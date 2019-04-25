Три в одному

Просто. Не йти праворуч.

Ані ліворуч — ні.

Хай лише вітер поруч,

Вічний сурмач борні.

Олекса Стефанович

За три дні після президентських виборів в Україні відбулася подія, яка була очікуваною, бо про неї говорили вже досить давно.

Президент РФ В.Путін 24 квітня 2019 року підписав "Указ про визначення в гуманітарних цілях категорій осіб, що мають право звернутися з заявами про прийом у громадянство Росії в спрощеному порядку", відповідно до якого громадяни України, що постійно проживають на території ОРДЛО, віднині зможуть набути громадянство РФ у спрощеному порядку, надавши "паспорт ДНР/ЛНР" і паспорт України. Створюється правова основа для масового набуття російського громадянства мешканцями окупованих територій без відмови від громадянства українського.

Ініціатива Кремля з великою ймовірністю буде популярною серед українців, які проживають в ОРДЛО, оскільки Росія теоретично й практично може забезпечити вищий рівень захисту прав і свобод для своїх громадян на цих територіях, ніж Україна.

Для чого це зроблено і чому саме тепер?

Насамперед настав слушний час для тестування новообраного президента України, і тому поряд з економічними заходами Кремль здійснює політичні кроки, змушуючи В.Зеленського шукати відповідь у найнезручніший для нього період.

Водночас, видавши цей указ, Кремль досягає низки інших цілей. Насамперед пропагандистських. Таким чином Росія демонструє свою начебто зацікавленість у майбутньому населення регіону і в дещо викривлений спосіб із величезною затримкою відповідає на заклики "Путін, прийди", так популярні п'ять років тому. Виявляється, що в Донбас можна надсилати не лише танки, а й паспорти. І ще невідомо, що небезпечніше для українських інтересів. Тим паче що значення цього політичного кроку буде стократно перебільшене, а сам він стане основою для пропагандистського серійного реаліті-шоу на російських телеканалах.

Водночас надання російського громадянства може слугувати як нагородою за відданість російській справі, так і рятувальним кругом для бойовиків та інших діячів, на яких в Україні чекає суд і обвинувальний вирок за вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.

Цей документ прямо посилається на указ президента РФ №74 від 18 лютого 2017 р. "Про визнання в Російській Федерації документів і реєстраційних знаків транспортних засобів, виданих громадянам України та особам без громадянства, що постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України". Отже, у черговий раз засвідчено, що російське керівництво послідовно й наполегливо працює над зміцненням свого впливу в ОРДЛО.

У принципі, нічого нового, саме так діяли росіяни в сепаратистських регіонах Грузії і Молдови. При цьому вирішується не лише завдання зміцнення позицій, а й питання залучення нових робочих рук для російської економіки, яка не менше за українську потерпає від дефіциту трудових ресурсів.

Спрощений порядок надання громадянства РФ дозволяє і надалі працювати над остаточним фактичним відокремленням ОРДЛО від України, не закриваючи можливості для реінтеграції регіону в Україну на російських умовах. Попри заяви представників Заходу, видання указу порушує скоріше дух, але не букву Мінських домовленостей, а отже, не може однозначно розглядатися як вихід Кремля з цього процесу. Таке собі збереження свободи рук.

Вкрай важливий і сам по собі політичний, цей крок відкриває шлях для застосування військових інструментів. Нагадаємо, що згідно з п. 2.1 ст. 10 федерального закону РФ "Про оборону": "З метою захисту інтересів Російської Федерації та її громадян, підтримання міжнародного миру та безпеки формування Збройних Сил Російської Федерації можуть оперативно використовуватися за межами території Російської Федерації відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, міжнародних договорів Російської Федерації та цього федерального закону для вирішення таких завдань:

3) захист громадян Російської Федерації за межами території Російської Федерації від збройного нападу на них".

Звісно, не йдеться про негайне відкрите застосування ЗС РФ проти нашої держави, хоча необхідне для цього угруповання на кордонах України вже створено. Скоріше, Росія наполегливо і послідовно створює правові умови для відкритого вторгнення. Гібридна п'ятирічка спливла, чи не про це казав генерал В.Герасимов?

Загалом дії Кремля засвідчили: Росія не тільки не змінює своєї політики щодо України — вона готова до ескалації. Проти України грає не тільки В.Путін, грає досвідчена корпорація, яка вже не один раз переграла наших лідерів із відповідними, нагадаємо, вкрай неприємними наслідками для всіх причетних.

Нашою відповіддю в цих умовах мають стати не лише вже традиційні заяви про зміцнення нашого оборонного потенціалу і апелювання до міжнародної спільноти, а й зростання уваги до гуманітарних потреб громадян України на окупованих територіях, зокрема через механізми Мінського процесу і можливості міжнародних організацій. І це має стати одним з напрямів інформаційної війни, щойно проголошеної новообраним президентом України В.Зеленським. Справа за малим…