В армії може з'явитися новий рід військ — кухарі

Днями інформпростір потішив новиною: у Збройних силах за прикладом Бундесверу хочуть створити окремий рід військ — медичний. Про це заявив начальник ГВМУ, начальник медслужби ЗСУ полковник медслужби І.Хоменко, передав "Укрінформ". "Цю систему було обрано у співробітництві з іноземними радниками. До неї ввійдуть близько 25 тисяч військовослужбовців, що становить десять відсотків від чисельності ЗСУ", — зазначив він.

У цьому разі логіка реформування зрозуміла, своєчасність не обговорюється. На відміну від іншої новели — спроби реформувати не менш важливу сферу — армійське харчування. DT.UA у матеріалі "Межі допустимого в експериментах із воюючою армією" (DT.UA, №11, 2018 р.) описувало, як і з якою метою реалізується бажання "упхнути невпихуєме" одного з новаторів-сумісників, який обіймає одночасно посади двох радників — очільника Міноборони й очільника держави.

За наявною інформацією, нова Рахункова палата на чолі з В.Пацканом жваво зацікавилася викладеними фактами — кращого випадку показати результативну діяльність годі й шукати. Відомо, що й НАБУ "завмерло в стійці", приміряючись, звідки зайти. Що ж до ГПУ, то заявлене її керівником бажання спіймати "велику рибу" робить свою справу. Він її нюхом відчув. Адже таємниці "Повітрофлотського двору" дедалі частіше стають загальним надбанням, стверджуючи в думці, що реформа з Каталогом продуктів — не що інше, як гра в піар з елементами криміналу. Підтвердження цього — наведені на сайті скани документів.

Пам'ятаючи, що Україна впевнено йде в Європу, а її стандарти нам не чужі, я просто не мав права приховати ці документи. Усім вищезгаданим структурам вони цікаві. А дві (якщо цікавість буде предметною) — можуть згадати досвід використання матеріалів ЗМІ для порушення справи. Міноборони до подібного не звикати. Свіжий приклад — коли НАБУ за підсумками журналістського розслідування відкрило справу щодо масштабної махінації з будівництвом житла для військових і постачання палива МО.

Не менш важливо, як уявляється, втаємничити в деталі платників податків. Адже може йтися про черговий майстерно закамуфльований тривіальний "дерибан" оборонного бюджету, який (так і не ставши прозорим) перетворився для декого на комерцію. Звідси випливає гостра необхідність фінансово-правової експертизи. А поки що — лише первинний аналіз.

Факти — річ уперта. Особливо, коли вони підкріплені документами, а останні — цифрами. Вони не потребують доказів, тільки коротких пояснень. Як, наприклад, службова записка від 19.03.18 №4586/з начальника ГШ — головкома ЗСУ В.Муженка на ім'я міністра оборони С.Полторака. У цій записці один генерал армії інформує іншого: "Протягом 2017—2018 років у систему продзабезпечення з використанням Каталогу продуктів залучається

76 військових частин, де передбачено 4029 посад". У 2019-му кількість таких в/ч збільшиться. Відповідно, додатково буде потрібно ще 9000. "Таким чином, у ЗСУ необхідно буде утримувати понад 13 000 посад", — попереджає НГШ свого патрона. Нескладно порахувати: це збільшення чисельності ЗСУ мінімум на 5,2%. Що, у свою чергу, може послужити передумовою для створення нового окремого роду військ із робочою назвою "КУХАРІ". За аналогією з медслужбою, про яку йшлося на початку.

Однак першоджерело від Муженка, яким він явно намагається відмежуватися від Каталогу й уникнути гіпотетичної відповідальності за принципом "а я ж попереджав", несе ще низку цікавих тез. Ключова — "додаткове запровадження посад… призведе до скорочення військовослужбовців у бойових частинах". Як панацею очільник Генштабу пропонує "запровадити посади кухарів тільки у в/ч, які виконують завдання за межами пунктів постійної дислокації (ППД), а решту — залишити в системі аутсорсингу з переходом на Каталог". Поза сумнівом, розумно. Бо за такого підходу нестача "кухарських" посад скорочується в 1,5 разу — до 8500. Щоправда, нічого нового він не вигадав. Адже чотири фірми (з яких залишилося три — у результаті тиску з ринку пішла "Авіка"), які надають послуги за аутсорсингом, почали виступати саме за такий підхід іще п'ять років тому. При цьому годують військових і готові робити це за Каталогом значно меншими людськими ресурсами, які не мають стосунку до чисельності ЗСУ. Та тільки не дають їм такої можливості. Чи то з вередливості, чи то з мотивів особистої вигоди...

Хоча начальник Генштабу у своєму зверненні до міністра ратує: "Враховуючи досвід НАТО, доцільно розглянути виведення всього цивільного персоналу за межі чисельності ЗСУ". А за Каталогом його туди ввели й успішно продовжують. Що викликає в західних експертів щонайменше здивування і віддаляє ЗСУ від альянсу.

Очікується, що реакція нардепів профільного комітету ВР на політику протекціонізму буде більш жорсткою. Вони вже приготували "червону картку", якщо міністр оборони "з метою врегулювання ризиків" наважиться, як пропонує Генштаб, "внести зміни до Закону про чисельність ЗСУ в частині збільшення їх на 8000 цивільних посад". Бо хоч як ганьблять парламент, але його представникам, на відміну від фейсбучної аудиторії, набагато складніше пустити пилюку в очі незграбними спробами "паркетних" волонтерів-реформаторів довести успішність експерименту міфічними поліпшеннями.

Адже вони усвідомлюють, що це повільний зашморг. На внесення змін до бюджету ВРУ не піде. А Міноборони змушене буде перекидати дедалі більше особового складу в кухонні війська. Які, мов пилосос, потягнуть фінанси з бойової підготовки, закупівлі нової техніки та озброєння. Це чітко видно з доповідної начтилу ЗСУ полковника Л.Харахаліля на ім'я начальника Генштабу: "На 6.04.18 у 23 частинах, які перейшли на Каталог, запроваджено 1580 посад продслужби... існує проблема з набором персоналу, укомплектованість становить 67%". А надалі, за словами начтилу, "при переведенні на таку систему решти частин загальна чисельність продслужби ЗСУ становитиме 15 233 посади", тобто 6% (!) усієї української армії. Для початку "загальне збільшення чисельності ЗСУ в 17—18 роках становитиме 12 402 посади".

Та це лише скромна попередня оцінка головного тиловика. Ретельні розрахунки незалежних експертів свідчать про збільшення "продовольствеників" на 22 000, тобто це без малого 9% від загальної чисельності армії! Вони не далекі від істини. Це підтверджує начальник Генштабу в іще одній, більш ранній доповіді на ім'я міністра оборони, відповідаючи на №2045/у від 21.10.2015: "У випадку переведення всіх військових частин ЗСУ на систему продзабезпечення за аналогом експерименту, необхідно додатково запровадити 25,2 тис. посад кухарів та обслуговуючого персоналу". Правда ж, здорово, що архівна справа в Міноборони на висоті і рукописи не горять? Інакше як би ми довідалися, що дві світлі голови, дослуживши до генералів армії України, ще два з половиною роки тому виношували плани істотно підвищити боєготовність військ, зробивши кожного десятого (!) в цих військах кухарем...

І хоча пан Муженко в згаданому документі наголошує: "При цьому витрати Міноборони збільшаться орієнтовно на 5 млрд грн, з яких 4 млрд грн — закупівля послуг та утримання персоналу, а 1 млрд грн — забезпечення сучасним обладнанням усіх їдалень ЗСУ", продовольчий цугцванг під бравурні сюжети продовжує ширитися у військах.

Лише начальник тилу, набравшись мужності, відвертий щодо ризиків запровадження Каталогу. Можливо, згадав п.2 постанови КМУ від 28.12.2016 №1026 "Деякі питання закупівлі харчових продуктів Міністерством оборони", що зобов'язує аудиторську службу забезпечити здійснення контролю обґрунтованості витрат під час проведення процедур закупівлі харчових продуктів.

"Сухі" ризики з його доповідної НГШ:

— зниження бойового потенціалу та боєготовності підрозділів у зв'язку із запровадженням посад кухарів;

— зайві витрати на утримання особового складу під час перебування в/ч за межами ППД (8—9 місяців на полігонах і в АТО), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (приклад 79-ї бригади: за його розрахунками, тільки на 10 кухарях додвитрати — 297,5 тис. грн);

— навантаження командування невластивими функціями (утримання, працевлаштування, охорона праці персоналу), відповідальність за якість продовольства та його збереження (за відсутності ветеринарної медицини у військах).

Будь-який фахівець беззастережно погодиться з доводами полковника Харахаліля, доповнить їх і діагноз поставить: реформа задля реформи. І рецепт розв'язання проблеми випише — реалізація Каталогу обкатаним роками аутсорсингом. Тоді й солдат буде ситий, і бойова підготовка не постраждає. Бюджет армійський не схудне на сотні мільйонів, необхідних на фронті. А як наслідок — у правоохоронців роботи поменшає. Але все це залежатиме від того, що візьме гору: здоровий глузд Генштабу чи розпаленілі амбіції Бірюкова і Ко?

Їдальня військово-медичного клінічного центру Південного регіону, де лікують особовий склад ВМС України, Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України та ветеранів. На утриманні в середньому 500-600 осіб. На експеримент ВМКЦ перевели з початку 2018 року. Корм готують тут. (Одеса, 5 квітня 2018 г.)