політиків.

Що саме відбувається, і чому ситуація нагнітилася, — спробуємо розібратись.

У часи каденції мера Києва Леоніда Черновецького рішенням Київради від 08.02.2007 №62/723 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007—2010 роки" було затверджено перелік із 884 об'єктів нерухомості, які перебували в комунальній власності м. Києва і підлягали приватизації. До нього входив і будинок за адресою вул. Рейтарська, 8-5 Б, розділений на три частини загальною площею 1 617,1 кв м.

Іншу частину будівлі, площею 473,8 кв м, було включено до переліку під приватизацію рішенням Київради від 31 березня 2011 року N 100/5487 "Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва".

Загальна ж площа будівлі становить 2332 кв м, якщо вірити рішенню тієї ж Київради від 2003 року.

Поступово будинок стали купувати, теж частинами. Проте робилося це непублічно: без згадувань у ЗМІ та реального аукціону.

Власниками будівлі стали різні приватні компанії — "Рейтерс" і "Георгієвський резиденс", але об'єднують їх родичі реальних власників — тесть колишнього голови ДФС Романа Насірова та сестра колишнього секретаря Київради, а нині народного депутата Олеся Довгого.

Нагадаю, що Насірова підозрюють у заподіяннях збитків державі на суму понад 2 млрд гривень. У 2017 році про підозру йому повідомляли детективи НАБУ.

Довгий мав проблеми із законом у справі зловживання службовим становищем, що вилилося у збитки для територіальної громади Києва на суму 81,7 млн гривень. У 2017 році, за підписом генпрокурора Юрія Луценка, йому повідомили про підозру, проте вже через три місяці САП зняла з нього всі обвинувачення.

Українська правда

Згідно з інформацією з ЄДРСР про кримінальне провадження №32012110070000045 щодо будівлі на Рейтарській, схема була така: Управління комунальної власності Києва зайшло у змову з третіми особами і продало комунальне майно без проведення відкритого аукціону, використовуючи підконтрольні суб'єкти господарювання, зокрема ТОВ "Абріль-студіо". За заниженою вартістю вчинено незаконне відчуження об'єктів нерухомості, що перебували в комунальній власності територіальної громади міста Києва, на користь третіх осіб, у тому числі ТОВ "Георгієвський резиденс".

Точний час скоєння злочину не зазначено, а міський бюджет тоді недоотримав, за оцінками слідства, 4,6 млн гривень. Тобто приватизація відбулася із процедурними порушеннями і за значно заниженою грошовою оцінкою.

Кваліфікація ж кримінального провадження, слідство в якому веде прокуратура м. Києва, — легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Загалом, афера з відчуженням нерухомості на користь компаній Насірова—Довгого стосується не тільки будинку на Рейтарській.

Так, згідно з даними з реєстру судових рішень, арешти у кримінальному провадженні щодо відмивання доходів накладалися також на будівлі за адресами вул. Хрещатик, 29/1, вул. Богдана Хмельницького, 63, вул. Паркова дорога, 6А, вул. Пушкінська, 38 та ще, як мінімум, шість об‘єктів нерухомості (перелік не є вичерпним). Сам же будинок на Рейтарській, 8Б наразі заарештований судом, — його не можна відчужувати.

ТОВ "Абріль-Студіо"

Цю фірму було зареєстровано в липні 2009 року зі статутним капіталом 63 тис. гривень.

Але вже за два місяці вона без відкритого аукціону придбала за заниженою вартістю — близько 2,6 млн гривень — будинок, у якому містилася книгарня "Сяйво".

Що стосується "Речдоку", то, згідно з даними з того ж Єдиного держреєстру судових рішень, за заниженою вартістю з комунальної власності нерухомість викуповували через фірму ТОВ "Абріль-студіо", а вже від неї будівля на Рейтарській потрапила до компаній "Георгієвський резиденс" та "Рейтерс". Остання згодом передала право власності на свою частину будинку до компанії "Георгієвський резиденс".

Половина статутного капіталу ТОВ "Георгієвський резиденс" належить Олександру Глімбовському, тестю екс-голови ДФС Романа Насірова. Решта 50% — сестрі народного депутата Олеся Довгого Оксані Гуляєвій через ТОВ "Рейтерс".

Дані з сервісу Yocontrol свідчать, що з фірмою-прокладкою "Абріль-студіо" пов‘язано ще, щонайменше, 160 різних компаній.

Але цікавий навіть не сам факт такої великої кількості фірм, а те, що всі вони зареєстровані за однією адресою — м. Київ, вул. Басейна, 9, квартира (кімната) №3.

Мені вдалося навідатися до будинку за зазначеною адресою й поцікавитись у місцевих мешканців про наявність компаній за цією адресою, проте ніхто про можливе розміщення там понад 160 компаній не чув.

Але повернімося до історії з будинком на Рейтарській.

Згідно з відповіддю на запит народного депутата Мустафи Найєма, 16 березня 2018 року було приватизовано ще один будинок безпосередньо поблизу Рейтарської, 8Б — будівлю, яка раніше належала департаментові охорони здоров‘я, за адресоюпров. Георгіївський, 9.

Новим власником стала фірма ТОВ "Глобал Інвест", яка виграла аукціон і придбала будинок за понад 102 млн гривень.

Але в аукціоні, крім неї, брали участь ще чотири компанії: "Драгон капітал інвестментс", "Тардіс груп", "Філікі Етерія", "Шаратан".

Три з чотирьох компаній зареєстровані на Кіпрі і є офшорними.

Але всі вони пов‘язані з ТОВ "Юніт Фінанс".

А засновник "Юніт Фінансу", згідно з даними сервісу Youcontrol, — те ж таки ТОВ "Глобал Інвест", також зареєстроване на Кіпрі.

Тобто аукціон має всі ознаки фіктивного, адже проводився з участю пов‘язаних між собою компаній, за якими, ймовірно, стоять одні й ті самі власники. І, хто б його не виграв, кінцевим вигодонабувачем стануть одні й ті самі особи.

Аналіз зв‘язків ТОВ "Глобал Інвест" свідчить, що ця фірма може бути підконтрольною іншій — уже знайомій нам "Георгієвський резиденс".

Тим часом дані з відкритих реєстрів вказують, що компанії "Глобал Інвест" і "Юніт Фінанс" входять до групи компаній "ХІГ", яку контролює олігарх Василь Хмельницький — колишній народний депутат від Партії регіонів, що неодноразово ставав фігурантом антикорупційних розслідувань.

Навіщо ж компаніям, пов'язаним із одіозними політиками, потрібні будівлі в історичній частині Києва, розташовані в безпосередній близькості одна від одної? Ми не можемо знати цього достеменно, але можна зробити припущення, виходячи з даних про статутні види діяльності цих компаній. І якщо у ТОВ "Георгієвський резиденс" предбачено досить безневинну діяльність у вигляді надання в оренду нерухомості,

то вже у ТОВ "Глобал Інвест" — усе набагато цікавіше. Адже компанія, що придбала будинок у Георгіївському провулку, спеціалізується лише на одному — на зведення будівель та споруд.

І саме ця компанія будувала раніше ТРЦ Ocean Plaza, ЖК RiverStone та Паркове місто.

Схоже, пов‘язані між собою фірми не просто так стали власниками суміжних будинків.

Можна припустити, що елітну нерухомість у центрі столиці викуповували з метою ведення нового будівництва.

Якого саме — знають у "Речовому доказі".

"Речовий Доказ"

У будинку на Рейтарській, 8Б розміщується галерея "Речовий доказ".

Раніше вона називалась Educatorium. Там відбувалися виставки, лекції, концерти та різні мистецькі заходи. Галерея успішно функціонувала кілька років, але з літа 2018 року, коли всім будинком заволоділа "Георгієвський резиденс", в орендарів почалися проблеми: спочатку фірма стала вимагати кількаразового підвищення орендної плати, а коли орендарі відмовили, оскільки це не було передбачено договором, почала погрожувати примусовим виселенням.

Natalie Sedletska / Facebook

Реакцією на такі дії стало створення проекту "Речовий доказ", оскільки будинок визнано саме речдоком у згаданому вище кримінальному провадженні щодо відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Мета проекту — збереження пам‘яток архітектури вулиці Рейтарської, недопущення чергового будівництва в історичному центрі Києва, створення скверу Георгія Нарбута та ще низка громадських ініціатив. Серед вимог — і покарання причетних до схеми розкрадання власності територіальної громади Києва та повернення будівель у комунальну власність.

Одним із координаторів проекту є активіст Назарій Кравченко.

Для реалізації задуманого активісти й митці працюють у різних напрямах: від концертів та акцій для привернення уваги до проблеми, як під Генеральною прокуратурою, розклеювання плакатів, наліпок, звернень у Київраду — до проведення масштабної Block Party.

До заходу долучаються різні підприємці, які працюють на Рейтарській, щоб на зібрані кошти провести благоустрій вулиці та скверу Нарбута.

Крім іншого, заснування цього скверу значно ускладнить можливості для будівництва і дасть змогу поповнити Київ ще однією зручною локацією для відпочинку містян.

Активісти, художники та підприємці вже неодноразово зверталися до Київради з такою пропозицією, і на сайті органу місцевого самоврядування є відповідний проект рішення, поданий депутатом Васильчуком.

Проте поки що невідомо, коли саме і на якому пленарному засіданні розглядатиметься це питання.

За час існування "Речдоку" вже відбулося кілька атак на галерею та сквер: у будівлі незаконно виводили з ладу систему електропостачання, тітушки намагалися кілька разів встановити паркан у сквері, а одного разу представники "Георгієвського резиденсу" пішли на відверте шахрайство, спробувавши передати право оренди будинку сторонній особі.

Назарій Кравченко вважає, що ці дії вчиняються з єдиною метою — примусити активістів відступити і підготувати квартал до нового будівництва:

"Ми перевірили, чим займалися фірми, пов‘язані з Довгим та Насіровим, що незаконно заволоділи рядом будинків на Рейтарській, та дослідили інформацію з власних джерел. Є всі підстави вважати, що в планах забудовника — знести історичні будівлі в охоронній зоні ЮНЕСКО та почати будувати багатоповерховий готель".

Натомість Кравченко пропонує свою концепцію для вулиці — створення музейної милі:

"Я гадаю, що нам варто відійти від простого бажання не дозволити тут (на Рейтарській. — Авт.) будівництво. Нам потрібна своя музейна миля в Києві, на кшталт того, що зараз є у Нью-Йорку та Берліні. Це має бути частина Рейтарської, наповнена культурними об‘єктами, до якої входитимуть і сквер Нарбута, і галереї, і музеї. Нам потрібен своя культурна Мекка, і кращого місця, ніж поблизу Софії, не знайти. А таких проектів, на жаль, поки що в Україні немає".

Ширшу заяву щодо музейної милі спільнота "Речовий доказ" уже робила раніше на своїй сторінці.

Що переможе? Бажання провладних політиків забудувати центр новими багатоповерхівками — чи ініціатива громади щодо створення нового культурного простору?

Поки що важко прогнозувати.

Хотілося б, аби ситуація мала позитивне завершення.

Але достеменно зрозуміло одне: крапка в цій історії буде поставлена тоді, коли ситуація дійде до фази відкритого протистояння.

І дуже важливо, щоб на той час правоохоронні органи, Київрада й Антимонопольний комітет дали свою оцінку тому, що відбувається з архітектурною спадщиною вулиці Рейтарської.