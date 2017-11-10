Вибрані місця із перестрілки з друзями

Перелік досягнень "Укроборонпрому" з парадного забезпечення української армії величезною кількістю озброєнь і військової техніки барвисто доповнюють численні кримінальні провадження за фактами масштабних зловживань у сфері оборонно-промислового комплексу.

Звичним, майже буденним явищем стало проведення обшуків, вилучень, допитів та інших слідчих дій в офісах самого держконцерну "Укроборонпром" та його підприємств, а також за місцями проживання його провідних менеджерів.

Традиційні схеми розкрадань державних коштів в ОПК, що безвідмовно працювали протягом багатьох років, дедалі частіше стають підставою для кримінальних проваджень, а от функціонери оборонки вже цілком можуть проводити майстер-класи з уникання кримінальної відповідальності та класичного мистецтва відписок.

Але насправді керівники держорганів ведуть не системну й жорстку боротьбу за забезпечення армії і проти корупції на крові, а намагаються прикрити власні тили паперовими щитами, при цьому відповідальність, як гарячу печену картоплину, перекидають від одного до іншого.

Романов vs Луценко… Сам дурень!

Початок епістолярної дуелі між "Укроборонпромом" і Генеральною прокуратурою поклав сам Ю.Луценко, який у середині липня цього року направив прем'єр-міністрові восьмисторінковий документ із викладом фактів зловживання з використанням бюджетних коштів для потреб оборони. У статті "Красти у фронту — красти в перемоги" (DT.UA, №29 від 12.08.2017) я свідомо не цитував повного тексту листа генпрокурора, оскільки це могло завдати значної шкоди обороноздатності країни.

Слід зазначити, що в резолюції Кабінету міністрів, накладеній на згаданий лист, "Укроборонпром" не значиться, а відповідно, і думкою його керівника з цього приводу ніхто не цікавився. Однак сталося диво: держконцерну вдалося проаналізувати відомості Генпрокуратури, які "свідчать про певну однобокість подання інформації, що може стати підставою для хибних висновків стосовно ефективності управління державними підприємствами ОПК, особливо в нинішніх умовах ведення проти України гібридної війни". Ця геніальна цитата міститься в листі від 18.09.2017 гендиректора "Укроборонпрому" прем'єр-міністрові (див. документ на сайті DT.UA).

Далі в тексті листа Р.Романов уживає по черзі висловлювання: "некоректними є дані", "викривленими є відомості", "не відповідає дійсності інформація", "упереджено подана інформація", "не достовірною є інформація", "нібито зловживань". Добре, що "Укроборонпром" копію цього листа направив Ю.Луценкові, а то б він не здогадався, що бере активну участь у гібридній війні з компрометації ефективної діяльності суперкерівників оборонної промисловості.

До речі, "Укроборонпром" викрив генпрокурора в незнанні положень Закону "Про прокуратуру", який не відносить до її повноважень "питання визначення ефективності здійснення управління об'єктами державної власності". Отак просто, однією фразою генеральний директор державного концерну поставив жирну крапку в спробі позначити зловживання у сфері ОПК! Як не знав Юрій Віталійович і про те, що нині основним борцем із розкраданням державного майна є сам "Укроборонпром", який самостійно виявив "факти зловживань і розкрадань на загальну суму 657,2 млн гривень, 10,3 млн дол. США, 373,3 тис. євро". Оце масштаб! Такими ж темпами можна вийти на показники, цілком порівнянні з коштами, що їх держава виділяє на створення нових виробничих потужностей і технологій!

Дуже цікаво довідатися, чи врахували в цій сумі 200 млн гривень, виведених "Спецтехноекспортом" на підприємства з ознаками фіктивності? Чи щодо цього епізоду "Укроборонпром" скромно промовчав? Може, талановитий менеджмент "Укроборонпрому" не помітив недавнього вилучення документів у своїх приміщеннях?

Завершуючи коментар до потоку наданих Р.Романовим доказів некомпетентності Генеральної прокуратури, не можу не зазначити одного яскравого пасажу. Йдеться про пропозицію Ю.Луценка наділити повноваженнями державних замовників по прямій закупівлі на зовнішньому ринку озброєнь і військової техніки. Не хочу вдаватися в дискусію стосовно цієї проблеми, оскільки ці повноваження в наших силовиків і так є, і стурбованість "Укроборонпрому" з приводу додаткових витрат з державного бюджету не зовсім коректна. Ніяк не повірю, що спецекспортери на громадських засадах здійснюють свою діяльність на зовнішніх ринках для закупівель озброєнь для армії. Імовірно, гендиректор держконцерну не в курсі, що госпрозрахункову діяльність спецекспортерів щедро оплачують державні замовники у вигляді покриття комісійних і маркетингових витрат, агентської винагороди, тобто перетіканням грошей державного бюджету на утримання бригади посередників з "Укроборонпрому". І звичайно ж, я не поділяю стурбованості керівника концерну тим, що робота державних замовників напряму з іноземними контрагентами "призведе до втрати міжнародних ринків збуту і унеможливить їх відновлення". Все-таки хоча б іноді, Романе Анатолійовичу, треба читати те, що підписуєте! Який стосунок ринки збуту нашої продукції мають до закупівлі іноземних озброєнь?

Романов vs Пашинський… Хто кому?

Торік керівник профільного комітету Верховної Ради С.Пашинський завбачливо відкосив з посади голови наглядової ради "Укроборонпрому", і це дозволило йому не стримуватися в оцінках "бурхливої" діяльності держконцерну та його підприємств з виконання державного оборонного замовлення та проведення реформ у сфері ОПК. Слухання про реформи ОПК з демонстративним побиттям "немовлят-реформаторів" з "Укроборонпрому", що відбулися минулого тижня в комітеті з питань національної безпеки та оборони, лише підтвердили впевненість у тому, що полонених колишній голова наглядової ради концерну брати не хоче.

За місяць перед цим С.Пашинський надіслав президентові особистого листа щодо питань фактичного стану виконання державного оборонного замовлення 2017 р. (див. текст на сайті DT.UA). Природно, що солістом у цьому листі був "Укроборонпром".

Комітет Верховної Ради оцінив стан виконання підприємствами концерну програм з підвищення обороноздатності та безпеки держави, які реалізуються із залученням кредитів під держгарантії, як незадовільний. На сьогодні, за інформацією Міноборони, суб'єктами господарювання залучено кредитів на суму 767 млн гривень, що становить 18,3% від загальної вартості державних контрактів, а фактично оплачено 4,49% від суми залучених коштів. Чи треба коментувати ці цифри при загальній сумі підписаних виконавцями держзамовлення контрактів з Міноборони 4,19 млрд гривень? Якщо такі темпи роботи підприємств "Укроборонпрому" збережуться, то виконати оборонні програми буде дуже проблематично.

У цій ситуації інформація, яка заполонила ефір і яка часто транслюється з вуст верховного головнокомандувача країни, про титанічні зусилля й досягнення "Укроборонпрому" із забезпечення армії озброєннями та військовою технікою якось не відповідає даним Міноборони про те, що за деякими поставками зобов'язання підприємств державного концерну взагалі не виконано або виконано лише наполовину. Почерпнути інформацію про "успіхи" призначеного П.Порошенком на керівництво концерном менеджменту він може з секретного листа Міноборони, спрямованого в Комітет ВР України за №276/21/1641т 20 вересня поточного року.

Ще більшу інтригу затіяв С.Пашинський, коли відкрив очі Петрові Олексійовичу, повідомивши йому відомості, які, ймовірно, належать до державної таємниці: функції з управління "Укроборонпромом" і контроль його діяльності — не повірите! — здійснює не президент, а Кабінет міністрів України. Ба більше, керівник комітету нагадує президентові, що уряд не виконує його указів і досі не покарав винних у зриві виконання завдань з реалізації оборонного замовлення, визначених відповідними рішеннями РНБО.

При цьому Пашинський вважає, що ніхто в країні, крім президента, не може вимагати від керівника держконцерну звіту про його діяльність в 2016–2017 рр. і дати доручення уряду покарати винних у зриві виконання оборонного замовлення. Ну так, "цар велить своїм боярам"?

Питання про кадрові зміни в "Укроборонпромі" профільний комітет Ради порушує не вперше. Може, все-таки варто подумати й провести відкритий конкурс на головну посаду в оборонці. Єдине побажання — не проводити цей конкурс на задньому дворі автосалону "Хюндай", щоб випадково не переміг пес Шарик, що залишився на охороні КПП…

Романов vs Гройсман…

Хто винен?

Думка С.Пашинського про те, що уряд сильно недопрацьовує, цілком збігається і з думкою керівника ДК "Укроборонпром" Р.Романова. Щоправда, з різних причин.

На початку жовтня цього року Р.Романов надіслав секретареві РНБО О.Турчинову багатосторінкового листа з описом досягнутих "Укроборонпромом" успіхів і недоліків у діяльності уряду, які можуть призвести "до критичних і непередбачуваних наслідків для безпеки та оборони України" (див. текст на сайті DT.UA).

Як вважає генеральний директор "Укроборонпрому", уряд несвоєчасно ухвалює рішення "з нейтралізації загроз у діяльності ОПК і недофінансування державних цільових оборонних програм", що може призвести до втрати цілих галузей оборонної промисловості. Однієї цієї фрази Р.Романова вже цілком достатньо, щоб прем'єр-міністр почав гарячково гортати Кримінальний кодекс у пошуку фабули статті 111, а звук клацання сталевих браслетів відбивався гулом у вухах.

Винна виконавча влада й у тому, що не ухвалила "консолідованих і виважених рішень", які не дозволяють концерну "провести реструктуризацію та фінансове оздоровлення підприємств-учасників, їх корпоратизацію, створення на корпоративній основі інтегрованих науково-виробничих структур, технічне переозброєння і технологічне оновлення науково-виробничої та експериментально-випробувальної бази підприємств з використанням новітніх досягнень науково-технічного прогресу". Але практично все перелічене Р.Романовим можна без особливих зусиль знайти в статуті державного концерну "Укроборонпром", і це цілком і повністю належить до функцій суб'єкта управління державною власністю в оборонно-промисловому комплексі. Звичайно ж, одна справа вештатися світом у провінційному захваті малорезультативних бізнес-вояжів, витративши внески підприємств — учасників концерну на оплату перельотів, дорогих готелів і представницьких витрат, супровідний персонал і секретарів, а інша — займатися рутинною роботою з реформування й підвищення ефективності галузі. Чи лишилися ще на карті світу не звідані "Укроборонпромом" далечіні? Даю підказку уряду: а чи не час підвести підсумки діяльності бізнес-туристів з держконцерну та його підприємств, порівнявши географію поїздок і витрати на них з кількістю й вартістю реалізованих контрактів? Ні, не підписаних, а саме реалізованих контрактів!

Неймовірно, але, можливо, крім уряду ще у двох міністерствах країни виявилися диверсанти й саботажники. Як доносить секретареві РНБО керівник концерну, незважаючи на гостру потребу взаємодії та конструктивного співробітництва органів державної влади, установ та організацій сектору безпеки з підприємствами — учасниками концерну, сьогодні "в рішеннях органів центральної влади, зокрема Міноборони, Мінекономрозвитку, проглядається тенденція стримування стабільного розвитку державних підприємств, що створює умови для втрати ними промислового потенціалу, формування сумнівних механізмів освоєння фінансових ресурсів, що в найближчій перспективі матиме руйнівні наслідки для вітчизняної оборонної промисловості і завдасть шкоди державі в соціально-економічній та оборонній сферах".

Ще Міноборони, на думку Р.Романова, винне в тому, що скорочує частку оборонного замовлення у підприємств концерну. Навряд чи це звинувачення коректне. Просто Міноборони розширило кількість підприємств — виконавців держзамовлення, створивши тим самим певні передумови конкурентного середовища на цьому ринку. У той самий час левова частка державного фінансування однаково дістається підприємствам "Укроборонпрому". Генеральний директор міг би це знати, якби виконав свій прямий обов'язок із контролю виконання оборонного замовлення на підпорядкованих йому підприємствах. Це не дуже складно.

Перш ніж займатися написанням скарг в усі інстанції, геніальний менеджмент "Укроборонпрому" міг би провести невеликий аналіз пропозицій власних підприємств. Різниця буде відчутною. І в строках, і в якості, і в ціні, і в інженерних рішеннях, і в гнучкості ухвалення управлінських рішень! Саме з цих причин Міноборони працює з Інженерною групою "Арей" і підприємством "Мотор-Січ", а не для того, щоб заради зловтішного задоволення відібрати частину грошей у Романова.

Одну з цитат листа Р.Романова наводжу цілком, без купюр: "Через низку причин бюрократичного характеру підприємствам-учасникам Концерну важко конкурувати з комерційними структурами, на яких процеси з модернізації виробництва проходять у значно коротші терміни". Невже головний менеджер концерну нарешті прозрів і побачив, що його вотчина загрузла в бюрократичних процедурах?!

Персонально для цього функціонера повідомляю, що ще на ввіреному вам об'єкті існує чудова процедура відбору кваліфікованих постачальників, яка анітрохи не завадила реалізації схеми з виведення державних коштів за допомогою фіктивних підприємств у тінь.

Зверніть також увагу на цікаві схеми погодження будь-яких платіжних документів, зовнішньоекономічних контрактів, дозволів на переговори, комісійних, агентських і маркетингових витрат підприємств. Може, вам намалювати комікси зі схемами й прізвищами бюрократів, які сидять на цих погодженнях, і з сумами, що наповнюють кишені цих діячів?

Не можу в цій вакханалії саботажу не відзначити особливої ролі Мінекономрозвитку. Саме це відомство, за інформацією Р.Романова, не включило більшість пропозицій концерну до програми реформи й розвитку ОПК. Мало того, без участі концерну планується використати понад 10 млрд гривень для реалізації програм з розвитку ОПК та виробництва боєприпасів.

А ще Мінекономрозвитку, за інформацією концерну, винне в тому, що не дає "Укроборонпрому" рекомендацій, як йому захищати об'єкти прав інтелектуальної власності, створені з використанням бюджетних коштів і державного майна, що становить реальну загрозу втрати новітніх українських розробок. Все ж таки читати статут власного підприємства іноді треба навіть його керівникові! Тоді б він знав, що і це зона його відповідальності й повноважень!

Усі дороги ведуть…

до Гройсмана

У всіх згаданих мною листів є щось спільне.

Перше: жоден з тих керівників, яким вони були адресовані, їх не читав.

Просто чудово, що у президента є голова адміністрації І.Райнін, який переадресував листа Р.Романова на ім'я президента секретареві РНБО О.Турчинову. А в секретаря РНБО є заступник О.Гладковський, який переадресував цей документ Кабінету Міністрів. Аналогічна ситуація склалася і з листом Р.Романова на ім'я О.Турчинова, який той-таки О.Гладковський знову перенаправив до КМУ. Такий самий шлях проробив лист С.Пашинського на ім'я президента, який голова президентської адміністрації від борту спрямував у лузу Кабміну.

Усього цього листування, а також адресованих особисто прем'єр-міністрові листів Ю.Луценка і Р.Романова прем'єр-міністр, на жаль, теж не бачив, а треба було б. Таким чином з'явилася друга об'єднавча ознака: останній адресат листів — це прем'єр-міністр.

Володимире Борисовичу! Ваші сусіди у владних структурах Вам абсолютно чітко дають зрозуміти, що "Укроборонпром" і все, що коїться довкола нього, — це зона Вашої персональної відповідальності! Усі провали й проблеми в забезпеченні армії озброєнням і військовою технікою, реалізації програм реформ і розвитку ОПК, створення й виробництва озброєнь та військової техніки, створення нових виробничих потужностей і новітніх технологій, інвентаризації та збереження об'єктів інтелектуальної власності, невиконання оборонного замовлення, питання недофінансування оборонних програм — це все Ваше. Стрічечки розрізати, посередницькі ділити, втридорога свою напівпродукцію армії продавати, відкривати й закривати справи за "бабки", бойову техніку й паради влаштовувати будуть інші люди, а от відповідати за те, що не зроблено, будете Ви. Час уже це усвідомити.

Цілком очевидно, що починати цю роботу треба зі зміни кадрової політики у сфері ОПК.