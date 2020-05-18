Великий куш децентралізації

Відразу скажу, що міністр розвитку територій Чернишов на цій фотографії присутній швидше для формальності і краси. Оскільки в принципі мало що може розповісти стосовно необхідної нам теми. Хоча і міністр. Набагато більше відповідей у голови ОПУ Єрмака, куратора регіональної політики ОПУ Трофимова, звичайно у голови партії Олександра Корнієнка, ну і у мало помітного прем'єра Шмигаля, що не встоял перед натиском численних патронів.Хоча і уособлює офіційний дах, під яким сьогодні розгортається, можливо, найбільш драматична історія, пов'язана з владою Зеленського. Тсс ... владу буквально пожирають спокуси.

Вже за кілька тижнів можна буде на повний голос сказати, що Зеленський успішно продав ключову горизонтальну реформу в країні і таки отримав надбавку до зарплати. Виражену в лояльності до тих, кому відійшли ОТГ (об'єднані територіальні громади) акурат напередодні місцевих виборів. Так що тепер, друзі, нами править не тільки некомпетентність, а повернувся ще й договірняк з бізнесом. Приправлений, звичайно, дещицею пафосної партійної риторики.

"З точки зору того, що ми зараз затверджуємо кордони громад, можливо, на століття, то це серйозний привід замислитися про державну відповідальність за прийняття таких рішень, — говорив у інтерв'ю ZN.ua місяць тому голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. — Тому все робилося на картах, на пальцях і буквально з циркулем. Ми проектували громади на субрегіональний рівень, читали тисячі листів, які нам досі пишуть люди і про свої проблеми, і про місцевих "феодалів".

Стоп! Вважайте й цю статтю листом до президента. І знайте, що в країні є люди, які розуміють, що відбувається насправді. Бачать, як президент розмінює стратегічні речі на миттєві інтереси. Як все це швидко монетизується тими, хто за службовим обов'язком покликаний будувати, а не руйнувати державу..

Ось прямо зараз ми з вами є свідками того, як роздають ярлики на довічне царювання. Як ключова реформа, здатна збалансувати всі рівні влади в країні і відрегулювати систему державного управління, розмінюється на лояльність.

Можливо, і наш лист буде прочитаний головним куратором децентралізації і донесений як цінна і чесна порада гарантові Конституції. Адже до кінця травня, коли уряд поставить крапку на першому етапі реформи, затвердивши перспективні плани областей і кордони об'єднаних територіальних громад, а також подасть до парламенту закон про новий адміністративно-територіальний устрій, ще є трохи часу. Для того, щоб уникнути остаточного ребрендингу правлячої партії. Зі слуги на торгаша.

Вступні для слуг народу

Ще раз нагадаю що у нас дано. За п'ять років з моменту старту реформи в 2015-у році, з 10 961 громад базового рівня, до квітня 2020-го — 4 698 (42,9%) встигли добровільно об'єднатися навколо більших і розвинених центрів і створити 1 029 об'єднаних ОТГ. Запланований ліміт: 1 300 об'єднаних громад.

Очевидно, що близько 40% об'єднаних старих громад вже відкусили майже 70% ліміту. У той час, як майже 60% необ'єднаних старих громад тепер мають якось уміститися в 20% решти резерву нових.

У наявності диспропорція. І свідчить вона про те, що в країні створено величезну кількість неспроможних, економічно слабких ОТГ. Експерти підтверджують, що таких громад — половина. Проблему визнають і самі куратори реформи у владі.

З урахуванням того, що зміни до Конституції в частині децентралізації нинішня влада навряд чи вже потягне, був включений план Б. Уряд на рівні прийнятого закону № 2653 отримав можливість оперативно закінчити перший етап реформи, об'єднавши ті громади, які залишилися, адміністративним шляхом, і перейти до її другого етапу, сформувавши субрегіональний (районний) рівень.

Для того ж, щоб правильно закінчити з громадами, і не злити (не побоюся цього слова) за півтора місяці п'ятирічні завоювання децентралізації, "слугам" потрібно було дотриматися всього двох умов.

По-перше, за рахунок решти необ'єднаних громад підтягнути до спроможності і укрупнити вже створені ОТГ. Тут варто нагадати, що колишня влада, залучаючи громади в об'єднавчий процес, сама сильно захопилася і часто закривала очі на порушення методики і критеріїв об'єднання. Звідси і взялася велика кількість з поганою якістю. Що, однак, цілком можна було на фінальній стадії відрегулювати в ручному режимі.

По-друге, ті громади, які потрібно було створювати заново, слід було відразу повернути в жорсткі рамки методики. Ключове — жорсткі. І тут основними інституціями, які мають стояти на сторожі закону (а методика затверджена законом) і державного інтересу, повинні бути уряд і особисто прем'єр-міністр. Якщо він отримав від президента відмашку на реальні, а не картонні реформи, звичайно.

Згодна, що завдання це чисто юридично не таке вже й просте. Адже згідно із законом, Кабмін стверджує перспективні плани за поданням ОДА (обласних державних адміністрацій). З одного боку, цілком зрозумілий реверанс центру в бік регіонів (адже їм звідти видніше, що і як), з іншого, — пастка. Тому як нашим регіонам традиційно видніше тільки через свою кишеню.

І тут — увага! — пліч-о-пліч з прем'єром повинні були б стати 24 губернатора. Як 24 воїна світла, для того, щоб захистити державний інтерес перед напором місцевих і регіональних еліт. Але знову-таки, вибачайте за повторення, якщо вони отримали від президента відмашку на підтримку реальних, а не паперових реформ уряду.

Тобто за прем'єром і головами ОДА непорушною стіною повинен стояти сам Президент з тією самою піднятою булавою і політичною волею довести розпочату справу до кінця. Ось так приблизно і формується переможна енергія будь-якої реформи.

Корреспондент.net

Але ось я, чесно кажучи, не знаю, які такі сигнали повинен був подати всім цим людям наш президент, щоб обіцяна ним народу політична воля змінити країну перетворилася на банальний торг з регіональними князями.

КОзаки-розбійники

Першу стрілку розбійникам про те, куди можна забігти по ходу гри, щоб домовитися, намалював ще Кабмін Гончарука, коли прогнувся під "хотєлками" Закарпаття і перелопатив вже затверджений перспективний план. Тоді першою за всі роки децентралізації здригнулася попередниця Чернишова екс-міністр Альона Бабак, задовольнивши прохання "слуги народу" Михайла Лаби в Закарпатській області. Справа Оноківської громади, де Лаба раніше був головою сільради, дійшла до розгляду в комітеті, і депутати сказали: "Люди повинні вирішити самі".

І з тих пір великі люди по всій країні почали вирішувати самі. У супроводі більш дрібних.

Голова профільного парламентського підкомітету — Віталій Безгін, за словами Олександра Корнієнка, — його права рука, яка як раз і тримає циркуль децентралізації. Я, звичайно, пробувала з ним зв'язатися, але не склеїлося. А ось автор коментаря під постом Безгина Василь Гостюк, який виявився екс першим заступником губернатора Чернівецької області, що два з половиною роки займався децентралізацією, на моє повідомлення відповів.

Сьогодні Чернівецька ОДА разом з її головою Сергієм Осачуком (який вже фігурував у нас удвох з мером Чернівців) виявилася в епіцентрі скандалу. У поданому ОДА перспективному плані на догоду місцевим феодальним кланам демонстративно проігноровані закон, методики об'єднання громад, думки експертів і всі пристойності.

Проте 6 травня Кабмін затвердив, що називається, підсунутий йому Осачуком перспективний план, який в області ніхто ні з ким відкрито не обговорював. (Дружно читаємо місцеву пресу). Правда, прем'єр Шмигаль цей чудовий документ все ще не підписав, мабуть, переживаючи останні мляві сутички з власною совістю.

Голос України Глава Сокирянської райради та Сокирянського райдержадміністрації Василь Козак

Думаю, вам буде цікаво дізнатися подробиці історії, де провідним виявився голова Сокирянської райради, за сумісництвом — власник всього Сокирянського району Буковини Василь Козак (ТОВ "Агросад-2005", ПП "Буковина Агросвіт", ТОВ "Буковинський сад" та ін.), а веденими — вся українська влада, включаючи знану нами людину з булавою. Про ці подробиці я і розпитала екс заступника губернатора Чернівецької ОДА Василя Гостюка.

— Василю, ви стояли біля витоків цієї історії. Розкажіть.

— Сокирянський район — єдиний в області, де крім районного центру Сокіряни розташоване ще одне місто обласного значення — Новодністровськ. Воно історично є центром цього регіону. Якраз там і народилася ініціатива жителів створити ОТГ з центром у Новодністровську. Село Ломаченці свого часу за законом про добровільне об'єднання громад вийшло з ініціативою про приєднання до Новодністровська.

— Тобто це було в період вашої каденції?

— Так. У 2018-у році в день прийняття рішення про об'єднання в Ломаченцях відбулося захоплення сільради частиною агресивно налаштованих жителів. І я в цій сільраді разом з депутатами, представниками нашого регіонального Центру розвитку місцевого самоврядування та журналістами просидів до четвертої ранку. Поки поліція не зробила практично силовий штурм і не звільнила заручників.

Ексзаступник глави Чернівецької ОДА Василь Гостюк

— Що хотіли опоненти?

— У групі, що захопила сільраду, були місцеві жителі, які хотіли створити громаду з довколишніх сіл без Новодністровська. З бідних маленьких, апріорі нежиттєздатних сіл. Просто ті люди, які за ними стоять, не хотіли втрачати контроль за цією територією.

— Ви говорите про Василя Козака?

— Так. Це багаторічний місцевий діяч, який примудряється завжди прикріпитися до провладної партії. У Ломачинцях же знаходиться вихід на Дністер з територією великого комплексу відпочинку, де він реально проживає. І для Козака було, звичайно, дуже боляче, що село від нього відвернулося.

Проте, Новодністровська ОТГ була успішно створена. ОДА підтримала ініціативу громадян. Громада вийшла на прямі міжбюджетні відносини. Процес створення завершено. Люди Козака продовжують ходити по судах, намагаючись оскаржити рішення, але, повторюся, процес створення Новодністровської ОТГ — завершено. Межі громади ми визначили згідно з існуючою і погодженою законом методикою, що Кабмін успішно затвердив.

— Що зараз коїться?

— ОДА в своєму новому перспективному плані всі села, навіть ,ті, які вже завершили процес створення громади, включаючи Ломачинці, виключила зі складу Новодністровської громади і віддала райцентру Сокиряни. У Сокірянській громаді спочатку було 12 сіл, а зараз вже 15. У той час, як Новодністровськ взагалі залишили точкою на карті без територій розвитку і сенсу існування.

— Але Козак в своїх інтерв'ю заявляє, що неприпустимо приєднувати села до міст, знищуючи ідентичність сільських жителів.

— У Новодністровську 10 тисяч населення. Є навіть села більші.

— -За що основна боротьба?— За збереження контролю над усім районом у центрі з Сокирянами. Якщо ж створити три громади, як ми і планували відповідно до методики, він перестане бути цікавим для регіональних лідерів. А також може програти місцеві вибори нинішньому меру Сокирян Равлику. Зараз він обзавівся депутатами, в парламенті його представляє рідний син. (Володимир Козак народний депутат від партії "Слуга народу" - Автор). Очевидно, що і Кабмін не може з ним впоратися. Зараз у нього є підтримка в обласній адміністрації, там працює його колишній заступник Олексій Бойко. Але справа навіть не в самому Козаку, а перш за все в тому, що ОДА просто нахабно порушує закон.

Шпальта Глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук

— Чому?

— -Адміністрація — це вертикаль президента. Напевно, тому, що голові ОДА це дозволяється. А сама адміністрація виявилася під впливом місцевого князя.

— А як вам вдалося не потрапити під цей вплив свого часу?

— У мене не було з ним ніяких інтересів. Я потрапив на роботу за конкурсом. Діяв завжди виходячи із залізного принципу: не знаєш, що робити, дій за законом. Справа в тому, що інтереси у людей є завжди. У всіх. Завжди хтось буде незадоволений. Але це нормальна ситуація. Візьміть будь-яке, навіть саме правомірне ідеальне рішення суду, — друга сторона завжди буде їм не задоволена. По всій Україні в зв'язку з цим конфлікти.

Але давайте ми розділимо — конфлікт інтересів, який був, є і завжди буде, тому що світом править інтерес. І звернемо увагу на банальних "косорізів", коли чиновники прямо порушують закон. Коли нахабно і демонстративно подають необґрунтований, що не відповідає методиці і закону, перспективний план. І тут йдеться не про конфлікт інтересів, а про порушення прямої норми закону. Незалежно від мотивів.

— Адекватна реакція президента?

— Звільнити голову ОДА. Причому це треба було зробити давно, коли вони електронкою подали один план, а приїхали на засідання в Мінрегіон зовсім з іншим планом. Зараз йде службове розслідування по одному із заступників, пов'язане з підробкою документів. Чим воно завершилося, невідомо. Однак судячи, з сьогоднішніх кроків ОДА, можна припустити, що нічим.Ви мене вибачайте за емоції, але я цим займався два з половиною роки і, знаєте, так провалити все за три місяці, треба вміти. Повинні бути правила. Порушувати закони не можна. А чиновники їх порушують.

— Куди все-таки подіти інтерес?

— Серед юристів є такий жарт. Завжди є тема, як заробити грошей, але давайте ви обмежите свої фантазії нормами кримінального кодексу.

... Ось зараз дивлюся сюжет одного з місцевих телеканалів на цю ж гостру тему і бачу пана Бурбака, який пристрасно підтримує Новодністровську ОТГ. Так, не тільки у аграріїв є вотчина в Чернівецькій області, а й у фронтовиків. Це я до того, що в будь-якій думці, якщо сильно захотіти, можна знайти і особисті амбіції, і політику і ще багато чого. Але в цьому конкретному випадку я бачу ще закон, затверджену методику, рекомендації експертів, звернення до президента Асоціації міст, і карту з точкою в обскубаному Новодністровську.

Мультиплекс "Батьківська хата"

Ну, ви розумієте, що в такій ситуації завжди працює тільки один принцип: "Чому Васі можна, а мені не можна?" Тим більше, якщо одиним з облич цього всемогутнього Васі є сам прем'єр-міністр Шмигаль, який поставив свій підпис під створенням, наприклад, Зеленської ОТГ, що на Івано-Франківщині, де 1 900 жителів і менше 250 дітей. Що абсолютно йде врозріз з методикою, зате близьке серцю прем'єра. А ось, відображаючи обличчя першого віце-спікера Стефанчука, у Хмельницькій області розшматували самодостатню Красилівську ОТГ, "бо там його Батьківська хата".

Кількість тих, хто в змозі зацікавити, переконати або натиснути на владу зростає в геометричній прогресії. Гієни рвуть лева на частини.

До речі, треба сказати, що Чернівецька область використовує досить різні інструменти задоволення запитів зацікавлених осіб. Ось якщо в густонаселеному Сокирянському районі все підтягнули під Козака, то в нечисленному Заставницькому, навпаки, — замість того, щоб піти по виправданому в цьому випадку шляху "один район — - одна громада", його подрібнюють на шість (!) апріорі слабких утворень. Тому, що там вже призначено, хто має виграти вибори.

Одеська область. Болградський район, в якому постійно перемагав регіонал Антон Кіссе. Зараз паразитує на етнічній темі. В районі величезна територія і дуже потужні села — по 3-5 тисяч. Замість того, щоб створити п'ять заможних громад, господарі домовляються і роблять три — Кубей, Болград і Криничне (остання — вотчина Плачкова).

"Але найяскравіше — Южне, — розповідає співавтор децентралізації Юрій Ганущак. — Це місто обласного значення, яке обслуговує припортовий завод по переробці аміаку тощо. Від міста йде одна дорога. На територію зайшов бінесмен, депутат обласної ради Олег Кутаталадзе. Для того, щоб за безцінь взяти припортовий, створюється Візірская громада, яка обрізає у Южного і дорогу, і складські території. Він же наполягає на приєднанні до Візірської ОТГ Сичавки, що примикає до Южного, аби повністю контролювати територію. Справа Южного є питаннями економічної безпеки країни, забезпечення єдиного комплексу Южне припортовий завод і його економічної привабливості ".

І це байдуже?

Затока. Дуже кримінальне місце. До неї приєднують абсолютно безпідставно селище Кароліно-Бугас. 3 тисячі населення — це заможна громада? До того ж взагалі без соціальної інфраструктури. Все, що ближче до моря — банальний рекет. Опозиція в частці. І Одеська ОДА жорстко стоїть на захисті різноманітних політичних інтересів.

Та ж історія з Маяками. ОТГ, яка огинає той же лиман на півночі, проходячи через прикордонну зону. Природно, що питання про єдиний комплекс надання соціальних послуг для жителів не стоїть — чистий бізнес. До того ж вельми специфічний, з огляду на 10 км прикордонній території з Молдовою.

Чернігівська область. Крути, 15 км від Ніжина. Створюється абсолютно штучна громада, яка множить на нуль вже створену Плисківську громаду. Рішення прийнято під конкретних людей, що використовують міфи про культурну спадщину тощо.

Бобровицький район. Величезний район у 1 500 кв. км і мисливські угіддя, які контролюються місцевим князем героєм України. ОДА приєднує їх до Бобровицької громади, паралельно витісняючи вже існуючу з 2015-го року між цими територіями Новобасанську громаду. Просто нагинають сільську раду і роблять обмін територіями.

Кіровоградська область. Приютівська громада дугою обіймає Олександрію і при цьому розриває територію міста. Люди, щоб потрапити в центр громади (невелике село Приютівка) — їдуть через всю Олександрію. Маячня!

Всі пропозиції розділити навпіл цю громаду (верхню її частину залишити окремо, а нижню приєднати до міста) — не сприймаються. Це великий затяжний конфлікт, який досі не вирішений. Чому? Тому, що це землі одного підприємства.

У Сумській області обрізають Тростянець та Ромни, щоб діючі мери не виграли. Просто заходять в спальні райони міст і обрізають їх.

Херсонська область. "Генічеська ОТГ створюється в складі всього Генічеського району, а це 3000 кв. км і 58 000 населення ! — пише в своїй статті директор з розвитку Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук. — Якщо подивитися на карту району, можна побачити, що вся північна частина району слабо заселена, дуже віддалена від міста Генічеська. Мало того, це прикордонна територія в особливих умовах, адже це межа з країною--агресором. До того ж тут етнічний і мовний склади різних частин цього району також істотно різняться. Тому говорити про спільну ідентичність жителів цієї великої території навряд чи можливо".

Закарпатська область. "Мукачівська ОТГ. Громада з центром в місті обласного значення з населенням близько 86 000 (!) чоловік, — продовжує Ткачук. — Нова ОТГ має увібрати в себе ще 14 сільрад. Створюється величезна громада, яка об'єднає досить відмінні одна від одної території і де сільське населення становитиме критично малу частину порівняно з міським. Знову ж таки, яким чином тут мають узгоджуватися такі різні інтереси різних частин тепер єдиної громади? Можливо, автори такої конфігурації знають щось дуже важливе, що невідомо іншим, але такий підхід не відповідає європейським практикам".

А ось Ужгород повністю обрізали, позбавивши місто території розвитку.

... Поки заступник міністра В'ячеслав Негода і голова профільного підкомітету Верховної ради Віталій Безгін готуються до завтрашньої прес-конференції, щоб відзвітувати,про виконану роботу і про 17 вже закритих затвердженими перспективними планами областей, люди на місцях виходять на акції протесту і масово готують позови до судів.

Конфліктні ситуації є практично в кожній області. Але там, де всі асоціації, експерти та Мінрегіон все-таки вказують на недоречність рішення, запропонованого ОДА, а губернатори наполегливо його проштовхують, вони маніфестовані. І Кабмін поступається. Адміністраціям. Тому, що у нього за спиною жодного президента з булавою немає. І ніякий перший заступник міністра В'ячеслав Негода, будучи, по суті, третім в групі авторів реформи, вже не в змозі утримувати кермо реформи.

Який в підсумку законопроект про адміністративно-територіальний устрій уряд Шмигаля подасть до парламенту взагалі не зрозуміло. За нашою інформацією до базової експертної цифри в 100 районів (тільки райони, створені навколо досить великих міст, можуть бути інституційно сильними і стати опорою центру на місцях), вже є +30.

Автори децентралізації Анатолій Ткачук та Юрій Ганущак остаточно відсунуті від впливу на хід реформи і прийняття рішень. "Ви хороша людина, але ви не голосуєте". Політична доцільність перемогла державний інтерес.

Не маючи досвіду вигравати місцеві вибори, слуги традиційно обперлися на досвідчених. Досвідчений Аваков. Досвідчені олігархи. Досвідчені регіональні і місцеві еліти. Торг доречний. Задовольняючи "хотєлки" народних депутатів, можна якийсь час утримувати в парламенті більшість, що розсипається. Вступаючи в діалог з місцевими князями — забезпечити видиму перемогу на місцевих виборах.

Які будуть, незважаючи на заяви пана Лещенка, відповідального в ОПУ за аграрний сектор. Який налякав всю країну можливим "великим скандалом", пов'язаним з перспективними планами. Народ тут же заговорив про можливе перенесення виборів, а сміливий пан через п'ятнадцять хвилин взяв самовідвід. Пусте діло коментувати пусте. Тим більше, якщо людина, яка робить заяви подібного роду не була на жодному засіданні робочої групи. Хоча за статусом цілком міг. Тим більше якщо у нього є свій абсолютно конкретний, і за нашою інформацією, поки ще незадоволений власний інтерес. Хоча, час теж ще є.

Щодо видимої перемоги Зеленського на місцевих виборах, який вирішив вести партію слуг до неї кривим шляхом, то це точно. Тому, що гарантій за якість наповнення списків під провладним парасолькою досвідчені місцеві князі зазвичай не дають.

Тим більше людині не дуже серйозній.

Яка не відає, що творить. Ні взагалі, ні в децентралізації. Яка хоче тільки одного — щоб не провалитися на найближчих виборах. І легко розмінює наші свободи на їх вотчини. Які дуже швидко обростуть і тисячами гектарів землі, віджатих у фермерів по закону ринку, і приватними арміями, і корупцією. І кріпаками, звичайно, незахищеними прогнилою правоохоронною системою і продажним судом.

Ось прислужився, так прислужився!

Факти ICTV

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